Endüstrinin en hızlı HBM4’ü Micron’dan geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Micron, endüstrinin en hızlı 11 Gbps HBM4 bellek modüllerini sevk ettiğini ve gelecek nesil HBM4E için TSMC ile iş birliği yapacağını duyurdu. Şirket, son çeyrek ve 2025 mali yılı sonuçlarını açıkladığı toplantıda DRAM ve NAND Flash segmentlerindeki önemli gelişmeleri paylaştı. Gelirler bir önceki çeyreğe göre 11,32 milyar dolara yükselirken, yıllık gelir 37,38 milyar dolara ulaştı. Şirket, bu artışı yeni nesil yüksek performanslı bellek çözümleriyle sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Micron, HBM'de zirveye oynuyor

Micron’un HBM4 12-Hi DRAM çözümü planlandığı şekilde ilerlerken 11 Gbps pin hızı ve 2,8 TB/s bant genişliği sunan HBM4 örnekleri müşterilere sevk edildi. Şirket, yeni HBM4 ürünlerinin performans ve enerji verimliliği açısından tüm rakipleri geride bırakacağını belirtiyor.

HBM4E belleklerde ise Micron, temel mantık kalıbı üretimi için TSMC ile ortaklık yapacak. Hem standart hem de özelleştirilmiş HBM4E ürünlerinde TSMC iş birliği geçerli olacak ve özelleştirilmiş ürünlerin daha yüksek brüt kâr marjı sunması bekleniyor. Şirket, HBM müşteri tabanının altı firmaya ulaştığını ve 2027’de HBM4E’nin pazara sunulacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör GDDR7 bellek tarafında ise Micron, 32 Gbps pin hızına sahip ürünleriyle oyun performansını tüm çözünürlüklerde yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Gelecek ürünlerde ise 40 Gbps ve üzeri hızlara ulaşılması planlanıyor. Bu alanda şirket, Nvidia ile yakın iş birliği sayesinde sunucular için LPDDR DRAM kullanımını yaygınlaştırdı ve veri merkezi segmentinde tek tedarikçi konumuna geldi.

Samsung, DRAM ve NAND fiyatlarını yüzde 30’a artırıyor 1 gün önce eklendi

Bunun yanında, yüzde 50 daha hızlı olan 1γ DRAM sürecinde rekor hızda olgun üretim verimleri elde edildi ve G9 NAND üretimi, hem TLC hem de QLC NAND çözümleriyle hızla ilerliyor. Micron, PCIe Gen6 SSD’leriyle veri merkezleri için çözümleri piyasaya sunan ilk firma konumunda bulunuyor ve 16Gb 1γ DRAM ile yeni nesil ürünlerini geliştirmeye devam edeceğini aktarıyor.

Şirket, hem HBM3 hem de HBM4 nesilleri için 2026 özelinde şirketlerle de satış anlaşmaları üzerinde görüşüyor. Micron, "önümüzdeki aylarda 2026 takvim yılındaki toplam HBM tedarikimizin geri kalanını satmak için anlaşmalar yapmayı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: