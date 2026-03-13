Energizer tuğla gibi akıllı telefonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Bazı akıllı telefon üreticileri genel kullanıma odaklanmak yerine özel kullanıma yönelik ürünler geliştiriyor. Enerji ekipmanları konusunda uzman olan Energizer yıllardır devasa batarya kapasitesine sahip akıllı telefonları ile biliniyor.

Energizer P30K Apex özellikleri ve fiyatı

6.95 inçlik 2460x1080 piksel IPS ekran

Dimensity 7300 yonga seti

12GB RAM

512GB depolama

200MP+50MP+5MP arka kamera

50MP ön kamera

300000mAh batarya, 66W hızlı şarj

399 Euro

Energizer P30K Apex akıllı telefon modeli performans tarafında önemli bir kaygısı olmayan ancak günlerce kullanım süresine önem veren tüketicileri hedefliyor. Bekleme süresi ya da hafif kullanımda telefon 30 güne kadar kullanım süresi elde edebiliyor. Ayrıca diğer mobil cihazlarını da şarj edebiliyor.

IP69K ve MIL-STD-810H askeri standartlar sayesinde zorlu ortam koşullarına dayanıklılık sunan telefon barındırdığı özellikler nedeniyle adeta tuğla gibi bir görünüme sahip. Biraz daha profesyonel kullanımlar için tasarlanan telefonun kalınlık ve ağırlık değeri belirtilmemiş ancak 500 gram civarında olduğu tahmin ediliyor.

