En iyi şarj kablosu markaları ve modelleri (USB Type-C, USB-A, Lightning, Micro USB)

Sürekli dolanan, birkaç kullanımdan sonra uçları giden, yavaş şarj eden kablolardan bıktınız mı? Telefonunuzu, tabletinizi ya da dizüstü bilgisayarınızı güvenli ve hızlı şarj edecek kaliteli şarj kabloları arıyorsanız, “En iyi şarj kablosu tavsiye” listemizdeki ürünlere göz atabilirsiniz. Günümüzde çoğu yeni cihazın kullandığı modern bağlantı standardı USB-C’den eski iPhone’ların kullandığı Apple şarj kablosu olarak da bilinen Lightning kabloya, bazı Bluetooth hoparlörler, powerbankler, e-okuyucu ve başka cihazların kullandığı Micro USB kablolara kadar piyasadaki en kaliteli şarj kabloları bu öneri listesinde yer alıyor.

Şarj kablosu yorumları dikkate alındığında; en iyi şarj kablosu markaları sıralamasında Apple, Belkin, Anker, Ugreen ve Spigen öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek şarj kablosu tavsiyesi olarak ise Belkin, Anker ve Ugreen’in örgülü USB Type-C hızlı şarj kabloları ile birlikte iPhone için Apple 60W şarj kablosu öneriliyor.

1️⃣ Belkin BoostCharge Örgülü USB-C Hızlı Şarj Kablosu Tam Boyutta Gör Belkin BoostCharge, hızlı şarj kablosu Type-C girişli arayanlara tavsiye edeceğimiz kabloların başında geliyor. Belkin BoostCharge USB-C to USB-C 60W, iPhone ve Android telefonları uyumlu şarj adaptörüyle hızlı şarj etmek için kullanılabilecek en dayanıklı kablolardan biri. Belkin tarafından yumuşak örgülü naylon ve PVC dış kaplaması sayesinde 100.000'den fazla bükülmeye ve 10.000'den fazla tak-çıkar işlemine karşı test edildiği belirtiliyor. Her iki ucu da USB-C olan kablo, 60W değerine kadar USB-C Güç Dağıtımını (Power Delivery) destekliyor. Uygun şarj adaptörüyle kullanıldığında güncel akıllı telefon modellerini 25 dakikada %0'dan %50'ye kadar şarj edebiliyor. Bağlantı: USB-C’den USB-C'ye

Uyumluluk: iPhone, iPad, Samsung ve diğer Android telefonlar

Kablo uzunluğu: 1.5 metre

Şarj hızı: 60W’a kadar hızlı şarj

Malzeme: Örgülü naylon Belkin BoostCharge Örgülü USB-C Şarj Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Kutuda iki adet kablo var. Tanesi 135 TL’ye geldi. Acil ihtiyacım olmasa da indirimdeyken yedek olarak aldım. Bilindik marka, kalitesi yeterli. Mavi renk çok hoş. MacBook’ta denedim. 30W orjinal şarj aleti ile 25-26W, 45W Spigen şarj aleti ile 42-43W civarında cihazı şarj ediyor. 60W desteklediği söyleniyor. Bence bu değerleri de yakalar. ✍🏻 Çok güzel bir ürün ve uygun fiyatlı. Super fast charging destekliyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

2️⃣ Apple 60 W USB-C Şarj Kablosu Tam Boyutta Gör Apple 60 W USB-C Şarj Kablosu, iPhone, iPad ve MacBook’lar ile uyumlu Apple hızlı şarj kablosu. Her iki ucunda da USB-C konnektörü bulunan ve örgülü tasarıma sahip olan 1 metrelik şarj kablosu, USB-C aygıtlarını şarj etmenizi ve bu aygıtlar arasında eşzamanlama ve veri aktarımı yapmanızı sağlıyor. 60 watt’a kadar şarjı destekliyor ve USB 2 hızlarında veri transferi yapıyor. USB-C Şarj Kablosu’nu uyumlu bir USB-C güç adaptörüne takarak hızlı şarj özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bağlantı: USB-C’den USB-C'ye

Uyumluluk: iPhone, iPad, Mac, AirPods

Kablo uzunluğu: 1 metre

Şarj hızı: 60 watt’a kadar hızlı şarj

Malzeme: Örgülü Apple 60W USB-C Şarj Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Kablo, iPhone 15 Pro ile uyumlu. Hızlı şarj ediyor. Orijinal adaptörde bir sorun yaşamadım. ✍🏻 15 Pro kullanıyorum. Orijinal olmayan şarj kabloları yüzünden ekran dokunmatiğinde problem ve şarj soket kısmına yakın kısa devre olduğundan dolayı ekranın alt kısmı dokunurken sekiyordu. Mutlaka orijinal şarj aleti ve şarj kablosu kullanın, problem direk çözüldü.

3️⃣ Apple USB-C - Lightning Kablosu Tam Boyutta Gör iPhone 14, iPhone 13, iPhone 11 gibi eski Apple telefon kullanıcılarına orijinal Apple Lightning kablo modelini tavsiye ederiz. Lightning bağlantılı aygıtınızı USB-C veya Thunderbolt 3 (USB-C) özellikli aygıtınıza bağlayarak eşzamanlayabilir ya da şarj edebilir veya USB-C özellikli iPad’inize bağlayarak şarj edebilirsiniz. Ayrıca, bu kabloyu Apple 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W veya 96 W USB-C Güç Adaptörü ile kullanarak iOS aygıtınızı şarj edebilir ve hatta belirli iPhone ve iPad modellerinde hızlı şarj özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bağlantı: USB-C - Lightning kablosu

Uyumluluk: iPhone, iPad, Mac, iPod, AirPods

Kablo uzunluğu: 1 metre

Şarj desteği: Hızlı şarj (18W-96W USB-C güç adaptörüyle) Apple USB-C - Lightning Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün güzel. iPhone 11 için almıştım. Hızlı şarj yapıyor. ✍🏻 Çok başarılı; hem erken dolduruyor hem de geç bitiyor. Telefonum diğer şarj kablolarıyla resmen can çekişmiş.

4️⃣ Belkin Örgülü USB-C - Lightning Kablosu Tam Boyutta Gör Belkin USB-C - Lightning Kablosu, Apple’ın lightning kablosuna en iyi alternatiflerden biri. Hızlı, dayanıklı bir şekilde üretilen (350.000'den fazla bükülmeye ve 20.000'den fazla takıp çıkarmaya dayanabilen malzemeden üretilmiş) bu USB-C’den Lightning’e örgülü kablo, iPhone 14'ü 25 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyor. Lightning kablo ayrıca MFi (Made for iPhone) sertifikalı. Bu, kablonun Apple’ın güvenlik ve performans standartlarına uygun olduğu, cihazınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Bağlantı: USB-C’den Lightning’e

Uyumluluk: iPhone, Mac

Kablo uzunluğu: 2 metre

Şarj desteği: Hızlı şarj (USB-C güç adaptörüyle)

Malzeme: Örgülü Belkin Örgülü USB-C - Lightning Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Hem lisanslı, hem uzun ömürlü hem de orijinal Apple ürünlerinden çok daha kaliteli. ✍🏻 Hiçbir sorun yaşamadım. Kablo burkulmalarına karşı dirençli yapmışlar.

5️⃣ Ugreen 240W PD3.1 USB-C to USB-C Kablosu Tam Boyutta Gör Ugreen, en iyi hızlı şarj kablosu markaları denildiğinde akla gelen isimlerden biri. Ugreen USB C to Type-C PD 3.1 240W 5A Hızlı Şarj ve Data Kablosu, USB-C cihazları arasında yüksek hızda veri aktarımının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Desteklediği USB-C 3.1 Gen 2 protokolü sayesinde maksimum 10 Gbps’e kadar aktarım hızı sunuyor. USB PD ( Power Delivery) 3.1 desteğiyle birlikte 240W’a kadar güç çıkışı sağlayarak cihazlarınızı hızlı şarj etmenizi ve veri aktarımınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Kablo, 4K UHD video çözünürlüğüne kadar destek sağlayarak kesintisiz bir şekilde video aktarımı gerçekleştirmenizi de sağlıyor. Ugreen, kablonun kaliteli malzemelerden üretildiğini (dış kısmı dayanıklı PVC ile kaplı ve kabloda bulunan çift örgülü bakır tel, elektromanyetik girişimden korunmanızı sağlıyor) söylüyor. Kablo uçları da dayanıklı alüminyum malzemeden yapılmış, böylece kablo uçları uzun süre kullanım için dayanıklı. MacBook Pro, iPad Pro, Huawei Matebook ve diğer USB-C cihazlarla uyumlu. Bağlantı: USB Type-C’den USB-C’ye

Uyumluluk: iPad Pro, Windows dizüstü bilgisayar, MacBook Pro/Air, iPhone, Samsung ve diğer USB-C bağlantılı cihazlar

Kablo uzunluğu: 2 metre

Şarj hızı: 240W’a kadar

Malzeme: Örgülü Ugreen 240W PD3.1 USB-C to USB-C Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Kablo baya iyi. İplikli yapısı ve hızlı şarj olması sebebiyle öneriyorum. Ucunda kabloyu sarıp çırt çırt olması da ayrı bir güzel. Tavsiye ederim. ✍🏻 Tüm markaların üst seviye performans kablolarını almış ve deneyimlemiş biri olarak söylüyorum; en dayanıklı, en verimli ve de en premium his vereni diyebilirim.

6️⃣ Anker 240W Çift Örgülü Type-C Şarj Kablosu Tam Boyutta Gör Anker 240W USB-C - USB-C Kablosu, MacBook’tan iPad'e, Samsung akıllı telefonlardan diğer tüm USB-C uyumlu aksesuarlara kadar geniş bir cihaz yelpazesi için evrensel şarj çözümü sunuyor. USB-IF sertifikalı güvenlik standartlarına tam uyumlu. Bu, cihazlarınızı hem yüksek hızda hem de güvenli bir şekilde şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Anker, M2 işlemcili MacBook Air’ı 30 dakikada, 12.9 inç iPad Pro’yu 30 dakikada şarj edebileceğinizi söylüyor. 240w süper hızlı şarj imkanı veren kablo, çift örgülü naylon yapıya sahip ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı. Bağlantı: USB Type-C to USB-C

Uyumluluk: iPad Pro, Windows laptop, MacBook Pro/Air, iPhone, Samsung ve diğer USB-C bağlantılı cihazlar

Kablo uzunluğu: 1.8 metre

Şarj hızı: 240W’a kadar

Malzeme: Çift örgülü Anker 240W Çift Örgülü Type-C Şarj Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Notebook için aldım. Bükülmeye dayanıklılığı yüksek olduğu için tercih ettim. ✍🏻 2 metrelik sağlam bir kablo. Aynı üreticinin şarj cihazıyla kullanıyorum ve çok iyi. Samsung telefon ve tableti, MacBook M4 ve MS Surface Pro 9'u sorunsuz bir şekilde şarj ediyor.

7️⃣ Spigen USB-C to USB-C 60W PPS 2.0 Süper Hızlı Şarj Kablosu Tam Boyutta Gör USB-C hızlı şarj kablosu tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir diğer marka Spigen. Spigen USB-C to USB-C Kablo, hızlı şarj ve veri aktarımı için geliştirilmiş dayanıklı bir kablo. Spigen'in özel Durabend teknolojisi, kablonun uzun süre dayanmasını sağlarken bükülme kaynaklı aşınmaları minimuma indiriyor. Yeni nesil premium PVC kaplama, kabloyu yumuşak, esnek ve sağlam hale getirerek hem taşımayı hem de kullanımını kolaylaştırıyor. 60W’a kadar güç sağlayarak PPS 2.0 destekli cihazlarda optimize edilmiş süper hızlı şarj deneyimi sunuyor. 480 Mbps veri aktarımı ile dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı kolayca aktarabiliyorsunuz. USB-C girişine sahip tüm cihazlarla tam uyumlu yapısıyla, evde, ofiste ya da seyahatte ideal bir şarj ve bağlantı çözümü. Bağlantı: USB C’den USB-C’ye

Uyumluluk: Samsung Galaxy, MacBook, iPad, tabletler ve diğer Type-C cihazlarla tam uyum

Kablo uzunluğu: 2 metre

Şarj hızı: 60W’a kadar

Malzeme: Yeni nesil PVC dış yüzey Spigen USB-C to USB-C 60W Hızlı Şarj Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Spigen kalitesi. Pps desteği için aldım. Fakat adaptörünüzün verdiği amper değerinin yüksek olması gerekiyor. Yoksa sadece "süper hızlı şarj" alırsınız. 2.0 almanız için daha yüksek wattlı kablo gerekli. ✍🏻 Kalın ve sağlam bir kablo. Yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Alırken uzun olduğu için çantamda taşırken kırılır diye düşünüyordum ama içinden çıkan cırtı ile rahatlıkla bağlayıp taşıyabiliyorum. PC'den tablete ekran için bağladım, aktarım hızında bir sıkıntı görmedim.

8️⃣ Belkin BoostCharge USB-A to USB-C Kablo Tam Boyutta Gör Belkin BoostCharge USB-A to USB-C Cable 15W, USB C’den USB A’ya kablo arayanlara önerimizdir. iPhone, Samsung ve diğer Android telefonları hızlı şarj etmek için kullanılabilecek, bir ucu USB Type-C diğer ucu USB-A olan kaliteli bir kablo. Yumuşak örgülü naylon ve PVC dış yüzey, daha fazla esneklik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Belkin, data ve şarj kablosunun 100.000’den fazla bükülmeye ve 10.000'den fazla takıp çıkarmaya dayanacak şekilde güvenli ve dayanıklı bir şekilde üretildiğini söylüyor. Bağlantı: USB-C’den USB-A’ya

Uyumluluk: Android telefonlar, iPhone’lar, USB-C iPad’ler, USB-C şarj kutulu AirPods’lar, CarPlay ve Android Auto, USB-A adaptörleri

Kablo uzunluğu: 2 metre

Şarj hızı: 15W’a kadar hızlı şarj

Malzeme: Örgülü naylon Belkin BoostCharge USB-A to USB-C Kablo Yorumları 💬 ✍🏻 Belkin kalitesi. Kablo çok kaliteli ve güzel şarj ediyor. iPhone 16 Pro Max ve powerbank şarjı için aldım. Bu fiyata 2 adet çıkıyor, gerçekten bedava. ✍🏻 Apple CarPlay kablolu bağlantısı ve şarj etmesi sorunsuz çalışıyor.

9️⃣ Ugreen 18W USB to Micro USB Örgülü Hızlı Şarj Kablosu Tam Boyutta Gör Micro-USB, çok eski bir USB standardı olmasına rağmen, Bluetooth hoparlörler, harici sabit diskler, fotoğraf makineleri, GPS cihazları dahil olmak üzere bazı cihazlarda hâlâ kullanılıyor. Micro USB şarj kablosu arıyorsanız, Ugreen 18W USB to Micro USB Örgülü Hızlı Şarj Kablosu ürününü tavsiye ederiz. Kablo, QC / FCP / AFC’yi destekleriyle geleneksel kablolardan daha hızlı şarj sağlıyor. 480Mb/s veri aktarımı sunuyor. Bağlantı: USB’den Micro USB’ye

Uyumluluk: Eski Android telefonlar, tabletler, PS4 kontrolcü, fotoğraf makineleri ve Micro-USB bağlantılı diğer cihazlar

Kablo uzunluğu: 1 metre

Şarj hızı: 18W’a kadar hızlı şarj

Malzeme: Örgülü Ugreen 18W USB to Micro USB Hızlı Şarj Kablosu Yorumları 💬 ✍🏻 Biliyorum modası geçmiş ama eski aletlerde çok hayat kurtarıyor, el altında dursun, kaliteli ✍🏻 6. nesil Kindle e-kitap okuyucu için aldım. Hem veri aktarımı hem de şarj için sorunsuz olarak iş görüyor.

En iyi hızlı şarj aleti önerileri 1 yıl önce eklendi

Şarj kablosu çeşitleri 🔌 Tam Boyutta Gör Data ve şarj kabloları, her biri belirli cihazlara ve işlevlere uygun olarak tasarlanmış çeşitli türlerde gelir. En yaygın şarj kablosu türleri şu şekildedir: USB-C kablo USB-C, en yeni USB kablo türüdür. Daha hızlı veri aktarım hızları ve daha yüksek güç dağıtımı sunan ters çevrilebilir bir konektördür. Modern laptoplar ve akıllı telefonlarda, MacBook'larda, Google Pixel telefonlarda ve PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsollarında ve kontrolcülerinde görebilirsiniz. USB-C şarj kablosu, 240W'a kadar maksimum güç iletimini destekler ve 40 Gbps hızında veri aktarabilir. USB-A kablo USB-A kabloları, eski cihazlarda yaygın olarak görülen veri ve şarj kablolarından biridir. Bir ucunda dikdörtgen bir konektör (USB-A konektörü) bulunur ve bu genellikle bilgisayarlara, güç adaptörlerine ve cihazdaki USB bağlantı noktalarına takılır. Diğer uç, Lightning, Micro USB veya USB-C konektörleri gibi seçeneklerle değişebilir ve oyun konsolları, taşınabilir sabit diskler, fotoğraf makineleri, vb. çeşitli cihazlarla uyumluluk sağlar. Bu kabloyu yalnızca tek yönde takabilirsiniz. USB-A kabloları ayrıca farklı USB sürümlerini de (en yavaş USB 1.1'den en hızlı USB 4.0'a kadar) destekler. Lightning kablo Apple tarafından geliştirilen Lightning kablosu, iPhone, iPad ve iPod gibi çeşitli Apple cihazları için şarj ve senkronizasyonu geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış konektörlerdir. Lightning kablolarının bir ucunda, özellikle Apple cihazları için tasarlanmış Lightning konektörü bulunurken, diğer ucunda geleneksel USB bağlantı noktaları için USB-A konektörü ya da modern cihazlar için USB-C konektörü bulunur; bu da kullanıcıların iOS cihazlarını kolay ve çok yönlü bir şekilde şarj etmelerini ve senkronize etmelerini sağlar. Micro USB kablo Micro USB kablolar geçmişte akıllı telefonlar, tabletler, fotoğraf makineleri ve diğer elektronik cihazlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak, USB-C'nin üstün özellikleri nedeniyle kademeli olarak yerini USB-C'ye bıraktı. Micro-USB kablo, 15W'a kadar güç aktarımını ve 480Mbps'ye kadar veri aktarım hızını destekleyebilir. Mini USB kablo Mini USB kabloları bir zamanlar popülerdi; genellikle fotoğraf makineleri, MP3 çalarlar ve harici sabit diskler gibi daha küçük cihazlarda kullanılıyordu. Mini-USB kabloları 2,5W'a kadar güç aktarımını ve 480Mbps'ye kadar veri aktarım hızını destekler. Thunderbolt kablo Thunderbolt kabloları, Intel tarafından geliştirilen ve lisanslanan tescilli bir standarttır. USB-C konektörleriyle aynı şekle sahiptir ancak üzerlerinde şimşek sembolü bulunur. Thunderbolt kablo, çok yüksek veri aktarım hızlarını (40 Gbps'ye kadar) ve güç dağıtımını (100W'a kadar) destekler. Ayrıca harici ekranlar için video sinyallerini de taşıyabilirler (iki adede kadar 4K ekran). Thunderbolt kabloları çoğunlukla üst seviye dizüstü ve masaüstü bilgisayarları harici monitörlere veya depolama aygıtlarına bağlamak için kullanılır.

Şarj kablosu alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Uyumluluk ve bağlantı türü (USB Type-C, USB-A, Lightning, Mini USB) Malzeme kalitesi (Örgülüler daha dayanıklıdır) Kablo uzunluğu Üretici (Apple, Anker, Spigen, Belkin, Ugreen, Mcdodo gibi bilinen markalar tercih edilmeli) Şarj gücü ve hızlı şarj desteği Güvenlik sertifikası

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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