BYD'nin en ucuz modeli Seagull yenilendi: Daha uzun menzil ve Lidar

BYD, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında Seagull modelinin güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Yurt dışında Dolphin Mini veya Dolphin Surf adıyla bilinen model, bu güncellemeyle birlikte özellikle menzil ve sürüş destek teknolojileri tarafında önemli iyileştirmeler sunuyor.
En büyük yenilik: Menzil ve LiDAR
Dış tasarımda küçük dokunuşlar
Modelin genel tasarım dili korunurken bazı detay güncellemeleri yapılmış. Tanıtılan versiyonda yeni kırmızı renk seçeneği, 16 inç jantlar, tavan üzerine yerleştirilen LiDAR sensörü ve ön çamurluklardaki kamera bileşenleri dikkat çekiyor. Ayrıca arkada küçük bir mavi ışık detayı ve tek silecek yerine çift silecek sistemi de yapılan yenilikler arasında.
İç mekânda rafine değişimler
Motor ve performans
Yeni modelde elektrik motorunun gücü 60 kW (yaklaşık 80 hp) seviyesine çıkarılmış durumda. Özellikle üst donanım versiyonunda menzil artışıyla birlikte günlük kullanımda daha rekabetçi bir yapı hedefleniyor. Ancak fuarda tüm teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı.
BYD Seagull, Çin’de geçtiğimiz yıl Nisan ayında 34 bin adedin üzerinde satış ile zirve yapmıştı. Ancak sonrasında satışlar 30 bin seviyesinin altına geriledi. Bunun en büyük nedeni ise Geely’nin Xingyuan modeli başta olmak üzere artan rekabet. Ayrıca Arcfox T1 ve Leapmotor A10 gibi yeni oyuncular da segmentte baskıyı artırmış durumda.
