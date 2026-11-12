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    En uzun pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu: iPhone 18 Pro Max zirvede

    Apple'ın iPhone 18 Pro Max modeli, 32 akıllı telefonun karşılaştırıldığı batarya testinde ilk sıraya yerleşti. iPhone 18 Pro ise video testinde rakiplerini geride bıraktı.

    En uzun pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu: İşte liste! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda batarya kapasitesi kadar işlemci verimliliği, ekran teknolojisi ve yazılım optimizasyonları da kullanım süresini etkiliyor. Son olarak yeni bir araştırma, 32 farklı akıllı telefonun pil performansını karşılaştırdı. Testin genel sıralamasında Apple'ın iPhone 18 Pro Max modeli ilk sırada yer alırken, şirketin diğer modelleri de farklı kategorilerde öne çıktı.

    iPhone 18 Pro Max batarya testinde ilk sırada

    Yeni karşılaştırmada, 32 farklı telefon iki farklı senaryoda test edildi. İlk testte cihazlar, maksimum ekran parlaklığıyla Wi-Fi üzerinden üç saat boyunca video akışı gerçekleştirdi. İkinci testte ise 45 dakika boyunca video oynatma, görüntülü görüşme, oyun ve sosyal medya kullanımı bir araya getirildi. Her iki test de yüzde 100 şarjla başlatıldı ve kalan pil yüzdelerinin ortalaması alınarak genel sıralama oluşturuldu.

    iPhone 18 Pro Max, genel değerlendirmede rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da karma kullanım testinde yüzde 99 pil seviyesiyle aynı sonucu elde etti. Google Pixel 11 Pro XL ise yüzde 97 pil seviyesiyle bu testte üçüncü sırada yer aldı. Cihazın önceki nesil Pixel 10 Pro XL modeli aynı senaryoda yüzde 93 seviyesinde kalmıştı.

    En uzun pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu: İşte liste! Tam Boyutta Gör
    Video akışı testinde ise en iyi sonucu iPhone 18 Pro verdi. Üç saatlik kullanımın ardından pil seviyesini yüzde 94'te tutan model, bu kategoride ilk sıraya yerleşti. 

    iPhone Duo, pahalı fiyatına rağmen genel sıralamada geride kaldı

    iPhone 18 Pro Max'in başarısı, iPhone 17 Pro Max'e kıyasla artırılan batarya kapasitesine, A20 Pro işlemcisinin verimliliğine ve iOS 27 optimizasyonlarına bağlı. Bununla birlikte test sonuçları, daha yüksek fiyatın her zaman daha iyi batarya performansı anlamına gelmediğini de gösteriyor. Karma kullanım testinde yüzde 99 pil seviyesiyle ilk sırayı paylaşan 1.999 dolarlık iPhone Duo, genel sıralamada ise dördüncü sırayı paylaştı. Modelin toplam sonucu, 699 dolarlık iPhone 17e ve 1.400 dolarlık Motorola Razr Ultra ile aynı seviyede kaldı.

    Üretici bazındaki ortalama sonuçlarda da Apple, üst üste ikinci yıl ilk sırada yer aldı. Birden fazla modeli test edilen markaların dahil edildiği bu sıralamada OnePlus ikinci oldu.

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    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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