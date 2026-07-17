En uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler: Temmuz 2026

Xiaomi Watch 5
Listenin zirvesinde yer alan Xiaomi Watch 5, Wear OS 6 işletim sistemini kullanmasına rağmen pil ömrü konusunda en başarılı modellerden biri. 930 mAh silikon-karbon bataryaya sahip saat, normal kullanımda 6 güne, güç tasarrufu modunda ise 18 güne kadar kullanım sunuyor.
- Ekran: 1.5 inç AMOLED, LTPO, 60Hz
- İşlemci: Snapdragon W5 Gen 2 + yardımcı düşük güç işlemcisi
- Batarya kapasitesi: 930 mAh (Silikon-karbon)
- İşletim sistemi: Wear OS 6 + HyperOS Watch
- Depolama: 64 GB
- Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS
- Pil ömrü: 6 gün (normal), 18 gün (güç tasarrufu)
OnePlus Watch 4
OnePlus Watch 4 de Wear OS tabanlı modeller arasında uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Saat, standart kullanımda yaklaşık 5 gün, yoğun GPS ve sağlık takibi kullanımında ise yaklaşık 3 gün çalışabiliyor.
- Ekran: 1.5 inç LTPO AMOLED
- İşlemci: Snapdragon W5 Gen 2 + BES2800 yardımcı işlemci
- Batarya kapasitesi: 646 mAh
- İşletim sistemi: Wear OS 6
- Depolama: 32 GB
- Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
- Pil ömrü: 5 gün (normal), 16 gün (güç tasarrufu)
Huawei Watch GT Runner 2
Üçüncü taraf uygulamalardan çok spor ve sağlık odaklı kullanım isteyenler için Huawei Watch GT Runner 2 güçlü bir alternatif konumunda. HarmonyOS işletim sistemi sayesinde daha düşük güç tüketen saat, hafif kullanımda 14 güne, normal kullanımda ise yaklaşık 7 güne kadar pil ömrü sunuyor.
- Ekran: 1.43 inç AMOLED, 466×466 piksel
- İşlemci: Kirin giyilebilir platformu
- Batarya kapasitesi: Yaklaşık 530 mAh
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Depolama: 32 GB
- Bağlantı: Bluetooth, Çift bant GPS, NFC (bölgeye göre)
- Pil ömrü: 14 gün (hafif kullanım), 7 gün (normal kullanım)
Apple Watch Ultra 3
Apple ekosistemini tercih eden kullanıcılar için Apple Watch Ultra 3 gözden kaçırılmayacak bir model. Saat normal kullanımda 42 saate, Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde ise 72 saate kadar çalışabiliyor.
- Ekran: 1.92 inç LTPO OLED Retina (Always-On)
- İşlemci: Apple S10 SiP
- Batarya kapasitesi: Yaklaşık 564 mAh
- İşletim sistemi: watchOS 26
- Depolama: 64 GB
- Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Ultra Wideband, Çift frekans GPS
- Pil ömrü: 42 saat (normal), 72 saat (Düşük Güç Modu)
Samsung Galaxy Watch Ultra
Samsung'un mevcut amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch Ultra, 590 mAh bataryasıyla güç tasarrufu modunda 100 saate, egzersiz odaklı güç tasarrufu modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor.
Öte yandan Samsung'un bu ay içerisinde tanıtması beklenen Galaxy Watch Ultra 2 modelinin daha büyük batarya kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Sızıntılar doğru çıkarsa yeni model, tek şarjla kullanım süresini daha da ileri taşıyabilir.
- Ekran: 1.5 inç Super AMOLED, Always-On
- İşlemci: Exynos W1000 (3nm)
- Batarya kapasitesi: 590 mAh
- İşletim sistemi: Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch
- Depolama: 64 GB
- Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Çift frekans GPS, NFC
- Pil ömrü: 100 saat (Güç Tasarrufu), 48 saat (Egzersiz Güç Tasarrufu)