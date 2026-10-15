Kabus senaryosu gerçek oldu: İsrail, reklamlar üzerinden telefonlara sızıyor

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İsrail merkezli dijital reklam şirketi Discover-Tech'in internet reklamları aracılığıyla kullanıcıları takip ettiği ve bazı cihazlara İsrailli Candiru casus yazılımının bulaştırılmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. Citizen Lab ve Confiant araştırmacılarının bulguları, reklam altyapısının geniş çaplı bir gözetleme operasyonunda kullanılabildiğini gösteriyor.

Sadece görmek yeterli

Toronto Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab ile reklam güvenliği şirketi Confiant, Discover-Tech'in internet reklamlarını kullanarak yürüttüğü geniş çaplı gözetleme faaliyetini ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre şirket, reklam ağları üzerinden kullanıcıları tespit edip takip edebiliyor ve bazı hedeflerin cihazlarına casus yazılım bulaştırılmasına aracılık edebiliyordu.

Saldırının en dikkat çekici yönü, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya indirmesine gerek kalmaması. Reklamın bir internet sitesinde yüklenmesi ya da reklam gösteren bir uygulamanın kullanılması hedefin takip edilmesi için yeterli olabiliyor. Araştırmacılar, bu yöntemi reklam altyapısı üzerinden gerçekleştirilen sıfır tıklama saldırıları kapsamında değerlendiriyor.

Sıfır tıklama saldırıları, hedef kişinin herhangi bir işlem yapmasına ihtiyaç duymadan cihazına sızılmasını sağlayan yöntemleri kapsıyor. Bu tür saldırılarda daha önce mesajlaşma ve iletişim uygulamalarındaki güvenlik açıkları öne çıkıyordu. Discover-Tech vakası çevrim içi reklam ekosisteminin de benzer operasyonlarda kullanılabileceğini gösteriyor.

Citizen Lab kıdemli araştırmacısı Bill Marczak, saldırıya uğrayan kişilerin cihazlarında olağan dışı bir durum fark etmeyebileceğini, hatta bazı durumlarda ekranda herhangi bir reklam bile görmeyebileceklerini belirtiyor. Araştırmacılara göre bu durum, saldırıların tespit edilmesini ve kullanıcıların kendilerini korumasını zorlaştırıyor.

120 binden fazla internet sitesi ve 75 bin uygulamaya ulaştı

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Citizen Lab'in analizine göre Discover-Tech'in reklamları, farklı iş ortakları üzerinden 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 binden fazla mobil uygulamada gösterildi. Şirketin reklam faaliyetlerinin boyutunu değerlendiren Confiant ise Discover-Tech'in dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam gösterimi gerçekleştirdiğini tahmin ediyor.

Bu ölçek nedeniyle şirketin faaliyetlerinin yüz milyonlarca kişiyi etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu sayı, söz konusu kişilerin tamamının casus yazılımla hedef alındığı anlamına gelmiyor.

Araştırmacılar, Discover-Tech'in toplam reklam hacminin yalnızca küçük bir bölümünün Candiru casus yazılımıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte reklamlar, kullanıcıların dijital faaliyetlerini izlemek için geniş bir erişim alanı da oluşturuyor. Araştırmacılara göre Discover-Tech, reklamlarını görüntüleyen kullanıcıları belirleyebiliyor, cihazlarını tanımlamak için çeşitli tekniklerden yararlanabiliyor ve bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarını elde etmeye çalışabiliyordu.

Şirketin reklamları sıradan tüketici ürünlerini tanıtan içerikler de barındırıyordu. Telefon ve kablosuz kulaklık gibi ürünlerin reklamları, kullanıcıların karşısına normal reklamlar gibi çıkabiliyordu.

Hedefler arasında Al Jazeera, NATO ve Birleşmiş Milletler de var

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Citizen Lab, 2024 ve 2025 yıllarında Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya ait 45 Windows cihazının reklamlar üzerinden gerçekleştirilen sıfır tıklama saldırılarıyla hedef alındığını tespit etti. Araştırmacılar, cihaz kayıtlarını ve ağ günlüklerini inceleyerek saldırılarda kullanılan reklamlarla İsrailli casus yazılım geliştiricisi Candiru arasında bağlantı kurdu.

Reklamların NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu ve çeşitli ülkelerin devlet kurumlarıyla bağlantılı ağlarda görüntülendiğine ilişkin bulgular de paylaşıldı.

Confiant ayrıca reklamların ABD Savunma Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi hassas kurumlarla ilişkili ağlardaki kullanıcılara ulaştığını bildirdi. Nvidia, SanDisk, Broadcom ve Micron gibi çip sektöründeki şirketlerle bağlantılı ağlarda da Discover-Tech reklamlarına rastlandığı aktarıldı.

Araştırmacılar, Filistin topraklarındaki internet sitelerinde şirketin reklamlarının oldukça yaygın olduğunu da öne sürüyor. Confiant'a göre bazı bölgelerde Discover-Tech reklamları, kullanıcıların çevrim içi faaliyetlerinin geniş ölçekte izlenmesine imkan verecek bir yoğunluğa ulaştı.

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Araştırmacılar, Discover-Tech'in İsrail merkezli Candiru tarafından geliştirilen casus yazılımların dağıtılmasında rol oynadığını belirtiyor. ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında Candiru'yu devlet yetkilileri, gazeteciler, aktivistler ve akademisyenleri hedef almak için kötüye kullanıldığı öne sürülen casus yazılımlar sağladığı gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Google ve reklam sektörü harekete geçti

Araştırma sonuçlarının ardından Discover-Tech'in reklam ekosistemindeki faaliyetlerine yönelik adımlar atıldı. Google, Citizen Lab ve Confiant ile yürüttüğü ortak soruşturmanın ardından şirketi reklam platformlarından çıkardı. Google sözcüsü, kararın Discover-Tech'in politikaları sistematik olarak ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine alındığını açıkladı. Şirket ayrıca Discover-Tech ile bağlantılı internet sitelerine erişmeye çalışan kullanıcıları korumak için Güvenli Tarama uyarıları oluşturdu.

Dijital reklam sektörünün kuruluşlarından IAB Europe da Discover-Tech'i küresel ölçekte onaylı reklam tedarikçilerini içeren listesinden geçici olarak çıkardı. Kurum, şirketin politikalarına yönelik denetimde ihlaller tespit edildiğini bildirdi. Casus yazılımla bağlantılı bulguların daha fazla doğrulanması halinde şirketin listeden kalıcı olarak çıkarılabileceği belirtildi.

Comcast bünyesinde faaliyet gösteren reklam teknolojisi şirketi Beeswax da Discover-Tech'i platformundan kaldırdı. Şirket, kararın son faaliyetler ve bağımsız bir güvenlik uzmanının doğrulaması sonrasında alındığını açıkladı.

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