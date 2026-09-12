En popüler 180Hz oyuncu monitörleri (Eylül 2026)

"En iyi 180Hz monitör hangisi?" diye merak ediyorsanız; farklı panel türleri, ekran boyutları ve tasarımlara sahip modelleri bir araya getirdik. İşte 2026 için en iyi 180Hz monitör tavsiyeleri:
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|MSI MAG 274QF
|8.399 TL
|Casper Excalibur E315QVC-C 31.5
|11.999 TL
|Casper Excalibur E236FVC-D 23.6
|5.499 TL
|ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
|24.000 TL
|AOC Q27G4XF
|7.500 TL
|LG Ultragear G6 31.5" 32G600A-B
|11.200 TL
|Asus Rog Strıx XG27WCS 27
|18.800 TL
|Dell Alienware AW2725DM
|11.299 TL
|Viewsonic VX27G1-2K 27’’
|12.839 TL
1️⃣ MSI MAG 274QF
AMD FreeSync desteği 48-180Hz aralığında çalışırken HDR Ready özelliği de bulunuyor. Ancak 180Hz değerinden tam olarak yararlanmak için DisplayPort bağlantısının kullanılması gerekiyor. MSI'ın teknik verilerine göre HDMI üzerinden WQHD çözünürlükte maksimum 144Hz destekleniyor.
MAG 274QF, özellikle QHD çözünürlük ile yüksek yenileme hızını aynı monitörde isteyen ve düz ekran tercih eden oyuncular için değerlendirilebilir. Monitörde, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet HDMI 2.0b girişleri bulunuyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 27 inç Rapid IPS panel
- 2560 x 1440 WQHD
- 180Hz yenileme hızı
- 0.5ms GtG tepki süresi
- AMD FreeSync
- HDR Ready
- 250 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- DisplayPort 1.4
- 2 adet HDMI 2.0b
2️⃣ Excalibur E315QVC-C 31.5" Curved
Günümüzde oyuncu monitörleri VA, IPS, Mini Led ve OLED olarak ayrılırken, VA ve IPS paneller daha erişilebilir seçenekler arasında. Casper Excalibur E315QVC-C ise Fast VA panel yapısıyla IPS'ten daha güçlü siyahlar sunuyor. Üstelik IPS'e yakın görüntüleme açılarına sahip.
180Hz yenileme hızı ve 1ms MPRT tepki süresi, desteklenen oyunlarda daha fazla kare görüntülenmesini sağlayarak hızlı kamera hareketlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 3500:1 kontrast oranı ise VA panelin yapısıyla birlikte özellikle karanlık sahnelerde daha yüksek kontrast isteyen kullanıcılar açısından önem taşıyor.
Monitör 300 nit parlaklık, HDR desteği ve 8 bit + FRC renk teknolojisiyle 1.07 milyar renk görüntüleyebiliyor. Ayrıca NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync desteği sayesinde ekran yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla senkronize edilmesine olanak tanıyor. Monitör, uzun süreli kullanımlarda göz sağlığına özel Adaptive Sync (FreeSync ve G-Sync uyumluluğu), Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) ve Anti-Flickering teknolojileri ile geliyor. Monitörde Vesa desteğinin yanı sıra, 2 adet HDMI, 2 adet DisplayPort ve 1 adet USB portu sunuluyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 31.5 inç kavisli VA panel
- 2560 x 1440 QHD çözünürlük
- 180Hz yenileme hızı
- 1ms MPRT tepki süresi
- 1500R kavis
- 300 nit parlaklık
- 3500:1 kontrast oranı
- HDR desteği
- NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync
- 2 adet HDMI
- 2 adet DisplayPort
- 1 adet USB portu
3️⃣ Casper Excalibur E236FVC-D 23.6
VA panelin sunduğu 3000:1 kontrast oranı, siyahların daha koyu görünmesine yardımcı olurken 350 nit parlaklık değeri de ekranın aydınlık sahnelerde yeterli görünürlük sunmasını sağlıyor. Monitörde HDR desteğinin yanı sıra NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileri de mevcut. Bağlantı tarafında ise bir HDMI ve bir DisplayPort girişi bulunuyor.
- 23.6 inç kavisli VA panel
- 1920x1080 FullHD çözünürlük
- 200Hz yenileme hızı
- 1ms MPRT tepki süresi
- 1500R kavis
- 350 nit parlaklık
- 3000:1 kontrast oranı
- HDR desteği
- NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync
- 1 adet HDMI
- 1 adet DisplayPort
4️⃣ ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
Bunun yanında AMD FreeSync Premium, G-Sync uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync desteği bulunuyor. HDR10 desteği ve yüzde 130 sRGB renk alanı da monitörün yalnızca oyun odaklı kullanılmadığı senaryolarda avantaj sağlayabilir. İki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.4 bağlantısı bulunan monitör, 180Hz yenileme hızına DisplayPort üzerinden ulaşabiliyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 27 inç Fast IPS
- 2560 x 1440 QHD
- 180Hz yenileme hızı
- 1ms GtG
- ELMB Sync
- AMD FreeSync Premium
- G-Sync uyumluluğu
- HDR10
- Yüzde 130 sRGB
- DisplayPort 1.4
- 2 adet HDMI 2.0
5️⃣ AOC Q27G4XF
Modelin 450 nit parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı ve yüzde 90 DCI-P3 renk gamı desteği bulunuyor. Ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikası, G-Sync uyumluluğu ve Adaptive Sync desteği sunuluyor. 180Hz yenileme hızının DisplayPort üzerinden kullanılabildiğini, HDMI bağlantısında ise QHD çözünürlükte maksimum 144Hz sunulduğunu belirtmek gerekiyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 27 inç Fast IPS panel
- 2560 x 1440 QHD
- 180Hz yenileme hızı
- 1ms GtG
- 0.5ms MPRT
- 450 nit parlaklık
- DisplayHDR 400
- G-Sync uyumluluğu
- Adaptive Sync
- Yüzde 90 DCI-P3
- Yükseklik ayarlı stand
6️⃣ LG Ultragear G6 31.5" 32G600A-B
1ms GtG tepki süresi, HDR10 desteği ve yüzde 99 sRGB renk gamı bulunan monitör, oyun dışında içerik tüketimi ve günlük kullanım için de dengeli bir özellik setine sahip. NVIDIA G-Sync uyumluluğu ve AMD FreeSync desteği sayesinde değişken yenileme teknolojileri de destekleniyor.
LG'nin ergonomi tarafında yükseklik, pivot ve eğim ayarlarına yer vermesi de monitörü uzun süre masa başında kullananlar için önemli. Üç tarafı neredeyse çerçevesiz tasarım ise çoklu monitör kurulumlarında ekranlar arasındaki fiziksel boşluğu azaltıyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 27 inç IPS panel
- 2560 x 1440 QHD
- 180Hz yenileme hızı
- Hız aşırtma ile 200Hz
- 1ms GtG
- HDR10
- Yüzde 99 sRGB
- G-Sync uyumluluğu
- AMD FreeSync
- Yükseklik, pivot ve eğim ayarı
- 100 x 100 mm VESA desteği
7️⃣ Asus Rog Strıx XG27WCS 27
VA panelin 3000:1 seviyesindeki kontrast oranı, bu modelin IPS tabanlı alternatiflerinden ayrıldığı noktalardan biri. 400 nit parlaklık, HDR Ready desteği ve Adaptive-Sync de teknik özellikler arasında bulunuyor. Ayrıca %95 DCI-P3 ve %125 sRGB ile hem oyun hem de multimedya yüklerinde biraz daha yetenekli seçenekler arasında.
Öne çıkan özellikleri:
- 27 inç Fast VA
- 2560 x 1440
- 1500R kavis
- 180Hz yenileme hızı
- 1ms GtG tepki süresi
- 400 nit parlaklık
- 3000:1 kontrast
- %95 DCI-P3, %125 sRGB
- HDR10
- Adaptive-Sync
8️⃣ Dell Alienware AW2725DM
180Hz yenileme hızının yanında minimum 1ms tepki süresi sunan modelde 2x USB-A, 1x USB-B girişlerine ek olarak 2x HDMI ve 1x Displayport girişi yer alıyor. Ancak kontrast oranı tarafında siyahların diğer modellerden biraz daha zayıf kalacağını belirtmek gerekiyor.
Öne çıkan özellikleri:
- 27 inç Fast IPS
- 2560 x 1440 WQHD
- 180Hz yenileme hızı
- 1ms GtG tepki Süresi
- 400 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast
- %95 DCI-P3 1,07 milyar
- G-SYNC Compatible / FreeSync
- USB: 2x USB-A, 1x USB-B
- 2x HDMI, 1x DisplayPort
9️⃣ Viewsonic VX27G1
IPS panelin geniş görüş açıları da modelin öne çıkan özellikleri arasında. Dolayısıyla, oyun dışında video düzenleme ve günlük kullanım için de değerlendirilebilir.
- SuperClear IPS
- 27 inç QHD SuperClear IPS
- 180Hz yenileme hızı
- Tepki: 1ms MPRT
- Parlaklık: 300 nit
- HDR: HDR10
- G-Sync Compatible
- HDR10
- 10 bit (8 bit + FRC)
- 1x DisplayPort, 2x HDMI
Sonuç olarak 180Hz monitör seçerken yalnızca yenileme hızına bakmamak gerekiyor. Fiyat-performans açısından AOC Q27G4XF ve MSI MAG 274QF, hem fiyat-performans hem de geniş ve kavisli ekran isteyenler için Excalibur E315QVC-C ve LG UltraGear 32G600A-B, daha üst segmentte ise ASUS ROG Strix XG27WCS öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. ViewSonic VX27G1-2K ise 27 inç QHD IPS panel isteyen kullanıcılar için alternatif konumunda.
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