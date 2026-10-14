Dijital kitap ve doküman okumak için göz yormayan en iyi tabletler

Okumak için tabletlere olan talep artıyor. Kitap kurtları, öğrenciler ya da profesyoneller, harika okuma deneyimi sunan cihazlar arıyor. Okuma tableti seçerken dikkate alınması gereken temel faktörlerden bazıları; ekran kalitesi, taşınabilirlik, pil ömrü ve PDF/kitap uyumluluğu. Peki, en iyi kitap okuma tableti hangisi? İster e-kitap okuyucu tavsiye listesi, ister makale, pdf, kitap okumak en iyi tabletleri arıyor olun bu liste tam size göre.

Kitap okuma uygulamaları & en iyi e-kitap okuyucular 2 yıl önce eklendi

1️⃣ Casper PAD.H10-PRO Tam Boyutta Gör Kahvenizi alıp bir romanın sayfalarına dalmak, sevdiğiniz derginin yeni sayısını karıştırmak ya da bir araştırma yazısını okumak… Dijital okuma alışkanlığında ekranın sunduğu alan ve netlik büyük önem taşıyor. Casper PAD H10 PRO, özellikle büyük ekranda okumayı sevenler için en iyi kitap okuma tabletlerinden biri. Tabletin 12.6 inçlik OLED ekranı, PDF belgeleri, çizgi romanları ve dijital dergileri rahatça okumanıza imkan veriyor. Panel, 2.5K çözünürlüğe sahip olduğundan yazıları ve sayfalardaki detayları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle sayfa düzeni sabit olan yayınlarda geniş ekran, sürekli yakınlaştırma ihtiyacını azaltıyor. 1.000.000:1 kontrast oranı ve %100 DCI-P3 renk kapsamı, görsel ağırlıklı okumalar için dikkat çekici özelliklerden. Çizgi roman karelerinden sanat kitaplarındaki illüstrasyonlara kadar renkli içerikler, OLED ekranın derin siyahları ve canlı renklerinden yararlanıyor. 600 nit'e kadar çıkan ekran parlaklığı ve düşük mavi ışık desteği tabletin dikkat çeken ekran özellikleri arasında. En iyi kitap okuma tablet modellerini ararken önceliğiniz büyük ekran, net yazılar ve renkli yayınlarsa Casper PAD.H10-PRO, tam size göre. Özellikle PDF, dergi ve çizgi roman okumayı sevenler için ekran özellikleriyle yakından incelenmeyi hak eden bir tablet. Ekran: 12.6 inç, 2.5K, 600 nit, 60Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB (512 GB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

İşletim sistemi: Android 15

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Boyut ve ağırlık: 286 x 184.2 x 6.5 mm, 580 g Casper PAD.H10-PRO Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Casper PAD H10 Pro gerçekten çok başarılı bir tablet. Ekran kalitesi, hızı ve performansı gayet iyi. Klavye ve kaleminin de olması büyük avantaj. Genel olarak oldukça memnun kaldım, tavsiye ederim. ✍🏻 Bir haftadır kullanıyorum ve her günümü dizi gecesi yaptım diyebilirim. Netflix ve Disney+ çok izleyen biri olarak L1 desteği olması benim için en önemli detaydı. Önceki tabletimde hep düşük çözünürlükle ne olduğunu anlayasıya kadar gözüm ağrıyordu.

2️⃣ Casper VIA S50 Tablet (VIA.S50-G) Çantanızda kitap, dergi ve ders notlarınız için yer açmak ister misiniz? Casper VIA S50, günlük okuma alışkanlığını dijitale taşımak isteyenler için değerlendirilebilecek uygun fiyatlı okuma tableti. Tabletin 11 inçlik FHD+ ekranı, kitap sayfalarını ve belgeleri görüntülemek için geniş, net bir alan sunuyor. Sayfa düzeni sabit PDF’lerde, tablolarda ve görsel içeren ders notlarında bu boyut, yakınlaştırma ihtiyacını azaltmaya yardımcı oluyor. 500 nit parlaklık, aydınlık ortamlarda yazıları okumayı kolaylaştırırken, 1000:1 kontrast oranı, açık ve koyu alanları ayırmanıza katkıda bulunuyor. ΔE < 2 renk doğruluğu ise çizgi romanları, resimli yayınları ve dijital dergileri sevenler için dikkat çekici bir özellik. Okuma keyfinizi kendi alışkanlıklarınıza göre düzenlemek de elinizde. Kullandığınız e-kitap uygulamasının sunduğu seçeneklerle yazı boyutunu ve sayfa görünümünü ayarlayabilir, ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uygun hale getirebilirsiniz. Sabah kahvenin yanında birkaç sayfa okumak, öğle arasında bir makaleyi bitirmek ya da akşam merak ettiğiniz dergiye göz atmak için bir okuma tableti arıyorsanız, Casper VIA S50 modeli aradığınız cihaz. Ekran: 11 inç, FHD+, 500 nit

İşlemci: MediaTek Helio G85

Bellek: 4 GB RAM (4GB VRAM)

Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP + 2 MP (arka), 8 MP (ön)

Batarya: 8.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 14

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS Casper VIA S50 Tablet Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tableti derslerim için aldım ve genel olarak çok memnunum. Kalemiyle not almak, PDF’lerin üzerine yazı yazmak ve çizim yapmak oldukça rahat. Ekran boyutu ders notları ve kitap okumak için ideal. Performansı günlük kullanım ve eğitim için yeterli. Uygulamalar akıcı çalışıyor, donma yaşamadım. Bataryası da iyi, gün içinde rahatlıkla yetiyor. Kalemin şarjlı olması başta beni düşündürmüştü ama şarjı uzun süre gidiyor, bu yüzden büyük bir sorun olmadı. Yazı yazarken hassasiyeti güzel, not tutmak için yeterli. Fiyatına göre başarılı bir tablet. Özellikle öğrencilere ve not almak isteyenlere tavsiye ederim. ✍🏻 Tabletin ekranı gerçekten kaliteli. Bataryası uzun süreli kullanıma imkan veriyor.

3️⃣ Apple iPad mini (A17 Pro) Tam Boyutta Gör Tabletten kitap okumak için özel bir e-okuyucuya ihtiyacınız yok. iPad Mini, hafifliği ve keskin ekranı sayesinde harika bir okuma cihazı. 8.3 inç 326 ppi çözünürlüğe sahip Liquid Retina ekranı, Kindle'lardan daha yüksek çözünürlük sunuyor. Yazılar çok net olduğu gibi, Apple'ın True Tone teknolojisi (ekranınızın rengini ve yoğunluğunu ortam ışığına uyacak şekilde ayarlayan teknoloji) doğal bir okuma deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Apple'ın yansıma önleyici ekran kaplaması da güneşli günde dışarıda okurken parlamayı azaltıyor. Geleneksel bir tablet olduğu için, internette makaleler veya blog yazılarını okuyabilir, Kindle uygulamasını indirip okuyabilir. iPad Mini ile ayrıca Apple'ın güçlü A17 Pro çipini, ultra geniş 12 MP ön kamerayı, not almak için Apple Pencil Pro desteğini, Apple Intelligence özelliklerini ve daha fazlasını elde ediyorsunuz. Ekran: 8.3 inç, 2266 x 1488, 500 nit, IPS, Liquid Retina

İşlemci: Apple A17 Pro çip

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Kamera: 12 MP (ön) + 12MP (arka)

Batarya: 5.078 mAh

İşletim sistemi: iPadOS

Ses: Yatay modda stereo ses sunan hoparlörler

Boyut ve ağırlık: 195.4 x 134.8 x 6.3 mm, 293 g A17 Pro çipli iPad mini Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Daha önce M2 çipli iPad Air 13 inçlik modeli kullanıyordum, yazı ve günlük işler için büyük ekran cazip gelmişti ancak taşımaktan yoruldum. Çok kompakt ve gündelik kullanım için ideal boyutta. Telefon boyutlarıyla karşılaştırılıyor ama ürün deneyiminin bununla uzaktan yakından alakası yok. Toplantılar için de gayet yeterli. ✍🏻 Hız ve performans anlamında son derece memnun edici. Adobe Photoshop, iMovie gibi birçok performans gerektiren programları kusursuz kullanıyorum. Kitap ve Dergi okumalarımı bu tabletten yapıyorum. Ekran ölçüsü optimum, izleme deneyimi açısından da keyifli. Minimum 7-8 sene tam performansta kullanacağımı düşünüyorum.

4️⃣ Samsung Galaxy Tab A11 Tam Boyutta Gör Bir kitabın en heyecanlı bölümüne gelmek, kahve molasında birkaç sayfa okumak ya da akşam yeni bir hikâyeye başlamak… Samsung Galaxy Tab A11, kompakt boyutlarıyla okuma alışkanlığınızı günlük hayatınıza taşımayı kolaylaştıran bir tablet. Özellikle taşınabilirliğe önem veriyorsanız, kitap okumak için en iyi tabletler listenize eklemelisiniz. 8.7 inçlik TFT ekranı, telefondan daha büyük okuma alanı sunarken çantanızda fazla yer kaplamayan boyutu koruyor. 335 gram ağırlığıyla da taşımayı kolaylaştırıyor. Samsung, ekranın aydınlık ortamlarda görünürlüğünü de öne çıkarıyor. Farklı yerlerde okumayı seviyorsanız ekran parlaklığını ortama göre ayarlayarak kullanımınızı kişiselleştirebilirsiniz. PDF okumak için tablet ararken önceliğiniz hafiflik, kolay taşıma ve akıcı gezinmeyse Galaxy Tab A11’e göz atabilirsiniz. Ekran: 8.7 inç, 1340x800, 90Hz, LCD TFT

İşlemci: MediaTek Helio G99

Bellek: 4GB, 8GB RAM

Depolama: 64GB, 128GB (2TB’a kadar microSD)

Arka kamera: 8 MP, 1080p@30fps

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 5100 mAh, 15W hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0

Yazılım: Android 15, One UI 7

Boyut ve ağırlık: 211 x 124.7 x 8mm, 335 g Samsung Galaxy Tab A11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çocuklar için aldım. Gayet kullanışlı ve ideal bir boyutta. Kitap okumak ve ders çalışmak için ideal bir ürün. ✍🏻 Fiyatına göre gerçekten iyi bir tablet. Başta biraz tereddütle satın aldım ama kullanmaya başladıkça performansı ve kullanım rahatlığı beni olumlu şekilde şaşırttı. Benim aldığım 8GB RAM ve 128GB depolama versiyonu, günlük işler ve multimedya kullanımında oldukça yeterli. 8.7 inçlik ekranı metinler ve görseller günlük işler, sosyal medya ve video izleme için fazlasıyla yeterli geliyor. 335 gramlık ağırlığı ve kompakt tasarımı ile çantada taşımak çok pratik, elde tutmak ise oldukça konforlu. Plastik gövde premium bir his vermese de, tabletin hafifliği ve sade yapısı günlük kullanımda avantaj sağlıyor. Beklentimin üzerinde performans sundu. Uygulamalar hızlı açılıyor, çoklu görevlerde sorun çıkarmıyor ve pil ömrü bir günü rahatlıkla tamamlıyor. Şarjının biraz uzun sürmesi küçük bir handikap, ancak gündelik kullanımda büyük bir sıkıntı oluşturmuyor. Dolby Atmos destekli hoparlörler sayesinde videolarda ses tatmin edici; kameralar ise temel ihtiyaçlar için yeterli. Görüntülü görüşmeler rahatlıkla yapılabiliyor, fakat fotoğraf kalitesi çok yüksek beklentilere hitap etmiyor. Yazılım açısından tablet ayrı bir değer katıyor. Satın aldıktan hemen sonra One UI 8 sürümüne güncellendi ve en yeni Android arayüzüyle kullanmaya başladım. Samsung’un 7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi sunma taahhüdü, cihazı uzun vadede güvenle kullanabileceğim anlamına geliyor ve bu fiyat seviyesinde ekstra bir avantaj sağlıyor. Sonuç olarak, ekranı çok parlak olmasa ve gövde tasarımı lüks bir his vermese de; taşınabilirliği, performansı ve uzun süreli güncelleme desteğiyle fiyatına göre fazlasını sunan bir tablet. Sosyal medya, video ve günlük işler için güvenilir ve kullanışlı bir cihaz arayanlar için ideal bir seçenek.

5️⃣ TCL NXTPAPER 14 Tam Boyutta Gör TCL NXTPAPER 14, geniş görüntüleme alanı ve okumaya özel ekran modlarıyla e-kitap okumak için tablet tavsiyesi arayanların dikkatini çekebilecek bir seçenek. Tablet, NXTPAPER 3.0 teknolojisi ve parlama önleyici mat ekranı ile dikkat çekiyor. Kağıt benzeri görüntüleme deneyimi hedefleyen bu yüzey, ekrandaki yansımaları azaltmaya yardımcı oluyor. Otomatik parlaklık ve renk sıcaklığı ayarı da görüntüyü ortam ışığına ve günün saatine göre düzenliyor. Özel NXTPAPER düğmesiyle üç görüntüleme modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz: Kitap ve makaleler için mürekkep kağıdı, çizgi roman ve dergiler için renkli kağıt, günlük içerikler için normal mod. Mürekkep kağıdı seçeneği e-ink benzeri bir görünüm sunuyor. Bu, ekranın fiziksel olarak E Ink’e dönüştüğü anlamına gelmiyor.

E kitap okumak için tablet tavsiyesi isteyenlere TCL NXTPAPER 14, özellikle büyük ekran ve mat yüzey önceliği olanlar için güçlü bir aday. 760 gramlık ağırlığı nedeniyle masa üzerinde veya standla okumayı tercih edenlere daha uygun olabilir. Ekran: 14.3 inç, 2400 x 1600, 400 nit, 60Hz,

İşlemci: MediaTek Helio G99

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB

Kamera: 8 MP (arka), 13 MP + 5 MP (arka)

Batarya: 10.000 mAh, 33W'a kadar şarj

Bağlantı: 802.11 ac, Bluetooth 5.0

Yazılım: Android 14

Boyut ve ağırlık: 322.41 x 222.02 x 6.95, 760 gr TCL NXTPAPER 14 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu tablet inanılmaz! 1.8 kg'lık dizüstü bilgisayarım artık ağır geliyor. Ekranı harika ve çok yönlü (mürekkep modu). Tüm araştırmalarımdan sonra bunu beğeneceğimi düşünmüştüm ama tablete bayıldım. TCL'yi tebrik ederim. ✍🏻 NXTPAPER 14'ümü kesinlikle çok seviyorum! Mat ekran, parlak ışıklı ortamlarda görüntüleme için mükemmel; sahne ışıkları gözümü kamaştırmıyor veya orkestra yönetirken beni etkilemiyor. Kalem elimde harika hissettiriyor ve notalarımı kolaylıkla işaretleyebiliyorum. Ayrıca beste uygulamamla müzik yazmak için de kalemimi kullanmaktan keyif alıyorum. Okul günlerinde, pil ömrü uzun sürüyor. Boyutu harika, sanki normal nota okuyormuşum gibi. Ve en iyi yanı, uygun fiyatlı olması. Bu ürünü şiddetle tavsiye ederim!

6️⃣ Kobo Libra Colour Tam Boyutta Gör Bir kitabı okurken sevdiğiniz cümlelerin altını çizmek, kenarına küçük notlar düşmek ve sonra o sayfalara dönmek hoşunuza gidiyorsa en iyi e kitap okuyuculardan Kobo Libra Colour ilginizi çekebilir. Renkli ekranı ve okumaya odaklanan tasarımıyla, e-kitap okuyucu arayışında karşılaştırma listenize alabileceğiniz güçlü modellerden biri. Cihazın 7 inç E Ink Kaleido 3 ekranı, kitap kapaklarını, illüstrasyonları ve işaretlediğiniz satırları yumuşak renklerle gösteriyor. Gün ışığında parlamayı azaltan ekranıyla açık havada keyifli okuma deneyimi sunuyor. Fiziksel sayfa çevirme düğmeleri, okurken ekrana dokunma ihtiyacını azaltıyor. Ekran yönünü değiştirme, yatay kullanım seçeneği ve yazı boyutuyla kenar boşluklarını ayarlayabilme, okuma düzenini kişiselleştirmenizi sağlıyor. ComfortLight PRO, aydınlatmanın renk sıcaklığını gün boyunca ayarlarken karanlık mod farklı bir sayfa görünümü sunuyor. Not tutmayı sevenler için Kobo Stylus 2 kalem desteği mevcut. 32 GB depolama ve IPX8 suya dayanıklı tasarımla gelen e okuyucu, EPUB, PDF, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ ve CBR formatlı dosyalarla birlikte Kobo sesli kitaplarını destekliyor. En iyi e-kitap okuyucu okuma alışkanlıklarınıza uyum sağlayandır. Renkli E Ink ekran, sayfa çevirme tuşları ve el yazısıyla not alma sizin için önemliyse Kobo Libra Colour, incelemeye değer bir seçenek. Ekran: 7 inç E Ink Kaleido 3, 1264x1680, FastGLR ve Karanlık Mod, ComfortLight PRO

İşlemci: Çift 2.0 GHz

Depolama: 32 GB

Batary: 2.050 mAh

Bağlantı: WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth ve USB-C

Özelleştirme: 13 farklı font ve 50'nin üzerinde yazı stili

Dayanıklılık: IPX8 (2 metre derinliğindeki suda 60 dakikaya kadar)

Boyut ve ağırlık: 144.6 x 161 x 8.3 mm, 199.5 g Kobo Libra Colour Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten çok sevdim. Daha önce hiç e-okuyucum olmamıştı, genellikle fiziksel kitaplarla veya telefonumdan ya da tabletimden okuyordum. Gözlerimi yormadan kolayca taşıyabileceğim küçük bir şey istiyordum (çünkü telefondan okumak yoruyor). Bu harika bir ürün! Kobo Libra çok hafif, tutarken yorulmuyorum. Bu modeli seçmemin nedeni, Drive hesabıma bağlanıp sahip olduğum kitapların PDF dosyalarını yüklememe ve kütüphaneme Overdrive platformu üzerinden bağlanmama olanak sağlamasıydı. Her şeyi ayarlaması, öğrenmesi çok kolay oldu. StoryGraph hesabıma bağlanıp okuma ilerlememi otomatik olarak güncellemesini de çok sevidim. Harika bir e-okuyucu. 10/10! ✍🏻 Bayıldım! Renkler çok güzel görünüyor. Kullanıcı arayüzüne alışmam ve önceki e-okuyucuma kıyasla yerlerini bulmam biraz zaman aldı. Gün boyunca mavi ışığı otomatik olarak azaltma özelliğini de beğendim. ✍🏻 Kobo'yu çok sevdim. Harika bir e kitap okuyucu, renkli ve bazı güzel ekstra özelliklere sahip. Her yere yanımda götürüyorum. Tamir edilebilir olması (diğer popüler olanların aksine) ve mümkün olduğunca sürdürülebilir malzemeler kullanması (bildiğim kadarıyla diğerlerinin hepsinin aksine) da cabası.

7️⃣ Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition Tam Boyutta Gör Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition, hızlı sayfa geçişleri ve okumaya odaklanan özellikleriyle en hızlı e-kitap okuyucu arayışında dikkat çeken seçeneklerden biri. Amazon, bu modeli önceki nesle göre %25 daha hızlı sayfa çevirme özelliğiyle öne çıkarıyor. 7 inçlik, 300 ppi ekran, yazıların keskin görünmesini destekliyor. Parlama yapmayan yüzey ise pencere kenarında veya açık havada kitap okumayı sevenler için kullanışlı. Signature Edition’ın ortam ışığına göre otomatik ayarlanan ön aydınlatması, farklı yerlerde okurken parlaklığı sürekli elle değiştirme ihtiyacını azaltıyor. 32 GB depolama alanı, geniş dijital kütüphaneyi yanınıza taşımana olanak tanıyor. Bir yolculuğa çıkarken hangi kitabı alacağınıza karar veremiyorsanız, farklı türdeki kitaplarınızı aynı cihazda rahatça bulundurabilirsiniz. Amazon, e-okuyucunun günlük yarım saat okuma, kablosuz bağlantının kapalı olması ve ışık seviyesinin 13’e ayarlanması koşuluyla 12 haftaya kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. Ekran: 7 inç, 300 ppi, optimize edilmiş font teknolojisi, 16 seviyeli gri tonlamalı, dahili ön aydınlatmalı, Paperwhite ekran teknolojisi

Depolama: 32 GB (Tüm Amazon içeriği için ücretsiz bulut depolama)

Pil ömrü: Tek şarjla 12 haftaya kadar, 2.5 saatte tam şarj

Bağlantı: WiFi 2.4GHz + 5GHz ağları için destek

Desteklenen formatlar: PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP formatlarını dönüştürme yoluyla destekler; Audible ses format (AAX) desteği

Dayanıklılık: Su geçirmez (IPX8), 60 dakika boyunca 2 metre suya daldırılmaya dayanıklı

Boyut ve ağırlık: 127.6 x 176.7 x 7.8 mm, 214 g Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition Yorumları 💬 ✍🏻 Bu modeli çok sevdim, eskisinden daha net. Yeşil rengine bayıldım. Çantaya sığacak mükemmel boyutta ve çok hafif. Pil ömrü uzun ve oldukça hızlı şarj oluyor. Libby adlı kütüphane uygulamasıyla harika çalışıyor. Okuma ilerlememi kaydetmek için iPhone'umla senkronize olmasını da çok sevdim. ✍🏻 Sahip olduğum en iyi e-kitap okuyucu kesinlikle bu. 7 inç ekran, doğrudan güneş ışığında bile net ve yansıma yapmıyor ve sayfa çevirme hızı inanılmaz. 32 GB depolama alanı sayesinde hiçbir kitabı silmek zorunda kalmıyorum ve otomatik olarak ayarlanan sıcak ışık, yatakta okumayı göz için son derece rahat hale getiriyor. Ayrıca, kutudan çıkar çıkmaz reklamsız, kilit ekranında reklam çıkmıyor! Her gün kitap okuyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.

8️⃣ Kobo Clara Colour Tam Boyutta Gör Kobo Clara Colour, dijital kütüphanenizi yanınızda taşımanızı sağlayan e-kitap okuyuculardan. 6 inçlik E Ink Kaleido 3 renkli ekranı, kitap kapaklarını ve illüstrasyonları yumuşak renklerle görüntülerken, parlama yapmayan ekranıyla açık havada okumayı keyifli kılıyor. Küçük ekranı özellikle binlerce sayfalı kitaplar için pratik. Okurken “Bu cümleyi unutmamalıyım” dediğiniz anlar için dokunarak renkli vurgulama özelliği var. Bir alıntıyı sarıyla, üzerine düşünmek istediğiniz fikri başka bir renkle işaretleyebilirsiniz. ComfortLight PRO, gün boyunca ön aydınlatmanın mavi ışık miktarını otomatik olarak azaltıyor. Yazı boyutu, satır aralığı ve karanlık mod seçenekleri de sayfayı kendi okuma alışkanlığınıza göre düzenlemenize imkan tanıyor. 16 GB depolama, suya dayanıklı ve tamir edilebilir tasarım, kitap okuyucunun diğer dikkat çeken özellikleri arasında. Kompakt, renkli ekranlı ve sadece kitap okumak için cihaz arıyorsanız, Kobo Clara Colour’a göz atabilirsiniz. Ekran: 6 inç E Ink Kaleido 3, 1264x1680, FastGLR ve Karanlık Mod, ComfortLight PRO

İşlemci: Çift 2.0 GHz

Depolama: 32 GB

Batary: 1500 mAh (siyah), 1900 mAh (beyaz)

Bağlantı: WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth ve USB-C

Özelleştirme: 13 farklı yazı tipi ve 50'nin üzerinde yazı karakteri stili

Dayanıklılık: IPX8 (2 metre derinlikte suda 60 dakikaya kadar)

Boyut ve ağırlık: 112 x 160 x 9.2 mm, 174 g Kobo Clara Colour Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mükemmel bir ürün. Kullanımı kolay, geniş okuma seçenekleri sunuyor. Özellikle gece aydınlatma özelliğini çok beğendim. Hafif, kompakt ve koruyucu kılıfı var. ✍🏻 Renk özelliğini gerçekten çok beğendim. Görüntüler siyah beyazdan daha iyi. Boyutu küçük ve taşınabilirlik açısından büyük cebe sığabiliyor. Kütüphaneme bağlanabilmesi ve oradan kitap ödünç alıp okuyabilmem hoşuma gitti. Göz yormayan bir tasarıma sahip. Kurulumu hızlı ve kolaydı.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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En iyi kitap okuma tableti tavsiyeleri

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