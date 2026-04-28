BYD'nin en ucuz modeli Seagull yenilendi: Daha uzun menzil ve Lidar

BYD, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında Seagull modelinin güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Yurt dışında Dolphin Mini veya Dolphin Surf adıyla bilinen model, bu güncellemeyle birlikte özellikle menzil ve sürüş destek teknolojileri tarafında önemli iyileştirmeler sunuyor.

En büyük yenilik: Menzil ve LiDAR

Tam Boyutta Gör Yeni BYD Seagull’ın en dikkat çekici gelişmeleri arasında menzil artışı ve LiDAR teknolojisinin eklenmesi yer alıyor. CLTC standartlarına göre maksimum menzil 405 km’den 505 km’ye çıkarıldı. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan LiDAR sensörüyle birlikte araç, BYD’nin “God’s Eye B” adlı gelişmiş sürüş destek sistemine kavuşuyor.

Dış tasarımda küçük dokunuşlar

Modelin genel tasarım dili korunurken bazı detay güncellemeleri yapılmış. Tanıtılan versiyonda yeni kırmızı renk seçeneği, 16 inç jantlar, tavan üzerine yerleştirilen LiDAR sensörü ve ön çamurluklardaki kamera bileşenleri dikkat çekiyor. Ayrıca arkada küçük bir mavi ışık detayı ve tek silecek yerine çift silecek sistemi de yapılan yenilikler arasında.

İç mekânda rafine değişimler

Kabin tarafında büyük bir değişim yok ancak kullanıcı deneyimini iyileştiren detaylar eklenmiş. Direksiyon üzerindeki tuşlar sadeleştirilirken, akıllı sürüş versiyonunda özel kontrol kulakçıkları sunuluyor. Orta konsolda gövde rengi tuşlar, soğutma destekli 50W kablosuz şarj ünitesi, tek bardaklık ve kapaklı kol dayama gibi detaylar dikkat çekiyor.

Motor ve performans

Yeni modelde elektrik motorunun gücü 60 kW (yaklaşık 80 hp) seviyesine çıkarılmış durumda. Özellikle üst donanım versiyonunda menzil artışıyla birlikte günlük kullanımda daha rekabetçi bir yapı hedefleniyor. Ancak fuarda tüm teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı.

Yeni Jeep Avenger'dan ilk ipucu: Aydınlatılmış panjurla geliyor 15 sa. önce eklendi

BYD Seagull, Çin’de geçtiğimiz yıl Nisan ayında 34 bin adedin üzerinde satış ile zirve yapmıştı. Ancak sonrasında satışlar 30 bin seviyesinin altına geriledi. Bunun en büyük nedeni ise Geely’nin Xingyuan modeli başta olmak üzere artan rekabet. Ayrıca Arcfox T1 ve Leapmotor A10 gibi yeni oyuncular da segmentte baskıyı artırmış durumda.

En ucuz BYD yenilendi: Daha uzun menzil ve Lidar

