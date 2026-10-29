En pahalı MacBook Pro fiyatı 1 milyon TL'yi aştı

Yeni MacBook Pro’nun en dolu konfigürasyonunu seçtiğinizde bilgisayarın fiyatı 1 milyon 15 bin 499 TL’ye ulaşıyor. Bu versiyonda M5 Max çip, 128 GB RAM ve 16 TB SSD bulunuyor. Bu versiyon özellikle yerel yapay zeka modellerini çalıştırmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
1 milyon TL’lik MacBook Pro’nun başlangıç versiyonuna kıyasla ekstra özellikleri ve ücretleri şu şekilde:
- 16 inç ekran: +35.000 TL
- Nano-Texture cam: +10.500 TL
- M5 Max Çip: +98.000 TL
- 40 çekirdekli GPU: +21.000 TL
- 128 GB RAM: +140.000 TL
- 16 TB SSD: +490.000 TL
- Toplam Fiyat: 1.015.499 TL
tuhaf