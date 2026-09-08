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    En ucuz elektrikli yenilendi: Karşınızda yeni Dacia Spring!

    Dacia, şehir içi elektrikli modeli Spring’i baştan aşağı yeniledi. Renault Twingo platformunda 16 ayda geliştirilen yeni Spring; büyüyen boyutları, 250 km menzili ve kaslı tasarımıyla geliyor.

    En ucuz elektrikli yenilendi: Karşınızda yeni Dacia Spring! Tam Boyutta Gör
    Dacia, Avrupa’da son 5 yılda 210 bin adetten fazla satan şehir içi elektrikli modeli Spring’in ikinci neslini tanıttı. Renault Grubu’nun yeni elektrikli Twingo modeliyle aynı platformu paylaşan araç, sadece 16 ayda tasarlanıp üretime hazır hale getirilerek grup tarihinin en hızlı geliştirilen otomobili oldu.

    Dacia Spring fiyatı ve özellikleri

    2030 yılına kadar çıkacak dört yeni elektrikli Dacia modelinin ilk halkası olan yeni Spring, İngiltere ve Avrupa pazarında teşvikler öncesi 17.900 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    En ucuz elektrikli yenilendi: Karşınızda yeni Dacia Spring! Tam Boyutta Gör
    Eski neslin dar ve küçük tekerlekli yapısına yönelik eleştirileri dikkate alan Dacia tasarım ekibi, yeni modeli çok daha kaslı ve heybetli hatlara kavuşturdu. Twingo ile aynı altyapıyı paylaşan yeni Spring; 3.850 mm uzunluk, 1.740 mm genişlik ve 1.490 mm yükseklik değerleriyle önceki nesle göre tüm boyutlarında belirgin şekilde büyüdü.

    Tasarım tarafında ise şişkin çamurluklar, sert hatlı tamponlar ve Dacia’nın karakteristik altıgen havalandırma ızgaralarıyla daha heybetli bir duruş sergiliyor. Kompakt model, Twingo'nun sevimli ve yuvarlak hatlarına kıyasla çok daha sert ve ciddi bir tasarıma sahip. Twingo'dan 60 mm daha uzun arka uzantısı sayesinde 337 litrelik bagaj hacmi sunan modelin kaputunun altında kablolar için 18 litrelik bir ön bagaj (frunk) yer alıyor.

    Performans ve şarj: Şehir içi ihtiyaçlarına tam uyum

    En ucuz elektrikli yenilendi: Karşınızda yeni Dacia Spring! Tam Boyutta Gör
    Dacia kullanıcılarının günde ortalama 21 km mesafe katettiği verisinden yola çıkan marka, batarya boyutunu makul tutarak aracı hafif ve uygun fiyatlı kılmayı başarmış. Ön aksa yerleştirilen elektrik motoru 60 kW (80 hp) güç ve 175 Nm tork sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 12.1 saniyede ulaşan Spring'in azami hızı 130 km/s olarak belirlenmiş.

    27.5 kWsa kapasiteli LFP bataryayla donatılan model, WLTP normlarına göre 250 km karma menzil vadediyor. Kullanıcı verilerine göre ev tipi şarj kullanımının %75 seviyesinde olduğu modelde, maksimum DC hızlı şarj hızı 50 kW olarak belirlenmiş. Bu da bataryanın %15'ten %80'e 28 dakikada şarj olmasını sağlıyor. 

    Akıllı telefon odaklı kokpit

    En ucuz elektrikli yenilendi: Karşınızda yeni Dacia Spring! Tam Boyutta Gör
    Pencerelerin altındaki tüm gövde panelleri ve iç mekan Spring’e özel olarak yeniden tasarlandı. Giriş seviyesi "Expression" donanımında orta multimedya ekranı yerine akıllı telefon tutucu yer alırken, üst donanım "Journey" paketinde 10.1 inçlik dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor. Kabin içerisinde telefon şarj standı, çanta askısı ve ek bardaklık gibi aksesuarların takılabildiği YouClip sabitleme noktaları yer alıyor.

    Yeni Dacia Spring, Twingo ile birlikte Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek.  Önceki model Çin'de üretildiği için Türkiye'de satılamıyordu. Dacia'nın Avrupa Birliği'ndeki teşvikler için attığı bu adım, yeni Spring'in ülkemize dönmesini sağlayacak.

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