En iyi şarj kablosu markaları ve modelleri (USB Type-C, USB-A, Lightning, Micro USB)

Sürekli dolanan, birkaç kullanımdan sonra uçları giden, yavaş şarj eden kablolardan bıktınız mı? Telefonunuzu, tabletinizi ya da dizüstü bilgisayarınızı güvenli ve hızlı şarj edecek kaliteli şarj kabloları arıyorsanız, “En iyi şarj kablosu tavsiye” listemizdeki ürünlere göz atabilirsiniz. Günümüzde çoğu yeni cihazın kullandığı modern bağlantı standardı USB-C’den eski iPhone’ların kullandığı Apple şarj kablosu olarak da bilinen Lightning kabloya, bazı Bluetooth hoparlörler, powerbankler, e-okuyucu ve başka cihazların kullandığı Micro USB kablolara kadar piyasadaki en kaliteli şarj kabloları bu öneri listesinde yer alıyor.
Şarj kablosu yorumları dikkate alındığında; en iyi şarj kablosu markaları sıralamasında Apple, Belkin, Anker, Ugreen ve Spigen öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek şarj kablosu tavsiyesi olarak ise Belkin, Anker ve Ugreen’in örgülü USB Type-C hızlı şarj kabloları ile birlikte iPhone için Apple 60W şarj kablosu öneriliyor.
1️⃣ Belkin BoostCharge Örgülü USB-C Hızlı Şarj Kablosu
- Bağlantı: USB-C’den USB-C'ye
- Uyumluluk: iPhone, iPad, Samsung ve diğer Android telefonlar
- Kablo uzunluğu: 1.5 metre
- Şarj hızı: 60W’a kadar hızlı şarj
- Malzeme: Örgülü naylon
Belkin BoostCharge Örgülü USB-C Şarj Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Kutuda iki adet kablo var. Tanesi 135 TL’ye geldi. Acil ihtiyacım olmasa da indirimdeyken yedek olarak aldım. Bilindik marka, kalitesi yeterli. Mavi renk çok hoş. MacBook’ta denedim. 30W orjinal şarj aleti ile 25-26W, 45W Spigen şarj aleti ile 42-43W civarında cihazı şarj ediyor. 60W desteklediği söyleniyor. Bence bu değerleri de yakalar.
✍🏻 Çok güzel bir ürün ve uygun fiyatlı. Super fast charging destekliyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
2️⃣ Apple 60 W USB-C Şarj Kablosu
- Bağlantı: USB-C’den USB-C'ye
- Uyumluluk: iPhone, iPad, Mac, AirPods
- Kablo uzunluğu: 1 metre
- Şarj hızı: 60 watt’a kadar hızlı şarj
- Malzeme: Örgülü
Apple 60W USB-C Şarj Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Kablo, iPhone 15 Pro ile uyumlu. Hızlı şarj ediyor. Orijinal adaptörde bir sorun yaşamadım.
✍🏻 15 Pro kullanıyorum. Orijinal olmayan şarj kabloları yüzünden ekran dokunmatiğinde problem ve şarj soket kısmına yakın kısa devre olduğundan dolayı ekranın alt kısmı dokunurken sekiyordu. Mutlaka orijinal şarj aleti ve şarj kablosu kullanın, problem direk çözüldü.
3️⃣ Apple USB-C - Lightning Kablosu
- Bağlantı: USB-C - Lightning kablosu
- Uyumluluk: iPhone, iPad, Mac, iPod, AirPods
- Kablo uzunluğu: 1 metre
- Şarj desteği: Hızlı şarj (18W-96W USB-C güç adaptörüyle)
Apple USB-C - Lightning Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Ürün güzel. iPhone 11 için almıştım. Hızlı şarj yapıyor.
✍🏻 Çok başarılı; hem erken dolduruyor hem de geç bitiyor. Telefonum diğer şarj kablolarıyla resmen can çekişmiş.
4️⃣ Belkin Örgülü USB-C - Lightning Kablosu
- Bağlantı: USB-C’den Lightning’e
- Uyumluluk: iPhone, Mac
- Kablo uzunluğu: 2 metre
- Şarj desteği: Hızlı şarj (USB-C güç adaptörüyle)
- Malzeme: Örgülü
Belkin Örgülü USB-C - Lightning Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Hem lisanslı, hem uzun ömürlü hem de orijinal Apple ürünlerinden çok daha kaliteli.
✍🏻 Hiçbir sorun yaşamadım. Kablo burkulmalarına karşı dirençli yapmışlar.
5️⃣ Ugreen 240W PD3.1 USB-C to USB-C Kablosu
- Bağlantı: USB Type-C’den USB-C’ye
- Uyumluluk: iPad Pro, Windows dizüstü bilgisayar, MacBook Pro/Air, iPhone, Samsung ve diğer USB-C bağlantılı cihazlar
- Kablo uzunluğu: 2 metre
- Şarj hızı: 240W’a kadar
- Malzeme: Örgülü
Ugreen 240W PD3.1 USB-C to USB-C Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Kablo baya iyi. İplikli yapısı ve hızlı şarj olması sebebiyle öneriyorum. Ucunda kabloyu sarıp çırt çırt olması da ayrı bir güzel. Tavsiye ederim.
✍🏻 Tüm markaların üst seviye performans kablolarını almış ve deneyimlemiş biri olarak söylüyorum; en dayanıklı, en verimli ve de en premium his vereni diyebilirim.
6️⃣ Anker 240W Çift Örgülü Type-C Şarj Kablosu
- Bağlantı: USB Type-C to USB-C
- Uyumluluk: iPad Pro, Windows laptop, MacBook Pro/Air, iPhone, Samsung ve diğer USB-C bağlantılı cihazlar
- Kablo uzunluğu: 1.8 metre
- Şarj hızı: 240W’a kadar
- Malzeme: Çift örgülü
Anker 240W Çift Örgülü Type-C Şarj Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Notebook için aldım. Bükülmeye dayanıklılığı yüksek olduğu için tercih ettim.
✍🏻 2 metrelik sağlam bir kablo. Aynı üreticinin şarj cihazıyla kullanıyorum ve çok iyi. Samsung telefon ve tableti, MacBook M4 ve MS Surface Pro 9'u sorunsuz bir şekilde şarj ediyor.
7️⃣ Spigen USB-C to USB-C 60W PPS 2.0 Süper Hızlı Şarj Kablosu
- Bağlantı: USB C’den USB-C’ye
- Uyumluluk: Samsung Galaxy, MacBook, iPad, tabletler ve diğer Type-C cihazlarla tam uyum
- Kablo uzunluğu: 2 metre
- Şarj hızı: 60W’a kadar
- Malzeme: Yeni nesil PVC dış yüzey
Spigen USB-C to USB-C 60W Hızlı Şarj Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Spigen kalitesi. Pps desteği için aldım. Fakat adaptörünüzün verdiği amper değerinin yüksek olması gerekiyor. Yoksa sadece "süper hızlı şarj" alırsınız. 2.0 almanız için daha yüksek wattlı kablo gerekli.
✍🏻 Kalın ve sağlam bir kablo. Yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Alırken uzun olduğu için çantamda taşırken kırılır diye düşünüyordum ama içinden çıkan cırtı ile rahatlıkla bağlayıp taşıyabiliyorum. PC'den tablete ekran için bağladım, aktarım hızında bir sıkıntı görmedim.
8️⃣ Belkin BoostCharge USB-A to USB-C Kablo
- Bağlantı: USB-C’den USB-A’ya
- Uyumluluk: Android telefonlar, iPhone’lar, USB-C iPad’ler, USB-C şarj kutulu AirPods’lar, CarPlay ve Android Auto, USB-A adaptörleri
- Kablo uzunluğu: 2 metre
- Şarj hızı: 15W’a kadar hızlı şarj
- Malzeme: Örgülü naylon
Belkin BoostCharge USB-A to USB-C Kablo Yorumları 💬
✍🏻 Belkin kalitesi. Kablo çok kaliteli ve güzel şarj ediyor. iPhone 16 Pro Max ve powerbank şarjı için aldım. Bu fiyata 2 adet çıkıyor, gerçekten bedava.
✍🏻 Apple CarPlay kablolu bağlantısı ve şarj etmesi sorunsuz çalışıyor.
9️⃣ Ugreen 18W USB to Micro USB Örgülü Hızlı Şarj Kablosu
- Bağlantı: USB’den Micro USB’ye
- Uyumluluk: Eski Android telefonlar, tabletler, PS4 kontrolcü, fotoğraf makineleri ve Micro-USB bağlantılı diğer cihazlar
- Kablo uzunluğu: 1 metre
- Şarj hızı: 18W’a kadar hızlı şarj
- Malzeme: Örgülü
Ugreen 18W USB to Micro USB Hızlı Şarj Kablosu Yorumları 💬
✍🏻 Biliyorum modası geçmiş ama eski aletlerde çok hayat kurtarıyor, el altında dursun, kaliteli
✍🏻 6. nesil Kindle e-kitap okuyucu için aldım. Hem veri aktarımı hem de şarj için sorunsuz olarak iş görüyor.
Şarj kablosu çeşitleri 🔌
USB-C kablo
USB-C, en yeni USB kablo türüdür. Daha hızlı veri aktarım hızları ve daha yüksek güç dağıtımı sunan ters çevrilebilir bir konektördür. Modern laptoplar ve akıllı telefonlarda, MacBook'larda, Google Pixel telefonlarda ve PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsollarında ve kontrolcülerinde görebilirsiniz. USB-C şarj kablosu, 240W'a kadar maksimum güç iletimini destekler ve 40 Gbps hızında veri aktarabilir.
USB-A kablo
USB-A kabloları, eski cihazlarda yaygın olarak görülen veri ve şarj kablolarından biridir. Bir ucunda dikdörtgen bir konektör (USB-A konektörü) bulunur ve bu genellikle bilgisayarlara, güç adaptörlerine ve cihazdaki USB bağlantı noktalarına takılır. Diğer uç, Lightning, Micro USB veya USB-C konektörleri gibi seçeneklerle değişebilir ve oyun konsolları, taşınabilir sabit diskler, fotoğraf makineleri, vb. çeşitli cihazlarla uyumluluk sağlar. Bu kabloyu yalnızca tek yönde takabilirsiniz. USB-A kabloları ayrıca farklı USB sürümlerini de (en yavaş USB 1.1'den en hızlı USB 4.0'a kadar) destekler.
Lightning kablo
Apple tarafından geliştirilen Lightning kablosu, iPhone, iPad ve iPod gibi çeşitli Apple cihazları için şarj ve senkronizasyonu geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış konektörlerdir. Lightning kablolarının bir ucunda, özellikle Apple cihazları için tasarlanmış Lightning konektörü bulunurken, diğer ucunda geleneksel USB bağlantı noktaları için USB-A konektörü ya da modern cihazlar için USB-C konektörü bulunur; bu da kullanıcıların iOS cihazlarını kolay ve çok yönlü bir şekilde şarj etmelerini ve senkronize etmelerini sağlar.
Micro USB kablo
Micro USB kablolar geçmişte akıllı telefonlar, tabletler, fotoğraf makineleri ve diğer elektronik cihazlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak, USB-C'nin üstün özellikleri nedeniyle kademeli olarak yerini USB-C'ye bıraktı. Micro-USB kablo, 15W'a kadar güç aktarımını ve 480Mbps'ye kadar veri aktarım hızını destekleyebilir.
Mini USB kablo
Mini USB kabloları bir zamanlar popülerdi; genellikle fotoğraf makineleri, MP3 çalarlar ve harici sabit diskler gibi daha küçük cihazlarda kullanılıyordu. Mini-USB kabloları 2,5W'a kadar güç aktarımını ve 480Mbps'ye kadar veri aktarım hızını destekler.
Thunderbolt kablo
Thunderbolt kabloları, Intel tarafından geliştirilen ve lisanslanan tescilli bir standarttır. USB-C konektörleriyle aynı şekle sahiptir ancak üzerlerinde şimşek sembolü bulunur. Thunderbolt kablo, çok yüksek veri aktarım hızlarını (40 Gbps'ye kadar) ve güç dağıtımını (100W'a kadar) destekler. Ayrıca harici ekranlar için video sinyallerini de taşıyabilirler (iki adede kadar 4K ekran). Thunderbolt kabloları çoğunlukla üst seviye dizüstü ve masaüstü bilgisayarları harici monitörlere veya depolama aygıtlarına bağlamak için kullanılır.
Şarj kablosu alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Uyumluluk ve bağlantı türü (USB Type-C, USB-A, Lightning, Mini USB)
- Malzeme kalitesi (Örgülüler daha dayanıklıdır)
- Kablo uzunluğu
- Üretici (Apple, Anker, Spigen, Belkin, Ugreen, Mcdodo gibi bilinen markalar tercih edilmeli)
- Şarj gücü ve hızlı şarj desteği
- Güvenlik sertifikası
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aman dikkat