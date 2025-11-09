Giriş
    En uzun menzilli Tesla Model Y, Çin'de tanıtıldı

    Tesla, Çin pazarında Model Y'nin şimdiye kadarki en uzun menzile sahip versiyonunu satışa sundu. Araçta kullanılan NMC batarya, Model Y'ye hem daha fazla menzil hem de ekstra performans kazandırıyor.

    En uzun menzilli Tesla Model Y, Çin'de tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Çin bölümü, Model Y'nin şimdiye kadarki en uzun menzile sahip versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, arkadan itişli yapısını korurken, menzil ve performansı bir arada sunarak Model Y serisinde çıtayı yükseltiyor.

    Yeni Model Y'yi rekor menzile taşıyan temel değişiklik, kullanılan batarya oldu. Araçta standart lityum-demir-fosfat (LFP) yerine, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip LG üretimi 78.4 kWh'lık nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya paketine yer verildi. Normalde NMC batarya daha pahalı dört tekerlekten çekişli versiyonlarda kullanılıyor.

    En uzun menzilli Tesla Model Y, Çin'de tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Performans da yükseldi

    Bataryada yapılan değişim aracın menzilini CLTC ölçüm standardına göre 821 kilometreye kadar çıkararak yeni bir rekorun kapısını araladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Çin'de satılan en uygun fiyatlı Model Y 593 kilometre menzil sunarken, aynı NMC bataryayı kullanan çift motorlu versiyon 750 kilometreye kadar yol yapabiliyor.

    Yeni uzun menzilli modelin fiyatı 288.500 yuan, yani 40.500 dolar seviyesinde. Batarya değişimi yalnızca menzili artırmakla kalmamış, performansı da iyileştirmiş görünüyor. Tesla her zamanki gibi güç değerlerini tam olarak açıklamasa da, yeni versiyonun 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniyeden 5.6 saniyeye inmiş. Maksimum hızın ise 201 km/s olduğu ifade ediliyor.

