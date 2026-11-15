En iyi Samsung televizyon modelleri: Micro RGB, OLED, Neo QLED TV fiyatları

Dünyanın en büyük TV üreticisi olan Samsung, pek çok farklı kategoride en iyi televizyonları sunuyor. Ancak farklı boyut ve teknolojilere sahip çok sayıda seçenek arasından doğru televizyonu seçmek kafa karıştırıcı olabilir. İster 8K ekran, 4K model, micro RGB, OLED veya Neo QLED teknolojisi arıyor olun, ister özel tasarım bir model ya da daha uygun fiyatlı televizyonun peşinde olun; Samsung’un geniş ürün yelpazesinde herkese göre bir seçenek var. Peki, en iyi Samsung televizyon hangisi? Samsung TV öneri listesinde 2026 Samsung televizyon fiyatları ile birlikte en iyi modelleri bulabilirsiniz.

Televizyon Tavsiyeleri 3 hf. önce eklendi

1️⃣ Samsung S95H (77” OLED S95H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026) Tam Boyutta Gör Samsung S95H, Samsung'un 2026 ürün gamındaki amiral gemisi 4K OLED modeli ve S90H'nin üzerinde konumlanıyor. Samsung S99H adıyla da bilinen bu televizyon, önceki yıllara kıyasla parlaklığı daha da artırmak üzere tasarlanmış, mat QD-OLED panel ve oturma odanızdaki duvara sanatsal dokunuş katmayı amaçlayan yeni bir tasarıma sahip. Samsung NQ4 AI Gen3 işlemciyle güçlendirilen televizyon, markanın kendi geliştirdiği One UI Tizen OS akıllı platformunun 2026 sürümüyle geliyor. 4K çözünürlükte 165Hz'e kadar destek sunan dört adet HDMI 2.1 portuna sahip olan televizyon, ayrı olarak satılan Samsung Wireless One Connect ile eşleştirilerek dört port daha kazanabiliyor. Samsung S95H OLED TV, 77 inç, 55 inç, 65 inç ve 83 inç ekran boyut seçeneğiyle piyasada bulunuyor. Ekran boyutu: 65 inç (QE65S95HATXTK), 75 inç (QE77S95HATXTK), 83 inç (QE83S95HAEXTK)

Çözünürlük: 3840 x 2160

Yenileme hızı: 165 Hz (VRR Desteği)

Yansımasız Ekran

NQ4 AI 3. Nesil İşlemci

4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme Pro

OTS+ (Nesne Takip Sistemli Ses)

Dolby Atmos

Bağlantı: 4x HDMI (4K 165Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), 1x Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC), Kablosuz One Connect Ready

Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, Dinamik Siyah EQ, VRR, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, G-Sync, HGiG, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer

Boyut: 1782.6 x 1089.6 x 319.9 mm (Stantlı Set Boyutu), 1782.6 x 1049.6 x 26.6 mm (Stantsız Set Boyutu)

Ağırlık: 34.50 kg (Stantla birlikte), 31.7 kg (Stantsız) Samsung S95H 4K OLED TV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Renkler inanılmaz; her şey neredeyse fazla iyi görünüyor! Defalarca izlediğim filmler bile bir anda bambaşka bir hal aldı. Aydınlık bir odada OLED kullanma konusunda endişelerim vardı ama bu modelin gerçekten başarılı bir yansıma önleme özelliği var; televizyon izlerken perdeleri tamamen açık tutabiliyorum. Çerçeve tasarımına alışmam biraz zaman aldı ama bence bulunduğu ortama değer katıyor. Oyun deneyimi ise tek kelimeyle harika; 165Hz'deki o akıcılığı bizzat görmeniz lazım. "Ultra ince" dediklerinde, kendi gözlerimle görene kadar buna pek inanmamıştım. Kesinlikle geçiş yapın; bu televizyon her kuruşuna değer! ✍🏻 Televizyona bayıldım! Görüntü kalitesi inanılmaz; çarpıcı renkler, derin siyahlar ve harika kontrast sayesinde filmler, diziler ve oyunlar muhteşem görünüyor. Parlaklık seviyesi, iyi aydınlatılmış bir odada bile oldukça etkileyici; genel izleme deneyimi ise gerçekten üst düzey bir his veriyor. Oyun deneyimi akıcı, hızlı tepki veren ve içine çeken nitelikte; görüntü ölçeklendirme özelliği ise günlük içeriklerin bile keskin ve detaylı görünmesini sağlıyor. Şık tasarımı çok güzel ve oturma odama lüks bir hava kattı. Televizyonu her açışımda bu modeli neden seçtiğimi bir kez daha anlıyorum. Beklentilerimi her açıdan aştı; son derece memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim!

2️⃣ Samsung S90H (55” OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026) Tam Boyutta Gör Samsung S90H, Samsung'un 2026 OLED ürün gamında orta segmentte yer alan bir model olup, amiral gemisi Samsung S95H OLED'in altında, Samsung S85H OLED'in ise üzerinde konumlandırılabilir. Önceki nesillerinde QD-OLED panel kullanılan bu modelin yeni versiyonunda, çoğu ekran boyutunda standart WOLED panel tercih edilmiş. Televizyon, 2024 ve 2025 yıllarında yalnızca Samsung'un amiral gemisi OLED modellerinde bulunan mat ekran kaplamasına sahip. Samsung'un NQ4 AI Gen3 işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, markanın kendi işletim sistemi olan Tizen OS'in 2026 sürümüyle çalışıyor ancak diğer tüm Samsung televizyonlarda olduğu gibi bu model de Dolby Vision desteği sunmuyor. 4K çözünürlükte 165Hz yenileme hızını destekleyen dört adet HDMI 2.1 portuna sahip olan televizyon, VRR (Değişken Yenileme Hızı) teknolojisini de destekliyor. Samsung S90H OLED TV, 65 inç, 42 inç, 48 inç, 55 inç, 77 inç ve 83 inç olmak üzere. farklı boyut seçenekleriyle piyasada. Ancak, 48 inç ve 77 inçlik modellerde RGB tandem panel teknolojisinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Ekran boyutu: 48 inç (QE48S90HAEXTK), 55 inç (QE55S90HAEXTK), 65 inç (QE65S90HAEXTK), 77 inç (QE77S90HATXTK), 83 inç (QE83S90HAEXTK)

Çözünürlük: 3840 x 2160

Yenileme hızı: 165 Hz (VRR Desteği)

Yansımasız Ekran

NQ4 AI 3. Nesil İşlemci

4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme Pro

OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)

Dolby Atmos

Bağlantı: 4x HDMI (4K 165Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)

Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, Dinamik Siyah EQ, VRR, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, G-Sync, HGiG, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer

Boyut: 1225.4 x 773.6 x 265.2 mm (Stantlı Set Boyutu), 1225.4 x 708.6 x 39.9 mm (Stantsız Set Boyutu)

Ağırlık: 15.90 kg (Stantla birlikte), 14.6 kg (Stantsız) Samsung S90H 4K OLED TV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Renkler olağanüstü; mat ekranı sayesinde perdelerim açıkken ve güneş doğrudan odaya vururken bile görüntüde hiçbir sorun yaşamadan izleyebiliyorum. Özellikle futbol maçlarını izlerken görüntünün akış hızı sayesinde bambaşka bir deneyim sunuyor. Samsung'un uzaktan kumandası hem çok kullanışlı hem de ele tam oturuyor; kullanımı da oldukça basit. Üstelik ışıkla şarj olabilmesi harika bir özellik. Televizyonun tüm özelliklerini öğrenmek için biraz zaman ayırmak gerekiyor, keşfedecek pek çok ekstra fonksiyon var. Ayrıca televizyonun ne kadar ince olduğundan da bahsetmeliyim; bu da onu sevmemin bir diğer nedeni. ✍🏻 Bu televizyon tek kelimeyle harika. Siyahlar derin, beyazlar parlak; renkler ise inanılmaz. Kullanıcı arayüzü çok hızlı ve faydalı özelliklerle dolu. İşletim sistemi o kadar iyi ki, Amazon FireTV cihazımı kullanmayı bıraktım. Oturma odam çok aydınlık; eski televizyonumda gündüzleri bir şey izlemek imkansızdı ancak bu televizyon yansımaları neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Gerçekten çığır açıcı! Ayrıca gelişmiş görüntü yükseltme (upscaling) teknolojisi sayesinde içerikleri beklenenden çok daha iyi kalitede gösteriyor. Yenileme hızı, şimdiye kadar sahip olduğum tüm televizyonlardan çok daha iyi; bu da oyun oynamayı çok daha keyifli hale getiriyor. Bu televizyonu herkese şiddetle tavsiye ederim! A+++

3️⃣ Samsung R95H (65” Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026) Tam Boyutta Gör Samsung R95H, diğer markaların RGB Mini LED olarak adlandırdığı, yepyeni Micro RGB panel teknolojisi kullanıyor. Bu yeni teknoloji, televizyonun üretebildiği renk aralığını standart Mini LED modellere kıyasla genişletmek üzere tasarlanmış. Samsung S95H OLED ile birlikte markanın ürün yelpazesinin zirvesinde yer alan bu model, 2026 yılı itibarıyla Samsung'un amiral gemisi LED televizyonu olma özelliğini taşıyor. Cihaz, özellikle bu yeni panel türü için geliştirilmiş Micro RGB AI Engine Pro işlemcisiyle güçlendirilmiş olup, Tizen işletim sisteminin 2026 sürümüyle geliyor. Televizyonda 4K çözünürlükte 165Hz veya 1080p çözünürlükte 240Hz'e kadar destek sunan dört adet HDMI 2.1 portu bulunuyor ve TV, üç farklı VRR (Değişken Yenileme Hızı) türünü destekliyor. Ayrıca tüm Dolby ses formatları ve HDR10+ ile uyumlu olan televizyon, DTS ses formatlarını ve Dolby Vision teknolojisini ise desteklemiyor. Samsung R95H Micro RGB TV modeli, 65 inç, 75 inç ve 85 inç boyut seçeneğiyle satılıyor. Ekran boyutu: 65 inç (MRE65R95HATXTK), 75 inç (MRE75R95HATXTK), 85 inç (MRE85R95HATXTK)

Çözünürlük: 3840 x 2160

Yenileme hızı: 165 Hz (VRR Desteği)

Yansımasız Ekran

Micro RGB AI Engine Pro

Yapay Zeka ile 4K Görüntü Yükseltme Pro

OTS+ (Nesne Takip Sistemli Ses)

Dolby Atmos

Bağlantı: 4x HDMI (4K 165Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Kablosuz One Connect Ready, Anynet+ (HDMI-CEC)

Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, VRR, Dinamik Siyah EQ, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer, HGiG

Boyut: 1437.1 x 890 x 302 mm (Stantlı Set Boyutu), 1437.1 x 826 x 29.6 mm (Stantsız Set Boyutu)

Ağırlık: 28.90 kg (Stantla birlikte), 22.4 kg (Stantsız) Samsung R95H 4K Micro RGB TV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Sadece görüntü kalitesi için bile beş yıldızı hak ediyor. Yeni Micro RGB teknolojisi, standart 4K HDR içeriklere adeta yeniden hayat veriyor; renkler inanılmaz derecede canlı, renk geçişleri ise hiçbir bozulma (banding) olmaksızın kusursuz pürüzsüzlükte. Çok pencereli bir odanız varsa, televizyondaki yansıma önleyici mat yüzey gerçekten çığır açıcı; gün ışığında bile, kendi yansımanızı görmeden karanlık film sahnelerini rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Dahili takip özellikli hoparlörlerin ses kalitesi şaşırtıcı derecede iyi; ayrıca televizyon, duvara monte edildiğinde son derece ince ve şık bir profil sergiliyor. Fiyatı yüksek olsa da, en yeni ve en üst seviye amiral gemisi teknolojisini arıyorsanız, aradığınız ürün tam olarak bu. ✍🏻 Tek kelimeyle; Vay canına!! Renkler harika ve son derece detaylı. Ekran oldukça parlak olduğu için fabrika ayarlarındaki parlaklık seviyesini biraz kısmam gerekti ancak bu kesinlikle kötü bir özellik değil. Yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme teknolojisi kusursuz çalışıyor ve standart çözünürlüklü görüntüleri gerçekten çok daha iyi bir seviyeye taşıyor. Görüntü son derece net; açık ve koyu alanlar arasındaki kontrast ise mükemmel. Yansıma önleyici ekran özelliği kesinlikle sadece bir pazarlama söyleminden ibaret değil; gerçekten hiçbir yansıma olmuyor. TV'nin tam karşısında üç büyük pencere bulunmasına rağmen, ekranda herhangi bir yansıma veya rahatsız edici ışık parlaması görmek mümkün değil. Bu TV, 15 yıllık eski Samsung düz ekran televizyonumun yerini aldı; aradaki fark tek kelimeyle muazzam!!!!

4️⃣ Samsung QN80H (100” Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026) Tam Boyutta Gör Samsung QN80H, 2026 yılında piyasaya sürülen ve Samsung QN70H ile Samsung QN90H modelleri arasında konumlanan orta segment televizyon. Samsung'un en üst seviye ikinci Mini LED televizyonu olan bu model, Mini LED QN90H ve Samsung MR85H ile başlayan RGB Mini LED serisinin bir basamak altında yer alır; ayrıca Samsung QN80F modelinin yerini alıyor. Samsung'un NQ4 AI Gen2 işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, dört girişte HDMI 2.1 bant genişliği ve VRR desteği gibi, orta segment bir modelden beklenen tüm oyun özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 144Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. 2026 yılıyla birlikte gelen bir yenilik ise, Samsung'un Dual Line Gate (DLG) olarak adlandırdığı, çözünürlüğü 1080p'ye düşürerek yenileme hızını 240Hz'e kadar yükseltmeye olanak tanıyan özellik. Samsung QN80H Neo QLED TV modeli, 65 inç, 55 inç, 75 inç, 85 inç ve 100 inç boyut seçeneğiyle geliyor. Ekran boyutu: 55 inç (QE55QN80HAUXTK), 65 inç (QE65QN80HAUXTK), 75 inç (QE75QN80HAUXTK), 85 inç (QE85QN80HAUXTK), 100 inç (QE100QN80HUXTK)

Çözünürlük: 3840 x 2160

Yenileme hızı: 100 Hz (en fazla 144 Hz)

NQ4 AI 2. Nesil İşlemci

4K AI Görüntü Yükseltme

OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)

Dolby Atmos

Bağlantı: 4x HDMI (4K 144Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)

Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, VRR, Dinamik Siyah EQ, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer, HGiG

Boyut: 2229.8 x 1332.4 x 415.4 mm (Stantlı Set Boyutu), 2229.8 x 1273.4 x 57.4 mm (Stantsız Set Boyutu)

Ağırlık: 60.30 kg (Stantla birlikte), 58.9 kg (Stantsız) Samsung QN80H 4K Neo QLED TV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İlk defa üst segment bir televizyona fazla para harcadım; dürüst olmak gerekirse hiç hayal kırıklığına uğramadım. Bu model ile geçmişte kullandığım sıradan televizyonlar arasında çok belirgin bir fark var. HDR performansı harika ancak en iyi sonucu almak için ayarlarla biraz oynamanız gerekiyor. İnce ayarları yaptıktan sonra aradaki farkın gece ile gündüz kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Ayrıca stand tasarımını da çok beğendim; yeterince yüksek olduğu için soundbar ekranın alt kısmını kapatmadan tam altına sığabiliyor. Bunun yanı sıra, işletim sistemi son derece hızlı çalışıyor. HDR desteği ve yüksek yenileme hızı, bu televizyonu oyun oynamak için mükemmel kılıyor; özellikle PS5 Pro'mun performansını gerçekten öne çıkarıyor. ✍🏻 Görüntü kalitesi harika. Eski televizyonuma kıyasla çok büyük bir gelişme. Güneş alan oturma odasında bile parlaklığı mükemmel; kontrastı sayesinde karanlık sahneler soluk görünmüyor, derin ve detaylı bir şekilde yansıtılıyor. Ekran da çok iyi; renkler ve arka aydınlatma tüm panel boyunca eşit dağılıyor; tam ekran beyaz veya gri sahnelerde bile herhangi bir lekelenme ya da kenarlarda ışık sızması söz konusu değil. 4K ölçeklendirme özelliği de oldukça etkileyici; eski HD içerikler gözle görülür derecede daha keskin görünüyor. İster bir şeyler izliyor, ister oyun oynuyor isterseniz de sadece menülerde geziniyor olun; cihaz son derece hızlı ve akıcı çalışıyor. Çok memnun kaldım. Televizyonunu yenilemeyi düşünen herkese tavsiye ederim.

5️⃣ Samsung M80H (85” Mini LED M80H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026) Tam Boyutta Gör Samsung M80H, 2026 yılında piyasaya sürülen ve Samsung M70H modelinin bir üst basamağında yer alan, giriş seviye Neo QLED televizyon. Samsung'un ürün yelpazesine yeni eklenen M Serisi, U serisindeki giriş seviye görüntü kalitesi ile üst segment QLED serisinde bulunan oyun özelliklerini bir araya getiriyor ve 2025 model Samsung Q8F'in yerini alıyor. TV, HDMI 2.1 bant genişliği, 144Hz gibi yüksek yenileme hızı ve çok sayıda ek özellik sunuyor. Gücünü biraz daha eski bir işlemci olan NQ4 AI Gen2'den alan bu modelde, Samsung'un pazarlama söylemlerine rağmen yerel karartma (local dimming) özelliği bulunmuyor. Samsung M80H Neo QLED TV modeli, 65 inç, 55 inç, 75 inç ve 85 inç boyut seçeneğiyle sunuluyor. Ekran boyutu: 55 inç (UE55M80HAUXTK), 65 inç (UE65M80HAUXTK), 75 inç (UE75M80HAUXTK), 85 inç (UE85M80HAUXTK)

Çözünürlük: 3840 x 2160

Yenileme hızı: 144 Hz (VRR Desteği)

NQ4 AI 2. Nesil İşlemci

4K AI Upscaling

OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)

Bağlantı: 3x HDMI (4K 144Hz), 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)

Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, VRR, Dinamik Siyah EQ, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer, HGiG

Boyut: 1889.9 x 1132.8 x 326 mm (Stantlı Set Boyutu), 1889.9 x 1083.5 x 77 mm (Stantsız Set Boyutu)

Ağırlık: 29.0 kg (Stantla birlikte), 28.5 kg (Stantsız) Samsung M80H 4K Mini LED TV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Görüntü kalitesi inanılmaz derecede net, parlak ve detaylı. Renkler capcanlı; derin siyah tonları ve mükemmel kontrast ise filmlerin, spor karşılaşmalarının ve videoların çok daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Mini LED teknolojisi, özellikle karanlık sahnelerde ve yüksek kontrastlı görüntülerde gerçekten fark yaratıyor. İnce ve üst seviye tasarımı, yatak odasına çok yakışıyor; bulunduğu ortama modern ve zarif bir hava katıyor. Ses performansı ve genel akıllı TV deneyimi de oldukça etkileyici. Olağanüstü görüntü kalitesine ve şık bir tasarıma sahip, üst segment televizyon arayan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Samsung Mini LED televizyon kesinlikle verdiğiniz paraya değer! ✍🏻 Kontrastı hemen dikkat çekiyor; derin siyahlar ve parlak beyazlar, görüntüye abartılı durmayan canlı bir derinlik katıyor. Karanlık odada çok karanlık sahneleri bile gayet net bir şekilde izleyebiliyorum. Ses performansı da bir başka artısı; oldukça pürüzsüz ve dengeli, rahatsız edici bir tınısı yok, odayı güzel bir şekilde dolduran temiz bir ses sunuyor. Gece geç saatlerde televizyon izlemeyi seven biri olarak, sesi hem duyabileceğim hem de başkalarını rahatsız etmeyeceğim kadar kısık tutabiliyorum; bu konuda cihaz gayet başarılı. Bixby ve Alexa özellikleri de oldukça keyifli; yeğenim bunlarla oynamaya bayıldı. Özetle harika bir televizyon; kurulumu çok kolay ve şu ana kadarki deneyimimden son derece memnunum.

6️⃣ Samsung U8000H (50” Crystal UHD U8000H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026) Tam Boyutta Gör Samsung U8000H, 2026 yılında piyasaya sürülen uygun fiyatlı televizyon. Samsung'un 2026 yılı televizyon serisinin en alt segmentinde yer alan bu model, kuantum noktaları (quantum dots) veya yerel karartma (local dimming) gibi gelişmiş görüntü iyileştirme özelliklerinden yoksun olup, yalnızca temel oyun özelliklerini barındırıyor; yani sunduğu olanaklar oldukça sınırlı. Gücünü Samsung'un Crystal Processor 4K işlemcisinden alan TV, çok geniş uygulama yelpazesine sahip olan ve Samsung'un kendi geliştirdiği Tizen OS akıllı arayüzüyle çalışıyor. Samsung U8000H Crystal UHD TV modeli, 65 inç, 43 inç ve 85 inçe kadar pek çok farklı boyut seçeneği mevcuttur. Ekran boyutu: 43 inç (UE43U8000HUXTK), 50 inç (UE50U8000HUXTK), 55 inç (UE55U8000HUXTK), 58 inç (UE58U8000HUXTK), 65 inç (UE65U8000HUXTK), 70 inç (UE70U8000HUXTK), 75 inç (UE75U8000HUXTK), 85 inç (UE85U8000HUXTK)

Çözünürlük: 3840 x 2160

Yenileme hızı: 50 Hz

Kristal İşlemci 4K

4K Görüntü Yükseltme

OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)

Bağlantı: 3x HDMI (4K 60Hz), 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)

Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), VRR, HGiG

Boyut: 1110.8 x 696 x 199 mm (Stantlı Set Boyutu), 1110.8 x 643.8 x 76.4 mm (Stantsız Set Boyutu) Samsung U8000H 4K Crystal UHD TV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Televizyon hem büyük hem de çok hızlı! Kablolu yayınlar, dijital yayın platformları ya da YouTube gibi uygulamalar üzerinden dilediğim içerikleri kolayca ve hızla izleyebiliyorum. Ses kalitesi gayet iyi; çok kısık seviyeden orta dereceli ses seviyesine kadar ayarlanabiliyor; oturma odası için oldukça yeterli. Oturum açma özelliği sayesinde hesabıma erişmek çok kolay. Televizyonumu kurmak için o kadar heyecanlıydım ki, Samsung TV askı aparatımın gelmesini bile bekleyemedim! Az önce kurulumunu tamamladım. ✍🏻 Televizyon beklenenden biraz daha büyük ve gayet iyi! Uzaktan kumandası ise oldukça küçük; normal bir cep telefonunun büyüklüğünün tam yarısı kadar. Görüntü kalitesi güzel ve çeşitli ayarlar yapılabiliyor. Çok sayıda kanal ve uygulama mevcut; ayrıca başka uygulamalar ekleyebiliyor ve favori kanallarınızı belirleyebiliyorsunuz. Bazı işlemler birkaç adım gerektirebiliyor; dolayısıyla tuşların nasıl çalıştığını çözmek biraz pratik ve sabır istiyor. Reklam aralarında, bir önceki kanala hızla geri dönebilmek ve kanallar arasında kolayca geçiş yapabilmek oldukça kullanışlı. Kanallardaki içerik veya bilgileri görmek için biraz deneme yanılma yapmanız gerekebiliyor. Ses kalitesi ise gayet iyi. Standının kurulumu kolay ve televizyon oldukça hafif.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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