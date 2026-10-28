İdeal boyut: En popüler 11 inç tablet modelleri ve incelemeleri

10 inç - 11 inç tablet boyutu, taşınabilirlikle ekran alanı arasında mükemmel bir denge sunar. Daha küçük ya da çok büyük tabletlerin aksine 25.4 - 27.94 cm ekran ölçüsü, taşınabilirlikten ödün vermeden keyifli görsel deneyim sunacak kadar büyüktür. İster film izliyor, ister oyun oynuyor, e-kitap okuyor veya üretkenlik gerektiren işler üzerinde çalışıyor olun, bu ekran boyutu her açıdan harika bir deneyim sağlar. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında da 11 inç ekrana sahip tabletler, profesyoneller, öğrenciler ve eğlence tutkunları için vazgeçilmez bir cihaz konumunda. İşte çok yönlülüğü, taşınabilirliği ve performansı ile etkileyici piyasadaki en iyi 11 inç tablet fiyatları ve modeller 👇🏻

11 inç tablet kaç cm? merak edenler için, 11" tablet ekran boyutu 27.94 cm'dir. 11 inç tablet en boy kaç cm, ne kadar büyük öğrenmek isteyenler için, popüler iPad Pro 11 inç tablet ölçüleri: 24.97 cm Yükseklik (Boy) x 17.75 cm Genişlik (En) x 0.53 cm Kalınlık şeklindedir. En iyi 11 inç tablet fiyatları ise 8 bin TL'den başlamaktadır.

2026 fiyat performans tablet rehberi: En uygun tablet modelleri 1 ay önce eklendi

1️⃣ Casper VIA S50 Tablet (VIA.S50-G) Tam Boyutta Gör Sevdiğiniz diziyi büyük ekranda izlemek, derslerinizi takip etmek ya da kahvenizi içerken birkaç sayfa kitap okumak… Günlük kullanım için uygun fiyatlı 11 inç tablet arıyorsanız Casper Tablet VIA S50, değerlendirmeye değer seçeneklerden biri. Özellikle ekran büyüklüğünden vazgeçmeden bütçesini korumak isteyenlere hitap ediyor. 11 inç yüksek çözünürlüklü ekranıyla Casper VIA S50, videolar, e-kitaplar ve internet sayfaları için net bir görüntü sunuyor. 500 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı, ekranın dikkat çeken özellikleri arasında. MediaTek Helio G85 işlemci ve 4GB RAM, günlük kullanım için ihtiyacınız olan hızı sağlıyor. Tablette ayrıca 4 GB sanal RAM desteği bulunuyor. 128GB depolama alanı, 512GB’a kadar microSD kart desteğiyle genişletebiliyor; dizilerinizi, kitaplarınızı, fotoğraflarınızı, ders notlarınızı cihaza indirip internetsiz erişebilirsiniz. 11 inç FHD+ 500 nit parlaklıkta ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemci

13MP ana kamera, 2MP makro lens

8MP ön kamera

8.000 mAh batarya

Dolby destekli çift hoparlör

4GB RAM

128GB geniş hafıza kapasitesi

2*1W Stereo hoparlör

Android 14 işletim sistemi

Zarif ve şık tasarım Casper VIA S50 Tablet Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ekran üzerinde çizilmez jelatini var. Kılıf zaten hediye. Uygun fiyatlı güzel bir tablet. ✍🏻 Tabletin ekranı gerçekten kaliteli. Bataryası da uzun süreli kullanıma imkan veriyor.

2️⃣ Apple iPad Pro 11 inç (M5 çip) Tam Boyutta Gör Evde çizim yapmak, yolculukta videolarınızı düzenlemek ya da toplantıda not almak… M5 çipli 11 inç iPad Pro, güçlü donanımı ve ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Özellikle taşınabilirlikten vazgeçmeden yaratıcı projelerine zaman ayırmak isteyenler için iddialı bir tablet. Çift katmanlı OLED teknolojisine sahip Ultra Retina XDR ekran, derin siyahlar ve yüksek kontrastla fotoğrafları, videoları ve çizimleri etkileyici biçimde gösteriyor. ProMotion ve True Tone desteğine sahip ekran, HDR içeriklerde 1600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Apple M5 çip, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, video düzenleme, grafik tasarım ve uyumlu yapay zeka uygulamaları için güçlü altyapı sunuyor. 12GB RAM, 2TB'a kadar depolama, iPadOS 27'nin pencere düzeni sistemiyle birlikte çoklu uygulama kullanımını destekliyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6, kesintisiz güçlü bağlantı sağlıyor. Ayrı satılan Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard sayesinde çizim, el yazısıyla not alma ve klavyeyle çalışma seçeneği sunuyor. iPad Pro 11 inç ve 13 inç, özellikle görsel çalışmalar yapan, ekran kalitesini önemseyen ve hareket halinde üretmeyi seven kullanıcıların değerlendirebileceği bir model. Kompakt boyutta güçlü yaratıcı çalışma aracı arıyorsanız tercih listenizde yer vermelisiniz. 11 inç 2420x1668 Ultra Retina XDR OLED ekran

WiFi + Hücresel bağlantı

256 GB'dan 2 TB'a kadar farklı depolama seçenekleri

Güçlü Apple M5 çip

12MP geniş açılı arka kamera

12MP Center Stage ön kamera

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Wi-Fi + Cellular: C1X modem, 4x4 MIMO 5G, eSIM bağlantısı

31.29Wh batarya, 30 dakikada %50 şarj

iPadOS 27 işletim sistemi

60 Hz 6K veya 120 Hz 4K, Thunderbolt/USB 4, DisplayPort, adaptörle VGA/HDMI/DVI/Thunderbolt 2, AirPlay 4K ekran desteği Apple iPad Pro 11 inç Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 iPhone'da yaptığım işleri hafifletmek ve kolay taşımak amacıyla bir tablet almak istedim. Mini alacaktım sonra diğer modellere baktım ama OLED ekrana alışmış biri olarak bu cihazı kampanyada iken aldım, iyi ki de almışım. MacBook Pro'mdan daha güçlü, hafif, nispeten kolay taşınabilir. ✍🏻 Her zamanki iPad kalitesinin M5 ile taçlandırılmış hali. Ekran görüntü, işlemci ise hız açısından fark yaratıyor. Cihaz çok hafif ve şık. Bence tablet demek iPad demek. Üzerine tanımam. 12GB RAM olması Apple yapay zeka için gerekli. Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz bakalım.

3️⃣ Apple iPad Air 11 inç (M4 çip) Tam Boyutta Gör Bir videoya son dokunuşları yaparken ya da yeni bir çizime başlarken yanınızda güçlü bir tablet olması işinizi kolaylaştırır. M4 çipli iPad Air 11 inç, taşınabilir boyutuyla günün farklı anlarına uyum sağlayan, üretkenlik odaklı bir tablet. Tablete 8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M4 çip güç veriyor. Fotoğraf düzenleme, video hazırlama ve grafik ağırlıklı uygulamalarda güçlü altyapı sağlayan bu işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor. 16 çekirdekli Neural Engine ise uyumlu uygulamalardaki yapay zeka işlemlerini destekliyor. iPadOS 27'nin pencere düzeni sistemi, birden fazla uygulamayla çalışmayı kolaylaştırıyor. Bir yandan kaynaklarınızı incelerken diğer yandan yazınızı hazırlayabilir, Önizleme uygulamasında PDF’leri görüntüleyip işaretleyebilirsiniz. 11 inç boyut, tabletinizi sık sık yanında taşıyacaksanız değerlendirmeye değer. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği, bağlantı tarafındaki dikkat çekici özellikler arasında. Uzun kenara yerleştirilen 12 MP Center Stage ön kamera, görüntülü görüşmelerde kullanışlı bir ayrıntı. Ayrı satılan Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) ve Magic Keyboard ise not alma, çizim ve klavyeyle çalışma seçeneğini genişletiyor. Tablet, 1TB'a kadar depolama alanıyla sunuluyor. 11 inç iPad Air, güçlü performansı taşınabilir boyutta isteyen öğrenciler, içerik üreticileri ve hareket halinde çalışanlar için dikkat çekici bir alternatif. Günlük işlerinizin yanında yaratıcı projelere de alan açmak istiyorsanız bu cihazı listenize eklemelisiniz. 11 inç 2360 x 1640 500 nit Liquid Retina (IPS)

128 GB - 1 TB'a kadar depolama seçeneği

Apple M4 çip

12GB RAM

12MP geniş açılı arka kamera

12MP ultra geniş açılı ön kamera

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 bağlantısı

28.93 watt-saat batarya

iPadOS 27 M4 çipli iPad Air 11 inç tablet boyutları 24.76 cm Yükseklik (Boy)

17.85 cm Genişlik (En)

0.61 cm Kalınlık

464 gr ağırlık Apple iPad Air 11 inç Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Pro modeliyle Air arasında gidip geliyordum. Aradaki tek fark ekran farkı ama inanın bu ekran da sizi mutlu edecektir. 11 inç ne büyük ne küçük, ideal. Ram kapasitesi de (12 gb) arttırılmış. M4 işlemci ve gpu performansı inanılmaz. Bu model yeterli. ✍🏻 Çok iyi tablet. Bütün işlerimi görüyorum. Telefonumun yerini aldı. 13 inç düşünmeyin, 11 inç tam olması gereken boy. Uzun kullanımda şarjı 1.5 gün falan gidiyor. Az kullanınca 2-3 gün gidiyor bende. Gayet güzel. Üniversite için aldım (4 yıl ) not, pdf vs için. Tavsiye ederim.

4️⃣ Samsung Galaxy Tab S11 Tam Boyutta Gör Çantanıza rahatça sığan, ekranıyla keyif veren ve çalışırken alan açan bir tablet arıyorsanız Samsung Galaxy Tab S11 dikkatini çekebilir. En iyi 11 inç Samsung tablet, seçimini yaparken görüntü kalitesini, kalem kullanımını ve taşınabilirliği birlikte değerlendirenler için iddialı bir seçenek. 11 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, canlı renkleri ve derin siyahlarıyla film, fotoğraf ve çizimleri etkileyici biçimde gösteriyor. 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı akıcı kullanım sunarken, HDR içeriklerde 1600 nite kadar ulaşan parlaklık, güneş altında bile rahat kullanıma imkan veriyor. MediaTek işlemci ve 12 GB RAM, çoklu uygulama kullanımı için güçlü temel oluşturuyor. Samsung DeX ile masaüstü benzeri bir çalışma düzeni kurabilir, ayrı satılan klavye ve harici ekranla çalışma alanınızı genişletebilirsiniz. Kutudan çıkan S Pen, not alma ve çizim için ayrıca kalem satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 5.5 mm incelik, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi ve 8.400 mAh batarya, cihazın dikkat çeken diğer özellikleri arasında. Samsung bu tablete 7 yıl güncelleme sunacağını söylüyor. Samsung Galaxy Tab S11, en iyi 11 inç tablet modellerini araştıran ve özellikle ekran, kalem deneyimi ile uzun süreli yazılım desteğine önem veren kullanıcıların tercih listesinde yer alabilecek bir model. Günlük kullanımın yanında üretkenlik için de değerlendirebileceğiniz çok yönlü bir cihaz. 11 inç 2560 x 1600 çözünürlük 120 Hz 1600 nit Dynamic AMOLED 2X ekran

MediaTek Dimensity 9400+ işlemci

13 MP arka kamera

12 MP ön kamera

5G (Sub-6) ve Wi-Fi 6E bağlantı desteği

12 GB RAM

512GB'a kadar depolama alanı, 2TB'a kadar artırılabilir

8.400 mAh batarya, 45 W şarj

Android 16.0, One UI 8 Samsung Galaxy Tab S11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tablet zaten Samsung kalitesi. Beklediğimden daha ince ve çerçevesi fotoğraflarda görüldüğü kadar kalın değil. Ayrıca 11 inç olsa bile bence yine de ekranı büyük hissettiriyor. ✍🏻 iPad Air iade ederek almıştım, iyi ki de öyle yapmışım. Böyle bir ekran böyle bir kalite yok. Mükemmel! Performans olarak birçok uygulama ve masaüstü moduna rağmen gram sorun çıkarmadı. Tablet düşünen herkese öneririm. Bu yıl OLED ve Samsung farkı çok ağır basıyor.

5️⃣ TCL TAB 11 Gen 2 Tam Boyutta Gör Mutfakta tarif videosu açık, koltukta yarım kalan kitabınız sizi bekliyor, akşam için de izlenecekler listeniz hazır… Tableti bu küçük günlük anlarda kullanmayı düşünüyorsanız ucuz 11 inç tablet modeli olarak TCL TAB 11 Gen 2’yi düşünebilirsiniz. Tabletin 11 inç NXTVISION ekranı, renk, netlik ve kontrastı geliştiren görüntü işleme teknolojisiyle geliyor. 7 mm ekran çerçeveleri, içeriklere daha fazla alan ayıran bir tasarım sunuyor. Böylece ister bir dergi karıştırın ister ders videosu takip edin, büyük ekranın rahatlığından yararlanabiliyorsunuz. MediaTek Helio G80 işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama (microSD kartla 1 TB’a kadar artırılabiliyor) ile gelen batarya, 8000 mAh bataryadan güç alıyor. Çift hoparlör ve çift mikrofon, eğlence ve iletişim tarafını tamamlıyor. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile uyumlu CenterFace teknolojisi, görüntülü görüşmelerde kadrajda kalmanıza yardımcı oluyor. Bütçe dostu 11 inç tablet modellerini karşılaştırırken TCL TAB 11 Gen2’yi özellikle büyük ekran ve dosya saklama alanı beklentiniz varsa değerlendirebilirsiniz. 11 inç 1920 x 1200 400 nit 60Hz NXTVISION ekran

MediaTek Helio G80 işlemci

8.000 mAh batarya kapasitesi

Android 14 işletim sistemi

8MP arka kamera

5MP ön kamera

6GB RAM

256GB depolama (microSD kartla 1TB'a kadar artırılabilir)

WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı

2 hoparlör

Kılıf, T-Pen (Active) kalem, KB40 Bluetooth klavye TCL TAB 11 Gen2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kızım için aldım. Oyunları ve İngilizce uygulamaları var, izleme de yapıyor. Gayet yeterli. Bu fiyata hafızası da çok iyi. Tavsiye ederim. ✍🏻 Tasarım olarak şık görünüyor. İnce ama kaliteli hissiyatı veren kasası var. Günlük kullanımda 8 saat civarı şarj etmeden kullanabildim. Ekranı gayet güzel. Arka kamerası benim işimi görüyor. Oğlum oyun oynarken herhangi bir kasma, donma olmadığını söyledi. Günlük kullanımda da gayet hızlı. Şimdiye kadar geçişlerde hiç takılma yaşamadım.

6️⃣ Xiaomi Redmi Pad 2 Tam Boyutta Gör Bir tablet alırken en çok kullanacağınız özellikler bazen çok nettir: Yazıları rahatça okuyabileceğiniz bir ekran, film keyfini tamamlayan ses ve sık sık şarja yöneltmeyen bir batarya. Xiaomi Redmi Pad 2, bu beklentileri bir araya getiren yapısıyla 11 inç tablet önerisi isteyenlerin değerlendirebileceği bir cihaz. 11 inçlik ekran, 2560 × 1600 piksel çözünürlük sunuyor. E-kitaplardaki küçük yazılardan ders anlatım sunumlarındaki grafiklere kadar ayrıntıları incelemek için büyük bir alan sağlıyor. 1.07 milyar renk desteği görsel içerikleri zenginleştirirken, 90Hz AdaptiveSync yenileme hızı, desteklenen uygulamalarda akıcı deneyim sağlıyor. MediaTek Helio G100-Ultra işlemci, günlük uygulamalar ve eğlence odaklı kullanım için cihazın temelini oluşturuyor. MicroSD kartla 2 TB’a kadar genişletilebilir depolama desteği, kitaplarını, ders dosyalarını ve indirilen film-dizileri cihaz hafızasında taşımak isteyenler, bulut depolama kullanmayanlar için kullanışlı bir avantaj. 9000 mAh batarya ve Dolby Atmos destekli dört hoparlör, özellikle video izlemeyi sevenlerin ilgisini çekebilir. Not almak veya çizim yapmak isterseniz tablet, ayrı satılan Redmi Smart Pen ile de uyumlu. Özellikle ekran netliği, ses ve batarya kapasitesine önem verenlere Xiaomi REDMI Pad 2’yi öneriyoruz. Okuma, eğitim ve eğlence için aynı cihazdan yararlanmak isteyenlerin 11" tablet tercihleri arasında değerlendirebileceği bir model. 11" 2.5K kristal netlikte ekran

MediaTek Helio G100-Ultra işlemci

9000 mAh devasa batarya

Dörtlü hoparlörlerle etkileyici ses deneyimi

2TB'a kadar genişletilebilir depolama alanı

Metal tek parça gövde

Xiaomi HyperOS 2 işletim sistemi

Redmi Smart Pen ile uyumlu Xiaomi Redmi Pad 2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Fiyat performans tableti istiyorsanız tavsiye ederim. Oğlum için aldım. Yoğun oyun oynadığı için hızı, görüntüsü, belleği ve bataryasının iyi olması gerekliydi. Bu ihtiyaçlarını fazlası ile karşıladı. Ayrıca ürün kılıfı ile birlikte geldiği içinde artı bir güzelliği var. Tablet boyutları ve ekran oranı ise oldukça tatmin edici ve görsel olarak şık duruyor. Ses kalitesi iyi ancak Huawei Matepad serisi kadar değil. Ancak bir tablet için ideal ve iyi diyebilirim. Bu fiyatlara alınabilecek bence en iyi tablet olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca kalem ve klavye destekli olması tabletin aslında sınıfını bir üst seviyeye yükseltiyor. Üst seviye cihazlardan alabileceğiniz bir kısım özelliği bu cihaz ile ihtiyaç oranınıza göre rahatlık karşılayabilirsiniz. ✍🏻 Tablet gayet güzel. Kılıf hediye sanırım. Çocuğum için aldım. İlk defa tablet kullanıyorum. Ebeveyn kontrolü olduğunu kurarken öğrendim. Tavsiye ederim.

7️⃣ Huawei Matepad SE 11 Tam Boyutta Gör Evde ortak kullanılan bir tablet seçerken herkesin alışkanlıklarını düşünmek gerekir. Birinin önceliği kitap okumak, birinin oyun oynamak, diğerinin ise yeni bir dil öğrenmek veya film-dizi izlemek olabilir. Böyle bir kullanımda rahat taşınabilen, ekranı yeterince büyük ve sesi güçlü bir model seçmek günlük deneyimi daha keyifli hale getirecektir. 11 inç tablet tavsiyesi isteyenler için HUAWEI MatePad SE 11, ekranı, ses sistemi ve taşınabilir tasarımıyla öne çıkan bir seçenek. Tablet, 11" Full HD+ çözünürlüğünde FullView ekran sunuyor. 400 nit parlaklık ve %85 ekran-gövde oranı, içeriklere geniş görüntü alanı ayırıyor. E-kitap modu, otomatik parlaklık ayarı ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık ile titreşimsizlik sertifikaları da okuma odaklı kullanımda dikkat çeken detaylar. Film ve online derslerde görüntü kadar ses de önemli. HUAWEI Histen 9.0 destekli dört hoparlör, tabletin multimedya özelliklerini tamamlıyor. 7.700 mAh batarya ve 22.5 W hızlı şarj desteği ise günlük kullanım için sunulan diğer avantajlar arasında. 6.9 mm incelik ve yaklaşık 475 gram ağırlığıyla tableti yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Uyumlu uygulamalarda çoklu pencere özelliğiyle okurken notlarınızı açabilir; Çocuk Köşesi, çocuklara öğrenmek ve oynamak için özel ve güvenli bir alan sağlarken, ebeveynler, uygulama ve içerik ayarlarını yönetebiliyor. HUAWEI MatePad SE 11, özellikle okuma, eğitim ve ailece eğlence için 11 inch tablet arayanlara önerilebilecek bir model. İnce metal tasarımıyla görünüme, ekran ve hoparlörleriyle içerik deneyimine önem veren kullanıcıların tercih listesinde yer bulabilir. 11 inç Full HD+ 400 nit gözü yormayan ekran

Huawei Kirin 710A işlemci

8GB RAM

128GB depolama alanı

7.700 büyük kapasiteli pil, 22.5W hızlı şarj

HUAWEI Histen 9.0 ile güçlendirilmiş dörtlü hoparlör

Sağlam metal monoblok gövde

Çift ekran modları, Çoklu pencere

8MP arka kamera

5MP ön kamera

HarmonyOS 2.0 işletim sistemi

WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı Huawei Matepad SE 11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gayet iyi. Zaten ders çalışmak ve film izlemek için almıştım, işimi görüyor. Üstelik yeterince hızlı ve kasmıyor. Tam bir fiyat performans tablet modeli. ✍🏻 Ben beğendim. Oyun oynamak, dizi izlemek, ders çalışmak için aldım. Şu anlık memnunum, sonrasında kalem de alıcam. Ekran ve ses kalitesi yüksek.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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