En pahalı MacBook Pro fiyatı 1 milyon TL'yi aştı

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Tam Boyutta Gör Apple, dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Apple’ın ilk dokunmatik dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyan yeni MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı 199.999 TL olarak açıklandı fakat tam dolu paketi satın almak istediğinizde 1 milyon TL’nin üstüne çıkıyor.

Yeni MacBook Pro’nun en dolu konfigürasyonunu seçtiğinizde bilgisayarın fiyatı 1 milyon 15 bin 499 TL’ye ulaşıyor. Bu versiyonda M5 Max çip, 128 GB RAM ve 16 TB SSD bulunuyor. Bu versiyon özellikle yerel yapay zeka modellerini çalıştırmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı 17 sa. önce eklendi

1 milyon TL’lik MacBook Pro’nun başlangıç versiyonuna kıyasla ekstra özellikleri ve ücretleri şu şekilde:

16 inç ekran: +35.000 TL

Nano-Texture cam: +10.500 TL

M5 Max Çip: +98.000 TL

40 çekirdekli GPU: +21.000 TL

128 GB RAM: +140.000 TL

16 TB SSD: +490.000 TL

Toplam Fiyat: 1.015.499 TL

Tam Boyutta Gör Yeni MacBook Pro’nun fiyatının 1 milyon TL’ye ulaşmasında en büyük etken 490 bin TL ek ücrete sahip olan 16 TB SSD oluyor. Diğer özelliklerden kısmayıp sadece 16 TB SSD yerine 2 TB SSD’yi tercih ettiğinizde cihazın fiyatı 525.499 TL’ye düşüyor. Cihazın baz versiyonu olan 14 inç, M5 Pro çip, 24 GB RAM ve 1 TB SSD’li versiyonu ise 199.999 TL’ye satılıyor. Bu durum MacBook Pro'nun başlangıç fiyatıyla en üst konfigürasyonu arasındaki farkın ne kadar açıldığını gözler önüne seriyor.

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