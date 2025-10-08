En ucuz Tesla Model Y geldi! Standard versiyonda eksik-fazla ne varsa her şeyi bu videoda açıkladık

Tesla Model Y artık daha ulaşılabilir! Ama Standard versiyon alınır mı? Hangi özellikler eksik ve hangilerinin eksikliği önemli? Merak edilen soruların yanıtlarını Barış Cankı'ya sorduk!

Tesla'nın merakla beklenen en uygun fiyatlı elektrikli aracı "Model Y Standard" nihayet tanıtıldı! Cem Sünbül'ün sorduğu ve Barış Cankı'nın detaylarıyla cevapladığı bu yeni versiyona dair tüm bilgileri mercek altına aldık. 39.990 dolarlık satış etiketiyle gelen bu model, standart Model Y'ye göre 5.000 dolar daha ucuz ama peki bu fiyat farkı için hangi özelliklerden vazgeçiyorsunuz? Videomuzda Tesla Model Y Standard'ın dış tasarımındaki değişiklikleri inceliyoruz.

Matrix LED teknolojisinin çıkarılması, yeni ince far tasarımı ve aerodinamik 18 inçlik jantlar gibi detayları ele alıyoruz. Üç renk seçeneği ve fiyatlandırma stratejisini de masaya yatırıyoruz. İç mekan kısıtlamaları videomuzun önemli başlıklarından biri. HEPA filtrenin olmaması, manuel aynaların kullanılması, lamine cam eksikliği ve ses yalıımındaki zayıflama gibi konuları detaylıca tartışıyoruz. Kumaş-vegan deri döşeme kombinasyonunun avantaj ve dezavantajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Ses sistemi ve multimedya özellikleri açısından Standard versiyon ciddi farklılıklar içeriyor. 7 hoparlörlü sistem, subwoofer eksikliği, arka yolcu ekranının olmaması ve FM/AM radyonun çıkarılması gibi konuları derinlemesine analiz ediyoruz. Orta konsol tasarımındaki değişiklikleri de gözler önüne seriyoruz. Yazılım tarafındaki sadeleştirmeler Tesla'nın maliyet düşürme stratejisinin önemli bir parçası.

Basit otopilot dahil bazı sürüş destek özelliklerinin bu modelde sunulmaması ne anlama geliyor? Bu konuyu Barış Cankı uzman bakış açısıyla değerlendiriyor. Teknik özellikler bölümünde 69 kWh batarya kapasitesi, 516 km menzil, 6,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma ve 225 kW DC şarj desteğini inceliyoruz. 15 dakikada 257 km menzil kazandıran şarj teknolojisinin gerçek hayattaki performansını tartışıyoruz.

En önemlisi ise bu videoda Tesla Model Y Standard'ın Amerika dışında ülkemizde satılması durumunda almayı düşünecekler için kapsamlı yorumlarla hangi özelliklerin gerçekten önemli olduğunu, hangilerinden vazgeçilebileceğini konuştuk. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın!

