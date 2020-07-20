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    En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9

    Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde* satış başarısı gösteren Redmi Note serisi, en özellikli orta sınıf telefonu Redmi Note 9 ile kullanıcıların beğenisini topluyor. Teknik özellikleriyle adından...
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    Cep Telefonları
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    En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9
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    Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde* satış başarısı gösteren Redmi Note serisi, en özellikli orta sınıf telefonu Redmi Note 9 ile kullanıcıların beğenisini topluyor. Teknik özellikleriyle adından söz ettiren telefon, rakiplerine kıyasla pek çok özelliği ile öne çıkıyor.

    Amiral Gemisi Seviyesinde Nokta Ekran  


    Redmi Note 9, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,53 inç Nokta Ekran ile çarpıcı bir görünüme sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ve IR (kızıl ötesi) Blaster gibi fanların çok sevdiği çeşitli özellikleriyle dikkat çeken Redmi Note 9, uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı nano kaplama özelliği de taşıyor. Kullanıcılar Geceyarısı Grisi, Orman Yeşili ve Buzul Beyazı olmak üzere üç renk arasından seçim yapabiliyor.

    En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9
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    48 Megapiksel dörtlü kamerasıyla üstün video ve fotoğraf kalitesi


    Arka kısımda bulunan oldukça etkileyici dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor.  8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden herhangi bir ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, mükemmel bir bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Ekran içine yerleştirilmiş 13 Megapiksellik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

    Redmi Note 9'un 2.39:1 en boy oranıyla çekim yapılabilmesini sağlayan sinematik portre ve video modu, kullanıcıları birer yönetmene dönüştürüyor. Altı farklı kaleydoskop seçeneği sayesinde herkes ilginç ve çarpıcı videolar çekebilme fırsatı yakalarken, yeni belge modu Redmi Note 9'u bir cep tarayıcısına dönüştürüyor.

    En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9
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    Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj


    Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla ve 18W hızlı şarj desteğiyle Redmi Note 9, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli gücü sunuyor.

    En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9
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    Güçlü SoCs ile olağanüstü performans


    Redmi Note 9, üzerinde barındırdığı MediaTek Helio G85 işlemciyle, yeni çipseti içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. 2 x A75 2.0 GHz, 6 x A55 1.8 GHz işlemci, yaklaşık 1000 MHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisiyle 25 fps sağlayan Manhattan 3.0 GPU sayesinde harika bir performans sunuyor.


    *Kaynak: Canalys akıllı telefon modelleri satış tahminleri 2019 4. Çeyrek.

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    wert1903 (TANER KARACA) 1 sa.
    snapdragon 720 işlemcisi 6 gb rami 30 waat hızlı şarjı 64 mp kamerası ile pro versiyonu çok daha avantajlı gibi. 3000 Tl altında bu özelliklerde telefon varsa bilgilendirirseniz severim.
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    V4LKyR 1 sa.
    MediaTek kaynakları açmadıkça çöp.
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    Holk (Holk Holk) 1 sa.
    Arka kamera tasarımı korkunç! Sanki örümcek bana bakıyor gibi hissediyorum. Tripofobisi olanlar hiç bakmasın bile...
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 sa.
    https://nanoreview.net/en/soc-compare/qualcomm-snapdragon-665-vs-mediatek-helio-g85Şuradaki Benchmark testlerine göre önceki modelle (Note 8) aralarında %10-12 civarı performans farkı var. Pil tüketiminde ise Snapdragon bariz daha iyi sonuç vermiş. Mediatek işlemcisi uyumluluk sorunu yaratıyor mu hala bilmiyorum ama pek tercih edilesi bir model gibi gelmedi bana.
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    erhankaygusuz1 1 sa. yeni yorumcu
    harika bir şey yapmış redmi fiyatı da uygun o kadar yüksek değil. başarılı
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    MediaTek Helio G85 = Çöp.
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