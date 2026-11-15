En iyi Samsung televizyon modelleri: Micro RGB, OLED, Neo QLED TV fiyatları

Dünyanın en büyük TV üreticisi olan Samsung, pek çok farklı kategoride en iyi televizyonları sunuyor. Ancak farklı boyut ve teknolojilere sahip çok sayıda seçenek arasından doğru televizyonu seçmek kafa karıştırıcı olabilir. İster 8K ekran, 4K model, micro RGB, OLED veya Neo QLED teknolojisi arıyor olun, ister özel tasarım bir model ya da daha uygun fiyatlı televizyonun peşinde olun; Samsung’un geniş ürün yelpazesinde herkese göre bir seçenek var. Peki, en iyi Samsung televizyon hangisi? Samsung TV öneri listesinde 2026 Samsung televizyon fiyatları ile birlikte en iyi modelleri bulabilirsiniz.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|Samsung 65R95H 65 inç 4K Micro RGB TV
|139.994 TL
|Samsung 75R85H 75 inç 4K Micro RGB TV
|103.439 TL
|Samsung 55S90H 55 inç 4K OLED TV
|90.014 TL
|Samsung 77S95H 77 inç 4K OLED TV
|237.118 TL
|Samsung 65S85F 65 inç 4K OLED TV
|107.601 TL
|Samsung 98QN90F 98 inç 4K Neo QLED TV
|309.999 TL
|Samsung 100QN80H 100 inç 4K Neo QLED TV
|247.099 TL
|Samsung 85M80H 85 inç 4K Mini LED TV
|90.014 TL
|Samsung 65M70H 65 inç 4K Mini LED TV
|49.899 TL
|Samsung 50U8000H 50 inç Crystal UHD 4K TV
|27.999 TL
1️⃣ Samsung S95H (77” OLED S95H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026)
- Ekran boyutu: 65 inç (QE65S95HATXTK), 75 inç (QE77S95HATXTK), 83 inç (QE83S95HAEXTK)
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme hızı: 165 Hz (VRR Desteği)
- Yansımasız Ekran
- NQ4 AI 3. Nesil İşlemci
- 4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme Pro
- OTS+ (Nesne Takip Sistemli Ses)
- Dolby Atmos
- Bağlantı: 4x HDMI (4K 165Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), 1x Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC), Kablosuz One Connect Ready
- Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, Dinamik Siyah EQ, VRR, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, G-Sync, HGiG, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer
- Boyut: 1782.6 x 1089.6 x 319.9 mm (Stantlı Set Boyutu), 1782.6 x 1049.6 x 26.6 mm (Stantsız Set Boyutu)
- Ağırlık: 34.50 kg (Stantla birlikte), 31.7 kg (Stantsız)
Samsung S95H 4K OLED TV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Renkler inanılmaz; her şey neredeyse fazla iyi görünüyor! Defalarca izlediğim filmler bile bir anda bambaşka bir hal aldı. Aydınlık bir odada OLED kullanma konusunda endişelerim vardı ama bu modelin gerçekten başarılı bir yansıma önleme özelliği var; televizyon izlerken perdeleri tamamen açık tutabiliyorum. Çerçeve tasarımına alışmam biraz zaman aldı ama bence bulunduğu ortama değer katıyor. Oyun deneyimi ise tek kelimeyle harika; 165Hz'deki o akıcılığı bizzat görmeniz lazım. "Ultra ince" dediklerinde, kendi gözlerimle görene kadar buna pek inanmamıştım. Kesinlikle geçiş yapın; bu televizyon her kuruşuna değer!
✍🏻 Televizyona bayıldım! Görüntü kalitesi inanılmaz; çarpıcı renkler, derin siyahlar ve harika kontrast sayesinde filmler, diziler ve oyunlar muhteşem görünüyor. Parlaklık seviyesi, iyi aydınlatılmış bir odada bile oldukça etkileyici; genel izleme deneyimi ise gerçekten üst düzey bir his veriyor. Oyun deneyimi akıcı, hızlı tepki veren ve içine çeken nitelikte; görüntü ölçeklendirme özelliği ise günlük içeriklerin bile keskin ve detaylı görünmesini sağlıyor. Şık tasarımı çok güzel ve oturma odama lüks bir hava kattı. Televizyonu her açışımda bu modeli neden seçtiğimi bir kez daha anlıyorum. Beklentilerimi her açıdan aştı; son derece memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim!
2️⃣ Samsung S90H (55” OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026)
- Ekran boyutu: 48 inç (QE48S90HAEXTK), 55 inç (QE55S90HAEXTK), 65 inç (QE65S90HAEXTK), 77 inç (QE77S90HATXTK), 83 inç (QE83S90HAEXTK)
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme hızı: 165 Hz (VRR Desteği)
- Yansımasız Ekran
- NQ4 AI 3. Nesil İşlemci
- 4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme Pro
- OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)
- Dolby Atmos
- Bağlantı: 4x HDMI (4K 165Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)
- Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, Dinamik Siyah EQ, VRR, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, G-Sync, HGiG, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer
- Boyut: 1225.4 x 773.6 x 265.2 mm (Stantlı Set Boyutu), 1225.4 x 708.6 x 39.9 mm (Stantsız Set Boyutu)
- Ağırlık: 15.90 kg (Stantla birlikte), 14.6 kg (Stantsız)
Samsung S90H 4K OLED TV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Renkler olağanüstü; mat ekranı sayesinde perdelerim açıkken ve güneş doğrudan odaya vururken bile görüntüde hiçbir sorun yaşamadan izleyebiliyorum. Özellikle futbol maçlarını izlerken görüntünün akış hızı sayesinde bambaşka bir deneyim sunuyor. Samsung'un uzaktan kumandası hem çok kullanışlı hem de ele tam oturuyor; kullanımı da oldukça basit. Üstelik ışıkla şarj olabilmesi harika bir özellik. Televizyonun tüm özelliklerini öğrenmek için biraz zaman ayırmak gerekiyor, keşfedecek pek çok ekstra fonksiyon var. Ayrıca televizyonun ne kadar ince olduğundan da bahsetmeliyim; bu da onu sevmemin bir diğer nedeni.
✍🏻 Bu televizyon tek kelimeyle harika. Siyahlar derin, beyazlar parlak; renkler ise inanılmaz. Kullanıcı arayüzü çok hızlı ve faydalı özelliklerle dolu. İşletim sistemi o kadar iyi ki, Amazon FireTV cihazımı kullanmayı bıraktım. Oturma odam çok aydınlık; eski televizyonumda gündüzleri bir şey izlemek imkansızdı ancak bu televizyon yansımaları neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Gerçekten çığır açıcı! Ayrıca gelişmiş görüntü yükseltme (upscaling) teknolojisi sayesinde içerikleri beklenenden çok daha iyi kalitede gösteriyor. Yenileme hızı, şimdiye kadar sahip olduğum tüm televizyonlardan çok daha iyi; bu da oyun oynamayı çok daha keyifli hale getiriyor. Bu televizyonu herkese şiddetle tavsiye ederim! A+++
3️⃣ Samsung R95H (65” Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026)
- Ekran boyutu: 65 inç (MRE65R95HATXTK), 75 inç (MRE75R95HATXTK), 85 inç (MRE85R95HATXTK)
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme hızı: 165 Hz (VRR Desteği)
- Yansımasız Ekran
- Micro RGB AI Engine Pro
- Yapay Zeka ile 4K Görüntü Yükseltme Pro
- OTS+ (Nesne Takip Sistemli Ses)
- Dolby Atmos
- Bağlantı: 4x HDMI (4K 165Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Kablosuz One Connect Ready, Anynet+ (HDMI-CEC)
- Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, VRR, Dinamik Siyah EQ, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer, HGiG
- Boyut: 1437.1 x 890 x 302 mm (Stantlı Set Boyutu), 1437.1 x 826 x 29.6 mm (Stantsız Set Boyutu)
- Ağırlık: 28.90 kg (Stantla birlikte), 22.4 kg (Stantsız)
Samsung R95H 4K Micro RGB TV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Sadece görüntü kalitesi için bile beş yıldızı hak ediyor. Yeni Micro RGB teknolojisi, standart 4K HDR içeriklere adeta yeniden hayat veriyor; renkler inanılmaz derecede canlı, renk geçişleri ise hiçbir bozulma (banding) olmaksızın kusursuz pürüzsüzlükte. Çok pencereli bir odanız varsa, televizyondaki yansıma önleyici mat yüzey gerçekten çığır açıcı; gün ışığında bile, kendi yansımanızı görmeden karanlık film sahnelerini rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Dahili takip özellikli hoparlörlerin ses kalitesi şaşırtıcı derecede iyi; ayrıca televizyon, duvara monte edildiğinde son derece ince ve şık bir profil sergiliyor. Fiyatı yüksek olsa da, en yeni ve en üst seviye amiral gemisi teknolojisini arıyorsanız, aradığınız ürün tam olarak bu.
✍🏻 Tek kelimeyle; Vay canına!! Renkler harika ve son derece detaylı. Ekran oldukça parlak olduğu için fabrika ayarlarındaki parlaklık seviyesini biraz kısmam gerekti ancak bu kesinlikle kötü bir özellik değil. Yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme teknolojisi kusursuz çalışıyor ve standart çözünürlüklü görüntüleri gerçekten çok daha iyi bir seviyeye taşıyor. Görüntü son derece net; açık ve koyu alanlar arasındaki kontrast ise mükemmel. Yansıma önleyici ekran özelliği kesinlikle sadece bir pazarlama söyleminden ibaret değil; gerçekten hiçbir yansıma olmuyor. TV'nin tam karşısında üç büyük pencere bulunmasına rağmen, ekranda herhangi bir yansıma veya rahatsız edici ışık parlaması görmek mümkün değil. Bu TV, 15 yıllık eski Samsung düz ekran televizyonumun yerini aldı; aradaki fark tek kelimeyle muazzam!!!!
4️⃣ Samsung QN80H (100” Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026)
- Ekran boyutu: 55 inç (QE55QN80HAUXTK), 65 inç (QE65QN80HAUXTK), 75 inç (QE75QN80HAUXTK), 85 inç (QE85QN80HAUXTK), 100 inç (QE100QN80HUXTK)
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme hızı: 100 Hz (en fazla 144 Hz)
- NQ4 AI 2. Nesil İşlemci
- 4K AI Görüntü Yükseltme
- OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)
- Dolby Atmos
- Bağlantı: 4x HDMI (4K 144Hz), 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)
- Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, VRR, Dinamik Siyah EQ, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium Pro, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer, HGiG
- Boyut: 2229.8 x 1332.4 x 415.4 mm (Stantlı Set Boyutu), 2229.8 x 1273.4 x 57.4 mm (Stantsız Set Boyutu)
- Ağırlık: 60.30 kg (Stantla birlikte), 58.9 kg (Stantsız)
Samsung QN80H 4K Neo QLED TV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk defa üst segment bir televizyona fazla para harcadım; dürüst olmak gerekirse hiç hayal kırıklığına uğramadım. Bu model ile geçmişte kullandığım sıradan televizyonlar arasında çok belirgin bir fark var. HDR performansı harika ancak en iyi sonucu almak için ayarlarla biraz oynamanız gerekiyor. İnce ayarları yaptıktan sonra aradaki farkın gece ile gündüz kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Ayrıca stand tasarımını da çok beğendim; yeterince yüksek olduğu için soundbar ekranın alt kısmını kapatmadan tam altına sığabiliyor. Bunun yanı sıra, işletim sistemi son derece hızlı çalışıyor. HDR desteği ve yüksek yenileme hızı, bu televizyonu oyun oynamak için mükemmel kılıyor; özellikle PS5 Pro'mun performansını gerçekten öne çıkarıyor.
✍🏻 Görüntü kalitesi harika. Eski televizyonuma kıyasla çok büyük bir gelişme. Güneş alan oturma odasında bile parlaklığı mükemmel; kontrastı sayesinde karanlık sahneler soluk görünmüyor, derin ve detaylı bir şekilde yansıtılıyor. Ekran da çok iyi; renkler ve arka aydınlatma tüm panel boyunca eşit dağılıyor; tam ekran beyaz veya gri sahnelerde bile herhangi bir lekelenme ya da kenarlarda ışık sızması söz konusu değil. 4K ölçeklendirme özelliği de oldukça etkileyici; eski HD içerikler gözle görülür derecede daha keskin görünüyor. İster bir şeyler izliyor, ister oyun oynuyor isterseniz de sadece menülerde geziniyor olun; cihaz son derece hızlı ve akıcı çalışıyor. Çok memnun kaldım. Televizyonunu yenilemeyi düşünen herkese tavsiye ederim.
5️⃣ Samsung M80H (85” Mini LED M80H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026)
- Ekran boyutu: 55 inç (UE55M80HAUXTK), 65 inç (UE65M80HAUXTK), 75 inç (UE75M80HAUXTK), 85 inç (UE85M80HAUXTK)
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme hızı: 144 Hz (VRR Desteği)
- NQ4 AI 2. Nesil İşlemci
- 4K AI Upscaling
- OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)
- Bağlantı: 3x HDMI (4K 144Hz), 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)
- Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), Game Motion Plus, VRR, Dinamik Siyah EQ, Çevresel Ses, Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü, Game Bar, Mini Harita Yakınlaştırma, FreeSync Premium, AI Otomatik Oyun Modu, AI Gaming Optimizer, HGiG
- Boyut: 1889.9 x 1132.8 x 326 mm (Stantlı Set Boyutu), 1889.9 x 1083.5 x 77 mm (Stantsız Set Boyutu)
- Ağırlık: 29.0 kg (Stantla birlikte), 28.5 kg (Stantsız)
Samsung M80H 4K Mini LED TV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Görüntü kalitesi inanılmaz derecede net, parlak ve detaylı. Renkler capcanlı; derin siyah tonları ve mükemmel kontrast ise filmlerin, spor karşılaşmalarının ve videoların çok daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Mini LED teknolojisi, özellikle karanlık sahnelerde ve yüksek kontrastlı görüntülerde gerçekten fark yaratıyor. İnce ve üst seviye tasarımı, yatak odasına çok yakışıyor; bulunduğu ortama modern ve zarif bir hava katıyor. Ses performansı ve genel akıllı TV deneyimi de oldukça etkileyici. Olağanüstü görüntü kalitesine ve şık bir tasarıma sahip, üst segment televizyon arayan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Samsung Mini LED televizyon kesinlikle verdiğiniz paraya değer!
✍🏻 Kontrastı hemen dikkat çekiyor; derin siyahlar ve parlak beyazlar, görüntüye abartılı durmayan canlı bir derinlik katıyor. Karanlık odada çok karanlık sahneleri bile gayet net bir şekilde izleyebiliyorum. Ses performansı da bir başka artısı; oldukça pürüzsüz ve dengeli, rahatsız edici bir tınısı yok, odayı güzel bir şekilde dolduran temiz bir ses sunuyor. Gece geç saatlerde televizyon izlemeyi seven biri olarak, sesi hem duyabileceğim hem de başkalarını rahatsız etmeyeceğim kadar kısık tutabiliyorum; bu konuda cihaz gayet başarılı. Bixby ve Alexa özellikleri de oldukça keyifli; yeğenim bunlarla oynamaya bayıldı. Özetle harika bir televizyon; kurulumu çok kolay ve şu ana kadarki deneyimimden son derece memnunum.
6️⃣ Samsung U8000H (50” Crystal UHD U8000H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026)
- Ekran boyutu: 43 inç (UE43U8000HUXTK), 50 inç (UE50U8000HUXTK), 55 inç (UE55U8000HUXTK), 58 inç (UE58U8000HUXTK), 65 inç (UE65U8000HUXTK), 70 inç (UE70U8000HUXTK), 75 inç (UE75U8000HUXTK), 85 inç (UE85U8000HUXTK)
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme hızı: 50 Hz
- Kristal İşlemci 4K
- 4K Görüntü Yükseltme
- OTS Lite (Nesne Takip Sistemli Ses)
- Bağlantı: 3x HDMI (4K 60Hz), 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN), RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri), CI Yuvası, HDMI ARC (eARC), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Anynet+ (HDMI-CEC)
- Oyun özellikleri: Otomatik Oyun Modu (ALLM), VRR, HGiG
- Boyut: 1110.8 x 696 x 199 mm (Stantlı Set Boyutu), 1110.8 x 643.8 x 76.4 mm (Stantsız Set Boyutu)
Samsung U8000H 4K Crystal UHD TV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Televizyon hem büyük hem de çok hızlı! Kablolu yayınlar, dijital yayın platformları ya da YouTube gibi uygulamalar üzerinden dilediğim içerikleri kolayca ve hızla izleyebiliyorum. Ses kalitesi gayet iyi; çok kısık seviyeden orta dereceli ses seviyesine kadar ayarlanabiliyor; oturma odası için oldukça yeterli. Oturum açma özelliği sayesinde hesabıma erişmek çok kolay. Televizyonumu kurmak için o kadar heyecanlıydım ki, Samsung TV askı aparatımın gelmesini bile bekleyemedim! Az önce kurulumunu tamamladım.
✍🏻 Televizyon beklenenden biraz daha büyük ve gayet iyi! Uzaktan kumandası ise oldukça küçük; normal bir cep telefonunun büyüklüğünün tam yarısı kadar. Görüntü kalitesi güzel ve çeşitli ayarlar yapılabiliyor. Çok sayıda kanal ve uygulama mevcut; ayrıca başka uygulamalar ekleyebiliyor ve favori kanallarınızı belirleyebiliyorsunuz. Bazı işlemler birkaç adım gerektirebiliyor; dolayısıyla tuşların nasıl çalıştığını çözmek biraz pratik ve sabır istiyor. Reklam aralarında, bir önceki kanala hızla geri dönebilmek ve kanallar arasında kolayca geçiş yapabilmek oldukça kullanışlı. Kanallardaki içerik veya bilgileri görmek için biraz deneme yanılma yapmanız gerekebiliyor. Ses kalitesi ise gayet iyi. Standının kurulumu kolay ve televizyon oldukça hafif.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: