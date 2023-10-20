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Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca seyahatsever uçak bileti en uygun ne zaman alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlandırma politikalarına göre en ucuz uçak bileti ne zaman alınır?

Enucuzu , dilediğiniz rotalar için belirli bir dönem aralığındaki en ucuz biletleri kontrol etmenizi sağlayan bilet karşılaştırma ve uçuş takvimi özelliklerine sahiptir.

Bu özelliklerden yararlanarak seyahatiniz için en uygun uçak bileti tarihlerini tek tıklama ile kontrol edebilir ve indirimli seyahatin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uçak Bileti En Uygun Ne Zaman Alınır?

Araştırmalar, uçak bileti satın almak için en ideal zaman aralığının seyahatinizden yaklaşık üç hafta ila dört ay önce olduğunu göstermektedir.

Yani 01 Ocak 2023 tarihinde bir tatil planı yapmaya başladıysanız uçak bileti ararken göz atmak isteyebileceğiniz en ideal tarih aralığı 22 Ocak 2023 ila 01 Mayıs 2023 dönemleri olacaktır.

Tabii ki bu sürenin her zaman ve her koşulda geçerli olmadığı unutulmamalıdır çünkü hava yolu şirketleri döneme, kampanyalara ve uçakların doluluk oranlarına bağlı olarak farklı fiyatlandırma politikaları uygulayabilir. Ayrıca tatil dönemlerine denk gelen uçuşlar daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olabilir.

Bu nedenle belirli bir tarihe ait biletleri incelerken o tarihe yakın olan önceki ve sonraki tarihlere bakmanızı da öneririz.

Her hâlükarda uçuşunuza ne çok uzak ne de çok yakın tarihleri tercih etmemeniz daha doğru olacaktır çünkü gidiş tarihi yaklaştıkça ortalama bilet fiyatları yükselme eğilimi gösterir. Benzer bir durum çok uzak tarihteki uçak biletleri için de geçerli olabilir.

Yukarıda belirttiğimiz tarih aralıklarını kullanarak seyahatiniz için en ucuz uçak bileti tekliflerini bulabilir ve ödemeniz gereken bilet fiyatını önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

Eğer bir yurt dışı seyahatinde bulunacaksanız ve ziyaret etmek istediğiniz ülke vize gereksinimlerine sahipse, üç haftalık dönem vize başvurularınızı tamamlamak ve başvuru sonucu beklemek için yetersiz kalabilir.

Uçuşunuzu daha erken bir tarihte planlamak en uygun uçak bileti nasıl alınır sorusuna verebileceğimiz yanıtlardan yalnızca birisidir. Hadi tüm yöntemleri ayrı bir başlık altında ele alalım.

Ucuz Uçak Bileti Alma Yöntemleri Neler?

Uçak Bileti Arama Motoru Kullanın

Seyahatinizi Önceden Planlayın

Gizli Sekme Kullanın

Seyahatinizi Hafta İçine Denk Getirin

Erken ya da Geç Saatlerdeki Uçuşları Tercih Edin

Uçuşları Tek Yön Olarak Arayın

Hava Yolu Şirketlerinin Kampanyalarını Takip Edin

Banka Kampanyalarını Takip Edin

Talebin Daha Az Olduğu Dönemleri İnceleyin

Farklı Havalimanlarına Göz Atın

1- Uçak Bileti Arama Motoru Kullanın

Günümüzde bir şehirden başka bir şehre seyahat ederken kullanabileceğiniz onlarca farklı hava yolu şirketi bulunuyor ancak bunları tek tek kontrol etmek genellikle büyük bir zaman kaybına neden olur.

Enucuzu.com sayesinde onlarca farklı hava yolu şirketinin uçak bileti fiyatlarını tek tıklama ile karşılaştırabilir ve seyahatiniz için en ucuz bilet seçeneklerini bulabilirsiniz.

Ayrıca Günlük Fiyat Tahminleri sayesinde seçtiğiniz rota için en ucuz uçak biletinin hangi tarihte satıldığını kontrol edebilir ve seyahat planınızı bu takvime göre uyarlayarak çok daha ucuza seyahat edebilirsiniz.

2- Seyahatinizi Önceden Planlayın

Seyahatinizi önceden planlamak hem ulaşım hem de konaklama masraflarınızı önemli ölçüde düşürmenize yardımcı olur.

Yukarıda, uçak bileti satın almak için en ideal tarihin seyahatinizden yaklaşık üç hafta ila dört ay önce olduğuna değinmiştik.

Bu kuralı takip ederek hem ucuz uçak bileti satın alabilir hem de konaklama ihtiyaçlarınız için erken rezervasyon indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

3- Gizli Sekme Kullanın

Bazı hava yolu şirketleri önceki arama etkinliklerizi saklayarak bir bilete ikinci kez göz attığınızda öncekinden daha yüksek fiyatlar teklif edebilir.

Bu sorunu önlemek ve mümkün olan en iyi teklifi elde ettiğinizden emin olmak için arama işlemlerinizden önce internet tarayıcınızı gizli sekme üzerinden kullanmayı deneyebilir veya bu tür sorunlarla uğraşmamak için tüm işlemlerinizi Enucuzu.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

4- Seyahatinizi Hafta İçine Denk Getirin

Seferler genellikle hafta sonu boyunca daha yoğun oldukları için uçak biletinizi hafta içine denk getirmek daha ucuza bilet satın alabilmenize yardımcı olabilir.

Bu nedenle gidiş ve dönüş uçuşlarınızı cumartesi ya da pazar günleri yerine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ya da cuma günler için planlamayı deneyebilirsiniz.

5- Erken ya da Geç Saatlerdeki Uçuşları Tercih Edin

Uçuşunuzu seçerken belirlediğiniz kalkış saati de ödemeniz gereken toplam tutarı önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir.

Günün daha aktif saatleri olan 10:00 - 22:00 saatleri arasında satılan uçak biletleri diğerlerinden daha pahalı olma eğilimindedir.

Bu nedenle uçuşunuzu planlarken, bu sizin için bir sorun olmayacaksa, biraz daha erken ya da biraz daha geç saatlere göz atmanızı da tavsiye ederim.

6- Uçuşları Tek Yön Olarak Arayın

Çoğu zaman gidiş - dönüş bileti almak seyahatinizi daha ucuza getirir ancak bu durum her zaman geçerli olmayabilir.

Bu nedenle en uygun gidiş - dönüş teklifine göz attıktan sonra ilgili güzergahlar için ayrı ayrı tek yön bilet araması yapın ve toplamda ne kadara mâl olduğunu hesaplayın.

Eğer gidiş ve dönüş biletlerini ayrı ayrı satın almak daha uyguna mâl oluyorsa gidiş - dönüş bileti almak yerine biletleri tek tek satın alabilirsiniz.

7- Hava Yolu Şirketlerinin Kampanyalarını Takip Edin

Çoğu hava yolu şirketi belirli aralıklarla kampanyalar düzenler. Bu kampanyaları düzenli olarak takip ederek kısa süreli fırsatları yakalayabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Her bir hava yolu şirketinin internet sitesini düzenli olarak takip etmek zor olabileceği için ilgilendiğiniz hava yolu şirketinin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, bildirim almak için mobil uygulamalarını indirebilir veya pazarlama amaçlı e-posta bültenlerine kayıt olabilirsiniz.

8- Banka Kampanyalarını Takip Edin

Bankaların seyahat harcamalarına yönelik kampanyalarını takip ederek satın aldığınız uçak biletinden puan ya da mil kazanabilirsiniz.

Bu da nihai durumda uçak biletinizi daha ucuza getirmenizi sağlar. Ayrıca ödemeleri hafifleştirmek için bankaların çeşitli taksitlendirme ve öteleme kampanyalarına göz atmayı da unutmayın.

9- Talebin Daha Az Olduğu Dönemleri İnceleyin

Seyahatinizi resmi tatillerle birleştirmek harika bir fikir olsa da bu tür dönemlerde uçak biletlerine yönelik talep arttığı için ödemeniz gereken ortalama bilet fiyatları da artış gösterecektir.

Dolayısı ile hem şu an bulunduğunuz ülkenin hem de ziyaret etmek istediğiniz ülkenin resmi tatillerini ve önemli etkinlik takvimlerini inceleyerek talebin daha az olduğu normal dönemleri tercih etmeyi deneyebilirsiniz.

Örneğin Brezilya’ya yapmak istediğiniz tatilin karnaval dönemine denk gelmesi daha yüksek ödeme yapmanıza neden olabilir.

10- Farklı Havalimanlarına Göz Atın

Seyahatinizi planlarken hem gidiş hem de dönüş noktanızı tek bir seçenek üzerinden belirlemek yerine farklı alternatifleri incelemenizi de tavsiye ederim.

Örneğin İstanbul’da yaşıyorsanız hem İstanbul Havalimanı kalkışlı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferlere göz atabilirsiniz.

Benzer şekilde Muğla’da yaşıyorsanız yalnızca Muğla kalkışlı seferlere göz atmak yerine İzmir kalkışlı seferlere de göz atabilirsiniz.

Bu durumda Muğla’dan İzmir’e gitmek ek bir yük gibi gözükebilir ancak bazen uçak biletini (iki şehir arasındaki ulaşım maliyetleri de dâhil olmak üzere) çok daha ucuza satın alabilmenize olanak tanır.

Tabii ki kuralımız tek yönlü geçerli değil. Aynı zamanda gitmek istediğiniz şehirdeki veya bu şehre yakın olan diğer şehirlerdeki alternatif havalimanlarını da kontrol etmelisiniz.

Sonuç

Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde ucuz uçak bileti satın almak için dikkat etmeniz gereken püf noktaları ele aldık.

Enucuzu.com tarafından sunulan uçak bileti karşılaştırma ve günlük fiyat tahminleri sayesinde bir sonraki seyahatinizi daha ucuza getirebilir ve kendinize eğlenmek için daha fazla bütçe ayırabilirsiniz.

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En Ucuz Uçak Bileti Ne Zaman Alınır?