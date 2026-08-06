En popüler LLM modelleri açıklandı: Batı'dan sadece iki model kaldı

İlk 10'da Batı'dan sadece iki model
Paylaşılan verilere göre listenin zirvesinde DeepSeek V4 Flash 0423 bulunuyor. Model yaklaşık 6,6 trilyon token işleyerek ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Tencent'in Hunyuan Hy3 modeli, üçüncü sırada ise Xiaomi'nin MiMo V2.5 modeli bulunuyor. İlk 10 sıralaması şu şekilde:
- DeepSeek V4 Flash 0423 (DeepSeek)
- Hy3 (Tencent)
- MiMo V2.5 (Xiaomi)
- DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek)
- GPT-5.6 Luna (OpenAI)
- GLM 5.2 (Z.ai)
- DeepSeek V4 Pro (DeepSeek)
- Nemotron 3 Ultra Free (NVIDIA)
- MiniMax M3 (MiniMax)
- Laguna S 2.1 Free (Poolside)
Listede dikkat çeken nokta ise Batılı geliştiricilerin belirgin şekilde gerilemiş olması. OpenAI'nin GPT-5.6 Luna modeli beşinci sırada yer alırken, ilk 10'daki diğer Batı kökenli model ise ücretsiz olarak sunulan Laguna S 2.1 Free oldu. Nvidia'nın Nemotron 3 Ultra modeli de ABD merkezli olsa da ücretsiz sürümüyle sekizinci sırada yer alıyor. Buna karşın sıralamanın büyük bölümünü Çin merkezli şirketlerin geliştirdiği modeller oluşturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: