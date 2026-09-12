En popüler 180Hz oyuncu monitörleri (Eylül 2026)

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Tam Boyutta Gör Günümüzde oyuncu monitörü seçerken yalnızca ekran boyutuna veya çözünürlüğe bakmak yeterli değil. Özellikle hızlı tempolu FPS, yarış ve rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve değişken yenileme teknolojileri doğrudan oyun deneyimini etkiliyor. Bu nedenle 180Hz monitör modelleri, yüksek kare hızlarından yararlanmak isteyen oyuncuların tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor.

"En iyi 180Hz monitör hangisi?" diye merak ediyorsanız; farklı panel türleri, ekran boyutları ve tasarımlara sahip modelleri bir araya getirdik. İşte 2026 için en iyi 180Hz monitör tavsiyeleri:

1️⃣ MSI MAG 274QF

Tam Boyutta Gör MSI MAG 274QF, daha kompakt bir 180Hz monitör arayanlar için dikkat çeken modellerden. 27 inçlik Rapid IPS panel, 2560 x 1440 WQHD çözünürlük ve 180Hz yenileme hızını bir arada sunuyor. IPS panel yapısı, hızlı oyunların yanında günlük kullanım ve multimedya tarafında da geniş görüş açıları ve canlı renkler isteyen kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

AMD FreeSync desteği 48-180Hz aralığında çalışırken HDR Ready özelliği de bulunuyor. Ancak 180Hz değerinden tam olarak yararlanmak için DisplayPort bağlantısının kullanılması gerekiyor. MSI'ın teknik verilerine göre HDMI üzerinden WQHD çözünürlükte maksimum 144Hz destekleniyor.

MAG 274QF, özellikle QHD çözünürlük ile yüksek yenileme hızını aynı monitörde isteyen ve düz ekran tercih eden oyuncular için değerlendirilebilir. Monitörde, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet HDMI 2.0b girişleri bulunuyor.

Öne çıkan özellikleri:

27 inç Rapid IPS panel

2560 x 1440 WQHD

180Hz yenileme hızı

0.5ms GtG tepki süresi

AMD FreeSync

HDR Ready

250 nit parlaklık

1000:1 kontrast oranı

DisplayPort 1.4

2 adet HDMI 2.0b

2️⃣ Excalibur E315QVC-C 31.5" Curved

Tam Boyutta Gör 180Hz monitör listesinin ikinci sırasında Excalibur E315QVC-C yer alıyor. 31.5 inçlik geniş ekranı, 1500R kavisli yapısı ve QHD çözünürlüğüyle özellikle büyük ekranlı oyuncu monitörü isteyen kullanıcılara hitap ediyor. VA panel kullanan model, 2560 x 1440 çözünürlüğü 180Hz yenileme hızıyla bir araya getiriyor.

Günümüzde oyuncu monitörleri VA, IPS, Mini Led ve OLED olarak ayrılırken, VA ve IPS paneller daha erişilebilir seçenekler arasında. Casper Excalibur E315QVC-C ise Fast VA panel yapısıyla IPS'ten daha güçlü siyahlar sunuyor. Üstelik IPS'e yakın görüntüleme açılarına sahip.

180Hz yenileme hızı ve 1ms MPRT tepki süresi, desteklenen oyunlarda daha fazla kare görüntülenmesini sağlayarak hızlı kamera hareketlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 3500:1 kontrast oranı ise VA panelin yapısıyla birlikte özellikle karanlık sahnelerde daha yüksek kontrast isteyen kullanıcılar açısından önem taşıyor.

Monitör 300 nit parlaklık, HDR desteği ve 8 bit + FRC renk teknolojisiyle 1.07 milyar renk görüntüleyebiliyor. Ayrıca NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync desteği sayesinde ekran yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla senkronize edilmesine olanak tanıyor. Monitör, uzun süreli kullanımlarda göz sağlığına özel Adaptive Sync (FreeSync ve G-Sync uyumluluğu), Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) ve Anti-Flickering teknolojileri ile geliyor. Monitörde Vesa desteğinin yanı sıra, 2 adet HDMI, 2 adet DisplayPort ve 1 adet USB portu sunuluyor.

Öne çıkan özellikleri:

31.5 inç kavisli VA panel

2560 x 1440 QHD çözünürlük

180Hz yenileme hızı

1ms MPRT tepki süresi

1500R kavis

300 nit parlaklık

3500:1 kontrast oranı

HDR desteği

NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync

2 adet HDMI

2 adet DisplayPort

1 adet USB portu

3️⃣ Casper Excalibur E236FVC-D 23.6

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur E236FVC-D 23.6, uygun fiyatlı ve daha kompakt bir oyuncu monitörü arayan kullanıcılar için öne seçeneklerden biri. 1920 x 1080 Full HD çözünürlük sunan model, VA paneli ve 1500R kavisli ekranıyla geliyor. Monitörün en önemli özelliklerinden biri 200Hz yenileme hızı.

VA panelin sunduğu 3000:1 kontrast oranı, siyahların daha koyu görünmesine yardımcı olurken 350 nit parlaklık değeri de ekranın aydınlık sahnelerde yeterli görünürlük sunmasını sağlıyor. Monitörde HDR desteğinin yanı sıra NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileri de mevcut. Bağlantı tarafında ise bir HDMI ve bir DisplayPort girişi bulunuyor.

23.6 inç kavisli VA panel

1920x1080 FullHD çözünürlük

200Hz yenileme hızı

1ms MPRT tepki süresi

1500R kavis

350 nit parlaklık

3000:1 kontrast oranı

HDR desteği

NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync

1 adet HDMI

1 adet DisplayPort

4️⃣ ASUS TUF Gaming VG27AQ3A

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming VG27AQ3A, 27 inç QHD Fast IPS paneli ve 180Hz yenileme hızıyla listenin listenin üçüncü sırada yer alıyor. 2560 x 1440 çözünürlük, 1ms GtG tepki süresi ve 250 nit parlaklık sunan model, özellikle yüksek kare hızından yararlanmak isteyen oyunculara yönelik hazırlanmış.

Bunun yanında AMD FreeSync Premium, G-Sync uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync desteği bulunuyor. HDR10 desteği ve yüzde 130 sRGB renk alanı da monitörün yalnızca oyun odaklı kullanılmadığı senaryolarda avantaj sağlayabilir. İki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.4 bağlantısı bulunan monitör, 180Hz yenileme hızına DisplayPort üzerinden ulaşabiliyor.

Öne çıkan özellikleri:

27 inç Fast IPS

2560 x 1440 QHD

180Hz yenileme hızı

1ms GtG

ELMB Sync

AMD FreeSync Premium

G-Sync uyumluluğu

HDR10

Yüzde 130 sRGB

DisplayPort 1.4

2 adet HDMI 2.0

5️⃣ AOC Q27G4XF

Tam Boyutta Gör AOC Q27G4XF, 180Hz monitör arayanların değerlendirebileceği bir diğer 27 inç QHD model. Fast IPS panel kullanan monitör, 2560 x 1440 çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. 1ms GtG ve 0.5ms MPRT tepki süresi değerleriyle özellikle hızlı oyunlarda hareket netliğine odaklanıyor.

Modelin 450 nit parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı ve yüzde 90 DCI-P3 renk gamı desteği bulunuyor. Ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikası, G-Sync uyumluluğu ve Adaptive Sync desteği sunuluyor. 180Hz yenileme hızının DisplayPort üzerinden kullanılabildiğini, HDMI bağlantısında ise QHD çözünürlükte maksimum 144Hz sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Öne çıkan özellikleri:

27 inç Fast IPS panel

2560 x 1440 QHD

180Hz yenileme hızı

1ms GtG

0.5ms MPRT

450 nit parlaklık

DisplayHDR 400

G-Sync uyumluluğu

Adaptive Sync

Yüzde 90 DCI-P3

Yükseklik ayarlı stand

6️⃣ LG Ultragear G6 31.5" 32G600A-B

Tam Boyutta Gör LG UltraGear 27GS75Q-B, 27 inç IPS paneli ve QHD çözünürlüğüyle 180Hz monitör listesinde yer alan seçeneklerden biri. 2560 x 1440 çözünürlük sunan modelin standart yenileme hızı 180Hz seviyesinde. Hız aşırtma özelliği kullanıldığında ise yenileme hızı 200Hz'e kadar çıkarılabiliyor.

1ms GtG tepki süresi, HDR10 desteği ve yüzde 99 sRGB renk gamı bulunan monitör, oyun dışında içerik tüketimi ve günlük kullanım için de dengeli bir özellik setine sahip. NVIDIA G-Sync uyumluluğu ve AMD FreeSync desteği sayesinde değişken yenileme teknolojileri de destekleniyor.

LG'nin ergonomi tarafında yükseklik, pivot ve eğim ayarlarına yer vermesi de monitörü uzun süre masa başında kullananlar için önemli. Üç tarafı neredeyse çerçevesiz tasarım ise çoklu monitör kurulumlarında ekranlar arasındaki fiziksel boşluğu azaltıyor.

Öne çıkan özellikleri:

27 inç IPS panel

2560 x 1440 QHD

180Hz yenileme hızı

Hız aşırtma ile 200Hz

1ms GtG

HDR10

Yüzde 99 sRGB

G-Sync uyumluluğu

AMD FreeSync

Yükseklik, pivot ve eğim ayarı

100 x 100 mm VESA desteği

7️⃣ Asus Rog Strıx XG27WCS 27

Tam Boyutta Gör Kavisli 180Hz monitör arayanlar için Asus Rog Strıx XG27WCS 27 alternatif olarak değerlendirilebilir. 27 inçlik Fast VA kullanan model, 1500R kavis ve 2560 x 1440 WQHD çözünürlük sunuyor. 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi, monitörü özellikle hızlı oyunlara uygun hale getiriyor.

VA panelin 3000:1 seviyesindeki kontrast oranı, bu modelin IPS tabanlı alternatiflerinden ayrıldığı noktalardan biri. 400 nit parlaklık, HDR Ready desteği ve Adaptive-Sync de teknik özellikler arasında bulunuyor. Ayrıca %95 DCI-P3 ve %125 sRGB ile hem oyun hem de multimedya yüklerinde biraz daha yetenekli seçenekler arasında.

Öne çıkan özellikleri:

27 inç Fast VA

2560 x 1440

1500R kavis

180Hz yenileme hızı

1ms GtG tepki süresi

400 nit parlaklık

3000:1 kontrast

%95 DCI-P3, %125 sRGB

HDR10

Adaptive-Sync

8️⃣ Dell Alienware AW2725DM

Tam Boyutta Gör Alienware AW2725DM, 27 inç Fast IPS panel kullanan QHD oyuncu monitörlerinden biri. 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi sunan model, 400 nit parlaklık ve %95 DCI-P3 renk gamına sahip. G-SYNC Compatible ve AMD FreeSync desteğiyle değişken yenileme hızını desteklerken, yüksekliği ayarlanabilen standı pivot, eğim ve döndürme seçenekleri sunuyor.

180Hz yenileme hızının yanında minimum 1ms tepki süresi sunan modelde 2x USB-A, 1x USB-B girişlerine ek olarak 2x HDMI ve 1x Displayport girişi yer alıyor. Ancak kontrast oranı tarafında siyahların diğer modellerden biraz daha zayıf kalacağını belirtmek gerekiyor.

Öne çıkan özellikleri:

27 inç Fast IPS

2560 x 1440 WQHD

180Hz yenileme hızı

1ms GtG tepki Süresi

400 nit parlaklık

1000:1 kontrast

%95 DCI-P3 1,07 milyar

G-SYNC Compatible / FreeSync

USB: 2x USB-A, 1x USB-B

2x HDMI, 1x DisplayPort

9️⃣ Viewsonic VX27G1

Tam Boyutta Gör ViewSonic VX27G1-2K, 27 inç SuperClear IPS paneliyle QHD çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. 1ms MPRT, HDR10 ve G-SYNC Compatible desteği bulunan model, HDMI ve DisplayPort bağlantılarına sahip. Ayrıca 300 nit parlaklık değeri ile gelen monitör, HDR10 uyumlu olarak geliyor.

IPS panelin geniş görüş açıları da modelin öne çıkan özellikleri arasında. Dolayısıyla, oyun dışında video düzenleme ve günlük kullanım için de değerlendirilebilir.

SuperClear IPS

27 inç QHD SuperClear IPS

180Hz yenileme hızı

Tepki: 1ms MPRT

Parlaklık: 300 nit

HDR: HDR10

G-Sync Compatible

HDR10

10 bit (8 bit + FRC)

1x DisplayPort, 2x HDMI

Sonuç olarak 180Hz monitör seçerken yalnızca yenileme hızına bakmamak gerekiyor. Fiyat-performans açısından AOC Q27G4XF ve MSI MAG 274QF, hem fiyat-performans hem de geniş ve kavisli ekran isteyenler için Excalibur E315QVC-C ve LG UltraGear 32G600A-B, daha üst segmentte ise ASUS ROG Strix XG27WCS öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. ViewSonic VX27G1-2K ise 27 inç QHD IPS panel isteyen kullanıcılar için alternatif konumunda.

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