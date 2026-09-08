En ucuz elektrikli yenilendi: Karşınızda yeni Dacia Spring!

2030 yılına kadar çıkacak dört yeni elektrikli Dacia modelinin ilk halkası olan yeni Spring, İngiltere ve Avrupa pazarında teşvikler öncesi 17.900 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Tasarım tarafında ise şişkin çamurluklar, sert hatlı tamponlar ve Dacia’nın karakteristik altıgen havalandırma ızgaralarıyla daha heybetli bir duruş sergiliyor. Kompakt model, Twingo'nun sevimli ve yuvarlak hatlarına kıyasla çok daha sert ve ciddi bir tasarıma sahip. Twingo'dan 60 mm daha uzun arka uzantısı sayesinde 337 litrelik bagaj hacmi sunan modelin kaputunun altında kablolar için 18 litrelik bir ön bagaj (frunk) yer alıyor.
Performans ve şarj: Şehir içi ihtiyaçlarına tam uyum
27.5 kWsa kapasiteli LFP bataryayla donatılan model, WLTP normlarına göre 250 km karma menzil vadediyor. Kullanıcı verilerine göre ev tipi şarj kullanımının %75 seviyesinde olduğu modelde, maksimum DC hızlı şarj hızı 50 kW olarak belirlenmiş. Bu da bataryanın %15'ten %80'e 28 dakikada şarj olmasını sağlıyor.
Akıllı telefon odaklı kokpit
Yeni Dacia Spring, Twingo ile birlikte Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek. Önceki model Çin'de üretildiği için Türkiye'de satılamıyordu. Dacia'nın Avrupa Birliği'ndeki teşvikler için attığı bu adım, yeni Spring'in ülkemize dönmesini sağlayacak.