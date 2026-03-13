    Energizer tuğla gibi akıllı telefonunu tanıttı

    Energizer P30K Apex akıllı telefon modelinde yer alan 30000mAh kapasiteli batarya hafif kullanımda 30 güne kadar kullanım süresine çıkarak adeta prizi unutturuyor.

    Energizer P30K Apex Tam Boyutta Gör
    Bazı akıllı telefon üreticileri genel kullanıma odaklanmak yerine özel kullanıma yönelik ürünler geliştiriyor. Enerji ekipmanları konusunda uzman olan Energizer yıllardır devasa batarya kapasitesine sahip akıllı telefonları ile biliniyor.

    Energizer P30K Apex özellikleri ve fiyatı

    • 6.95 inçlik 2460x1080 piksel IPS ekran
    • Dimensity 7300 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 512GB depolama
    • 200MP+50MP+5MP arka kamera
    • 50MP ön kamera
    • 300000mAh batarya, 66W hızlı şarj
    • 399 Euro

    Energizer P30K Apex akıllı telefon modeli performans tarafında önemli bir kaygısı olmayan ancak günlerce kullanım süresine önem veren tüketicileri hedefliyor. Bekleme süresi ya da hafif kullanımda telefon 30 güne kadar kullanım süresi elde edebiliyor. Ayrıca diğer mobil cihazlarını da şarj edebiliyor.  

    IP69K ve MIL-STD-810H askeri standartlar sayesinde zorlu ortam koşullarına dayanıklılık sunan telefon barındırdığı özellikler nedeniyle adeta tuğla gibi bir görünüme sahip. Biraz daha profesyonel kullanımlar için tasarlanan telefonun kalınlık ve ağırlık değeri belirtilmemiş ancak 500 gram civarında olduğu tahmin ediliyor.

