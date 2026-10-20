En iyi kavisli (curved) monitör modelleri

Kavisli monitör seçerken ekran boyutu, çözünürlük, panel türü ve yenileme hızı gibi özellikleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. En iyi kavisli monitör arayışında olanlar için hazırladığımız bu rehberde, farklı bütçe ve kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleri karşılaştırıyoruz. Oyunlarda yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi arayanlardan geniş ekranla çalışmak isteyenlere kadar farklı kullanıcı profillerine uygun seçenekleri ele alıyoruz. Peki en iyi curved monitör hangisi ve hangi kavisli monitör alınmalı? Casper Excalibur, Dell Alienware, ASUS ROG, MSI, AOC, Samsung ve Philips modellerini bir araya getirdik:
|Kategori
|Önerilen Model
|Panel ve Çözünürlük
|Öne Çıkan Özellik
|Fiyat
|QHD çözünürlükte en iyi seçenek
|Casper Excalibur M.E315QVC-C Monitör
|31,5 inç VA, QHD (2560 × 1440)
|180 Hz, 1 ms MPRT, 1500R kavis
|11.999 TL
|Rekabetçi oyunlar için yüksek hız
|Casper Excalibur E27FVC-E Monitör
|27 inç Fast VA, Full HD (1920 × 1080)
|300 Hz, 0,5 ms MPRT, 1500R kavis
|7.999 TL
|Geniş ekran deneyimi
|Dell Alienware AW3425DWM
|34 inç VA, UWQHD (3440 × 1440), 21:9
|180 Hz hız aşırtma, 1 ms GtG, HDR400
|16.834 TL
|OLED panel ve renk doğruluğu
|ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG
|34 inç QD-OLED, UWQHD
|175 Hz, 0,03 ms GtG, yüzde 99,3 DCI-P3
|43.904 TL
|Yüksek yenileme hızlı QD-OLED
|MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
|34 inç QD-OLED, UWQHD, 21:9
|360 Hz, 0,03 ms GtG, 1300 nit tepe parlaklık
|56.049 TL
|OLED ile yüksek kontrast
|AOC AGON AG346UCD
|34 inç QD-OLED, UWQHD, 21:9
|175 Hz, 0,03 ms GtG, DisplayHDR True Black 400
|55.091 TL
|QHD çözünürlükte 27 inç alternatif
|Samsung Odyssey G5 G55C
|27 inç VA, QHD (2560 × 1440)
|165 Hz, 1 ms MPRT, 1000R kavis
|14.994 TL
|Giriş seviyesi oyuncu monitörü
|MSI Optix G241VC
|23,6 inç LCD LED, Full HD (1920 × 1080)
|75 Hz, 1 ms tepki süresi, 1800R kavis
|13.499 TL
|Geniş ekran ve 180 Hz
|Philips Evnia 34M2C3500L
|34 inç Fast VA, WQHD (3440 × 1440), 21:9
|180 Hz DisplayPort, 0,5 ms Smart MBR, HDR10
|15.299 TL
Kavisli monitör seçerken ekran boyutu, çözünürlük ve yenileme hızı kullanım amacına göre değerlendirilmelidir. 2026'da öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur M.E315QVC-C, 31,5 inç QHD ekranı ve 180 Hz yenileme hızıyla dengeli bir seçenek sunarken Casper Excalibur E27FVC-E, 300 Hz yenileme hızıyla rekabetçi oyunlara odaklanıyor. Dell Alienware AW3425DWM ise 34 inç UWQHD ekranı ve 21:9 en-boy oranıyla geniş görüntü alanı arayanlara hitap ediyor.
1️⃣ Casper Excalibur M.E315QVC-C 31.5" Monitör
En iyi kavisli monitör markalarından olan Casper’ın bu monitörünün kullanım deneyimini etkileyen ayrıntılar arasında arka paneldeki RGB aydınlatma, ince çerçeveli tasarım ve ayarlanabilir stand bulunuyor. Stand, 120 mm yükseklik ayarının yanı sıra yaklaşık 90 derece döndürme, sağa ve sola 20 derece yönelme ve 20 derece öne-arkaya eğilme imkanı sunuyor. Böylece ekranın konumu farklı masa düzenlerine göre ayarlanabiliyor. İki HDMI 2.1 ve iki DisplayPort 1.4 bağlantısı, farklı cihazlarla kullanım esnekliği sağlarken USB bağlantısı da ek seçenek sunuyor. Kavisli oyuncu monitörü arayan ve yüksek yenileme hızını QHD çözünürlükle birleştirmek isteyen kullanıcılar için Casper Excalibur M.E315QVC-C Monitör, geniş ekranı ve oyun odaklı özellikleriyle değerlendirilebilecek bir model. Tüm bu özellikle ile Excalibur M.E315QVC-C en iyi kavisli monitör önerisi arayanlara tavsiye ediliyor.
- Ekran: 31,5 inç, 2560 x 1440 piksel QHD çözünürlük
- Panel ve kavis: VA panel, 1500R kavis oranı
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Görüntü özellikleri: 3500:1 kontrast oranı, HDR desteği, 1,07 milyar renk
- Senkronizasyon: NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync desteği
- Bağlantı ve ergonomi: 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x USB; 120 mm yükseklik ayarlı stand ve RGB aydınlatma
2️⃣ Casper Excalibur E27FVC-E 27” Monitör
Üç tarafı ince çerçeveli tasarımı, masaüstünde daha geniş bir görüntü alanı hissi oluştururken 1500R kavis, ekranın çevreleyici etkisini artırıyor. Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri uzun süreli kullanımlarda titreşim ve mavi ışık kaynaklı göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Bağlantı tarafında iki HDMI 2.0 ve iki DisplayPort 1.4 girişi bulunan monitör, farklı cihazların aynı anda bağlanmasına imkan tanıyor. Sabit standı yükseklik ve açı ayarı konusunda esneklik sunmasa da 100 x 100 mm VESA desteği sayesinde uyumlu monitör kollarıyla kullanılabiliyor. 27 inç curved monitör seçeneklerini değerlendiren ve çözünürlükten çok yüksek kare hızına öncelik veren oyuncular için Casper Excalibur E27FVC-E Monitör, özellikle FPS ve diğer hızlı tempolu oyunlarda öne çıkan bir alternatif. Ek olarak en iyi kavisli monitör fiyatları dikkate alındığında da bu model öne çıkıyor.
- Ekran: 27 inç, 1920 x 1080 piksel Full HD
- Panel ve kavis: Fast VA panel, 1500R kavis oranı
- Yenileme hızı: DisplayPort üzerinden 300 Hz, HDMI üzerinden 240 Hz
- Tepki süresi: 0,5 ms MPRT
- Görüntü özellikleri: 400 nit parlaklık, 4000:1 kontrast, HDR10, yüzde 100 sRGB
- Senkronizasyon ve göz koruma: AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, Anti Flickering ve Low Blue Light
- Bağlantı ve montaj: 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, 100 x 100 mm VESA desteği
3️⃣ Dell Alienware AW3425DWM
AMD FreeSync Premium desteği, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını ve takılmaları azaltarak daha tutarlı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Kavisli ekran tasarımı, özellikle geniş görüş alanından yararlanan yarış, simülasyon ve açık dünya oyunlarında daha çevreleyici bir görüntü oluşturabiliyor. HDMI ve DisplayPort bağlantıları üzerinden farklı cihazlarla kullanılabilen monitör, çoklu pencere düzenlerinde de geniş çalışma alanı sağlıyor. Yenileme hızının hız aşırtmayla 180 Hz seviyesine çıkarılabildiği belirtilirken, USB-C bağlantısının bulunmaması bu bağlantı türünü tercih eden kullanıcılar açısından dikkate alınması gereken bir nokta.
- Ekran: 34 inç, 3440 x 1440 piksel UltraWide QHD
- En-boy oranı: 21:9
- Panel: VA, kavisli ekran
- Yenileme hızı: 180 Hz (hız aşırtma ile)
- Tepki süresi: 1 ms GtG
- HDR ve senkronizasyon: HDR400, AMD FreeSync Premium
- Bağlantılar: HDMI ve DisplayPort; USB-C bulunmuyor
4️⃣ Asus ROG STRIX XG34WCDG
Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de OLED paneli korumaya yönelik ASUS OLED Care Pro paketi. Neo Yakınlık Sensörü, kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı karartarak görüntü yanması riskini azaltmayı amaçlıyor. Piksel Temizleme, Ekran Hareketi ve Sınır Tespiti gibi ek işlevler de panelin korunmasına katkı sağlıyor. AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu akıcı görüntüyü desteklerken, ELMB teknolojisi hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı oluyor.
- Ekran: 34 inç QD-OLED, 3440 x 1440 piksel çözünürlük
- Kavis oranı: 1800R
- Yenileme hızı: 175 Hz
- Tepki süresi: 0,03 ms GtG
- Renk özellikleri: Yüzde 99,3 DCI-P3, gerçek 10-bit renk, Delta E 2'nin altında
- HDR ve senkronizasyon: VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu
- Bağlantılar ve koruma: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, 15 W USB-C; ASUS OLED Care Pro ve Neo Yakınlık Sensörü
5️⃣ MSI 34 MPG 341CQR
İnce ve düz tabanlı stand tasarımı, geleneksel Y biçimli kaideye kıyasla yüzde 62 daha az alan kaplayarak masa üzerinde daha fazla kullanım alanı bırakıyor. OLED Care 3.0 destekli MSI curved monitör arayan ve ultra geniş OLED paneli çok yüksek yenileme hızıyla birleştirmek isteyen oyuncular için MPG 341CQR QD-OLED X36, gelişmiş panel teknolojileriyle öne çıkıyor.
- Ekran: 34 inç QD-OLED, 3440 x 1440 piksel UWQHD çözünürlük, 21:9 en-boy oranı
- Panel ve kavis: Beşinci nesil Tandem QD-OLED, 1800R kavis
- Yenileme hızı ve tepki süresi: 360 Hz, 0,03 ms GtG
- Görüntü özellikleri: 1300 nit tepe parlaklık, VESA DisplayHDR True Black 500, yüzde 40 daha derin siyahlar sunan DarkArmor Film
- Panel koruması: MSI OLED Care 3.0, yapay zeka destekli bakım sensörü, üç yıl ekran yanması garantisi
- Oyun özellikleri: Adaptive-Sync, AI Crosshair, Uniform Luminance, HDMI 2.1 üzerinden VRR ve ALLM
- Tasarım: Alan kullanımını yüzde 62 azaltan ince tabanlı stand, 7,77 kg ağırlık, VESA desteği
6️⃣ AOC AG346UCD
Geniş renk kapsamı da modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 99,3'ünü ve Adobe RGB'nin yüzde 97,8'ini kapsayan monitör, Delta E 2'nin altında renk doğruluğu sunuyor. Adaptive Sync ve G-Sync Compatible desteği görüntü yırtılmalarını azaltırken yükseklik, eğim ve dönüş ayarları uzun süreli kullanımlarda ergonomiyi destekliyor.
- Ekran: 34 inç, QD-OLED, 1800R kavisli panel
- Çözünürlük: 3440 x 1440 WQHD, 21:9 görüntü oranı
- Yenileme hızı: 175 Hz (DisplayPort), HDMI üzerinden 120 Hz'e kadar
- Tepki süresi: 0,03 ms GtG
- HDR ve renk: DisplayHDR True Black 400, 10 bit renk, yüzde 99,3 DCI-P3, yüzde 97,8 Adobe RGB
- Senkronizasyon: Adaptive Sync, G-Sync Compatible
- Bağlantılar ve ek özellikler: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, USB 3.2 hub, kulaklık çıkışı, 2x 8 W hoparlör, RGB aydınlatma ve 3 yıl OLED yanması garantisi
7️⃣ Samsung 27" Odyssey G5 G55C
Monitör, HDR10 desteği ve 2.500:1 tipik statik kontrast oranıyla görüntülerde daha belirgin aydınlık ve karanlık alanlar sunmayı hedefliyor. Siyah Dengeleyici, sanal nişangah ve düşük giriş gecikmesi modu gibi oyun özellikleri farklı türlerde avantaj sağlarken Göz Koruyucu Modu ve titreşimsiz görüntü teknolojisi uzun süreli kullanımı destekliyor.
- Ekran: 27 inç, VA panel, 1000R kavis
- Çözünürlük: 2560 x 1440 piksel QHD, 16:9 görüntü oranı
- Yenileme hızı: 165 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Görüntü özellikleri: HDR10, 300 cd/m² tipik parlaklık, 2.500:1 statik kontrast
- Oyun özellikleri: AMD FreeSync, Siyah Dengeleyici, sanal nişangah, düşük giriş gecikmesi modu
- Bağlantı ve montaj: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, kulaklık çıkışı, 75 x 75 mm VESA desteği
8️⃣ MSI Optix G241VC
AMD FreeSync desteği, uyumlu ekran kartlarıyla monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını ve takılmaları azaltmaya yardımcı oluyor. MSI'ın Daha Az Mavi Işık teknolojisi uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlarken FPS Arpacık özelliği, oyunlarda ekranda nişangah gösteriyor. 250 cd/m² parlaklık ve 178 derecelik yatay-dikey görüş açısı sunan modelin bağlantıları arasında HDMI 1.4 ve VGA bulunuyor. 75 Hz yenileme hızı nedeniyle özellikle giriş seviyesinde oyun oynayan ve günlük kullanım için kavisli bir monitör isteyen kullanıcılara daha uygun bir seçenek.
- Ekran: 23,6 inç LED aydınlatmalı LCD, 1800R kavis
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel Full HD, 16:9 görüntü oranı
- Yenileme hızı: 75 Hz
- Tepki süresi: 1 ms
- Görüntü özellikleri: 250 cd/m² parlaklık, 3000:1 kontrast oranı
- Renk ve görüş açısı: sRGB yüzde 110, NTSC yüzde 85, 178 derece görüş açısı
- Oyun ve bağlantı özellikleri: AMD FreeSync, FPS Arpacık, Daha Az Mavi Işık, 1x HDMI 1.4 ve 1x VGA
9️⃣ Philips Evnia 34M2C3500L
Philips Evnia 34M2C3500L, oyun odaklı görüntü ayarlarıyla farklı türlere uyum sağlayabiliyor. SmartImage oyun modları arasında FPS, Racing ve RTS seçenekleri bulunurken kullanıcılar Gamer 1 ve Gamer 2 profillerine kişisel ayarlarını kaydedebiliyor. Akıllı Nişangah ve düşük giriş gecikmesi özellikleri de oyun sırasında kullanım kolaylığı sağlıyor. LowBlue modu ve Flicker-free teknolojisi uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.
- Ekran: 34 inç Fast VA, 1500R kavis, 21:9 görüntü oranı
- Çözünürlük: 3440 x 1440 piksel UltraWide QHD
- Yenileme hızı: DisplayPort üzerinden 180 Hz, HDMI üzerinden 100 Hz
- Tepki süresi: 0,5 ms Smart MBR; tipik GtG tepki süresi 1 ms
- Görüntü özellikleri: HDR10, 300 cd/m² parlaklık, 4000:1 tipik kontrast, 10 bit renk desteği
- Oyun özellikleri: Adaptive Sync, SmartImage oyun modları, Akıllı Nişangah, düşük giriş gecikmesi
- Bağlantı ve ergonomi: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, ses çıkışı, 100 x 100 mm VESA desteği, eğim ayarı
En iyi kavisli monitör markası hangisi ❓
En iyi kavisli monitör markası, ekranı hangi amaçla kullanacağınıza ve ayırdığınız bütçeye göre değişiyor. Oyuncu monitörlerinde Samsung, MSI, ASUS, Casper, AOC, Philips ve Dell Alienware öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Bu markalar farklı ekran boyutları, kavis oranları, panel türleri ve yenileme hızlarına sahip modeller sunuyor.
Türkiye'de oyuncu monitörü arayanlar için Casper Excalibur özellikle fiyat-performans noktasında öne çıkıyor. Örneğin 31,5 inç Excalibur M.E315QVC-C, QHD çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunarken 27 inç Excalibur E27FVC-E, Full HD çözünürlükle 300 Hz yenileme hızını birleştiriyor.
En iyi kavisli monitör kaç Hz olmalı ❔
Kavisli monitörlerde yenileme hızı, düz ekranlı modellerde olduğu gibi kullanım amacına göre belirlenmeli. Günlük kullanım ve ofis işleri için 75–100 Hz yeterli olabilir. Oyunlarda daha akıcı görüntü isteyen kullanıcılar için 144–180 Hz aralığı dengeli bir seçenek sunarken rekabetçi oyunlarda 240 Hz ve üzerindeki modeller değerlendirilebilir.
- 75–100 Hz: Günlük kullanım, internet ve temel oyun ihtiyaçları.
- 144–180 Hz: Çoğu oyuncu için akıcılık ve performans dengesi.
- 200–240 Hz: Hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlar.
- 300 Hz ve üzeri: Çok yüksek kare hızlarına ulaşabilen sistemlerle rekabetçi oyunlar.
Kavisli monitör alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
Kavisli monitör seçerken yalnızca ekranın büyüklüğüne veya yenileme hızına odaklanmak yeterli olmaz. Ekran boyutu, çözünürlük, kavis oranı ve panel teknolojisi birlikte değerlendirilerek kullanım amacına uygun bir model seçilmeli.
- Ekran boyutu ve çözünürlük: 27 inç modellerde QHD çözünürlük daha keskin görüntüler sunabilir. 34 inç ve üzerindeki ultra geniş ekranlar ise oyunlarda daha geniş görüş alanı ve çoklu pencere kullanımında daha fazla çalışma alanı sağlar.
- Kavis oranı: 1000R gibi düşük değerler daha belirgin bir kavis anlamına gelir. 1500R ve 1800R gibi oranlar daha hafif bir kavis sunar. Tercih, ekranın boyutuna, oturma mesafesine ve kişisel kullanım alışkanlıklarına bağlıdır.
- Panel türü: VA paneller genellikle yüksek kontrastla öne çıkar. OLED ve QD-OLED modeller derin siyahlar, güçlü kontrast ve hızlı tepki süreleri sunabilir. Renk doğruluğu ve görüş açıları da kullanım amacına göre karşılaştırılmalı.
- Yenileme hızı ve tepki süresi: Oyunlarda 144 Hz ve üzeri modeller akıcı hareketler sunarken düşük tepki süresi hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı olur. Üreticilerin açıkladığı tepki sürelerinin farklı ölçüm yöntemlerine dayanabileceği unutulmamalı.
- Adaptive Sync desteği: AMD FreeSync veya NVIDIA G-Sync uyumluluğu, ekran kartı ile monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltabilir.
- HDR ve parlaklık: HDR desteğinin yanında gerçek parlaklık seviyesi, kontrast ve varsa HDR sertifikası da incelenmeli. Yalnızca HDR10 ibaresi, yüksek HDR görüntü kalitesini garanti etmez.
- Bağlantılar ve ergonomi: HDMI ve DisplayPort girişlerinin desteklediği çözünürlük ve yenileme hızı kontrol edilmeli. Yükseklik ve eğim ayarı, VESA montaj desteği ve garanti koşulları da satın alma kararında dikkate alınmalı.
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