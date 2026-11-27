LG, diğer üreticiler kadar fazla sayıda televizyon piyasaya sürüyor. LG, OLED panelli televizyonları piyasaya süren ilk markalardan biriydi ve bu şu anda en popüler ürün yelpazesi. Ayrıca, giriş seviyesi 4K televizyonlardan Mini LED arka aydınlatmalı üst seviye modellere kadar geniş bir LED televizyon yelpazesine sahipler. Peki, en iyi TV sıralamasında yer verilen üst seviye modellerden bütçesi kısıtlı kişilere hitap eden daha uygun fiyatlı televizyonlara kadar birçok seçenek varken hangisini almalı? LG TV öneri listesinde 2026 LG televizyon fiyatları ile birlikte en iyi modelleri bulabilirsiniz.

En iyi Samsung televizyon önerileri & TV fiyatları 1 hf. önce eklendi

1️⃣ LG OLED evo AI G6 (65 inç LG OLED evo AI Galeri Tasarım G6 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG G6 OLED, markanın 2026'daki amiral gemisi OLED TV'si. Primary RGB Tandem Panel 2.0'ı kullanıyor ve önceki LG G5 OLED modeline kıyasla parlaklığı daha da artırmak için tasarlanan LG'nin Hiper Radyant Renk Teknolojisi ile geliyor. TV ayrıca yansıma yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir tür parlak ekran kaplaması kullanıyor. Alpha 11 Gen 3 Yapay Zeka İşlemcisi ile güçlendirilen TV, webOS 26 yazılımıyla geliyor ve beş yıl işletim sistemi güncellemelerini alacak. Televizyon, Dolby Vision'ı destekliyor ancak HDR10+ veya daha yeni Dolby Vision 2'yi desteklemiyor. LG'nin 2025 modelleri gibi yalnızca Dolby ses formatları var ve DTS desteklenmiyor. TV, dört bağlantı noktasında da HDMI 2.1 bant genişliği, PC oyuncuları için 4K 165Hz'e kadar ve tüm önemli VRR formatlarını destekleme gibi dikkat çekici oyun özellikleri sunuyor. LG OLED evo AI G6, sınıfının en iyi ve en üst LG OLED evo TV modeli. Ekran boyutu: 65 inç (OLED65G64LW), 77 inç (OLED77G64LW), 83 inç (OLED83G64LW), 97 inç (OLED97G64LW)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 165Hz)

Çift Yapay Zeka Moturu ile Desteklenen 3.Nesil 4K Alfa 11 AI İşlemci

Premium Yansımasız Ekran, Mükemmel Siyah ve Renk

Bağlantı: 4 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2), 1x CI Yuvası

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), FreeSync ve G-Sync Uyumlu, 0.1ms'den az Tepki Süresi, 165Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı),

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Akıllı Ses Tanıma, Çoklu Görünüm, Apple Home Uyumlu, Google Cast, AI Chatbot

Boyut: 1441 x 865/910 x 263 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 27.3 kg LG OLED65G64LW Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Televizyon inanılmaz. Hem ses hem de görüntü muhteşem; gerçekten ev sinema sistemine sahipmişsiniz gibi hissettiriyor. İnanılmaz! Bu televizyonu şiddetle tavsiye ederim. ✍🏻 Uzun süre düşündükten sonra LG G6 OLED TV'yi almaya karar verdim ve şu ana kadar seçimimden son derece memnunum. Özellikle olağanüstü görüntü kalitesi, canlı ve doğal renkler ve etkileyici siyah seviyeleri beni çok etkiledi. Film ve dizi izlerken kontrastlar gerçekten parlıyor ve harika bir izleme deneyimi sunuyor. Ayrıca modern, yüksek kaliteli tasarımını da çok beğendim. Kontroller sezgisel ve Smart TV özellikleri etkileyici. Genel olarak LG G6, görüntü kalitesi açısından gerçekten öne çıkan, üst seviye OLED TV. Şu ana kadarki deneyimime dayanarak bu TV'yi kesinlikle tavsiye edebilirim.

2️⃣ LG OLED evo AI W6 (77 inç LG Wallpaper Kablosuz Görüntü İletebilen OLED evo W6 AI 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG W6 OLED TV, 77" ve 83" ekran seçeneği ve 9.95 mm kalınlığındaki gövdesiyle duvara yakın monte edilebiliyor. Konsol ve medya oynatıcı gibi cihazlar Zero Connect Box üzerinden bağlanıyor. Kutu, görüntü ve sesi ekrana kablosuz aktarıyor. LG OLED evo AI W6 modeli, α11 AI Processor 4K Gen3 işlemci, yansıma önleyici ekran kaplaması ve Dolby Vision desteğiyle geliyor. Ekran parlaklığı 3100 nit'e kadar çıkıyor. Dört HDMI girişi de 4K 120Hz destekliyor, uyumlu cihazlarda 4K 165Hz’e kadar çıkılabiliyor. Duvara yakın montaj ve ekrana uzanan HDMI kablolarından kurtulmak önceliğinizse LG W6 iyi bir seçim. Görüntü kalitesi sizin için daha önemliyse aynı boyuttaki LG G6 da bakmaya değer. İki model benzer görüntü donanımı sunuyor. W6, ince gövde ve kablosuz kurulum sunmasıyla öne çıkıyor. Ekran boyutu: 77 inç (OLED77W69LA), 83 inç (OLED83W69LA)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 165Hz)

3. Nesil alfa 11 AI İşlemci

Yansımasız Premium, Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Bağlantı: 4 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 1x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 3)

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), G-Sync Uyumlu, 0.1ms'den az Tepki Süresi, 165Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Akıllı Ses Tanıma, Çoklu Görünüm, Apple Home Uyumlu, Google Cast

Boyut: 1844 x 1061 x 9.95 mm

Ağırlık: 20.18 kg LG OLED77W69LA Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tasarımı inanılmaz; nasıl bu kadar ince yapmayı başarmışlar? Gerçekten de duvara asılı bir sanat eseri gibi görünüyor. Görüntü kalitesi de muhteşem! Daha önce hiç LG televizyonum olmadı ancak OLED televizyonlarım oldu ve bu her açıdan bambaşka bir seviyede. Görüntü her anlamda muhteşem, işletim sistemi inanılmaz derecede akıcı ve son derece özelleştirilebilir, kablosuz One Connect kutusu da bonusu ve onu da çok güzel yapmışlar. Üst düzey özelliklere ve etkileyici tasarıma sahip televizyon isteyen herkese bu modeli şiddetle tavsiye ederim. ✍🏻 Televizyon muhteşem, kesinlikle 10/10. Kalitesi, tasarımı ve özellikleri için fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Şu anda herhangi bir markanın 83 inç televizyonları arasında bundan daha iyisi yok.

3️⃣ LG OLED evo AI C6 (55 inç LG OLED evo AI C6 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG C6, Dolby Vision destekli 4K OLED ekranı, dört HDMI 2.1 girişi ve 83 inç'e kadar ekran seçenekleriyle film ve oyun için çok yönlü bir televizyon. 42, 55 ve 65 inç C6 modelleri standart WOLED panel kullanıyor. 48 inç C6 ise Tandem WOLED paneliyle serinin kompakt seçenekleri arasında öne çıkıyor. C6H olarak satılan 77 inç ve 83 inç modeller de Tandem WOLED panel kullanıyor ve Brightness Booster Pro ile daha yüksek parlaklık sunuyor. Dört HDMI girişi de 4K 120Hz, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modunu (ALLM) destekliyor. Uyumlu cihazla 4K 165Hz’e kadar çıkılabiliyor. HDMI 2’ye eARC üzerinden soundbar bağladığınızda konsol ve bilgisayar için üç giriş boş kalıyor.

55 ve 65 inç C6, aynı televizyonda film izleyip oyun oynamak isteyenler için dengeli bir seçim. Bu boyutlarda LG C5 modeli de fiyat karşılaştırmasına değer. Ekran boyutu: 48 inç (OLED48C64LA), 55 inç (OLED55C64LA), 65 inç (OLED65C64LA), 77 inç (OLED77C64LA), 83 inç (OLED83C64LA)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 165Hz)

Çift Yapay Zeka Moturu ile Desteklenen 3. Nesil 4KAlfa 11 AI İşlemci

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Bağlantı: 4 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2), 1x CI Slot

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), G-Sync Uyumlu, 0.1ms'den az Tepki Süresi, 165Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Akıllı Ses Tanıma, Çoklu Görünüm, Apple Home Uyumlu, Google Cast, AI Chatbot

Boyut: 1222 x 757 x 230 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 15.9 kg LG OLED55C64LA Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 LG OLED C6 65" TV'yi öncelikle evde film izlemek için aldık ve şimdiye kadar bizi gerçekten etkiledi. Görüntü güzel, renkler ve parlaklık harika. Büyük ekranında film izlemek ayrı keyifli. Ayrıca, özellikle çok modern görünen ve duvarla güzel bir şekilde bütünleşen TV'nin arka kısmını da çok beğendik. TV'yi kısa bir süredir kullanıyoruz, tüm özelliklerini keşfetmeye ve denemeye devam ediyoruz, şu ana kadar her şey mükemmel. ✍🏻 Bu televizyon, piyasa ortalamasının çok üzerinde bir kaliteye sahip. LG televizyon söz konusu olduğunda, başka hiçbir markanın onunla kıyaslanamayacağına zaten biliyorsunuz. OLED C6 serisiyle mükemmel. Piyasadaki en iyi OLED TV'lerden biri olduğundan hiç şüphe yok.

4️⃣ LG OLED AI B6 (55 inç LG OLED AI B6 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG B6 OLED, 2026'da piyasaya sürülen giriş seviye OLED TV. LG B5 OLED'in bir üst modeli olup, LG C6 OLED 2026 ve LG C6H OLED 2026'nın altında konumlandırılıyor. C6 gibi üst düzey modellerde bulunan daha gelişmiş RGB tandem panel yerine geleneksel WOLED panel kullanıyor. Dört adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, Dolby Vision desteği ve VRR gibi gelişmiş oyun özellikleri dahil olmak üzere, LG'den beklediğiniz harika özelliklere sahip. TV, LG'nin α8 AI İşlemci 4K Gen3 görüntü işlemcisi ile destekleniyor ve çok çeşitli yayın ve oyun uygulamalarına sahip olan ve aynı zamanda çoğu akıllı ev platformuna entegre edilebilen LG'nin webOS 26 akıllı arayüzü ile geliyor. Ekran boyutu: 55 inç (OLED55B65LA), 65 inç (OLED65B65LA), 77 inç (OLED77B65LA)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 120Hz)

α8 AI Processor 4K Gen3

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Bağlantı: 4 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 1x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2)

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), G-Sync Uyumlu, 0.1ms'den az Tepki Süresi, 120Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Çoklu Görünüm, Apple Home Uyumlu, Google Cast LG OLED55B65LA Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu LG OLED TV'nin görüntü kalitesi beni gerçekten büyüledi! Derin siyahlar ve canlı renkler, filmleri ve oyunları daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi kılıyor. Kurulumu son derece kolaydı, ayrıca çok sayıda HDMI girişi ve kusursuz çalışan akıllı özellikleriyle harika bağlantı seçenekleri sunuyor. Sunduğu üstün performans, göz alıcı tasarım ve inanılmaz sinematik deneyim düşünüldüğünde, ev eğlencesi için kesinlikle çok değerli bir ürün.

✍🏻 Televizyonun kalitesinden gerçekten çok etkilendim. Görüntü inanılmaz derecede keskin, renkler canlı görünüyor ve önceki televizyonuma kıyasla büyük geliştirmeler yapıldığını hissettiriyor. Sıkı bir futbol hayranı olarak, bu televizyonda maç izlemek en sevdiğim şeylerden biri haline geldi. Hareketler akıcı ve net; görüntü kalitesi ise spor karşılaşmalarını çok daha keyifli kılıyor. Aksiyon filmlerini de çok severim; bu televizyon, evdeki film gecelerini bambaşka bir deneyime dönüştürdü. Özellikle aksiyon filmlerinde karanlık sahneler, renkler ve detaylar harika görünüyor. Genel olarak televizyondan çok memnunum; kalite farkı daha ilk günden kendini belli etti.

5️⃣ LG Micro RGB evo AI MRGB 96 (75 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG MRGB96B6B, markanın 2026 model Micro RGB evo televizyonu. TV, arka ışıkta renk dönüştürücüleri ve renk filtrelerini ayrı kırmızı, yeşil ve mavi LED'lerle değiştirerek renk hacmini iyileştirmek üzere tasarlanmış yeni RGB Mini LED arka ışığa sahip. Televizyonda Alpha 11 Gen 3 Yapay Zeka İşlemcisi mevcut ve webOS 26 yazılımıyla geliyor. LG, bu TV için beş yıl işletim sistemi güncelleme sözü veriyor. Televizyon, Dolby Vision'ı destekliyor ancak HDR10+ veya daha yeni Dolby Vision 2'yi desteklemiyor. LG'nin 2025 modelleri gibi yalnızca Dolby ses formatlarını destekliyor. TV, dört portta da HDMI 2.1 bant genişliği, PC oyuncuları için 4K@165Hz veya 1080p@330Hz'e kadar ve tüm önemli VRR formatlarını destekleme gibi birçok modern oyun özelliğine sahip. Ekran boyutu: 75 inç (75MRGB96B6B), 86 inç (86MRGB96B6B), 100 inç (100MRGB96B6)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 165Hz)

Çift Yapay Zeka Moturu ile Desteklenen 3.Nesil 4K Alfa 11 AI İşlemci

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Bağlantı: 4 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2)

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), FreeSync Uyumlu, 120Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı), Hareket Artırıcı 330

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Çoklu Görünüm, Apple Home Uyumlu, Akıllı Ses Tanıma

Boyut: 2230 x 1372/1324 x 434 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 77 kg LG 75MRGB96B6B Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Renkler inanılmaz; zengin, canlı ve abartılı değil, gerçeğe yakın. Netlik de inanılmaz. Karanlık sahneler gerçekten karanlık görünüyor ve ince detaylar beklenmedik şekilde öne çıkıyor. Dört HDMI bağlantı noktası büyük bir artı. Önceki TV'mde sadece üç tane vardı, bu yüzden her zaman bir şeyin fişini çekmek zorunda kalıyordum. Şimdi TV Box, oyun konsollarım, soundbar, hepsinin bir yeri var. Arayüzü temiz ve alıştıktan sonra gezinmesi kolay. Başka bir markadan geliyorsanız küçük bir öğrenme eğrisi var, ancak buna değer ve hala yeni özellikler keşfediyorum. Yükseltmeyi düşünüyorsanız, bu TV harika bir yatırım. Gerçekten çok memnunum. Yorum, satın alma indirimi sağlayan bir programın parçası olarak gönderilmiştir. ✍🏻 1 ms tepki süresi, mükemmel siyahlar, DLSS üzerine geliştirilmiş gölgelendirme. Oyunlar çok net görünüyor. TV, son derece hızlı.

6️⃣ LG QNED evo AI QNED87B MiniLED (86 inç LG QNED evo AI QNED87B MiniLED 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG QNED87B, markanın 2026 model QNED evo MiniLED TV modeli. TV, Quantum Dot ve NanoCell destekli Mini LED arka aydınlatma, 4K çözünürlük, 144Hz VRR desteği ve webOS 26 işletim sistemi sunuyor. 4K Ultra HD (3840x2160) çözünürlük, hassas yerel karartma (Precision Dimming) özellikli Mini LED arka aydınlatma, Quantum Dot + NanoCell teknolojileri ve 144Hz'e kadar yenileme hızı / VRR dışında Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği mevcut. 3. Nesil α8 (Alpha8) 4K AI İşlemciden güç alan TV, AI Picture Pro, 4K AI Upscaling ve AI Hub gibi yapay zeka özelliklerine sahip. LG QNED evo AI QNED87B, 55", 65", 75", 86" ve 100" ekran seçeneğiyle piyasadaki en iyi Mini LED TV modellerinden biri. Ekran boyutu: 55 inç (55QNED87B6A), 65 inç (65QNED87B6A), 75 inç (75QNED87B6A), 86 inç (86QNED87B6A), 100 inç (100QNED87B6)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 144Hz)

3.Nesil alfa 8 4K AI İşlemci

Hassas Karartma Pro ile keskin görüntü

Bağlantı: 4 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2)

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), FreeSync Uyumlu, 144Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Çoklu Görünüm, Apple Home Uyumlu, Akıllı Ses Tanıma, AI Chatbot

Boyut: 1928 x 1190/1142 x 370 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 57.7 kg LG 86QNED87B6A Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 OLED'e yönelmeden en iyi kaliteyi ararken bu televizyonu satın aldım. 55 inç Mini LED TV ile yaşadığım deneyim beklentilerimi aştı. Hassas Karartma sistemiyle kontrast çok doğru ve siyahlar neredeyse hiç ışık halesi olmadan derin. Parlaklık, iyi aydınlatılmış odalar için mükemmel ve α8 işlemci, webOS sistemini akıcı bir şekilde çalıştırıyor. TV'den çok memnunum. ✍🏻 100 inç ekranda film ve spor izlemek neredeyse sinemada olmak gibi. MiniLED görüntüsü mükemmel parlaklığa ve canlı renklere sahip ve 4K içerik yükseltmesi çok iyi. webOS hızlı ve sezgisel, ilk kurulum da kolaydı. Fark ettiğim tek dezavantaj, tavan lambaları açıkken ekranın özellikle karanlık sahnelerde oldukça fazla yansıma yapması. Daha loş ışıkta bu sorun ortadan kalkıyor. Genel olarak, boyut ve kalitesi ile çok iyi bir televizyon.

7️⃣ (LG QNED evo AI QNED81B MiniLED (55 inç LG QNED evo AI QNED81B MiniLED 4K TV) Tam Boyutta Gör LG’nin 2026 model OLED televizyonu QNED81B6A, 65 inç 4K QNED Mini LED ekranı ve 9. nesil α7 4K AI işlemcisiyle geliyor. İşlemci, düşük çözünürlüklü içerikleri 4K’ya yükseltirken dinamik ton eşleme görüntüyü sahneye göre ayarlıyor. Televizyon HDR10 ve HLG biçimlerini destekliyor. Filmleri yönetmenin tercih ettiği görüntü ayarlarına daha yakın izlemek isteyenler için Filmmaker Mode da bulunuyor. webOS 26, Google Gemini destekli AI Arama özelliği sunuyor. İzlediğiniz içerikle ilgili bir soru sorduğunuzda yanıtı doğrudan televizyon ekranında görebiliyorsunuz. 20W gücündeki 2.0 kanallı ses sistemi günlük izlemeye eşlik ediyor. Soundbar bağlamak isteyenler için ikinci HDMI girişinde eARC desteği bulunuyor. QNED81B modelinin paneli native 60Hz yenileme hızına sahip. Değişken yenileme hızı 60Hz’e kadar çalışıyor, ALLM ise uyumlu konsol bağlandığında düşük gecikme modunu otomatik etkinleştiriyor. Daha akıcı hareket isteyenler için Motion Booster 120, desteklenen oyunlarda Full HD çözünürlükte 120Hz'e kadar çıkabiliyor. Ekran boyutu: 55 inç (55QNED81B6A), 65 inç (65QNED81B6A)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 60Hz Native (VRR 60Hz)

9.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

Bağlantı: 3 adet HDMI (eARC, ALLM desteği), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 1x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2)

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), 60Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Apple Home Uyumlu, Akıllı Ses Tanıma, Google Cast

Boyut: 1236 x 797/767 x 302 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 18.5 kg LG 55QNED81B6A Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Görüntü kalitesi mükemmel; renkler, keskinlik ve parlaklık harika görünüyor ve bu boyutta, ev sineması deneyimi gibi. Ses de bizi şaşırttı; ek ekipmana ihtiyaç duymadan harika ses veriyor. Şüphesiz, çok memnun kaldığımız ve tavsiye edeceğimiz bir televizyon. ✍🏻 Kesinlikle harika bir televizyon. Özellikleri, muhteşem görüntü kalitesi ve etkileyici sesiyle her şeyini çok sevdik. Yapay zeka destekli görüntü iyileştirme özelliği muhteşem ve büyük fark yaratıyor. Artık 4K yayın abonelikleri için ekstra para ödemeye gerek yok! Sihirli uzaktan kumandaya alışmak biraz zaman aldı ancak bir hafta sonra doğal geliyor. Bir televizyondan daha mutlu olamazdık!

8️⃣ LG QNED AI QNED8E MiniLED (75 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K TV) Tam Boyutta Gör LG QNED8E modeli, 65 inç 4K Mini LED ekranı ve 9. nesil α7 4K AI işlemcisiyle film, spor ve oyun için büyük ekranlı bir seçenek sunuyor. Dinamik QNED Renk Pro teknolojisi, %100 DCI-P3 renk hacmi sertifikasına sahip. İşlemci, düşük çözünürlüklü içerikleri 4K’ya ölçekliyor. HDR10, HLG ve Filmmaker Mode desteği de bulunuyor. webOS 26 ile gelen televizyonda Google Gemini desteğiyle yapay zeka arama, izlerken merak ettiğiniz konuları sesli olarak sormanıza ve yanıtları ekranda görmenize olanak tanıyor. 20 W gücündeki 2.0 kanallı ses sistemi, AI Sound Pro ile sanal 9.1.2 çevresel ses işleme sunuyor. Televizyonda üç adet HDMI girişi bulunuyor. Soundbar bağlantısı için ikinci girişte eARC desteği mevcut. Panelin doğal yenileme hızı 60 Hz, değişken yenileme hızı (VRR) 60 Hz’e kadar çalışıyor. ALLM ise yeni nesil oyun konsollarında düşük gecikme modunu otomatik olarak etkinleştiriyor. Daha akıcı hareket isteyenler için Motion Booster 120, FHD çözünürlükte 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor. LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K Smart TV, televizyonda dizi, film, maç ve ara sıra oyun oynamak için dengeli seçenek arayanların değerlendirebileceği modellerden biri. Ekran boyutu: 55 inç (55QNED8EB3B), 65 inç (65QNED8EB3B), 75 inç (75QNED8EB3A), 85 inç (85QNED8EB3A)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 60Hz Native (VRR 60Hz)

9.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

Bağlantı: 3 adet (eARC, ALLM desteği), 1x SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı), 1x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2)

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), 60Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Apple Home Uyumlu, Akıllı Ses Tanıma, Google Cast

Boyut: 1667 x 1059/1011 x 390 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 23.7 kg LG 75QNED8EB3A Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Televizyon mükemmel, fiyat-performans oranı harika, boyutu normal daireler için tamamen yeterli. Harici disk bağlıyken bile gerçekten hızlı tepki veriyor. Renkler farklı açılardan bile harika. ✍🏻 40 yaşına geldim, ilk defa LG marka bir ürün yani TV aldım. Şuan kendime şunu soruyorum; Bu zaman kadar neden LG almadım? Akıllı kumandası, uyumlu ses sistemi ve Mini LED'in harikalığı.... Müşteri hizmetlerinden servis çalışanına kadar Tüm LG ekibine teşekkürler.

9️⃣ LG NANO UHD AI NU90 (85 inç LG NANO UHD AI NU90 4K Smart TV) Tam Boyutta Gör LG NANO UHD TV NU90 modeli, 85 inçlik 4K Nano UHD ekranıyla salonunda büyük ekran isteyenlere hitap ediyor. 9. nesil α7 AI 4K işlemci, düşük çözünürlüklü yayınları 4K’ya ölçekliyor. HDR10 Pro ve dinamik ton eşleme ise parlak alanlarla gölgelerdeki ayrıntıları sahneye göre belirginleştirmeyi hedefliyor. webOS arayüzü üzerinden yayın uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Google Gemini destekli AI Arama ile izlediğiniz içerik hakkında sesli soru sorup yanıtı doğrudan ekranda görebiliyorsunuz. TV, 60 Hz’e kadar değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) sunuyor. VRR, ekranın yenileme hızını oyunun kare hızına uyarlarken ALLM, konsollarda düşük gecikme modunu otomatik olarak açıyor. HGiG desteği de uyumlu HDR oyunlarda görüntü ayarlarını yapmaya yardımcı oluyor. Ekran boyutu: 50 inç (50NU900B6LA), 55 inç (55NU900B6LA), 65 inç (65NU900B6LA), 75 inç (75NU900B6LA), 85 inç (85NU900B6LA)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 60Hz Native (VRR 60Hz)

Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Bağlantı: 3 adet HDMI (eARC, ALLM desteği), 1x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2), 1x CI Yuvası

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), 60Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Smart TV: webOS 26, LG ThinQ, Apple Airplay, Apple Home Uyumlu, Akıllı Ses Tanıma, Google Cast

Boyut: 1890 x 1148 x 362 mm (Ayaklı)

Ağırlık: 30.3 kg LG 85NU900B6LA Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu TV için fiyat performans oranı mükemmel. Sağlam bir şekilde üretilmiş ve görüntü kalitesi olağanüstü. Parlak ve canlı renkler ve harika siyahlar. 3 adet HDMI bağlantı noktası var. Tüm uygulamalarda çok hızlı ve duyarlı. Yapay zeka ve ses tanıma özelliklerini özelleştirmek ve entegre etmek için birçok seçenek mevcut. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, optik çıkışın olmaması. ✍🏻 Muhteşem bir televizyon! Ekran etkileyici ve ev sineması deneyimi sunuyor. 4K görüntü kalitesi mükemmel, keskinliği ve canlı renkleri ile film, dizi ve futbol maçlarının keyfini çıkarmak için ideal. Ayrıca, harika çalışıyor, kullanımı kolay ve Smart TV sistemi tüm uygulamalara rahat erişim sağlıyor. Şüphesiz, hem boyutu hem de kalitesiyle öne çıkan bir televizyon. Şiddetle tavsiye edilir!

🔟 LG OLED evo AI M5 (83 inç LG OLED evo AI M5 4K 144Hz Video ve Ses Aktarımı ile Kablosuz Görüntü İletebilen TV) Tam Boyutta Gör LG OLED evo AI M5 (OLED83M59LA), 83 inçlik 4K OLED ekranı ve Zero Connect Box ile duvara yakın, sade bir kurulum isteyenlere hitap ediyor. Oyun konsolu ve medya oynatıcı gibi cihazlar kutuya bağlanıyor. Kutu, görüntü ve sesi ekrana kablosuz aktardığı için televizyona HDMI kablosu uzatmak gerekmiyor. Ekranın ve kutunun ayrı güç bağlantısına ihtiyacı oluyor. 2. nesil α11 AI 4K işlemci, düşük çözünürlüklü içerikleri 4K’ya ölçekliyor. Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği sunan televizyon, 60 W gücünde 4.2 kanallı ses sistemiyle Dolby Atmos’u da destekliyor. webOS 25 ve AI Sihirli Kumanda, yayın uygulamalarına erişimi ve menülerde gezinmeyi kolaylaştırıyor. Televizyonun paneli 120Hz native yenileme hızına sahip. Zero Connect Box üzerindeki üç HDMI girişi de 4K 120 Hz desteği sunuyor. Uyumlu oyun bilgisayarı ile VRR 144Hz’e kadar çıkabiliyor. NVIDIA G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium ve ALLM de oyun özellikleri arasında. Soundbar bağlamak isteyenler için ikinci HDMI girişinde eARC bulunuyor. Ekran boyutu: 83 inç (OLED83M59LA)

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Yenileme hızı: 120Hz Native (VRR 144Hz)

α11 AI Processor 4K Gen2 İşlemci

Zero Connect Box ile 4K 144Hz kablosuz görüntü iletebilen TV

Bağlantı: 3 adet HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT "3 port" destekler), 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Simplink (HDMI CEC), 2x RF Girişi (Anten/Kablo), eARC (HDMI 2), 1x CI Yuvası

Oyun özellikleri: HGIG Modu, ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), 144Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı), FreeSync uyumlu, G-Sync uyumlu, 0.1ms'den az tepki süresi

Smart TV: webOS 25, LG ThinQ, Apple Airplay, Apple Home Uyumlu, Akıllı Ses Tanıma, Google Home / Hub, AI Chatbot, Google Cast

Boyut: 1847 x 1062 x 28.0 mm (Ayaksız)

Ağırlık: 38.3 kg (Ayaksız) LG OLED83M59LA Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu televizyonu uzun zamandır istiyorduk ve çok mutluyuz. Ses, görüntü, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı hepsi birinci sınıf. En çok beğendiğimiz şey ise tamamen kablosuz olması, bu da onu %100 tavsiye edilebilir kılıyor. ✍🏻 Sahip olduğum en iyi TV. Yıllarca OLED C9 kullandıktan sonra daha büyük bir modele geçmeye karar verdim. M5 çok daha parlak, görüntü kalitesi olağanüstü. Kablosuz ekranın rahatlığı da gerçekten etkileyici. Renkler ve kontrast, LG OLED panellerinden beklediğim gibi, inanılmaz!

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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