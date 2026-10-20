En iyi kavisli (curved) monitör modelleri

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Kavisli monitör seçerken ekran boyutu, çözünürlük, panel türü ve yenileme hızı gibi özellikleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. En iyi kavisli monitör arayışında olanlar için hazırladığımız bu rehberde, farklı bütçe ve kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleri karşılaştırıyoruz. Oyunlarda yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi arayanlardan geniş ekranla çalışmak isteyenlere kadar farklı kullanıcı profillerine uygun seçenekleri ele alıyoruz. Peki en iyi curved monitör hangisi ve hangi kavisli monitör alınmalı? Casper Excalibur, Dell Alienware, ASUS ROG, MSI, AOC, Samsung ve Philips modellerini bir araya getirdik:

Kavisli monitör seçerken ekran boyutu, çözünürlük ve yenileme hızı kullanım amacına göre değerlendirilmelidir. 2026'da öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur M.E315QVC-C, 31,5 inç QHD ekranı ve 180 Hz yenileme hızıyla dengeli bir seçenek sunarken Casper Excalibur E27FVC-E, 300 Hz yenileme hızıyla rekabetçi oyunlara odaklanıyor. Dell Alienware AW3425DWM ise 34 inç UWQHD ekranı ve 21:9 en-boy oranıyla geniş görüntü alanı arayanlara hitap ediyor.

1️⃣ Casper Excalibur M.E315QVC-C 31.5" Monitör

Tam Boyutta Gör En iyi kavisli monitör modellerinden olan Casper Excalibur M.E315QVC-C Monitör, 31,5 inç ekranı ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğüyle geniş görüntü alanını yüksek detay seviyesiyle bir araya getiriyor. 1500R kavis oranına sahip VA panel, oyunlarda daha çevreleyici bir görüntü sunarken 3500:1 kontrast oranı ve 1,07 milyar renk desteği sahnelerdeki ton geçişlerini öne çıkarıyor. HDR desteği de görüntü deneyimini destekliyor. Excalibur curved monitör seçenekleri arasında yer alan model, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle özellikle hızlı hareketlerin yoğun olduğu oyunlara hitap ediyor. NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync desteği ise ekran yırtılmalarını ve takılmaları azaltmaya yardımcı oluyor.

En iyi kavisli monitör markalarından olan Casper’ın bu monitörünün kullanım deneyimini etkileyen ayrıntılar arasında arka paneldeki RGB aydınlatma, ince çerçeveli tasarım ve ayarlanabilir stand bulunuyor. Stand, 120 mm yükseklik ayarının yanı sıra yaklaşık 90 derece döndürme, sağa ve sola 20 derece yönelme ve 20 derece öne-arkaya eğilme imkanı sunuyor. Böylece ekranın konumu farklı masa düzenlerine göre ayarlanabiliyor. İki HDMI 2.1 ve iki DisplayPort 1.4 bağlantısı, farklı cihazlarla kullanım esnekliği sağlarken USB bağlantısı da ek seçenek sunuyor. Kavisli oyuncu monitörü arayan ve yüksek yenileme hızını QHD çözünürlükle birleştirmek isteyen kullanıcılar için Casper Excalibur M.E315QVC-C Monitör, geniş ekranı ve oyun odaklı özellikleriyle değerlendirilebilecek bir model. Tüm bu özellikle ile Excalibur M.E315QVC-C en iyi kavisli monitör önerisi arayanlara tavsiye ediliyor.

Ekran: 31,5 inç, 2560 x 1440 piksel QHD çözünürlük

Panel ve kavis: VA panel, 1500R kavis oranı

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Görüntü özellikleri: 3500:1 kontrast oranı, HDR desteği, 1,07 milyar renk

Senkronizasyon: NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync desteği

Bağlantı ve ergonomi: 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x USB; 120 mm yükseklik ayarlı stand ve RGB aydınlatma

2️⃣ Casper Excalibur E27FVC-E 27” Monitör

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatına göre en iyi curved monitör Casper Excalibur E27FVC-E Monitör, 27 inç ekranında Full HD çözünürlük sunarken 300 Hz yenileme hızıyla özellikle rekabetçi oyunlara odaklanıyor. Fast VA paneli, 4000:1 kontrast oranı ve 400 nit parlaklık değeriyle koyu sahnelerdeki ayrıntıları ve aydınlık görüntüleri öne çıkarıyor. 0,5 ms MPRT tepki süresi, hızlı hareketlerin daha net görüntülenmesine yardımcı olurken HDR10 desteği ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı görsel deneyimi destekliyor. 300 Hz monitör arayan oyuncular için modelin önemli avantajlarından biri, yüksek yenileme hızını 1500R kavisli ekran tasarımıyla birleştirmesi. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync desteği de uyumlu sistemlerde görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Üç tarafı ince çerçeveli tasarımı, masaüstünde daha geniş bir görüntü alanı hissi oluştururken 1500R kavis, ekranın çevreleyici etkisini artırıyor. Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri uzun süreli kullanımlarda titreşim ve mavi ışık kaynaklı göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Bağlantı tarafında iki HDMI 2.0 ve iki DisplayPort 1.4 girişi bulunan monitör, farklı cihazların aynı anda bağlanmasına imkan tanıyor. Sabit standı yükseklik ve açı ayarı konusunda esneklik sunmasa da 100 x 100 mm VESA desteği sayesinde uyumlu monitör kollarıyla kullanılabiliyor. 27 inç curved monitör seçeneklerini değerlendiren ve çözünürlükten çok yüksek kare hızına öncelik veren oyuncular için Casper Excalibur E27FVC-E Monitör, özellikle FPS ve diğer hızlı tempolu oyunlarda öne çıkan bir alternatif. Ek olarak en iyi kavisli monitör fiyatları dikkate alındığında da bu model öne çıkıyor.

Ekran: 27 inç, 1920 x 1080 piksel Full HD

Panel ve kavis: Fast VA panel, 1500R kavis oranı

Yenileme hızı: DisplayPort üzerinden 300 Hz, HDMI üzerinden 240 Hz

Tepki süresi: 0,5 ms MPRT

Görüntü özellikleri: 400 nit parlaklık, 4000:1 kontrast, HDR10, yüzde 100 sRGB

Senkronizasyon ve göz koruma: AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, Anti Flickering ve Low Blue Light

Bağlantı ve montaj: 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, 100 x 100 mm VESA desteği

3️⃣ Dell Alienware AW3425DWM

Tam Boyutta Gör Dell Alienware AW3425DWM, 34 inçlik ultra geniş ekranıyla oyunlarda daha geniş bir görüş alanı isteyen kullanıcılara hitap ediyor. 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip VA panel, 21:9 en-boy oranıyla oyunların yanı sıra film izleme ve aynı anda birden fazla pencereyle çalışma gibi senaryolarda da avantaj sağlıyor. 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi, hızlı sahnelerde akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. VA panelin yüksek kontrast avantajını HDR400 desteğiyle birleştiren model, karanlık sahnelerdeki ayrıntılara ve parlak alanlara odaklanıyor.

AMD FreeSync Premium desteği, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını ve takılmaları azaltarak daha tutarlı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Kavisli ekran tasarımı, özellikle geniş görüş alanından yararlanan yarış, simülasyon ve açık dünya oyunlarında daha çevreleyici bir görüntü oluşturabiliyor. HDMI ve DisplayPort bağlantıları üzerinden farklı cihazlarla kullanılabilen monitör, çoklu pencere düzenlerinde de geniş çalışma alanı sağlıyor. Yenileme hızının hız aşırtmayla 180 Hz seviyesine çıkarılabildiği belirtilirken, USB-C bağlantısının bulunmaması bu bağlantı türünü tercih eden kullanıcılar açısından dikkate alınması gereken bir nokta.

Ekran: 34 inç, 3440 x 1440 piksel UltraWide QHD

En-boy oranı: 21:9

Panel: VA, kavisli ekran

Yenileme hızı: 180 Hz (hız aşırtma ile)

Tepki süresi: 1 ms GtG

HDR ve senkronizasyon: HDR400, AMD FreeSync Premium

Bağlantılar: HDMI ve DisplayPort; USB-C bulunmuyor

4️⃣ Asus ROG STRIX XG34WCDG

Tam Boyutta Gör ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG, 34 inçlik ultra geniş QD-OLED paneliyle hem oyunlarda hem de içerik üretiminde görüntü kalitesine öncelik veren kullanıcılara hitap ediyor. 3440 x 1440 piksel çözünürlük ve 1800R kavis oranı, geniş bir görüş alanı oluştururken 175 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms GtG tepki süresi hareketli sahnelerde akıcı görüntü sağlıyor. Yüzde 99,3 DCI-P3 renk kapsamı, gerçek 10-bit renk desteği ve Delta E 2'nin altındaki renk farkı değeri, fotoğraf ve video düzenleme gibi renk doğruluğunun önem taşıdığı işlerde de avantaj sunuyor. VESA DisplayHDR 400 True Black desteği, OLED panelin yüksek kontrastıyla birleşerek karanlık sahnelerde daha derin siyahlar ve belirgin parlaklık geçişleri elde edilmesine yardımcı oluyor.

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de OLED paneli korumaya yönelik ASUS OLED Care Pro paketi. Neo Yakınlık Sensörü, kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı karartarak görüntü yanması riskini azaltmayı amaçlıyor. Piksel Temizleme, Ekran Hareketi ve Sınır Tespiti gibi ek işlevler de panelin korunmasına katkı sağlıyor. AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu akıcı görüntüyü desteklerken, ELMB teknolojisi hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı oluyor.

Ekran: 34 inç QD-OLED, 3440 x 1440 piksel çözünürlük

Kavis oranı: 1800R

Yenileme hızı: 175 Hz

Tepki süresi: 0,03 ms GtG

Renk özellikleri: Yüzde 99,3 DCI-P3, gerçek 10-bit renk, Delta E 2'nin altında

HDR ve senkronizasyon: VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu

Bağlantılar ve koruma: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, 15 W USB-C; ASUS OLED Care Pro ve Neo Yakınlık Sensörü

5️⃣ MSI 34 MPG 341CQR

Tam Boyutta Gör MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, beşinci nesil QD-OLED paneli ve 360 Hz yenileme hızıyla hem görüntü kalitesini hem de yüksek hızda oyun performansını önceliklendiren kullanıcılara hitap ediyor. 34 inçlik ekran, 3440 x 1440 piksel UWQHD çözünürlük ve 21:9 en-boy oranıyla oyunlarda daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. 1800R kavisli tasarım, bu geniş ekran deneyimini desteklerken 0,03 ms GtG tepki süresi hızlı sahnelerde netliğin korunmasına yardımcı oluyor. Beş katmanlı Tandem OLED mimarisiyle geliştirilen panel, önceki tasarıma kıyasla yüzde 30 daha yüksek ışık verimliliği sunuyor. RGB şerit alt piksel düzeni metinlerin daha keskin görünmesini sağlarken DarkArmor Film kaplaması siyahların algılanan derinliğini yüzde 40 artırıyor ve ekran yüzeyinin çizilmelere karşı dayanıklılığını 2,5 kat yükseltiyor. 1300 nit tepe parlaklık ve VESA DisplayHDR True Black 500 desteği de HDR içeriklerde geniş dinamik aralığı destekliyor.

İnce ve düz tabanlı stand tasarımı, geleneksel Y biçimli kaideye kıyasla yüzde 62 daha az alan kaplayarak masa üzerinde daha fazla kullanım alanı bırakıyor. OLED Care 3.0 destekli MSI curved monitör arayan ve ultra geniş OLED paneli çok yüksek yenileme hızıyla birleştirmek isteyen oyuncular için MPG 341CQR QD-OLED X36, gelişmiş panel teknolojileriyle öne çıkıyor.

Ekran: 34 inç QD-OLED, 3440 x 1440 piksel UWQHD çözünürlük, 21:9 en-boy oranı

Panel ve kavis: Beşinci nesil Tandem QD-OLED, 1800R kavis

Yenileme hızı ve tepki süresi: 360 Hz, 0,03 ms GtG

Görüntü özellikleri: 1300 nit tepe parlaklık, VESA DisplayHDR True Black 500, yüzde 40 daha derin siyahlar sunan DarkArmor Film

Panel koruması: MSI OLED Care 3.0, yapay zeka destekli bakım sensörü, üç yıl ekran yanması garantisi

Oyun özellikleri: Adaptive-Sync, AI Crosshair, Uniform Luminance, HDMI 2.1 üzerinden VRR ve ALLM

Tasarım: Alan kullanımını yüzde 62 azaltan ince tabanlı stand, 7,77 kg ağırlık, VESA desteği

6️⃣ AOC AG346UCD

Tam Boyutta Gör AOC AGON AG346UCD, 34 inçlik QD-OLED paneli, 175 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms GtG tepki süresiyle hem rekabetçi oyunlara hem de renk doğruluğunun önem taşıdığı yaratıcı işlere hitap ediyor. 3440 x 1440 piksel çözünürlük ve 21:9 görüntü oranı, oyunlarda daha geniş bir görüş alanı sunarken aynı zamanda birden fazla pencereyle çalışmayı kolaylaştırıyor. 1800R kavis yarıçapına sahip panel, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası ve 1,5 milyon:1 kontrast oranıyla karanlık sahnelerde derin siyahlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Geniş renk kapsamı da modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 99,3'ünü ve Adobe RGB'nin yüzde 97,8'ini kapsayan monitör, Delta E 2'nin altında renk doğruluğu sunuyor. Adaptive Sync ve G-Sync Compatible desteği görüntü yırtılmalarını azaltırken yükseklik, eğim ve dönüş ayarları uzun süreli kullanımlarda ergonomiyi destekliyor.

Ekran: 34 inç, QD-OLED, 1800R kavisli panel

Çözünürlük: 3440 x 1440 WQHD, 21:9 görüntü oranı

Yenileme hızı: 175 Hz (DisplayPort), HDMI üzerinden 120 Hz'e kadar

Tepki süresi: 0,03 ms GtG

HDR ve renk: DisplayHDR True Black 400, 10 bit renk, yüzde 99,3 DCI-P3, yüzde 97,8 Adobe RGB

Senkronizasyon: Adaptive Sync, G-Sync Compatible

Bağlantılar ve ek özellikler: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, USB 3.2 hub, kulaklık çıkışı, 2x 8 W hoparlör, RGB aydınlatma ve 3 yıl OLED yanması garantisi

7️⃣ Samsung 27" Odyssey G5 G55C

Tam Boyutta Gör Samsung Odyssey G5 G55C, 27 inç VA paneli, QHD çözünürlüğü ve 165 Hz yenileme hızıyla oyunculara yönelik bir model. 2560 x 1440 piksel çözünürlük, Full HD ekranlara kıyasla daha fazla ayrıntı sunarken 1000R kavis yarıçapı görüntünün görüş alanını daha fazla sarmasını sağlıyor. 1 ms MPRT tepki süresi ve AMD FreeSync desteği de hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını ve görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu özellikleriyle 27 inç kavisli monitör arayan ve yüksek yenileme hızını önceliklendiren kullanıcılar için değerlendirilebilir.

Monitör, HDR10 desteği ve 2.500:1 tipik statik kontrast oranıyla görüntülerde daha belirgin aydınlık ve karanlık alanlar sunmayı hedefliyor. Siyah Dengeleyici, sanal nişangah ve düşük giriş gecikmesi modu gibi oyun özellikleri farklı türlerde avantaj sağlarken Göz Koruyucu Modu ve titreşimsiz görüntü teknolojisi uzun süreli kullanımı destekliyor.

Ekran: 27 inç, VA panel, 1000R kavis

Çözünürlük: 2560 x 1440 piksel QHD, 16:9 görüntü oranı

Yenileme hızı: 165 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Görüntü özellikleri: HDR10, 300 cd/m² tipik parlaklık, 2.500:1 statik kontrast

Oyun özellikleri: AMD FreeSync, Siyah Dengeleyici, sanal nişangah, düşük giriş gecikmesi modu

Bağlantı ve montaj: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, kulaklık çıkışı, 75 x 75 mm VESA desteği

8️⃣ MSI Optix G241VC

Tam Boyutta Gör Kavisli ekrana sahip monitör arayanların dikkatini çeken MSI Optix G241VC, 23,6 inçlik kavisli paneli, Full HD çözünürlüğü ve 75 Hz yenileme hızıyla giriş seviyesine hitap ediyor. 800R kavis yarıçapı, ekranın görüş alanını sarmasına yardımcı olurken 1 ms tepki süresi hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmayı hedefliyor. 3000:1 tipik kontrast oranı ve sRGB renk gamının yüzde 110'unu kapsayan panel, oyunlarda daha belirgin kontrast ve canlı renkler sunuyor. Bu özellikleriyle curved gaming monitör arayan ve yüksek yenileme hızından çok kavisli tasarıma öncelik veren kullanıcılar için değerlendirilebilir.

AMD FreeSync desteği, uyumlu ekran kartlarıyla monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını ve takılmaları azaltmaya yardımcı oluyor. MSI'ın Daha Az Mavi Işık teknolojisi uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlarken FPS Arpacık özelliği, oyunlarda ekranda nişangah gösteriyor. 250 cd/m² parlaklık ve 178 derecelik yatay-dikey görüş açısı sunan modelin bağlantıları arasında HDMI 1.4 ve VGA bulunuyor. 75 Hz yenileme hızı nedeniyle özellikle giriş seviyesinde oyun oynayan ve günlük kullanım için kavisli bir monitör isteyen kullanıcılara daha uygun bir seçenek.

Ekran: 23,6 inç LED aydınlatmalı LCD, 1800R kavis

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel Full HD, 16:9 görüntü oranı

Yenileme hızı: 75 Hz

Tepki süresi: 1 ms

Görüntü özellikleri: 250 cd/m² parlaklık, 3000:1 kontrast oranı

Renk ve görüş açısı: sRGB yüzde 110, NTSC yüzde 85, 178 derece görüş açısı

Oyun ve bağlantı özellikleri: AMD FreeSync, FPS Arpacık, Daha Az Mavi Işık, 1x HDMI 1.4 ve 1x VGA

9️⃣ Philips Evnia 34M2C3500L

Tam Boyutta Gör Philips Evnia 34M2C3500L, 34 inçlik Fast VA paneli, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğü ve 180 Hz yenileme hızıyla geniş ekranlı oyun deneyimine odaklanıyor. 21:9 görüntü oranı, oyunlarda daha geniş bir görüş alanı sağlarken aynı zamanda birden fazla pencereyle çalışmayı kolaylaştırıyor. 1500R kavisli tasarım, 4000:1 tipik kontrast oranı ve HDR10 desteği görüntü deneyimini destekliyor. 0,5 ms Smart MBR özelliği hareket bulanıklığını azaltmayı hedeflerken Adaptive Sync desteği ekran yırtılmalarını önlemeye yardımcı oluyor. Bu özellikler, 180 Hz monitör arayan ve yüksek yenileme hızını geniş çözünürlükle birleştirmek isteyen oyuncular için modeli öne çıkarıyor.

Philips Evnia 34M2C3500L, oyun odaklı görüntü ayarlarıyla farklı türlere uyum sağlayabiliyor. SmartImage oyun modları arasında FPS, Racing ve RTS seçenekleri bulunurken kullanıcılar Gamer 1 ve Gamer 2 profillerine kişisel ayarlarını kaydedebiliyor. Akıllı Nişangah ve düşük giriş gecikmesi özellikleri de oyun sırasında kullanım kolaylığı sağlıyor. LowBlue modu ve Flicker-free teknolojisi uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Ekran: 34 inç Fast VA, 1500R kavis, 21:9 görüntü oranı

Çözünürlük: 3440 x 1440 piksel UltraWide QHD

Yenileme hızı: DisplayPort üzerinden 180 Hz, HDMI üzerinden 100 Hz

Tepki süresi: 0,5 ms Smart MBR; tipik GtG tepki süresi 1 ms

Görüntü özellikleri: HDR10, 300 cd/m² parlaklık, 4000:1 tipik kontrast, 10 bit renk desteği

Oyun özellikleri: Adaptive Sync, SmartImage oyun modları, Akıllı Nişangah, düşük giriş gecikmesi

Bağlantı ve ergonomi: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, ses çıkışı, 100 x 100 mm VESA desteği, eğim ayarı

Geniş ekranda çalışma ve multimedya: 32 inç monitör seçenekleri 2 hf. önce eklendi

En iyi kavisli monitör markası hangisi ❓

Tam Boyutta Gör

En iyi kavisli monitör markası, ekranı hangi amaçla kullanacağınıza ve ayırdığınız bütçeye göre değişiyor. Oyuncu monitörlerinde Samsung, MSI, ASUS, Casper, AOC, Philips ve Dell Alienware öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Bu markalar farklı ekran boyutları, kavis oranları, panel türleri ve yenileme hızlarına sahip modeller sunuyor.

Türkiye'de oyuncu monitörü arayanlar için Casper Excalibur özellikle fiyat-performans noktasında öne çıkıyor. Örneğin 31,5 inç Excalibur M.E315QVC-C, QHD çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunarken 27 inç Excalibur E27FVC-E, Full HD çözünürlükle 300 Hz yenileme hızını birleştiriyor.

En iyi kavisli monitör kaç Hz olmalı ❔

Kavisli monitörlerde yenileme hızı, düz ekranlı modellerde olduğu gibi kullanım amacına göre belirlenmeli. Günlük kullanım ve ofis işleri için 75–100 Hz yeterli olabilir. Oyunlarda daha akıcı görüntü isteyen kullanıcılar için 144–180 Hz aralığı dengeli bir seçenek sunarken rekabetçi oyunlarda 240 Hz ve üzerindeki modeller değerlendirilebilir.

75–100 Hz: Günlük kullanım, internet ve temel oyun ihtiyaçları.

144–180 Hz: Çoğu oyuncu için akıcılık ve performans dengesi.

200–240 Hz: Hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar.

300 Hz ve üzeri: Çok yüksek kare hızlarına ulaşabilen sistemlerle rekabetçi oyunlar.

Kavisli monitör alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

Tam Boyutta Gör

Kavisli monitör seçerken yalnızca ekranın büyüklüğüne veya yenileme hızına odaklanmak yeterli olmaz. Ekran boyutu, çözünürlük, kavis oranı ve panel teknolojisi birlikte değerlendirilerek kullanım amacına uygun bir model seçilmeli.

Ekran boyutu ve çözünürlük : 27 inç modellerde QHD çözünürlük daha keskin görüntüler sunabilir. 34 inç ve üzerindeki ultra geniş ekranlar ise oyunlarda daha geniş görüş alanı ve çoklu pencere kullanımında daha fazla çalışma alanı sağlar.

: 27 inç modellerde QHD çözünürlük daha keskin görüntüler sunabilir. 34 inç ve üzerindeki ultra geniş ekranlar ise oyunlarda daha geniş görüş alanı ve çoklu pencere kullanımında daha fazla çalışma alanı sağlar. Kavis oranı : 1000R gibi düşük değerler daha belirgin bir kavis anlamına gelir. 1500R ve 1800R gibi oranlar daha hafif bir kavis sunar. Tercih, ekranın boyutuna, oturma mesafesine ve kişisel kullanım alışkanlıklarına bağlıdır.

: 1000R gibi düşük değerler daha belirgin bir kavis anlamına gelir. 1500R ve 1800R gibi oranlar daha hafif bir kavis sunar. Tercih, ekranın boyutuna, oturma mesafesine ve kişisel kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. Panel türü : VA paneller genellikle yüksek kontrastla öne çıkar. OLED ve QD-OLED modeller derin siyahlar, güçlü kontrast ve hızlı tepki süreleri sunabilir. Renk doğruluğu ve görüş açıları da kullanım amacına göre karşılaştırılmalı.

: VA paneller genellikle yüksek kontrastla öne çıkar. OLED ve QD-OLED modeller derin siyahlar, güçlü kontrast ve hızlı tepki süreleri sunabilir. Renk doğruluğu ve görüş açıları da kullanım amacına göre karşılaştırılmalı. Yenileme hızı ve tepki süresi : Oyunlarda 144 Hz ve üzeri modeller akıcı hareketler sunarken düşük tepki süresi hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı olur. Üreticilerin açıkladığı tepki sürelerinin farklı ölçüm yöntemlerine dayanabileceği unutulmamalı.

: Oyunlarda 144 Hz ve üzeri modeller akıcı hareketler sunarken düşük tepki süresi hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı olur. Üreticilerin açıkladığı tepki sürelerinin farklı ölçüm yöntemlerine dayanabileceği unutulmamalı. Adaptive Sync desteği : AMD FreeSync veya NVIDIA G-Sync uyumluluğu, ekran kartı ile monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltabilir.

: AMD FreeSync veya NVIDIA G-Sync uyumluluğu, ekran kartı ile monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltabilir. HDR ve parlaklık : HDR desteğinin yanında gerçek parlaklık seviyesi, kontrast ve varsa HDR sertifikası da incelenmeli. Yalnızca HDR10 ibaresi, yüksek HDR görüntü kalitesini garanti etmez.

: HDR desteğinin yanında gerçek parlaklık seviyesi, kontrast ve varsa HDR sertifikası da incelenmeli. Yalnızca HDR10 ibaresi, yüksek HDR görüntü kalitesini garanti etmez. Bağlantılar ve ergonomi: HDMI ve DisplayPort girişlerinin desteklediği çözünürlük ve yenileme hızı kontrol edilmeli. Yükseklik ve eğim ayarı, VESA montaj desteği ve garanti koşulları da satın alma kararında dikkate alınmalı.

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En iyi kavisli (curved) monitör modelleri

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