Kediler için en iyi akıllı/otomatik tuvalet modelleri

Evinize bir kedi aldığınızda en önemli hususlardan biri, kediniz için en iyi kum kabını seçmektir. Birçok seçenek arasından seçim yapabileceğiniz halde, bakımı en kolay kum kaplarından biri akıllı kedi tuvaletidir.

Daha uygun fiyatlı olan, geleneksel kedi kumu kaplarında kumun durumunu kontrol etmek, kabı temizlemek ve bakımını yapmak tamamen size kalır. Otomatik kedi tuvaletleri söz konusu olduğunda kumu temizlemek sizin sorumluluğunuzda değildir. Otomatik kum kabı, kedinizin tuvaletini ne zaman yaptığını algılayabilir. Ardından, pisliği kabın altında bulunan bir hazneye toplar veya geri dönüştürür. Kediniz tuvaletini yaptıktan sonra, otomatik kedi kum kabı kirli kumu temiz kumdan ayırır. Tüm atıklar, kabın altındaki atık çekmecesine boşaltılır. Seçtiğiniz otomatik kedi kum kabının türüne bağlı olarak, atık çekmecesi dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde bildirim bile alabilirsiniz. Bu işlem büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Peki, en iyi otomatik kedi tuvaleti hangisi? Koku yapmayan kedi tuvaletleri arayanlar için akıllı kedi tuvaleti öneri listesiyle karşınızdayız.

Kedi tuvaleti (kum kabı) yorumları dikkate alındığında; en iyi otomatik kedi tuvaleti markaları sıralamasında MOVA, Haustier, Petkit, UBPET ve Xenon Smart öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek akıllı kedi tuvaleti tavsiyesi olarak ise Petkit Purobot Max Pro 2, Haustier CB001 ve UBPET C20 modelleri öneriliyor.

1️⃣ MOVA 3’ü 1 Arada Akıllı Evcil Hayvan Bakım Seti Tam Boyutta Gör Evcil hayvanınızın yaşamını daha konforlu ve hijyenik hale getiren akıllı evcil hayvan bakım seti; akıllı kedi tuvaleti, yapay zeka destekli mama makinesi ve su pınarından oluşmaktadır. 15 güne kadar el değmeden kullanım sunan akıllı kedi tuvaleti, gelişmiş koku kontrolüyle ferah bir ortam sağlarken, mama makinesi evcil hayvanınızın beslenme alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öğünler oluşturur. Dahili HD kamera ve çift yönlü ses özelliği uzaktan kontrol imkânı sunarken, çok katmanlı filtrelemeye sahip su pınarı her zaman taze ve temiz su erişimi sağlar. Bu entegre sistem, evcil hayvanınızın günlük bakımını zahmetsiz ve akıllı hale getirir. MOVA MeowgicPod LR10 Prime Akıllı Kedi Tuvaleti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Üründen çok memnunuz. Çok fazla zaman kazandırıyor. Başta, kedimiz Lucy'nin kullanıp kullanmayacağından şüpheliydik ama hiç sorun çıkmadı, hemen alıştı. Hareket sensörü mükemmel çalışıyor; kedi kum kabı kedinin tuvaletini yaptığını ve ayrıldığını anında algılıyor. Temizlik sırasında, kutu kirli kumu temiz kumdan ayırmak için dönüyor. Kedi çok yaklaştığında algılıyor ve kedinin güvenliğini sağlamak için temizleme işlemini durduruyor. Kirli kum, alttaki torba koyduğunuz bir tepside toplanıyor, kolayca boşaltılıyor ve koku oluşmuyor. Ayrıca kötü kokuları önlemek için hava temizleme özelliği mevcut. Kedi kumu matı da kutudan çıkıyor. Uygulamanın kurulumu ve ayarlanması çok kolay. Tüm ayarları kolayca yapabiliyor, kedinin kum kabını ne zaman kullandığını ve tuvaletini tam olarak görebiliyorsunuz. ✍🏻 Kurulumu çok kolay; açtığınızda her şey tam otomatik çalışıyor. Temizlik sessiz ve kapsamlı, koku yok, karışıklık yok. Özellikle çift hazneli sistem, altlığı uzun süre temiz tutuyor, günlerce elle temizlemenize gerek kalmıyor; bu da zamandan büyük tasarruf etmenizi sağlıyor. Uygulama aracılığıyla her şeyi ayarlayabiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Kedinin içeride olduğunu ya da temizlik yapıldığını görebiliyorsunuz. Kedim ilk başta biraz temkinli yaklaştı ama şimdi oldukça doğal bir şekilde kullanıyor. İçi de iyi düşünülmüş, temizlenmesi kolay, çöplerin biriktiği köşeler yok.

2️⃣ Xenon Smart Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Tam Boyutta Gör Kedi sahiplerinin deneyimlerine göre Xenon, en iyi otomatik kedi tuvaleti markaları arasında üstlerde yer alıyor. Xenon Smart Akıllı Kedi Tuvaleti, kediler için hijyenik bir ortam sağlarken, kişinin iş yükünü en aza indirmek üzere tasarlanmış. Xenon otomatik kedi tuvaletlerinin kameralı ve kamerasız farklı modelleri bulunmakla birlikte, kendi kendini temizleyen ve kötü kokuyu önleyen sistemi, geniş hazne kapasiteleri ve mobil uygulama desteğiyle beğeniliyor. El değmeden, kolay ve hijyenik temizlik : Her kullanımdan sonra otomatik olarak devreye giren silindir hazne, kirli kumu eler ve atık haznesine aktarır. Temizlik işlemini dilediğiniz an, cihaz üzerindeki butonu kullanarak ya da mobil uygulama üzerinden de başlatabilirsiniz.

: Her kullanımdan sonra otomatik olarak devreye giren silindir hazne, kirli kumu eler ve atık haznesine aktarır. Temizlik işlemini dilediğiniz an, cihaz üzerindeki butonu kullanarak ya da mobil uygulama üzerinden de başlatabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzeme : Akıllı Kedi Tuvaleti, dayanıklılık ve uzun ömür sağlayan, yüksek kaliteli polipropilen plastik (PP), ABS ve silikon malzemeden üretilmiştir.

: Akıllı Kedi Tuvaleti, dayanıklılık ve uzun ömür sağlayan, yüksek kaliteli polipropilen plastik (PP), ABS ve silikon malzemeden üretilmiştir. Kolay bakım : Akıllı Kedi Tuvaleti kolayca sökülüp temizlenebilir.

: Akıllı Kedi Tuvaleti kolayca sökülüp temizlenebilir. Çok yönlü kontrol : Kolay kullanım imkânı sunan dokunmatik kontrol paneli veya Xenon Smart mobil uygulamasıyla uzaktan çalıştırılabilir, programlanabilir ve izlenebilir.

: Kolay kullanım imkânı sunan dokunmatik kontrol paneli veya Xenon Smart mobil uygulamasıyla uzaktan çalıştırılabilir, programlanabilir ve izlenebilir. Ferah iç alan, Kolay giriş : Ferah iç hacmi, geniş iç tambur ve giriş çapları ile kedinizin rahatça girip kullanabileceği ferah bir alan sunar. 3 aylıktan büyük, 13 kg’a kadar kediler için uygundur.

: Ferah iç hacmi, geniş iç tambur ve giriş çapları ile kedinizin rahatça girip kullanabileceği ferah bir alan sunar. 3 aylıktan büyük, 13 kg’a kadar kediler için uygundur. Süper sessiz çalışma : 40 dB’lik gürültü seviyesi ile neredeyse hiç ses çıkarmadan çalışır.

: 40 dB’lik gürültü seviyesi ile neredeyse hiç ses çıkarmadan çalışır. Geniş atık haznesi ile kesintisiz temizlik : 7 litrelik kapalı atık haznesi sayesinde birden fazla kedili evler için uzun süreli temizlik konforu sunar. Haftada 1 kez çöp poşetini değiştirmeniz yeterlidir.

: 7 litrelik kapalı atık haznesi sayesinde birden fazla kedili evler için uzun süreli temizlik konforu sunar. Haftada 1 kez çöp poşetini değiştirmeniz yeterlidir. Maksimum güvenlik ve Sağlık kontrolü : Kedinizin yaklaşmasını ve girişini algılayan kızılötesi sensör ile kedinizin güvenliğini sağlarken ağırlık ölçüm sensörü ile tuvalet alışkanlıklarını ve kilosunu izleyerek sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz istatistikler sunar.

: Kedinizin yaklaşmasını ve girişini algılayan kızılötesi sensör ile kedinizin güvenliğini sağlarken ağırlık ölçüm sensörü ile tuvalet alışkanlıklarını ve kilosunu izleyerek sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz istatistikler sunar. Xenon Smart uygulaması ile uzaktan kontrol: 2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi ile uyumlu olan Akıllı Kedi Tuvaleti’nin durumunu Xenon Smart uygulaması sayesinde anlık olarak takip edebilir, gerçek zamanlı anlık bildirimlerle kedinizin sağlık verilerini izleyebilirsiniz. Ayrıca temizlik işlemini uygulama üzerinden başlatabilir ya da programlayabilirsiniz. Xenon Smart Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Uzun araştırmalar sonucunda Xenon 72lt almaya karar verdim. Sıfır koku, tamamen sessiz çalışma, geniş iç hacim. Kullanmaya başlayalı 3 gün oldu. İlk gün bir kısmı direkt girip kullandı, bir kısmı sadece keşfetmekle yetindi. Temizleme modunda hepsi karşısına geçip izliyor. Bazısı patisi ile silindire vuruyor. Kalabalık kedili evler için çok konforlu. Evimizde tamamı sokaktan kurtarılıp tedavi ettirilmiş 24 kedi var. 3 kg’dan 10 kg’a bütün kedilerimin hepsi çok rahat kullanabildi. Üründen şimdilik çok memnun kaldım. Umarım uzun süre sorunsuz kullanırız. Her ay para biriktirip bir tane almayı planlıyorum. ✍🏻 Çok büyük rahatlık. Önceden ben tiksindiğim için sürekli kumları çöpe atardım hem kumdan tasarruf ettim hem de tuvaleti sürekli temiz kalıyor. Daha önceden almadığım için pişmanım.

3️⃣ Petkit Purobot Max Pro 2 Otomatik Kedi Tuvaleti Tam Boyutta Gör Petkit Purobot Max Pro 2 otomatik kendi kendini temizleyen kedi tuvaleti, her boydaki kedi için akıllı, sağlıklı ve zahmetsiz kum bakımı sunuyor. Ekstra konfor için daha geniş girişle tasarlanan bu ürün, yapay zeka destekli kamera ile hassas ağırlık sensörlerini birleştirerek kedi kumu kabı kullanımını ve idrar yolu sağlığını doğru bir şekilde takip ediyor. Gelişmiş çoklu kedi yüz tanıma özelliği, her kediyi ayrı ayrı takip ederek çok kedili evler için ideal kullanım sunuyor. Daha geniş giriş, Kolay erişim : Düşük eşikli daha geniş giriş, büyük, yaşlı ve kısa bacaklı kedilerin erişimi için uygundur.

: Düşük eşikli daha geniş giriş, büyük, yaşlı ve kısa bacaklı kedilerin erişimi için uygundur. Miyavlama algılama : Miyavlama, idrar yolu hastalıklarının veya rahatsızlığın bir işareti olabilir. Petkit akıllı otomatik tuvaleti kedinin miyavladığını algılayarak sahibinin durumu kontrol etmesine yardımcı olur.

: Miyavlama, idrar yolu hastalıklarının veya rahatsızlığın bir işareti olabilir. Petkit akıllı otomatik tuvaleti kedinin miyavladığını algılayarak sahibinin durumu kontrol etmesine yardımcı olur. Dışkı takibi : Daha bilinçli bakım için dışkı kayıtlarını veteriner hekiminizle paylaşabilirsiniz.

: Daha bilinçli bakım için dışkı kayıtlarını veteriner hekiminizle paylaşabilirsiniz. Yapay zeka destekli kamera ile 7/24 izleme : Kedinizin kum kabı kullanımını her zaman her yerden izleyin, telefonunuza bildirim alın.

: Kedinizin kum kabı kullanımını her zaman her yerden izleyin, telefonunuza bildirim alın. Yüz tanıma ve ağırlık algılama özelliği : Her kediye özel bir kayıt oluşturulur, bu da birden fazla kedinin bakımını zahmetsiz hale getirir.

: Her kediye özel bir kayıt oluşturulur, bu da birden fazla kedinin bakımını zahmetsiz hale getirir. Her girişte video kaydı : Her kedi kum kabı kullanımı kaydedilir ve kategorize edilir.

: Her kedi kum kabı kullanımı kaydedilir ve kategorize edilir. Kişiselleştirilmiş kedi sağlığı yönetimi : Her kedinin kendine ait bir sağlık profili vardır ve kullanım verileri ayrı tutulur, böylece takip edilmesi kolaydır.

: Her kedinin kendine ait bir sağlık profili vardır ve kullanım verileri ayrı tutulur, böylece takip edilmesi kolaydır. Gizlilik : PETKIT uygulaması, gizliliğinizi korumak için kameranın çalışma saatlerini özelleştirmenize veya kamerayı tamamen kapatmanıza olanak tanır.

: PETKIT uygulaması, gizliliğinizi korumak için kameranın çalışma saatlerini özelleştirmenize veya kamerayı tamamen kapatmanıza olanak tanır. Yapay zeka destekli idrar sağlığı takibi : Her girişte, idrar pH'ını izlemek için pıhtıları analiz eden yapay zeka kamerasıyla kaydedilir. Anlık uygulama güncellemeleri, olası idrar sorunlarını erken tespit etmeye yardımcı olarak kedilerin sağlığını korur ve sahiplerine gönül rahatlığı sağlar.

: Her girişte, idrar pH'ını izlemek için pıhtıları analiz eden yapay zeka kamerasıyla kaydedilir. Anlık uygulama güncellemeleri, olası idrar sorunlarını erken tespit etmeye yardımcı olarak kedilerin sağlığını korur ve sahiplerine gönül rahatlığı sağlar. El değmeden temizlik : Patentli torba büzme sistemi, tamamen hijyenik, temassız bir deneyim sunarak hoş olmayan kokuları uzak tutar.

: Patentli torba büzme sistemi, tamamen hijyenik, temassız bir deneyim sunarak hoş olmayan kokuları uzak tutar. %100 güvenlik koruması : Patentli sıkışma önleyici tasarım, girişin her zaman açık olmasını sağlar. 12 yerleşik güvenlik sensörü, kedinizin kum kabına her girişinde maksimum güvenlik sağlar.

: Patentli sıkışma önleyici tasarım, girişin her zaman açık olmasını sağlar. 12 yerleşik güvenlik sensörü, kedinizin kum kabına her girişinde maksimum güvenlik sağlar. Sızıntıyı önleyici silindir : Silindir, sızıntıyı önlemek ve kolay bakım sağlamak için patentli 360° dikişsiz ShieldBase özelliğine sahiptir.

: Silindir, sızıntıyı önlemek ve kolay bakım sağlamak için patentli 360° dikişsiz ShieldBase özelliğine sahiptir. Sessiz çalışma : 35 dB fısıltı sessizliğinde çalışır

: 35 dB fısıltı sessizliğinde çalışır %99 topaklanan kedi kumu için uygun: İki değiştirilebilir elek, optimum temizlik sağlar ve kedi kumu kullanımını en aza indirir. Petkit Purobot Max Pro 2 Otomatik Kedi Tuvaleti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Şimdiye kadar kendime yaptığım en büyük iyilik. Ürünü alalı 12 gün oldu 2 kedim var. Şimdiki aklım olsa daha erken alırdım. Her tuvalet yapmalarından sonra otomatik temizleme ve otomatik koku sıkma özelliği kurabiliyorsunuz. Ben otomatik koku sıkmayı açmadım, birkaç günde bir kendim manuel yaptırıyorum ama ona rağmen yeminle sıfır koku. Nasıl bir icatsa asla kum kaka kokmuyor. Kedilerim alıştılar, hatta her seferinde temiz kum buldukları için tuvalete daha sık gittiklerini düşünüyorum. Kedilerinizin alışması için ilk birkaç gün hiç çalıştırmayın, sadece içine kum koyun (birazı eski çişli kumlarından olsun ki koku tanıdık olsun) en başta tedirgin olacaklar ama kumun kokusundan dolayı içine girip yapmaya başlayacaklardır. Sonraki günler otomatik temizlemeyi gene açmayın, onların görmediği bir an manuel temizleyin tedirgin olmasınlar. Zaten birkaç gün geçince iyiden iyiye alışacaklar. Sonraları otomatik temizleme modunu da aktif edin. İlk çalışmaya başladığında korkup tedirgin olacaklardır ama alışmaları için lütfen ilk günlerdeki süreçte çok acele etmeyin, fırsat tanıyın, benimsesinler. Sonra zaten inanın temiz kum buldukları için daha çok severek kuma gidiyorlar. Bu arada 2 kedim (bence oldukça fazla çiş kaka yapıyolar) olmasına rağmen çöp haznesi ilk kez 12. günde dolu uyarısını verdi. Her temizlemeden sonra makine dışkının fotoğraflamasını yapıyor, uygulamadan bakabiliyorsunuz. Uygulama, kedileri hem yüzünden hem de ağırlıklarından tanıyor. Mükemmel ya! Ne kadar anlatsak az kalır, alın aldırın. ✍🏻 Kedilerim 3 günde alıştı. Çöp kutu yeterli; 2 kedimin atıkları hazneyi 10 günde tam doldurmamıştı. Sesi yok denecek kadar az. Kameradan atıkları takip edebiliyorsunuz. Yapay zekası kedileri ayırt edebiliyor. Kurulumu kolay.

4️⃣ UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti Tam Boyutta Gör UBPET C20, otomatik kedi tuvaleti önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir başka ürün. UBPET C20 Akıllı Kedi Kumu Kabı, kedilerinizin rahatça girebileceği geniş iç hacmi, hijyenik ortam için gelişmiş koku kontrolü, uygulama ile telefondan kontrol, sağlık takibi, dahili güvenlik korumaları, kolay bakım ve tüm kum türleriyle uyumlu kendi kendini temizleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Otomatik kedi kumu temizliği : Artık elle kum temizlemeye gerek yok, zahmetli temizlik işinden kurtarır.

: Artık elle kum temizlemeye gerek yok, zahmetli temizlik işinden kurtarır. Çoklu kedi tanıma : Farklı ağırlıktaki kedileri ayırt eder. Her kedi için sağlık ve tuvalet verilerini kaydeder.

: Farklı ağırlıktaki kedileri ayırt eder. Her kedi için sağlık ve tuvalet verilerini kaydeder. Uzaktan kontrol : Uygulama üzerinden otomatik temizlik, programlı temizlik ve özel ayarlar yapılabilir.

: Uygulama üzerinden otomatik temizlik, programlı temizlik ve özel ayarlar yapılabilir. Tek dokunuşla kum değişimi : Temizleme düğmesine tıklayarak atık kumu kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, kedinizin bir sonraki kullanımı için temiz bir ortam oluşturmak üzere kumu düzleştirmek için düzleştirme düğmesini kullanabilirsiniz.

: Temizleme düğmesine tıklayarak atık kumu kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, kedinizin bir sonraki kullanımı için temiz bir ortam oluşturmak üzere kumu düzleştirmek için düzleştirme düğmesini kullanabilirsiniz. Zahmetsiz temizlik : Modüler tasarım, temizleme işlemini kolaylaştırır. Bakımı kolaylaştırmak için tüm hazneyi doğrudan yıkamak üzere kolayca çıkarabilirsiniz.

: Modüler tasarım, temizleme işlemini kolaylaştırır. Bakımı kolaylaştırmak için tüm hazneyi doğrudan yıkamak üzere kolayca çıkarabilirsiniz. Tüm topaklanan kedi kumlarıyla uyumludur. UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Aldığım ilk günden beri kedim hiç yabancılık çekmedi, hayatımızı aşırı kolaylaştıran bir ürün oldu. Her gün iki defa temizlik yapmak bile yorucu gelirken artık kedimizin tuvalet alışkanlığına göre kendini kendini temizleyen çok kullanışlı bir ürün. Bir süredir kullanıyorum ve hiç bir sorunla karşılaşmadım, müşteri desteği için ayrıca teşekkür ederim. ✍🏻 Bir süre kullandıktan sonra yorum yazmak istedim. Ürün gerçekten çok başarılı. Hayatımızda kedi kakası sorunu diye bir şey kalmadı. Kaka yapıldıktan kaç dakika sonra (ideali 15 dakika) temizlenmesini istediğinizi programa giriyorsunuz. 2 kedimiz var, 3 günde bir arkadaki torbayı çıkarıp yerine temiz torba takıyoruz, içine de 1 lt kum takviyesi yapıyoruz. Kumu gri yumuşak bölgeyi kaplayacak kadar seviyede tutmak yeterli. 2 kedi ile 5-6 günde tamamen dolup temizle diye uyarı veriyor. Yoksa hazne full dolduğu için çalışmayı durduruyor. Tek kedi rahatlıkla 10 gün dayanır. Temizliği de çok pratik. Evde salonda olmasına rağmen dolduğunda bile hiç koku sorunumuz kalmadı. Kedilerin ne zaman tuvalete çıktığını saatle takip edebiliyorsunuz ve ağırlıkları da ölçüyor. Bizim ikisi aynı kilo olduğu için doğal olarak ayırt edemedi. Manuel temizlik ve düzleştirme yapmak da mümkün, telefondan da yapılabiliyor. Ön aparatını mutlaka almak lazım, kapak ağzı düşük seviyede. Buna rağmen elbette kedilerin ayaklarından dışarıya ufak taneler çıkıyor ama bu makine ile ilgili değil. Ben şu an bugüne kadar almadığım günlere yanıyorum. Evet ucuz değil ama kedi sahiplerine müthiş bir konfor yaratıyor.

5️⃣ Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Tam Boyutta Gör Haustier CB001, kedi sahipleri için günlük bakımı en aza indirmek ve kokuları nötralize etmek için tasarlanmış bir başka otomatik kendi kendini temizleyen akıllı kedi tuvaleti modeli. Haustier otomatik kedi tuvaleti, uzaktan uygulamayla kontrol, UV sterilizasyonu, sıkışmayı önleyici güvenlik sensörleri ve her boyuttaki kedi için alçaltılmış taban girişiyle dikkat çekiyor. Küçük boyut, büyük performans : Diğer akıllı kedi tuvaletlerinden %40 daha az yer kaplar ancak tuvalet hacmi %40 daha büyüktür.

: Diğer akıllı kedi tuvaletlerinden %40 daha az yer kaplar ancak tuvalet hacmi %40 daha büyüktür. Otomatik temizleme : Ağırlık sensörleri, kedinin girip girmediğini algılar. Hareket sensörleri kedi cihazdan uzaklaştığında otomatik temizlemeyi başlatır.

: Ağırlık sensörleri, kedinin girip girmediğini algılar. Hareket sensörleri kedi cihazdan uzaklaştığında otomatik temizlemeyi başlatır. Sessiz çalışma : Cihaz çalışma sesi 45db’den azdır.

: Cihaz çalışma sesi 45db’den azdır. Geniş iç hacim : 75 litrelik iç hacim, fazla kilolu kedilerin bile rahatça girip çıkabileceği büyük bir giriş alanı sağlar. 1 kg’dan 12 kg’a kadar olan kediler için uygundur.

: 75 litrelik iç hacim, fazla kilolu kedilerin bile rahatça girip çıkabileceği büyük bir giriş alanı sağlar. 1 kg’dan 12 kg’a kadar olan kediler için uygundur. Kokuları yok eden UV sterilizasyon : Bu özellik, kokuya neden olan partikülleri parçalar ve herhangi bir ekstra bakım veya tükenir şeylere ihtiyaç duymaz, bakım gerektirmez.

: Bu özellik, kokuya neden olan partikülleri parçalar ve herhangi bir ekstra bakım veya tükenir şeylere ihtiyaç duymaz, bakım gerektirmez. Hızlı sökme, Kolay temizleme: Suyla yıkama ve temizleme için hazne kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Ürün kutusundan çöp torbası ve koku tableti çıkmaktadır. Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 4 aydır kullanıyorum. Gayet memnunum. Kendim memnun kalınca bir tane de babama aldım. Kedi bakımında büyük kolaylık oldu. Yorumlarda tavsiye edildiği gibi otomatik temizlemeyi 10 dakikaya aldım. Dokunmatik ekrandansa düğmeli olması daha rahat. İç haznesi de diğer modellere göre daha büyük, kilolu kedim de sığdı. Çöp haznesi 2 kediye 2-3 gün gidiyor. Uygulamayı kullanması rahat. Kediler hemen alıştı. Evime aldığım en kolaylık sağlayan ürün oldu. ✍🏻 Kesinlikle kedili herkesin alması gerekiyor. İlk başta yandan farketmiyor sanmıştım ama kedi etrafına geldiği an farkediyor ve duruyor. Güvenli. Kum gerçekten daha az kullanılıyor, uzun süre gidiyor. Koku asla yok. 5 gün şehir dışındaydım, eve geldim, hiç koku yok. Çöp kovası tam dolmak üzereyken hemen boşalttım. Eliniz kire değmiyor. Ben çok sevdim.

6️⃣ Xenon Akıllı Pet Seti (Otomatik Kedi Tuvaleti + Mama Kabı + Şarjlı Bataryalı Su Pınarı Sebili) Tam Boyutta Gör Yalnızca otomatik kedi tuvaleti değil, mama kabı ve su pınarı sebili de bakıyorsanız, önde gelen markalardan Xenon akıllı pet setini tavsiye ederiz. Xenon Smart 4'lü set; kedinizin temel ihtiyaçlarını uzaktan kontrol etmenizi ve takip etmenizi sağlayan kameralı tuvalet, kameralı mama kabı, kablosuz su pınarı ve yedek filtreden oluşuyor. Mobil uygulama üzerinden kedinizin beslenmesini, su tüketimini ve tuvalet alışkanlıklarını her an takip edebiliyorsunuz. Kameralı akıllı otomatik kedi tuvaleti : Evde yokken bile kedinizin tuvalet rutinini takip edebilirsiniz. UV sterilizasyon ile kötü koku oluşumu engellenir.

: Evde yokken bile kedinizin tuvalet rutinini takip edebilirsiniz. UV sterilizasyon ile kötü koku oluşumu engellenir. Kameralı akıllı mama kabı : 5 litre kapasiteli çelik hazneli kap, yerleşik kamera sahiptir. Kedinizi uzaktan izleyerek porsiyon kontrolü ile beslemenize olanak tanır.

: 5 litre kapasiteli çelik hazneli kap, yerleşik kamera sahiptir. Kedinizi uzaktan izleyerek porsiyon kontrolü ile beslemenize olanak tanır. Kablosuz su pınarı : Şarj edilebilir bataryalı su pınarı, ultra sessiz LED ışıklı tasarıma sahiptir. Kedinizin her an taze suya ulaşmasını kolaylaştırır.

: Şarj edilebilir bataryalı su pınarı, ultra sessiz LED ışıklı tasarıma sahiptir. Kedinizin her an taze suya ulaşmasını kolaylaştırır. Hediyeler: Kum paspası, koku tableti, çöp poşeti, 4 adet su pınarı filtresi Xenon Akıllı Pet Seti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz, ürünlerin hepsinden çok memnunuz. Kedi tuvaleti koku olayını bitirdi. Düzenli bakımlarını yapınca gerçekten kedilerimizin ve bizim konforumuz arttı. Teşekkürler. ✍🏻 Normalde de Xenon su pınarı ve akıllı mama kabı kullanıyorduk. Çelik olanları çıkınca çelik olanlarından alırken set halinde otomatik tuvaleti de aldım. Çok çabuk alıştılar. 3 kedim olduğu için çok büyük rahatlık sağladı. Çok memnunum.

7️⃣ Neakasa M1 Plus Üstü Açık Akıllı Full Otomatik Kedi Tuvaleti Tam Boyutta Gör Neakasa M1 Plus, elle kedi kumu temizleme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış otomatik kedi tuvaletleri arasında. Geleneksel kapalı otomatik kum kaplarından farklı olarak, kedilerin doğal içgüdülerine uygun açık tasarım kullanıyor ve kedilerin kendilerini kapana kısılmış veya klostrofobik hissetmelerini önlüyor. Koku yapmayan kedi tuvaletlerine bakıyorsanız Neakasa M1 Plus modelini değerlendirmelisiniz. Eller serbest temizlik : Kürekle kedi kumu temizlemeye son!

: Kürekle kedi kumu temizlemeye son! Açık üst tasarım : Maine Coon ve Ragdoll gibi daha büyük ırklar için uygundur

: Maine Coon ve Ragdoll gibi daha büyük ırklar için uygundur Çekme ve Sarma sistemi : Kokuyu önemli ölçüde azaltır.

: Kokuyu önemli ölçüde azaltır. App kontrollü : Uygulamadan izleme, kontrol etme ve verileri takip etme

: Uygulamadan izleme, kontrol etme ve verileri takip etme Kum tutucu paspas: Kedi tuvaletinden sonra kum dağılmasını önler. Neakasa M1 Plus Üstü Açık Akıllı Full Otomatik Kedi Tuvaleti Yorumları 💬 ✍🏻 Bu kedi kum kabı harika! Kesinlikle kokusuz ve kedim açık olduğu için çok seviyor. Temizleme sistemi çok iyi tasarlanmış. Eski kedi kumu kabımı değiştirmenin vakti gelmişti; o da fena değildi ama koku çok çabuk yayıldığı için çok sık boşaltıp temizlemem gerekiyordu. Bunda ise koku yok, kum her zaman tertemiz ve atık tepsisi kumdan tamamen ayrı; böylece koku dışarı çıkmıyor ve çok yavaş doluyor. Uygulama da çok iyi çalışıyor. Kısacası, bayıldım; evdeki günlük rutinlerimizi değiştirdi. ✍🏻 Hiç şüphesiz, ikiden fazla kedisi olanlar için en iyi icat. Kedilerim bayıldı; her zaman kendilerine ait temiz bir alanları oluyor. Temizlik için çıkarılıp takılması da çok kolay. Hiç koku yaymıyor. Benim için de, onlar için de en iyisi. Zaten iki kedim var ve uzun araştırmalar ve değerlendirmelerden sonra bu ürüne karar verdim ve iyi ki de öyle yapmışım.

En iyi dikey şarjlı süpürge önerileri 4 ay önce eklendi

Kedi tuvaleti alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Boyut: Kedinizin içinde rahatça dönebilmesi ve kumu eşelemesi gerekir. Tuvaletin uzunluğu kedinizin boyunun yaklaşık 1.5 katı olmalıdır. Derinlik: Kumun dışarı saçılmaması için, kediniz yavruysa alçak kenarlı (8 cm’ye kadar) kapları, yetişkinse daha derin (15-20 cm) kapları tercih etmelisiniz. Açık veya Kapalı sistem: Açık Tuvaletler, kedinin etrafı rahatça görebildiği, alışması kolay ve temizliği son derece pratik modellerdir ancak zamanında temizlemezsiniz koku yapar. Kapalı Tuvaletler ise kokuyu hapseder, kumların eve dağılmasını önler ve kediye tuvalet sırasında mahremiyet sağlar. Otomatik Kedi Tuvaletleri, kendi kendini temizler, hijyenik ve pratik kullanım sağlar. Temizlik kolaylığı: Kolay temizlenebilen, köşeleri yuvarlak gelen, düz yüzeyli kum kapları tercih edilebilir. Kapağı çıkarılabilen, elekli sisteme sahip ya da otomatik temizleme özelliği bulunan farklı kedi kumu kapları bulunmaktadır. Malzeme kalitesi ve dayanıklılık: Sert plastik malzemeler, hem dayanıklılık hem de temizlik kolaylığı açısından idealdir. Kalitesiz plastik zamanla koku tutabilir ya da çatlayabilir. Uzun ömürlü kullanım sağlayan dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş tuvaletler tercih edilmelidir.

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