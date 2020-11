En son çıkan 5 telefon modeli

Bilgisayar başında uzun süre oturan birisi olarak kilo almamak için 1 dilim ekmek kaç kalori ve 1 tane haşlanmış yumurta kaç kalori gibi yediğime içtiğime dikkat etmeye karar verdiğim ve internette bu konuda araştırma yaparken cep telefonumun artık eskisi kadar hızlı olmadığını ve ara sıra donduğunu daha çok görmeye başladım. Telefonumu yenilemeye karar verdim ve en son çıkan telefonları araştırmaya başladım ve bu araştırmamı sizler ile paylaşmak istedim.

Akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Evde, arabada, toplu taşımada her yerde insanların elinde akıllı telefonları görmek mümkündür. Günümüzün çok büyük bir kısmını akıllı telefonlarla geçiriyoruz. İşlerimizi akıllı telefonlardan hallediyoruz. Oyunlarımızı yine akıllı telefonlarımızdan oynuyoruz. Örneğin; beklediğimiz bir otobüsün bile ne zaman geleceğini öğrenmek için akıllı telefonumuzdaki uygulamalardan yararlanıyoruz. Bu yüzden akıllı telefonlar herkes için artık vazgeçilmez bir gereçtir. Bu duruma bağlı olarak telefon üretici markalar her sene binlerce telefon modeli ortaya koymaktadırlar. Piyasaya sürülen bu kadar çok telefon arasından bazıları o kadar popüler oluyor ki herkes o telefona sahip olmak istiyor. Özellikle en son çıkan telefon modelleri, kullanıcıların ilgi odağı olmuş durumda.

Türkiye’deki telefon piyasası Türk Lirası bazında işlediği için dövize bağlı olarak yükselmeler yaşanmaktadır. Ancak dövizdeki artışların yanı sıra akıllı telefonların fiyatlarına devletin aldığı yüklü miktardaki vergiler de eklenince akıllı telefon almak bazıları için çok zor olmaktadır. Bu yüzden akıllı telefon almak için de hem düşük fiyatlı hem de fiyatına göre en iyi performansı sergileyebilecek telefonları bulup onları almak müşterilerin en çok tercih ettiği yollardan biri olmaktadır. Çünkü ülkemizde artık 10 bin Türk Lirası üzerinde çok sayıda telefon modeli bulunmaktadır. 2020 yılında en son çıkan 5 telefon modelini, özelliklerini ve fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.



1. POCO X3 NFC

Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin ilkidir. Bu telefon modelinin henüz ülkemizde satışı olmadığı için fiyat bilgisi verilememektedir. Ürününün özellikleri şöyledir:

İlginizi Çekebilir

realme, Buds Air Neo ve Watch ile Türkiye’de

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 5160 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.

4.5 G Desteği vardır.

CPU Frekansı: 2.3 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Ekran – Gövde Oranı: yüzde 84,41

Değişir batarya özelliği bulunmamaktadır.

Kamera Çözünürlüğü: 64 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)

Parmak izi okuyucu özelliği vardır.

Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX3

Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP5X

Ses Çıkışı: 3,5 mm

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Piksel Yoğunluğu: 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Alanı: 107,16 santimetrekare

Ekran Özellikleri: HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, 240 Hz Screen Touch Response, 1500:1 Konstrast Oranı

Ekran Dayanıklılığı: Corning Gorilla Glass 5

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Batarya video oynatma: 17 saat

Batarya müzik oynatma: 153 saat

Şarj: USB Type-C

Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (li-Po)

Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.

Diyafram Açıklığı: F 1,89

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri: 30 fps

İkinci arka kamerası vardır.

Üçüncü arka kamerası vardır.

Renk seçenekleri ise mavi ve siyahtır.

Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir.



1. HUAWEI Y9A

Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 2.sidir. Henüz ülkemizde satışı bulunmadığı için bu telefon modelinin fiyatı da belirlenmemiştir. Ürünün özellikleri şöyledir:

Ekran Boyutu: 6,63 inç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 4200 mAh

Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.

4.5 G Desteği vardır.

CPU Frekansı: 2.0 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Ekran – Gövde Oranı: yüzde 84,85

Değişir batarya özelliği bulunmamaktadır.

Kamera Çözünürlüğü: 64 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)

Parmak izi okuyucu özelliği vardır.

Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX3

Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP5X

Ses Çıkışı: 3,5 mm

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Piksel Yoğunluğu: 397 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

Ekran Alanı: 106,13 santimetrekare

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentiksiz tam ekran tasarım

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Şarj: USB Type-C

Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (li-Po)

Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.

Diyafram Açıklığı: F 1,8

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri: 30 fps

İkinci arka kamerası vardır.

Üçüncü arka kamerası vardır.

Renk seçenekleri ise gümüş, pembe ve siyahtır.

Duyurulma tarihi Temmuz 2020’dir.



1. XİAOMİ POCO M2

Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 3.südür. Bu telefon modeliyle ilgili Türkiye için fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Ürünün özellikleri şöyledir:

Ekran Boyutu: 6,53 inç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.

4.5 G Desteği vardır.

CPU Frekansı: 2.0 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Ekran – Gövde Oranı: yüzde 82,51

Değişir batarya özelliği bulunmamaktadır.

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD)

Parmak izi okuyucu özelliği vardır.

Ses Çıkışı: 3,5 mm

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Piksel Yoğunluğu: 394 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

Ekran Alanı: 106,13 santimetrekare

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Şarj: USB Type-C

Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (li-Po)

Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.

Diyafram Açıklığı: F 2,2

Video FPS Değeri: 30 fps

İkinci arka kamerası vardır.

Üçüncü arka kamerası vardır.

Renk seçenekleri ise mavi, kırmızı ve siyahtır.

Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir

1. REALME 7

Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 4.südür. Henüz ülkemizde satışı bulunmadığı için fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Ürünün özellikleri şöyledir:

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.

4.5 G Desteği vardır.

CPU Frekansı: 2.05 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Ekran – Gövde Oranı: yüzde 83,16

Kamera Çözünürlüğü: 64 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)

Parmak izi okuyucu özelliği vardır.

Ses Çıkışı: 3,5 mm

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Piksel Yoğunluğu: 405 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

Ekran Alanı: 101,76 santimetrekare

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Ekran içinde ön kamera

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Şarj: USB Type-C

Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.

Diyafram Açıklığı: F 1,8

Video FPS Değeri: 30 fps

İkinci arka kamerası vardır.

Üçüncü arka kamerası vardır.

Renk seçenekleri ise mavi ve beyazdır.

Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir.



1. REALME 7 PRO

Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 5.sidir. Henüz ülkemizde satışı bulunmadığı için fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Ürünün özellikleri şöyledir:

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.

4.5 G Desteği vardır.

CPU Frekansı: 2.3 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Ekran – Gövde Oranı: yüzde 82,51

Kamera Çözünürlüğü: 64 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)

Parmak izi okuyucu özelliği vardır.

Ses Çıkışı: 3,5 mm

Piksel Yoğunluğu: 411 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

Ekran Alanı: 98,64 santimetrekare

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Ekran içinde ön kamera

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Şarj: USB Type-C

Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.

Diyafram Açıklığı: F 1,8

Video FPS Değeri: 30 fps

İkinci arka kamerası vardır.

Üçüncü arka kamerası vardır.

Renk seçenekleri ise mavi ve açık mavidir.

Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.