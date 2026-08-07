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    En uzun ömürlü otomobiller ve markalar belli oldu: İşte liste

    400 milyon aracı analiz edildiği çalışmada en uzun ömürlü otomobiller ve markalar tespit edildi. Buna göre en uzun ömürlü otomobil Toyota Sequoia oldu. İşte listeler:

    en uzun ömürlü otomobiller Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli otomotiv analiz şirketi iSeeCars, 2025 yılına ait "En Uzun Ömürlü Otomobiller" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık 400 milyon aracın verilerinin incelendiği çalışmada modellerin yaklaşık 400 bin kilometreye ulaşma olasılıkları hesaplandı. Araştırmaya göre sektör genelinde bir otomobilin bu kilometreyi görebilme ihtimali yüzde 4,8 seviyesinde. Listenin zirvesindeki model ise bu ortalamayı yıkıp geçiyor.

    Toyota hem modellerde hem markalarda lider

    Çalışmanın zirvesinde yer alan Toyota Sequoia, yüzde 39,1 ile 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali en yüksek otomobil oldu. Onu yüzde 32,9 ile Toyota 4Runner, yüzde 31,0 ile Toyota Highlander Hybrid ve yüzde 30,0 ile Toyota Tundra takip etti. İlk beşte yer alan tek Toyota dışı model ise yüzde 27,5 oranıyla Lexus IS oldu.

    En uzun ömürlü 10 otomobil
    Sıra Model 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı Ortalamaya göre
    1 Toyota Sequoia %39,1 8,1 kat
    2 Toyota 4Runner %32,9 6,8 kat
    3 Toyota Highlander Hybrid %31,0 6,5 kat
    4 Toyota Tundra %30,0 6,3 kat
    5 Lexus IS %27,5 5,7 kat
    6 Toyota Tacoma %25,3 5,3 kat
    7 Toyota Avalon %18,9 3,9 kat
    8 Lexus GX %18,3 3,8 kat
    9 Lexus RX Hybrid %17,0 3,5 kat
    10 Honda Ridgeline %14,7 3,1 kat

    Araştırma aynı zamanda markaların genel dayanıklılık performansını da ortaya koyuyor. Toyota, ortalama yüzde 17,8 ile 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali en yüksek marka olarak ilk sıraya yerleşti. Bu oran sektör ortalamasının yaklaşık 3,7 katı anlamına geliyor.

    En uzun ömürlü otomobil markaları
    Sıra Marka 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı Ortalamaya göre
    1 Toyota %17,8 3,7 kat
    2 Lexus %12,8 2,7 kat
    3 Honda %10,8 2,3 kat
    4 Acura %7,2 1,5 kat
    Ortalama Tüm markalar %4,8 -
    5 GMC %4,6 1,0 kat
    6 Tesla %4,6 1,0 kat
    7 Chevrolet %4,5 0,9 kat
    8 Cadillac %4,5 0,9 kat
    9 Mazda %3,6 0,7 kat
    10 Ram %3,5 0,7 kat

    Toyota'nın ardından Lexus yüzde 12,8, Honda yüzde 10,8 ve Acura yüzde 7,2 ile sıralandı. Dikkat çeken nokta ise yalnızca bu dört markanın sektör ortalamasının üzerine çıkabilmesi oldu

    En uzun ömürlü SUV modelleri
    Sıra SUV Modeli 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı Ortalamaya göre
    1 Toyota Sequoia %39,1 9,1 kat
    2 Toyota 4Runner %32,9 7,7 kat
    3 Toyota Highlander Hybrid %31,0 7,2 kat
    4 Lexus GX %18,3 4,3 kat
    5 Lexus RX Hybrid %17,0 4,0 kat
    6 Honda Pilot %13,1 3,1 kat
    7 Toyota Highlander %12,7 2,9 kat
    8 Chevrolet Suburban %11,8 2,8 kat
    9 Lexus RX %10,7 2,5 kat
    10 Honda CR-V %10,6 2,5 kat

    En uzun ömürlü 25 model incelendiğinde SUV segmenti 11 modelle listenin en büyük bölümünü oluşturdu. Araştırmada ayrıca yedi sedan, altı pick-up ve bir minivan yer aldı. Toyota dört SUV modeliyle öne çıkarken, Lexus üç, Honda iki, Acura ve Chevrolet ise birer SUV ile listede temsil edildi. SUV kategorisinin ilk 5'te Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Lexus GX, Lexus RX Hybrid yer aldı.

    En uzun ömürlü hibrit otomobiller
    Sıra Hibrit Model 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı Hibrit ortalamasına göre
    1 Toyota Highlander Hybrid %31,0 3,2 kat
    2 Lexus RX Hybrid %17,0 1,8 kat
    3 Toyota Prius %12,2 1,3 kat
    4 Toyota Camry Hybrid %10,2 1,1 kat
    5 Toyota Avalon Hybrid %9,7 1,0 kat
    Ortalama Tüm hibritler %9,6 -

    2025 araştırmasında ilk kez hibrit modeller ayrı bir kategori olarak değerlendirildi. Yeterli veri bulunan yedi hibrit model arasında Toyota Highlander Hybrid ilk sırada yer aldı. Onu Lexus RX Hybrid, Toyota Prius, Toyota Camry Hybrid ve Toyota Avalon Hybrid izledi.

    Araştırmaya göre hibrit otomobillerin 400 bin kilometreye ulaşma ihtimali ortalama yüzde 9,6 olarak hesaplandı. Geçen yıl genel listede yalnızca üç hibrit model bulunurken, bu yıl bu sayı beşe yükseldi. 2023 yılında ise ilk 25 içerisinde hibrit model yer almıyordu.

    Kaynakça https://www.iseecars.com/longest-lasting-cars-study#v=202510 https://www.iseecars.com/longest-lasting-car-brands-study
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