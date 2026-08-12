Avrupa'nın en popüler hava yolu şirketinde operasyonları artık yapay zekâ yönetecek

Uçuşları ve Operasyonları Organize Edecek Özel AI Ajanları Geliştirilecek
Ryanair, anlaşma kapsamında Google Workspace ve Google Cloud hizmetlerini yaklaşık 35 bin çalışanına sunacak. Şirket özellikle Google'ın Gemini Enterprise platformunu kullanarak, operasyonlarda bazı kararları otomatikleştirebilen özel AI ajanları geliştirecek. Bu sistemlerin öncelikli kullanım alanlarından biri, pilot ve kabin görevlilerinin planlanması olacak. Yapay zekâ; çalışanların görevleri, dinlenme süreleri, uçuş programları ve operasyonlarda yaşanan değişiklikler gibi çok sayıda veriyi birlikte değerlendirerek ekip planlamasının daha verimli yapılmasına yardımcı olacak. Ryanair, bu teknolojinin uçuşlarda yaşanan aksaklıkları azaltmasını bekliyor.
Şirketin yapay zekâ kullanımı ekip planlamasıyla da sınırlı kalmayacak. Ryanair, Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaEvolve ve WeatherNext modellerini filo operasyonları ve bakım planlamasında kullanacak. WeatherNext'in hava durumu tahminlerinden yararlanılması, uçuş operasyonlarının planlanmasına yardımcı olurken AlphaEvolve ise karmaşık operasyonel problemlerin çözümü ve planlama süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.
Ryanair'ın Google Cloud ile yaptığı anlaşma aynı zamanda şirketin teknoloji altyapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket hâlihazırda Amazon Web Services kullanıyor ve Google Cloud'u da buna ekleyerek çift bulut stratejisine geçiyor. Bunun temel amacı, tek bir bulut sağlayıcısında yaşanabilecek teknik sorunların tüm operasyonları etkilemesi riskini azaltmak. Ryanair CEO'su Eddie Wilson, şirketin 2034 yılına kadar yılda 300 milyon yolcu taşıma hedefi doğrultusunda daha dayanıklı ve verimli bir altyapıya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Avrupa'nın en çok yolcu taşayan hava yolu şirketi olan Ryanair'in şimdi planlama kısmını büyük ölçüde yapay zekâya emanet edecek olması, sektör genelinde yaşanacak bir değişimin habercisi olarak da okunabilir. Nitekim yakın bir gelecekte farklı hava yolu şirketlerinin de benzer dönüşüm süreçlerini başlatması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: