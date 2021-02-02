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    En Ucuz Uçak Bileti Nasıl Bulunur?

    Seyahat etmenin genellikle en güvenilir ve hızlı yolu uçak ile seyahat etmektir. Ancak uçak ile yapılan seyahatlerin diğer yollara göre biraz daha pahalı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple seyah
    02 Şubat 2021, 03:00 (2 hf.)
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    Seyahat etmenin genellikle en güvenilir ve hızlı yolu uçak ile seyahat etmektir. Ancak uçak ile yapılan seyahatlerin diğer yollara göre biraz daha pahalı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple seyahat etmeyi seven ve sık sık seyahat etmek zorunda olan kişilerin yaşadığı en büyük problem ucuz uçak bileti bulmak olacaktır. Ucuz uçak bileti bulmak için etkili olan bir takım hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

    Bu hususlar temel olarak şu şekilde sıralanabilir;

    • Bilet alacağınız tarih.
    • Gidiş dönüş olarak mı yoksa tek yön mü bilet alacağınız.
    • Bilet aldığınız sezon.
    • Hangi firmayı tercih edeceğiniz.

    Yukarıda bahsedilen hususlar gibi pek çok husus olup bunlar doğrultusunda hareket edildiği takdirde ucuz uçak bileti bulmak kolaylaşacaktır.

    Seyahat Tarihlerini Esnek Tutmak

    Yapılacak olan seyahatlerin tarihleri uçak biletinin fiyatının belirlenmesinde oldukça etkilidir. İnsanların çoğu seyahat etmek için bayram ya da tatil gibi zamanları tercih ediyor. Bu nedenle de uçak bileti fiyatları bu dönemde çok daha yüksek bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığı takdirde eğer bir önceliğiniz yoksa bu dönemler dışında bir tarih seçmeniz ucuz uçak bileti bulma açısından çok daha kolay olacaktır. Ancak seyahatiniz bu dönemlere geliyor ise bu durumda ise biletinizi erken almanız ya da firmaların yapacağı kampanyaları takip etmeniz oldukça önemlidir. Aynı zamanda ucuz biletler çoğunlukla çok erken ya da çok geç saatlerde olan uçaklarda karşınıza çıkacağından ulaşım imkanınız elverişli ise bu saatlerde de tercih edebilirdiniz.

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    Alternatif Havalimanlarını Araştırın

    Günümüzde büyük şehirlerin neredeyse hepsinde alternatif hava yollarına rastlamak mümkündür. Bu sebeple bilet alırken sadece bir havayolundan almak yerine diğerlerini de araştırıp ucuz olanı tercih etme imkanı elde edebilirsiniz. Aktarma yapılarak de bileti daha ucuza getirme imkanınız varsa bu yolu da denemeniz tavsiye edilir.

    Biletinizi Erken Veya Geç Alın

    Havayolları genellikle belirli sayıda koltuk sattıktan sonra geri kalan koltukları biraz daha pahalıya satmaktadır. Genellikle bu işlemler seyahatlerin yoğun olduğu dönemlerde uygulanır. Bu nedenle biletinizi erken alıp bilet fiyatınızı biraz daha ucuza getirme imkanı yakalayabilirsiniz. Bunun tam tersi olduğu durumlarda görülebilir tabi ki. Bu durum genellikle seyahat sıklığının olmadığı dönemlerde firmaların koltukların boş kalmamasını sağlamak amacıyla son kalan koltukları biraz daha ucuz fiyata satması şeklinde olur. Bu nedenle günlük hatta saatlik yapılan bilet fiyatı değişikliklerini sürekli takip etmek gerekecektir.

    Farklı Havayollarından Tek Yön Bilet Fiyatlarına Bakın

    Çoğunlukla uçak seyahatlerinde gidiş dönüş bilet almanın ucuza geldiği bilinir ancak bazen diğer havayolları araştırılıp tek gidiş ve dönüş bileti almak daha karlı bir seçenek olacaktır. Bunun için uçak bileti arama motorları bize oldukça faydalı olacaktır. Özellikle rekabetin yüksek olduğu zamanlarda arama motorlarından yapılacak araştırma ile ucuz bilet bulma imkanı çok daha kolay bir hal alacaktır.

    En uygun uçak bileti için Biletali web sitesini ziyaret edebilirsiniz.



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