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    En son Windows 11 güncellemesi yarardan çok zarar veriyor

    Gelen haberlere göre Windows 11 işletim sisteminin son güncellemesi olan 2 Mayıs güncellemesi, bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Microsoft şimdilik kaldırılmasını öneriyor.
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    En son Windows 11 güncellemesi yarardan çok zarar veriyor
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    Güvenli Mod'da ekran titremesi sorunlarının yanı sıra Dosya Gezgini veya Başlat menüsü gibi bazı hizmetlerin işlev bozukluklarını gideren Windows 11 (21H2) için en son isteğe bağlı KB5012643 güncellemesi, aslında yarardan çok zarar getiriyor. Microsoft, son güncellemeyi kaldırmayı önerdi ve bir düzeltme üzerinde çalışmaya başladı.

    Güncellemenin Windows 11 için bazı uygulamaları da etkileyerek çalışmalarını bozduğu ortaya çıktı. Özellikle .NET Framework 3.5 kullanan uygulamalarda sorunlar yaşanmakta. Microsoft, güncellemenin neden olduğu tüm olası sorunları kendisi açıklamamış olsa da, özellikle söz konusu Framework'ü kullanan uygulamaları çalıştırmanıza izin vermiyor. Sorun yalnızca .NET Framework 3.5 kullanan tüm uygulamaları değil, Windows Communication Foundation (WCF) ve Windows Workflow Foundation (WWF) bileşenlerini kullananları da etkiliyor.

    En son Windows 11 güncellemesi yarardan çok zarar veriyor
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    Microsoft yeni bir güncelleme yayınlayacak

    Çözümlerden biri, KB5012463 güncelleştirmesini kaldırmak. Herhangi bir nedenle bu mümkün değilse, başka bir çözüm, Windows işletim sisteminin bileşenleri ve hizmetleri listesindeki .NET Framework 3.5 ve WCF'yi yeniden başlatmayı içeriyor. Bunu yapmak için bir komut istemi açın ve aşağıdaki komutları girin:

    • dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all
    • dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation
    • dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation

    Microsoft, sorunu daha güvenilir bir yolla çözmeye çalışıyor ve yeni bir işletim sistemi güncellemesi yayınlayacak. Ancak şirket bunun ne zaman olacağı henüz açıklamış değil.

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