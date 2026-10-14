En uzun güncelleme desteği sunan TV markaları

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Akıllı televizyon satın alırken ekran kalitesi ve görüntü teknolojilerinin yanı sıra yazılım desteğinin süresine de dikkat etmek gerekiyor. Üreticilerin güncelleme politikaları önemli ölçüde farklılık gösterirken Samsung ve LG, uzun süreli işletim sistemi desteğiyle öne çıkıyor.

Samsung, akıllı TV'lerde 7 yıl güncelleme sunuyor

Samsung, uzun süreli yazılım desteği konusunda öne çıkan markalar arasında yer alıyor. Şirket, 2024 yılında duyurduğu program kapsamında 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen belirli akıllı TV modellerine 7 yıl boyunca Tizen OS güncellemesi sunuyor. Bu destek, 2023 yılında piyasaya çıkan bazı modelleri de kapsıyor.

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Linux tabanlı Tizen işletim sistemini kullanan televizyonlar, bu sayede daha uzun süre yeni yazılım özelliklerinden ve güvenlik güncellemelerinden yararlanabiliyor. Örneğin 2024 model ve destek kapsamındaki bir Samsung televizyonun yazılım desteğinin en az 2031 yılına kadar sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte daha eski modeller için yeni Tizen ana sürümlerinin sunulması garanti edilmiyor. Bu televizyonlar, ihtiyaç duyuldukça bakım ve güvenlik güncellemeleri almaya devam edebiliyor.

LG, webOS Re:New programıyla destek süresini uzatıyor

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LG, 2024 yılının başında duyurduğu webOS Re:New programıyla belirli televizyonlarına uzun süreli işletim sistemi desteği sağlıyor. Şirket, 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen uygun modeller için 5 yıl boyunca webOS ana sürüm yükseltmesi taahhüt ediliyor.

2024 ve sonrasında satışa sunulan belirli OLED, QNED ve diğer televizyon modellerinde ise destek kapsamı ve süresi modele göre değişebiliyor. Bu nedenle LG televizyonlarda bütün ürün ailesini kapsayan tek bir güncelleme süresi bulunduğunu söylemek mümkün değil.

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Güncellemelerin yeni televizyonlarla aynı anda sunulması da gerekmiyor. Örneğin 2026 model televizyonlarla gelen webOS 26 sürümü, destek kapsamındaki 2025 model bir televizyona daha sonraki bir tarihte ulaşabiliyor.

Sony, televizyon modeline göre güncelleme sunuyor

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Sony, Samsung ve LG gibi bütün televizyonlarını kapsayan sabit bir yazılım desteği süresi açıklamıyor. Güncellemelerin ne zamana kadar sunulacağı, televizyonun modeline göre değişiklik gösterebiliyor.

Bunu 2025 model iki televizyon üzerinden görmek mümkün. Sony Bravia K-65XR80M2 OLED modelinin destek sayfasında Nisan 2029, Sony Bravia 2 II K-65S25VM2 modelinin güvenlik güncellemeleri içinse Haziran 2030 tarihi belirtiliyor. Sony, 2021 sonrasında piyasaya sürülen televizyonlarında Google TV platformunu kullanıyor. Daha eski modellerde ise Android TV işletim sistemi bulunuyor.

TCL'nin politikası net değil

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TCL de televizyonları için bütün modelleri kapsayan kesin bir yazılım desteği süresi açıklamıyor. Şirketin yazılım güvenliği politikasında, belirli bir cihaz modelinin ilk sevkiyatından itibaren genellikle en az iki yıl boyunca güvenlik güncellemesi sağlandığı belirtiliyor. Ancak bu açıklama doğrudan televizyonları kapsamına alan ayrıntılı bir taahhüt niteliği taşımıyor.

TCL'nin televizyonlarında modele bağlı olarak Google TV, eski ürünlerde Android TV veya Roku TV işletim sistemi kullanılabiliyor. Bu nedenle işletim sistemi güncellemelerinin süresi ve güvenlik yamalarının ne kadar devam edeceği, satın alınan televizyonun modeline ve platformuna göre değişebiliyor.

Yerli TV markalarında durum ne?

Google TV / Android TV kullanan markalarda (Philips, Sony, TCL, Vestel Google TV vb.) yazılım desteğini esasında Google ve işlemci üreticisi (örneğin MediaTek) belirliyor. Bunlarda sürüm güncellemeleri 2-4 yıl, güvenlik güncellemeleri ise 3-5 yıl olabiliyor. Ancak modele ve markaya göre kesin bir takvim söz konusu değil.

Yerli markaların kendi özgün sistemlerini çalıştıran TV modellerinde ise yazılım desteği daha sınırlı oluyor. Genellikle buradaki destek 1-3 yıl kadar olabiliyor. Ancak yazılım desteği yamalar ve uygulama güncellemeleriyle sınırlı kalabiliyor. Yerli markalarda yazılım desteğini etkileyen bir diğer faktör ise ilgili modelin piyasadaki durumu. Eğer çok rağbet gören bir modelse destek süresi uzayabiliyor.

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