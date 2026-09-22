En ucuz elektrikli otomobillerin gerçek menzili test edildi: İşte sonuçlar

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İngiliz otomobil kanalı Carwow, piyasadaki en erişilebilir 8 küçük elektrikli otomobili gerçek dünya koşullarında, bataryaları tamamen tükenene kadar sürerek dikkat çekici bir menzil testi gerçekleştirdi. Bataryaları %100 dolu olarak yola çıkan araçlar klimaları açık, yasal hız sınırlarına uyularak ve hava sıcaklığının yaklaşık 33 dereceye ulaştığı bir günde, tamamen durana kadar test edildi.

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Test sonucunda en uzun mesafeyi Hyundai Inster katetti. Resmi WLTP menzili 369 km olan otomobil zorlu test koşullarında 341 km yol alarak fabrika verisinin %95'ine ulaşmayı başardı. Araç, batarya göstergesi sıfırı gösterdikten sonra bile gücünü kademeli olarak azaltarak bir süre daha yol almaya devam etti.

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Fiat Grande Panda'dan sürpriz

Testin en büyük sürprizlerinden birine ise Fiat Grande Panda imza attı. Fabrika verilerine göre 320 km menzil sunan model, gerçek dünya testinde 325 km yol kat ederek WLTP menzilini geride bıraktı ve %102'lik bir başarı oranına ulaştı.

Testte yer alan 8 elektrikli otomobilin ulaştığı menzil ve WLTP verilerine kıyasla elde ettikleri oranlar şu şekilde:

Model WLTP Menzili Gerçek Sürüş Menzili Başarı Oranı Batarya Kapasitesi Verimlilik (km/kWh) Hyundai Inster 369 km 341 km %95 49 kWh 7.1 km/kWh Fiat Grande Panda 320 km 325 km %102 44 kWh 6.6 km/kWh BYD Dolphin Surf 322 km 299 km %93 43.2 kWh 7.7 km/kWh Citroen e-C3 320 km 275 km %86 44 kWh 5.3 km/kWh Leapmotor T03 266 km 225 km %85 37.3 kWh 6.3 km/kWh Dacia Spring 225 km 198 km %88 26.8 kWh 7.7 km/kWh Honda Super-N 206 km 195 km %95 29.6 kWh 7.1 km/kWh Microlino 183 km 185 km %101 15 kWh 12.4 km/kWh

Enerji tüketimleri nasıl?

Enerji verimliliği açısından azami hızı 90 km/s ile sınırlı olan Microlino, kWh başına 12.4 km yol alarak testteki en verimli model oldu. Geleneksel binek otomobiller arasında ise BYD Dolphin Surf ve Dacia Spring, kWh başına yaklaşık 7.7 km menzil sunarak öne çıktı. Citroën e-C3 ise 5.3 km/kWh ile grubun en yüksek enerji tüketimine sahip modeli oldu.

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Batarya tükendiğinde yaşananlar

Gösterge panelinde kalan menzil %0'a düştüğünde araçların tepkileri de birbirinden farklı oldu. Dacia Spring ve Hyundai Inster gibi modeller gücü kademeli olarak azaltarak sürücüye kenara çekmek veya en yakın şarj istasyonuna ulaşmak için ek mesafe kazandırdı.

Citroen e-C3, gösterge panelinde menzil sıfırı gösterdikten sonra yaklaşık 10.8 km daha ilerleyebildi ancak ardından tamamen durdu ve bir daha hareket etmedi. Sürücü el frenini indirip aracı iterek yakındaki bir şarj istasyonuna ulaştırdı. Ancak araç ilk şarj cihazında şarj kabul etmedi ve ardından kendini kilitledi. Bu nedenle istasyondan ayrılabilmesi için çekici yardımı gerekti.

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En ucuz elektrikli otomobillerin gerçek menzili test edildi

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