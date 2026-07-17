En uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler: Temmuz 2026

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Tam Boyutta Gör Akıllı saat pazarında artık yalnızca sağlık özellikleri veya performans değil, pil ömrü de en önemli tercih kriterlerinden biri haline geldi. Silikon-karbon bataryalar ve daha verimli işlemciler sayesinde birçok yeni model tek şarjla birkaç gün kullanım sunabiliyor. İşte Temmuz 2026 itibarıyla en uzun pil ömrüyle öne çıkan akıllı saatler.

Xiaomi Watch 5

Listenin zirvesinde yer alan Xiaomi Watch 5, Wear OS 6 işletim sistemini kullanmasına rağmen pil ömrü konusunda en başarılı modellerden biri. 930 mAh silikon-karbon bataryaya sahip saat, normal kullanımda 6 güne, güç tasarrufu modunda ise 18 güne kadar kullanım sunuyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon ana işlemciye ek olarak düşük güç tüketimli yardımcı işlemci kullanan cihaz, adım sayma ve bildirim gibi işlemleri ikinci yonga üzerinden gerçekleştirerek enerji tüketimini azaltıyor. Böylece Google Haritalar, Wallet ve diğer Wear OS uygulamalarını kullanırken bile günlük şarj ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Ekran: 1.5 inç AMOLED, LTPO, 60Hz

1.5 inç AMOLED, LTPO, 60Hz İşlemci: Snapdragon W5 Gen 2 + yardımcı düşük güç işlemcisi

Snapdragon W5 Gen 2 + yardımcı düşük güç işlemcisi Batarya kapasitesi: 930 mAh (Silikon-karbon)

930 mAh (Silikon-karbon) İşletim sistemi: Wear OS 6 + HyperOS Watch

Wear OS 6 + HyperOS Watch Depolama: 64 GB

64 GB Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Pil ömrü: 6 gün (normal), 18 gün (güç tasarrufu)

OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 de Wear OS tabanlı modeller arasında uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Saat, standart kullanımda yaklaşık 5 gün, yoğun GPS ve sağlık takibi kullanımında ise yaklaşık 3 gün çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde ana işlemci devre dışı bırakılıyor ve düşük güç tüketimli yardımcı işlemci temel görevleri üstleniyor. Bu sayede kullanım süresi 16 güne kadar uzayabiliyor. 646 mAh bataryaya sahip model yaklaşık 75 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Titanyum alaşımlı kasa ve LTPO OLED ekran da hem dayanıklılık hem de enerji verimliliği açısından avantaj sağlıyor.

Ekran: 1.5 inç LTPO AMOLED

1.5 inç LTPO AMOLED İşlemci: Snapdragon W5 Gen 2 + BES2800 yardımcı işlemci

Snapdragon W5 Gen 2 + BES2800 yardımcı işlemci Batarya kapasitesi: 646 mAh

646 mAh İşletim sistemi: Wear OS 6

Wear OS 6 Depolama: 32 GB

32 GB Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC

Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC Pil ömrü: 5 gün (normal), 16 gün (güç tasarrufu)

Huawei Watch GT Runner 2

Üçüncü taraf uygulamalardan çok spor ve sağlık odaklı kullanım isteyenler için Huawei Watch GT Runner 2 güçlü bir alternatif konumunda. HarmonyOS işletim sistemi sayesinde daha düşük güç tüketen saat, hafif kullanımda 14 güne, normal kullanımda ise yaklaşık 7 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Tam Boyutta Gör Çift bant GPS desteğiyle 32 saate kadar kesintisiz konum takibi yapabilen model, maraton ve uzun doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için de uygun seçeneklerden biri. Yaklaşık 34,5 gram ağırlığı sayesinde uzun süreli kullanımlarda da konfor sağlıyor.

Ekran: 1.43 inç AMOLED, 466×466 piksel

1.43 inç AMOLED, 466×466 piksel İşlemci: Kirin giyilebilir platformu

Kirin giyilebilir platformu Batarya kapasitesi: Yaklaşık 530 mAh

Yaklaşık 530 mAh İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Depolama: 32 GB

32 GB Bağlantı: Bluetooth, Çift bant GPS, NFC (bölgeye göre)

Bluetooth, Çift bant GPS, NFC (bölgeye göre) Pil ömrü: 14 gün (hafif kullanım), 7 gün (normal kullanım)

Apple Watch Ultra 3

Apple ekosistemini tercih eden kullanıcılar için Apple Watch Ultra 3 gözden kaçırılmayacak bir model. Saat normal kullanımda 42 saate, Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde ise 72 saate kadar çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör watchOS 26 optimizasyonları ve S10 işlemcisi sayesinde her gün şarj gereksinimi azalırken, hızlı şarj özelliği de dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 dakikalık şarj, 12 saate kadar kullanım sağlayabiliyor.

Ekran: 1.92 inç LTPO OLED Retina (Always-On)

1.92 inç LTPO OLED Retina (Always-On) İşlemci: Apple S10 SiP

Apple S10 SiP Batarya kapasitesi: Yaklaşık 564 mAh

Yaklaşık 564 mAh İşletim sistemi: watchOS 26

watchOS 26 Depolama: 64 GB

64 GB Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Ultra Wideband, Çift frekans GPS

LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Ultra Wideband, Çift frekans GPS Pil ömrü: 42 saat (normal), 72 saat (Düşük Güç Modu)

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung'un mevcut amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch Ultra, 590 mAh bataryasıyla güç tasarrufu modunda 100 saate, egzersiz odaklı güç tasarrufu modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor.

Tam Boyutta Gör Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch arayüzünü kullanan saat, özellikle Galaxy ekosistemiyle derin entegrasyon sağlıyor. Galaxy Ring ile birlikte kullanıldığında uyku ve sürekli nabız takibi gibi görevler iki cihaz arasında paylaştırılabiliyor. Samsung'a göre bu yöntem kullanım senaryosuna bağlı olarak saatin pil ömrünü yaklaşık %30 artırabiliyor.

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Öte yandan Samsung'un bu ay içerisinde tanıtması beklenen Galaxy Watch Ultra 2 modelinin daha büyük batarya kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Sızıntılar doğru çıkarsa yeni model, tek şarjla kullanım süresini daha da ileri taşıyabilir.

Ekran: 1.5 inç Super AMOLED, Always-On

1.5 inç Super AMOLED, Always-On İşlemci: Exynos W1000 (3nm)

Exynos W1000 (3nm) Batarya kapasitesi: 590 mAh

590 mAh İşletim sistemi: Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch

Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch Depolama: 64 GB

64 GB Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Çift frekans GPS, NFC

LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Çift frekans GPS, NFC Pil ömrü: 100 saat (Güç Tasarrufu), 48 saat (Egzersiz Güç Tasarrufu)

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En uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler! Temmuz 2026

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