Avrupa'nın en popüler hava yolu şirketinde operasyonları artık yapay zekâ yönetecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Havayolu şirketleri, binlerce uçuşun ve çalışanının aynı anda yönetilmesini gerektiren karmaşık operasyonlarını daha verimli hâle getirmek için yapay zekâdan giderek daha fazla yararlanıyor. Uçuş ekiplerinin planlanması, olası gecikmelerin yönetilmesi, hava koşullarının takip edilmesi ve uçakların bakım takvimlerinin oluşturulması gibi süreçler, çok sayıda değişkenin aynı anda değerlendirilmesini gerektiriyor. Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Ryanair de bu alandaki yapay zekâ kullanımını genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Google Cloud ile yaptığı beş yıllık yeni anlaşma kapsamında Gemini ve Google DeepMind modellerini operasyonlarına dâhil edecek.

Uçuşları ve Operasyonları Organize Edecek Özel AI Ajanları Geliştirilecek

Ryanair, anlaşma kapsamında Google Workspace ve Google Cloud hizmetlerini yaklaşık 35 bin çalışanına sunacak. Şirket özellikle Google'ın Gemini Enterprise platformunu kullanarak, operasyonlarda bazı kararları otomatikleştirebilen özel AI ajanları geliştirecek. Bu sistemlerin öncelikli kullanım alanlarından biri, pilot ve kabin görevlilerinin planlanması olacak. Yapay zekâ; çalışanların görevleri, dinlenme süreleri, uçuş programları ve operasyonlarda yaşanan değişiklikler gibi çok sayıda veriyi birlikte değerlendirerek ekip planlamasının daha verimli yapılmasına yardımcı olacak. Ryanair, bu teknolojinin uçuşlarda yaşanan aksaklıkları azaltmasını bekliyor.

Şirketin yapay zekâ kullanımı ekip planlamasıyla da sınırlı kalmayacak. Ryanair, Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaEvolve ve WeatherNext modellerini filo operasyonları ve bakım planlamasında kullanacak. WeatherNext'in hava durumu tahminlerinden yararlanılması, uçuş operasyonlarının planlanmasına yardımcı olurken AlphaEvolve ise karmaşık operasyonel problemlerin çözümü ve planlama süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (10 Ağustos 2026) 1 gün önce eklendi

Ryanair'ın Google Cloud ile yaptığı anlaşma aynı zamanda şirketin teknoloji altyapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket hâlihazırda Amazon Web Services kullanıyor ve Google Cloud'u da buna ekleyerek çift bulut stratejisine geçiyor. Bunun temel amacı, tek bir bulut sağlayıcısında yaşanabilecek teknik sorunların tüm operasyonları etkilemesi riskini azaltmak. Ryanair CEO'su Eddie Wilson, şirketin 2034 yılına kadar yılda 300 milyon yolcu taşıma hedefi doğrultusunda daha dayanıklı ve verimli bir altyapıya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Avrupa'nın en çok yolcu taşayan hava yolu şirketi olan Ryanair'in şimdi planlama kısmını büyük ölçüde yapay zekâya emanet edecek olması, sektör genelinde yaşanacak bir değişimin habercisi olarak da okunabilir. Nitekim yakın bir gelecekte farklı hava yolu şirketlerinin de benzer dönüşüm süreçlerini başlatması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

En popüler hava yolu şirketinde operasyonlar yapay zekaya emanet

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: