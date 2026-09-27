Mobil oyun tutkunları için yüksek performanslı oyun tabletleri

Taşınabilir oyun deneyimi için pek çok kişi Nintendo Switch, Steam Deck gibi özel el konsollarına yöneliyor. Ancak daha büyük ekranda oyun oynamak istiyorsanız, en iyi çözüm tablet. Elbette her tablet oyun için uygun değil; özellikle de PUBG gibi 120 FPS destekleyen oyunları akıcı bir şekilde oynayabilmeniz için canavar gibi işlemciye sahip bir tablete ihtiyacınız var. Peki, oyun için hangi tablet alınır, en iyi performanslı tablet hangisidir? En iyi oyun tableti öneri listemizde en güçlü oyuncu tableti modellerine yer verdik.

En iyi oyun tableti markaları arasında; Apple, Samsung, REDMAGIC, Casper ve Xiaomi yer alıyor. Oyuncu tableti fiyatları ve kullanıcı yorumlarına göre 2026'da satın alınabilecek en iyi gaming tablet modelleri arasında; M5 iPad Pro, Galaxy Tab S11 Ultra, Casper PAD.Z10-PRO ve REDMAGIC Astra 2 bulunuyor.

En iyi tablet önerileri 5 ay önce eklendi

1️⃣ Casper PAD.Z10-PRO Tam Boyutta Gör Oyun için tablet önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz üst seviye modellerden Casper PAD Z10 PRO, 14.2 inç büyüklüğündeki 2.8K OLED ekranıyla geniş ve canlı görüntü alanı sunuyor. 144Hz yenileme hızı akıcı görüntüleri desteklerken, yansımaları azaltan Anti Glare teknolojisi ekran kullanımını daha konforlu hale getiriyor. En iyi performanslı tablet modellerinin başında gelen Casper PAD Z10 PRO, MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlör de oyun ve filmlerin adeta içine girmenizi sağlıyor. Casper oyun tableti, 10.000 mAh bataryadan güç alıyor. Bu pil, 30W şarjı destekliyor. 6 mm inceliğinde alüminyum gövdesi, 690 gram ağırlığıyla taşınabilirliği gözeten tablet, kalem, klavye ve bölünmüş ekran desteği sayesinde not almaktan belge düzenlemeye kadar farklı ihtiyaçlara da yanıt veriyor. Ekran: 14.2 inç, QHD 2.8K, 800 nit, 144Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D8300

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB (1 TB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh, 30W şarj

İşletim sistemi: Android 16

Ses: 1W*4 Stereo hoparlör, Dolby ATMOS

Kutu içinden çıkan aksesuarlar: 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Magic Klavye, 1 adet Type-C kablosu, 1 adet Yedek Kalem ucu

2️⃣ Casper PAD.H10-PRO Tam Boyutta Gör Casper PAD H10 PRO, en iyi performanslı tabletler arasında. 12.6 inç büyüklüğündeki 2.5K OLED ekranı, canlı renkleri ve derin siyahlarıyla oyun dünyasını ve film sahnelerini daha etkileyici hale getiriyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de ses deneyimini tamamlıyor. En iyi oyun tabletleri arayışında ekran kalitesine ve günlük kullanım kolaylığına önem verenler için değerlendirilebilecek model, MediaTek Dimensity 7050 işlemciye, 8GB RAM’e ve 256GB depolama alanına sahip. 60Hz ekranıyla sunulan tablet, oyunların yanı sıra uygulamalarınızı ve içeriklerinizi de aynı cihazda buluşturuyor. 10.000 mAh bataryası ve 580 gram ağırlığındaki alüminyum gövdesiyle taşınabilir en iyi oyun tabletlerinden biri olan Casper PAD H10 PRO, kalem ve klavyeli kılıfıyla iş ve ders çalışmak için de ideal. Ekran: 12.6 inç, QHD 2.5K, 600 nit, 60Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB (512 GB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

İşletim sistemi: Android 15

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Kutu içinden çıkan aksesuarlar: 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Kılıf, 1adet Adaptör, 1 adet Type-C kablosu, 1 adet Yedek Kalem ucu Casper PAD H10 PRO Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İnce eleyip sık dokuyarak en sonunda bu tableti almaya karar verdim. Bir süredir kullanıyorum ve şu anki deneyimime bakarak şunu söyleyebilirim; gelişmiş WiFi bağlantısı ile kesintisiz internet deneyimi sunuyor ki, bu bence okullar başlayınca bana büyük bir avantaj sağalayacak. Artı sunum dosyaları hazırlarken de hem 8 gb ram olması, hem geniş renk skalasına sahip OLED ekranı, hem de işlemci sistemleri derslerimde ve sunumlarımda bana çok yardımcı olucak diye düşünüyorum. Artı kaleminin de olması çizim hobimi geliştirmeme yardımı olucak. ✍🏻 Alırken Pro tableti tercih ettim. İş yerinde PC ve tablet kullanımını tek cihazda halledebildim. OLED ekranıyla uzun süre dosya okurken gözlerim hiç yorulmuyor, renkler ve kontrast mükemmel. Ayrıca ince ve hafif tasarımı sayesinde masamda fazla yer kaplamıyor. Klavye de istediğiniz açıda sabitlenebiliyor.

3️⃣ Casper PAD.M10-PRO Tam Boyutta Gör Casper PAD M10 PRO, piyasadaki en iyi Android oyun tabletleri arasında. 12.2 inç 2.4K IPS ekranıyla büyük ve net görüntü alanı sunarken, 90Hz yenileme hızıyla menülerde ve görüntülenen içeriklerde akıcı deneyim sağlıyor. Dolby Atmos destekli çift hoparlör de oyun zevkini katlıyor. Casper PAD M10 PRO, MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 8 GB RAM’i ile oyun dışında günlük işlerinizi de rahatlıkla yapabileceğiniz bir tablet. Fotoğraflarınız ve belgeleriniz için 128 GB depolama alanı mevcut ve microSD kart ile bu alanı artırabiliyorsunuz. 8.000 mAh bataryaya sahip tablet, 7.5 mm inceliğinde alüminyum gövdesiyle çok şık, 598 gram ağırlığıyla çantada rahatça taşınabiliyor. Kalemi ve touchpadli klavyeli kılıfı sayesinde oyununuza ara verip not almaya, çizim yapmaya veya yazı yazmaya geçebilirsiniz. Ekran: 12.2 inç, QHD 2.4K, 500 nit, 90Hz, IPS

İşlemci: MediaTek Helio G100

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 8 MP (arka), 8 MP (ön)

Batarya: 8.000 mAh, 20W şarj

İşletim sistemi: Android 16

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Kutu içinden çıkan aksesuarlar: 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Kılıf, 1 adet Type-C kablosu, 1 adet Yedek Kalem ucu

4️⃣ REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet Tam Boyutta Gör REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet, oyun için güçlü tablet isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir başka model. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, RedCore R4 oyun çipi, gelişmiş soğutma sistemi, 16 GB RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı sunmasıyla piyasadaki en iyi oyun tabletlerinden biri. 9 inç 2.4K OLED ekranı, canlı renkleri kompakt tasarımda bir araya getiriyor. Desteklenen oyunlarda 185 Hz’e varan yenileme hızı akıcı görüntüler sağlarken, 1600 nit tepe parlaklık ekranın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. RGB aydınlatma ve şeffaf tasarım detayları da cihazın oyuncu kimliğini tamamlıyor. Uzun süre oyun oynayanlar için düşünülen AquaCore Cooling System 2.0, sıvı soğutma, Liquid Metal 3.0 ve geniş buhar odasıyla ısı yönetimini destekliyor. 8300 mAh batarya ve 75W’a kadar hızlı şarj desteğinin yanında, cihazı doğrudan adaptörden besleyen bypass şarj özelliği de bulunuyor. Çift USB-C bağlantısı ise oyun sırasında şarj ve aksesuar kullanımına esneklik katıyor. Ekran: 9.06 inç, 2.400 x 1.504, 1600 nit, 185Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB

Kamera: 13 MP (arka), 9 MP (ön)

Batarya: 8.300 mAh, 75W'a kadar hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 16

Ses: DTS:X Ultra 3D audio, çift hoparlör REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Astra 2 gerçekten muhteşem hissettiriyor; hızlı, ısınmıyor ve şimdiye kadar denediğim tüm Android oyunlarında ultra ayarlarda maksimum FPS performansı sundu. Harika bir tablet. ✍🏻 Ekran kalitesi ve maksimum parlaklık gerçekten muhteşem. Pil ömrü ve optimizasyonu olağanüstü derecede iyi ayarlanmış. Akıcı, duyarlı ve sürekli güvenilir performans.

5️⃣ Apple iPad Pro Tam Boyutta Gör iPad Pro, hızlı Apple M5 işlemcisiyle Apple'ın en güçlü tableti. Bu işlemcinin saf performansı, en zorlu oyunların bile üstesinden kolayca geliyor ve oyuna odaklanmanızı sağlıyor. Ultra Retina XDR tandem OLED ekranıyla iPad Pro, LCD tabanlı tabletlerde mümkün olmayan mükemmel keskinlik ve kontrast sunuyor. Ek olarak, akıcı animasyonlar için yüksek yenileme hızına sahip ve oyun oynamayı gözler için daha rahat hale getiriyor. M5 çipli iPad Pro, inanılmaz derecede hızlı, önümüzdeki yıllarda da öyle kalacak. Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro aksesuarlarını da unutmamak gerek. Ekran: 13 inç, 2752 x 2064, 10-120Hz, 1600 nit, Ultra Retina XDR OLED

İşlemci: Apple M5

Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

Kamera: 12 MP (arka), 12 MP (ön)

Batarya: 10.290 mAh

İşletim sistemi: iPadOS 27

Ses: Dört hoparlörlü ses sistemi

Aksesuarlar: Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro (ayrı satılıyor) Apple iPad Pro M5 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bilindik Apple kalitesi M5 gücü ile birleşince performans namına çok iyi bir tablet karşımıza çıkıyor. Günlük kullanım için almıştım, şimdi işlerimi de bunla yapmaya başladım. ✍🏻 Tek kelimeyle mükemmel. Şarjı gerçekten uzun süre gidiyor ve tablet ısınma yapmıyor. Bu modelde birçok iyileştirme yapılmış. Kesinlikle tavsiye ederim.

6️⃣ Apple iPad Air Tam Boyutta Gör iPad Air, zaten Apple ekosistemindeyseniz ve standart iPad'den daha fazla GPU gücü istiyorsanız harika bir oyun tableti. iPad Air, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle geliyor ve her ikisi de aynı M4 çipini kullanıyor. Oyun için 13 inçlik model daha sürükleyici olsa da, 11 inçlik modeli elde tutmak daha kolay. Ekran, 600 nit parlaklıkta iyi renklere ve parlaklığa sahip sağlam LCD panel. Ancak, dikkat çekici bir sınırlama var; yenileme hızı 60Hz. 120Hz oyun deneyimi sizin için önemliyse, ya iPad Pro'ya geçmeniz ya da bu listedeki Android tabletlere bakmanız gerekiyor. Ekran: 13 inç, 2732 x 2048, 60Hz, 600 nit, Liquid Retina IPS

İşlemci: Apple M4

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Kamera: 12 MP (arka), 12 MP (ön)

Batarya: 9.705 mAh

İşletim sistemi: iPadOS 27

Ses: Yatay modda stereo ses sunan hoparlörler

Aksesuarlar: Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro (ayrı satılıyor) Apple iPad Air M4 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İnanılmaz güzel bir tablet, hayran kaldım. Şüphesiz bu fiyat bandındaki en iyi tablet. Tek eksiği; 60 Hz olması ama onun dışındaki her şeyi efsane. ✍🏻 Öyle grafik çizimi gibi işlerle uğraşmıyorum. O sebeple Pro olan modelini tercih etmedim. Benim için doküman hazırlama, aktif Canva kullanımı, sunumlar vs için gayet yeterli. 13” ekranı ile de arada Apple TV, TV+, oyunlar gibi kaçamaklar keyifle yapılabilir gibi duruyor. Renk olarak çok tatlı bir mor, tonu pembeye dönük lila değil ayrıca ışık yansımalarıyla çoğunlukla morla gümüş arası bir renge dönüşüyor.

7️⃣ Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Tam Boyutta Gör Hangi tabletler PUBG 120 FPS veriyor? diye sorulduğunda Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, sayılabilecek birkaç güçlü tabletten biri. Samsung'un en iyi performanslı tableti, canlı renkler ve derin siyahlar sunan 14.6 inç AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 9400+ işlemci ve 16 GB RAM'i ile en zorlu oyunlar da dahil olmak üzere neredeyse her görevi kolayca yerine getiriyor. Galaxy Tab S11 Ultra, oyun sırasında daha fazlasını görmenizi sağlayan son derece büyük ve muhteşem bir ekrana sahip. AMOLED paneli ayrıca mükemmel kontrast ve canlı renkler sunarken, değişken yenileme hızı oyunların akıcı görünmesini sağlıyor. Ekran parlaklığı ve yansıma önleyici kaplaması sayesinde de parlak güneş ışığında bile ekran kolayca görülebiliyor. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, 1 TB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor ve microSD kart ile 2 TB'a kadar ek depolama alanını destekliyor. Böylece yeni bir oyun yükleyebilmek için mevcut oyunlarınızı silmeniz gerekmiyor. Ekran: 14.6 inç, 2960x1848, 120Hz, 1600 nit, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB (microSD kartla 2 TB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP + 8 MP Ultra Geniş (arka), 12 MP (ön)

Batarya: 11.600 mAh, 45W şarj

İşletim sistemi: Android 16

Kutudan çıkan aksesuarlar: S Pen Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok premium bir cihaz. Ekranı dev gibi ve renkler falan tam bir görsel şölen. İçerik tüketmesi çok keyifli. Kılıfını da aldım, laptop gibi kullanıyorum. Güncel oyunlarda NTE, Genshin, Wuwa gibi full grafiklerde sorunsuz oynuyorum ve soğutması çok iyi, bataryası da çok uzun süre dayanıyor. Son nesil Snapdragon işlemci kullanılsa çok hoş olurmuş. ✍🏻 Öncelikle tablet devasa ama hafif. Laptop ekranı tutuyormuşsunuz gibi. Uzun süreli kullanımda rahatsızlık verebilir, çok ergonomik değil. Bunun haricinde inanılmaz ince ve kaliteli bir hissiyatı var, elinize aldığınız an premium olduğunu hissettiriyor. Ekran kalitesi gayet iyi. Özellikle dizi-film ağırlıklı kullanacaksanız OLED ekranın farkını göreceksiniz. Performans olarak ağır bir işlem yapmadım fakat günlük kullanım için fazlasıyla yeterli, aynı anda onlarca uygulama açabiliyorsunuz. Pil ömrü de yeterli; performans gerektiren bir işlem yapmayıp bir şeyler izleyeceksiniz 2-3 günü çıkartır. Genel olarak tavsiye ederim.

8️⃣ Lenovo Legion Tab Gen 5 Tam Boyutta Gör PUBG için en iyi tablet hangisi? diye soranlara önereceğimiz bir başka tablet; Lenovo'nun Legion Tab Gen 5 modeli. Legion Tab Gen 5, kompakt tasarımı güçlü donanımla buluşturuyor. 8.8 inç PureSight ekranı, 3K (3040x1904) çözünürlüğüyle ayrıntıları net biçimde gösterirken, 165Hz yenileme hızı akıcı görüntü sunuyor. Dolby Vision desteği ve Dolby Atmos özellikli çift hoparlör de oyun oynarken, film izlerken atmosferi tamamlıyor. Lenovo oyuncu tableti, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Lenovo AI Engine+ oyun sırasında görüntü, ses ve dokunmatik tepkilerini optimize etmeye yardımcı olurken, Legion Space üzerinden oyunlara özel performans profilleri oluşturulabiliyor. 9.000 mAh batarya, 68W hızlı şarj ve bypass şarj desteği, diğer dikkat çekici özellikler arasında. Yaklaşık 360 gramlık ağırlığıyla taşımayı kolaylaştıran Legion Tab Gen 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve çift USB-C bağlantısıyla aksesuar kullanımına da esneklik katıyor. Ekran: 8.8 inç, 3K, 165Hz, 800 nit, IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 512 GB

Kamera: 50 MP (arka), 8 MP (ön)

Batarya: 9.000 mAh

İşletim sistemi: Android 16

Ses: 2 mikrofon, 2 adet 2712 süperlineer hoparlör, Dolby Atmos

9️⃣ Black Shark Gaming Pad Tam Boyutta Gör Black Shark Gaming Tablet, oyun keyfini yanında taşımak isteyenlere 8.8 inç kompakt tasarım sunuyor. 2.5K çözünürlüklü ekranı ayrıntıları net biçimde gösterirken, 144Hz yenileme hızı desteklenen oyunlarda ve içeriklerde akıcı görüntüler sağlıyor. Uygun fiyatlı oyun tableti arayıp ekran özelliklerine önem verenler için karşılaştırma listesine alınabilecek bir model. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 12GB RAM'i ve 256GB depolama alanıyla oyunlara ve günlük uygulamalara güçlü bir donanım altyapısı sağlıyor. Oyunlarınızı, videolarınızı ve dosyalarınızı aynı cihazda taşıyabileceğiniz tablet, 7.300 mAh bataryasıyla da dikkat çekiyor. Ucuz oyun tableti ararken işlemciye, ekran akıcılığına ve belleğe de önem veriyorsanız, Black Shark Gaming Tablet'i değerlendirebilirsiniz. Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulan model, küçük boyutlu cihazda oyun odaklı donanım isteyenlere hitap ediyor. Ekran: 8.8 inç, 2560x1600, 144Hz, 600 nit, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 7.300 mAh

İşletim sistemi: Android 16 Black Shark Gaming Pad Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten uzun zamandır bu kadar memnun kaldığım bir cihaz olmamıştı. Black Shark Gaming Pad 12/256 aldım ve açık söyleyeyim beklentimin baya üstünde çıktı. Kullanmaya başlayınca asıl farkı hissediyorsunuz. Özellikle oyun performansı gerçekten çok iyi. PUBG’de ultra ayarlarda 90 FPS civarı gayet akıcı oynanıyor, Call of Duty’de 100 FPS üstünü rahat görüyor, Genshin Impact’te de yüksek ayarlarda stabil 60 FPS veriyor. Yani abartı değil, gerçekten bu performansı veriyor cihaz. En güzel tarafı da bu performansı verirken kasma, takılma ya da rahatsız edecek bir ısınma olmaması. Uzun süre oynadım, öyle elde rahatsız edecek bir sıcaklık da hissetmedim. Ekran boyutu tam kararında; 8.8” olması oyun için çok iyi. Renkler canlı, dokunma tepkisi çok iyi. Hoparlörler de baya başarılı, çoğu zaman kulaklık takmadan oynuyorum. Şarj konusu da gayet iyi; yoğun kullanımda bile 6-7 saat civarı gidiyor, normal kullanımda zaten günü rahat çıkarıyor. Hızlı şarjı da var, kısa sürede doluyor. Kısacası hem oyun hem günlük kullanım için çok dengeli ve güçlü bir cihaz olmuş. Açıkçası iyi ki almışım diyorum, gönül rahatlığıyla öneririm. ✍🏻 Uzun süredir gaming tablet arıyordum ve bu modeli aldıktan sonra gerçekten farkı hissettim. Isınma konusu da gayet iyi kontrol edilmiş, uzun süre oynasam bile performans çok düşmüyor. 8.8 inç olması başta küçük gibi geliyor ama elde tutarak oyun oynamak için aslında daha rahat. İçinden çıkan kılıfı da elden kayma yapmıyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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