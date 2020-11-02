En son çıkan 5 telefon modeli

Bilgisayar başında uzun süre oturan birisi olarak kilo almamak için 1 dilim ekmek kaç kalori ve 1 tane haşlanmış yumurta kaç kalori gibi yediğime içtiğime dikkat etmeye karar verdiğim ve internette bu konuda araştırma yaparken cep telefonumun artık eskisi kadar hızlı olmadığını ve ara sıra donduğunu daha çok görmeye başladım. Telefonumu yenilemeye karar verdim ve en son çıkan telefonları araştırmaya başladım ve bu araştırmamı sizler ile paylaşmak istedim.
Akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Evde, arabada, toplu taşımada her yerde insanların elinde akıllı telefonları görmek mümkündür. Günümüzün çok büyük bir kısmını akıllı telefonlarla geçiriyoruz. İşlerimizi akıllı telefonlardan hallediyoruz. Oyunlarımızı yine akıllı telefonlarımızdan oynuyoruz. Örneğin; beklediğimiz bir otobüsün bile ne zaman geleceğini öğrenmek için akıllı telefonumuzdaki uygulamalardan yararlanıyoruz. Bu yüzden akıllı telefonlar herkes için artık vazgeçilmez bir gereçtir. Bu duruma bağlı olarak telefon üretici markalar her sene binlerce telefon modeli ortaya koymaktadırlar. Piyasaya sürülen bu kadar çok telefon arasından bazıları o kadar popüler oluyor ki herkes o telefona sahip olmak istiyor. Özellikle en son çıkan telefon modelleri, kullanıcıların ilgi odağı olmuş durumda.
Türkiye’deki telefon piyasası Türk Lirası bazında işlediği için dövize bağlı olarak yükselmeler yaşanmaktadır. Ancak dövizdeki artışların yanı sıra akıllı telefonların fiyatlarına devletin aldığı yüklü miktardaki vergiler de eklenince akıllı telefon almak bazıları için çok zor olmaktadır. Bu yüzden akıllı telefon almak için de hem düşük fiyatlı hem de fiyatına göre en iyi performansı sergileyebilecek telefonları bulup onları almak müşterilerin en çok tercih ettiği yollardan biri olmaktadır. Çünkü ülkemizde artık 10 bin Türk Lirası üzerinde çok sayıda telefon modeli bulunmaktadır. 2020 yılında en son çıkan 5 telefon modelini, özelliklerini ve fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.
1. POCO X3 NFC
Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin ilkidir. Bu telefon modelinin henüz ülkemizde satışı olmadığı için fiyat bilgisi verilememektedir. Ürününün özellikleri şöyledir:İlginizi Çekebilir realme, Buds Air Neo ve Watch ile Türkiye’de
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Dahili Depolama: 64 GB
- Bellek (RAM): 6 GB
- Batarya Kapasitesi: 5160 mAh
- Hat Sayısı: Çift Hat
- Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.
- 4.5 G Desteği vardır.
- CPU Frekansı: 2.3 GHz
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- Ekran – Gövde Oranı: yüzde 84,41
- Değişir batarya özelliği bulunmamaktadır.
- Kamera Çözünürlüğü: 64 MP
- Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)
- Parmak izi okuyucu özelliği vardır.
- Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX3
- Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP5X
- Ses Çıkışı: 3,5 mm
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Piksel Yoğunluğu: 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Alanı: 107,16 santimetrekare
- Ekran Özellikleri: HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, 240 Hz Screen Touch Response, 1500:1 Konstrast Oranı
- Ekran Dayanıklılığı: Corning Gorilla Glass 5
- Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
- Renk Sayısı: 16 Milyon
- Batarya video oynatma: 17 saat
- Batarya müzik oynatma: 153 saat
- Şarj: USB Type-C
- Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (li-Po)
- Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.
- Diyafram Açıklığı: F 1,89
- Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K
- Video FPS Değeri: 30 fps
- İkinci arka kamerası vardır.
- Üçüncü arka kamerası vardır.
- Renk seçenekleri ise mavi ve siyahtır.
- Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir.
1. HUAWEI Y9A
Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 2.sidir. Henüz ülkemizde satışı bulunmadığı için bu telefon modelinin fiyatı da belirlenmemiştir. Ürünün özellikleri şöyledir:
- Ekran Boyutu: 6,63 inç
- Dahili Depolama: 128 GB
- Bellek (RAM): 8 GB
- Batarya Kapasitesi: 4200 mAh
- Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.
- 4.5 G Desteği vardır.
- CPU Frekansı: 2.0 GHz
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- Ekran – Gövde Oranı: yüzde 84,85
- Değişir batarya özelliği bulunmamaktadır.
- Kamera Çözünürlüğü: 64 MP
- Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)
- Parmak izi okuyucu özelliği vardır.
- Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX3
- Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP5X
- Ses Çıkışı: 3,5 mm
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Piksel Yoğunluğu: 397 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- Ekran Alanı: 106,13 santimetrekare
- Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentiksiz tam ekran tasarım
- Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
- Renk Sayısı: 16 Milyon
- Şarj: USB Type-C
- Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (li-Po)
- Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.
- Diyafram Açıklığı: F 1,8
- Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K
- Video FPS Değeri: 30 fps
- İkinci arka kamerası vardır.
- Üçüncü arka kamerası vardır.
- Renk seçenekleri ise gümüş, pembe ve siyahtır.
- Duyurulma tarihi Temmuz 2020’dir.
1. XİAOMİ POCO M2
Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 3.südür. Bu telefon modeliyle ilgili Türkiye için fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Ürünün özellikleri şöyledir:
- Ekran Boyutu: 6,53 inç
- Dahili Depolama: 64 GB
- Bellek (RAM): 6 GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.
- 4.5 G Desteği vardır.
- CPU Frekansı: 2.0 GHz
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- Ekran – Gövde Oranı: yüzde 82,51
- Değişir batarya özelliği bulunmamaktadır.
- Kamera Çözünürlüğü: 13 MP
- Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD)
- Parmak izi okuyucu özelliği vardır.
- Ses Çıkışı: 3,5 mm
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Piksel Yoğunluğu: 394 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- Ekran Alanı: 106,13 santimetrekare
- Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım
- Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
- Renk Sayısı: 16 Milyon
- Şarj: USB Type-C
- Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (li-Po)
- Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.
- Diyafram Açıklığı: F 2,2
- Video FPS Değeri: 30 fps
- İkinci arka kamerası vardır.
- Üçüncü arka kamerası vardır.
- Renk seçenekleri ise mavi, kırmızı ve siyahtır.
- Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir
- 1. REALME 7
- Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 4.südür. Henüz ülkemizde satışı bulunmadığı için fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Ürünün özellikleri şöyledir:
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Dahili Depolama: 64 GB
- Bellek (RAM): 6 GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.
- 4.5 G Desteği vardır.
- CPU Frekansı: 2.05 GHz
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- Ekran – Gövde Oranı: yüzde 83,16
- Kamera Çözünürlüğü: 64 MP
- Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)
- Parmak izi okuyucu özelliği vardır.
- Ses Çıkışı: 3,5 mm
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Piksel Yoğunluğu: 405 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz
- Ekran Alanı: 101,76 santimetrekare
- Ekran Özellikleri: Multi Touch, Ekran içinde ön kamera
- Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
- Renk Sayısı: 16 Milyon
- Şarj: USB Type-C
- Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.
- Diyafram Açıklığı: F 1,8
- Video FPS Değeri: 30 fps
- İkinci arka kamerası vardır.
- Üçüncü arka kamerası vardır.
- Renk seçenekleri ise mavi ve beyazdır.
- Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir.
1. REALME 7 PRO
Bu telefon en son çıkan 5 telefon modelinin 5.sidir. Henüz ülkemizde satışı bulunmadığı için fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Ürünün özellikleri şöyledir:
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Dahili Depolama: 128 GB
- Bellek (RAM): 6 GB
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Hızlı Şarj özelliği bulunmaktadır.
- 4.5 G Desteği vardır.
- CPU Frekansı: 2.3 GHz
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- Ekran – Gövde Oranı: yüzde 82,51
- Kamera Çözünürlüğü: 64 MP
- Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD)
- Parmak izi okuyucu özelliği vardır.
- Ses Çıkışı: 3,5 mm
- Piksel Yoğunluğu: 411 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- Ekran Alanı: 98,64 santimetrekare
- Ekran Özellikleri: Multi Touch, Ekran içinde ön kamera
- Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
- Renk Sayısı: 16 Milyon
- Şarj: USB Type-C
- Kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.
- Diyafram Açıklığı: F 1,8
- Video FPS Değeri: 30 fps
- İkinci arka kamerası vardır.
- Üçüncü arka kamerası vardır.
- Renk seçenekleri ise mavi ve açık mavidir.
- Duyurulma tarihi Eylül 2020’dir.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.