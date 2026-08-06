En popüler LLM modelleri açıklandı: Batı'dan sadece iki model kaldı

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Tam Boyutta Gör OpenRouter, haftalık kullanım verilerine göre en popüler büyük dil modeli (LLM) sıralamasını paylaştı. İlk 10 model arasında Batı merkezli geliştiricilerden yalnızca OpenAI ve ücretsiz sürümü bulunan Poolside yer alırken, listenin büyük bölümünü DeepSeek, Tencent, Xiaomi, Z.ai, Nvidia ve MiniMax gibi şirketlerin modelleri oluşturuyor.

İlk 10'da Batı'dan sadece iki model

Paylaşılan verilere göre listenin zirvesinde DeepSeek V4 Flash 0423 bulunuyor. Model yaklaşık 6,6 trilyon token işleyerek ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Tencent'in Hunyuan Hy3 modeli, üçüncü sırada ise Xiaomi'nin MiMo V2.5 modeli bulunuyor. İlk 10 sıralaması şu şekilde:

DeepSeek V4 Flash 0423 (DeepSeek) Hy3 (Tencent) MiMo V2.5 (Xiaomi) DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek) GPT-5.6 Luna (OpenAI) GLM 5.2 (Z.ai) DeepSeek V4 Pro (DeepSeek) Nemotron 3 Ultra Free (NVIDIA) MiniMax M3 (MiniMax) Laguna S 2.1 Free (Poolside)

Listede dikkat çeken nokta ise Batılı geliştiricilerin belirgin şekilde gerilemiş olması. OpenAI'nin GPT-5.6 Luna modeli beşinci sırada yer alırken, ilk 10'daki diğer Batı kökenli model ise ücretsiz olarak sunulan Laguna S 2.1 Free oldu. Nvidia'nın Nemotron 3 Ultra modeli de ABD merkezli olsa da ücretsiz sürümüyle sekizinci sırada yer alıyor. Buna karşın sıralamanın büyük bölümünü Çin merkezli şirketlerin geliştirdiği modeller oluşturuyor.

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Tam Boyutta Gör Görev bazlı kullanım istatistikleri ise farklı bir tablo gösteriyor. OpenAI'nin GPT-5.5 modeli sınıflandırma görevlerinde ilk sırada yer alırken, Anthropic'in Claude modelleri, Google Gemini ailesi ve OpenAI'nin diğer modelleri içerik üretimi, planlama ve kod geliştirme gibi alanlarda güçlü konumunu koruyor. Buna rağmen genel kullanım hacminde Çinli modellerin son dönemde önemli ölçüde ivme kazandığını söyleyelim.

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En popüler LLM modelleri açıklandı: Çin, zirveyi ele geçirdi!

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