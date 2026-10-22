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    En iyi RGB ışıklı laptop modelleri

    RGB ışıklı laptop ve ışıklı klavyeli laptop arayanlar buraya! İşte güçlü donanımları ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmalarıyla öne çıkan en iyi dizüstü bilgisayar modelleri.

    Işıklı klavyeli laptop modelleri, oyun oynarken daha kişisel bir kullanım deneyimi sunarken karanlık ortamlarda tuşların daha kolay görülmesini de sağlıyor. RGB klavyeli laptop seçenekleri arasında her tuşun rengini ayrı ayrı değiştirebilen modellerden farklı aydınlatma bölgeleri sunan bilgisayarlara kadar birçok alternatif bulunuyor. Peki, hangi RGB klavyeli laptop alınmalı?  Casper Excalibur G920 ve G870, ASUS ROG Strix G16 gibi modellerin yer aldığı bu rehberde en iyi RGB ışıkla laptop modellerine yer verdik

    En iyi RGB aydınlatmalı laptop modelleri 💻
    Kategori 📒 Önerilen model 🪧 Öne çıkan özellikler 📜 Fiyat 💵
    En üst düzey performans Casper Excalibur G920 Intel Core i9-14900HX, RTX 5090 24 GB, 64 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 300 Hz ekran, RGB klavye 256.741 TL
    Yüksek RAM, yüksek depolama ve güçlü donanım Casper Excalibur G870 Intel Core i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 64 GB DDR5 RAM, 4 TB SSD, 15,6 inç Full HD 165 Hz ekran, RGB klavye 150.925 TL
    Güçlü oyun performansı ASUS ROG Strix G16 RGB klavye, yüksek yenileme hızlı ekran ve güçlü oyun donanımı 137.999 TL
    Büyük ekran ve oyun performansı MSI Cyborg 17 17,3 inç ekran, RGB klavye ve oyun odaklı donanım 79.999 TL
    Yapay zeka destekli performans Acer Nitro 16S AI Oyun ve günlük kullanım için güçlü donanım, RGB klavye 109.999 TL
    OLED ekran deneyimi Lenovo Legion 5 OLED ekran seçeneği, oyun odaklı donanım ve RGB klavye 89.999 TL

    2026’da tercih edilebilecek en iyi RGB ışıklı laptop modelleri arasında, tuş başına RGB aydınlatmasıyla Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E), güçlü donanımı ve özelleştirilebilir RGB klavyesiyle Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C), dört bölgeli RGB klavyesiyle ASUS ROG Strix G16 G615JPR-RV300 öne çıkıyor. Işıklı klavyeli laptop arayanlar için bu üç model, farklı donanım ve kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

    1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E)

    Her tuşu RGB olan laptop Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur G920, yüksek donanım gücü ve özelleştirilebilir klavye aydınlatmasını bir araya getiren üst segment oyuncu bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Intel Core i9-14900HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı, yüksek grafik gücü gerektiren oyunların yanı sıra video düzenleme, üç boyutlu modelleme ve render gibi iş yükleri için de güçlü bir donanım altyapısı oluşturuyor. 64 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ise yoğun uygulamalarda ve büyük dosyalarla çalışırken geniş bellek kapasitesi ve hızlı depolama sunuyor.

    Her tuşu RGB olan laptop arayanların klavye özelliklerini de değerlendirebileceği Excalibur G920, RGB aydınlatma seçenekleriyle oyun ortamının kişiselleştirilmesine imkan tanıyor. 16 inç QHD+ çözünürlüklü IPS ekranı 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamıyla öne çıkıyor. 500 nit parlaklık değeri de ekranın teknik özellikleri arasında yer alıyor. Sunduğu donanımı ve özellikleriyle Casper Excalibur G920 en iyi RGB ışıklı laptop modeli olarak listenin ilk sırasında yer alıyor.

    • İşlemci: Intel Core i9-14900HX
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24 GB bellek
    • Bellek: 64 GB DDR5
    • Depolama: 1 TB M.2 SSD
    • Ekran: 16 inç, 2560 × 1600 piksel, 300 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3
    • Klavye ve işletim sistemi: 65026 renk seçenekli, 3 bölgeli RGB aydınlatma, FreeDOS

    2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)

    RGB aydınlatmalı laptop Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur G870, yüksek RAM kapasitesi ve geniş depolama alanıyla öne çıkan bir oyuncu bilgisayarı. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla gelen model, güncel oyunların yanı sıra grafik hızlandırmadan yararlanan uygulamalar için de değerlendirilebilir. 64 GB DDR5 RAM, aynı anda birden fazla uygulama çalıştıran ve büyük projelerle uğraşan kullanıcılar için geniş bir bellek alanı sunarken toplam 4 TB PCIe 4.0 SSD kapasitesi oyunlar, videolar ve diğer büyük dosyalar için geniş depolama alanı sağlıyor.

    RGB aydınlatmalı laptop seçenekleri arasında yer alan Excalibur G870, klavyesindeki renk seçenekleri ve aydınlatma modlarıyla kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi sunuyor. 15,6 inç Full HD IPS ekran 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle oyun odaklı bir yapı sunarken MUX Switch desteği de grafik performansının kullanım senaryosuna göre değerlendirilmesine imkan tanıyor.

    • İşlemci: Intel Core i7-13620H
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
    • Bellek: 64 GB DDR5-4800
    • Depolama: 2 TB PCIe 4.0 SSD + 2 TB PCIe 4.0 SSD
    • Ekran: 15,6 inç, Full HD IPS, 165 Hz, 250 nit
    • Klavye ve işletim sistemi: 65.026 renk seçeneği ve 6 modlu RGB klavye, FreeDOS

    3️⃣ Asus Rog Strix G16 G615JPR-RV300

    RGB klavyeli oyuncu laptopu Tam Boyutta Gör
    ASUS ROG Strix G16, Intel Core i7-14650HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları arasında yer alıyor. 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile gelen yapılandırma, oyunların yanı sıra çoklu görev ve içerik üretimi için de geniş bir donanım altyapısı sunuyor. 16 inç ekranın 1920 × 1200 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunması, akıcı görüntüye odaklanan oyuncular için öne çıkan özelliklerden biri.

    RGB klavyeli oyuncu laptopu arayanların değerlendirebileceği model, dört bölgeli klavye aydınlatmasıyla farklı renklerin ve ışık efektlerinin kullanılmasına imkan tanıyor. ASUS'un oyuncu bilgisayarlarına yönelik tasarım anlayışını taşıyan ROG Strix G16'da MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus desteği de bulunuyor.

    • İşlemci: Intel Core i7-14650HX
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7
    • Bellek: Ürün başlığında 32 GB DDR5-5600
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
    • Ekran: 16 inç, 1920 × 1200 piksel, IPS, 165 Hz, 3 ms
    • Klavye ve işletim sistemi: 4 bölgeli RGB klavye, FreeDOS

    4️⃣ MSI CYBORG 17 B13WFKG-091XTR

    Uygun fiyatlı RGB laptop Tam Boyutta Gör
    MSI Cyborg 17, listede daha erişilebilir fiyat seviyesinde bulunan modellerden biri. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartını bir araya getiren bilgisayar, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD ile geliyor. 17,3 inç Full HD ekranı 144 Hz yenileme hızı sunarken geniş görüntü alanı, oyunların yanı sıra günlük kullanımda ve çoklu pencereyle çalışırken de avantaj sağlıyor.

    Uygun fiyatlı RGB laptop arayan kullanıcıların değerlendirebileceği Cyborg 17, dört bölgeli RGB klavye aydınlatması ve özellikle oyunlarda sık kullanılan WASD tuşlarının aydınlatılmasıyla öne çıkıyor. MSI'ın Cyborg serisinde kullandığı yarı saydam tasarım ayrıntıları, bilgisayara farklı bir görünüm kazandırıyor.

    • İşlemci: Intel Core i7-13620H
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
    • Bellek: 16 GB DDR5-5200
    • Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Ekran: 17,3 inç, Full HD, 144 Hz
    • Klavye ve işletim sistemi: 4 bölgeli RGB, aydınlatmalı WASD tuşları, FreeDOS

    5️⃣ Lenovo Legion 5 15IPH11

    Bölgesel RGB klavyeli laptop Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion 5 15IPH11, OLED ekranı ve Intel Core Ultra 7 356H işlemcisiyle oyun ve içerik üretimi odaklı bir bilgisayar. NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı, 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile gelen model, yüksek çözünürlüklü oyunların yanı sıra fotoğraf düzenleme, video kurgulama ve grafik uygulamaları için de değerlendirilebilir. 15,3 inç OLED ekranın 2560 × 1600 piksel çözünürlüğü, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı, görüntü kalitesine önem veren kullanıcıların ilgisini çekebilir.

    Bölgesel RGB klavyeli laptop seçenekleri arasında yer alan Legion 5, 24 bölgeli klavye aydınlatmasıyla farklı renk ve efektlerin kullanılmasına imkan tanıyor. OLED paneldeki yüksek çözünürlük ve geniş renk kapsamı, oyunların yanı sıra görsel içerik hazırlayan kullanıcılara da hitap ediyor.

    • İşlemci: Intel Core Ultra 7 356H
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 115 W TGP
    • Bellek: 32 GB DDR5-5600
    • Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD
    • Ekran: 15,3 inç OLED, 2560 × 1600 piksel, 165 Hz, %100 DCI-P3
    • Klavye ve işletim sistemi: 24 bölgeli Türkçe RGB klavye, FreeDOS

    6️⃣ Acer Nitro 16S NH.QXUEY.001

    Işıklı klavye laptop Tam Boyutta Gör
    Acer Nitro 16S AI, AMD Ryzen AI 9 365 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla oyun performansını yapay zeka özellikleriyle birleştiriyor. İşlemcideki 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı, farklı uygulamaların birlikte çalıştırılmasına yardımcı olurken 50 TOPS seviyesindeki NPU performansı, desteklenen yapay zeka iş yükleri için donanım hızlandırması sağlıyor. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile gelen modelde bellek kapasitesi 32 GB'a kadar destekleniyor.

    Işıklı klavye laptop arayan kullanıcıların değerlendirebileceği Nitro 16S AI, dört bölgeli RGB klavye aydınlatması ve NitroSense yazılımıyla kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. 16 inç IPS ekran, 2560 × 1600 piksel çözünürlük, 180 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamına sahip.

    • İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365, 10 çekirdek, 20 iş parçacığı
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR6, 115 W'a kadar
    • Bellek: 16 GB DDR5-5600, en fazla 32 GB destek
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
    • Ekran: 16 inç IPS, 2560 × 1600 piksel, 180 Hz, %100 sRGB
    • Klavye ve işletim sistemi: 4 bölgeli RGB, NitroSense, FreeDOS

    RGB klavyeli laptop alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    RGB klavyeli bir dizüstü bilgisayar seçerken ilk olarak klavye aydınlatmasının nasıl çalıştığına bakılmalı. Bazı modellerde klavye tek renk yerine farklı renklerde aydınlatılabiliyor. Bölgesel RGB sistemlerinde klavye birkaç ayrı alana ayrılırken tuş başına RGB desteği bulunan modellerde her tuşun rengi bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu nedenle yalnızca klavyenin ışıklı olması, bütün RGB özelleştirme seçeneklerinin sunulduğu anlamına gelmiyor.

    İkinci önemli kriter donanım yapılandırması. Oyun ağırlıklı kullanımda ekran kartı, işlemci ve soğutma sistemi performansı belirlerken RAM kapasitesi ve SSD alanı da oyun kütüphanesi ile uygulamaların ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Ekran tarafında ise yenileme hızı, çözünürlük, panel teknolojisi ve renk kapsamı öne çıkar.


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