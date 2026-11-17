Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Enerji Bakanlığı, evlerdeki elektrik ve gaz tüketimini cihaz bazında analiz eden Verimli Ev uygulamasını hizmete sundu. Sisteme e-Devlet ile giren kullanıcılar, fatura bilgilerini ve evdeki cihazların özelliklerini tanımlıyor. Uygulama, hangi cihazın ne kadar tüketim yaptığını, maliyetini ve karbon emisyonunu hesaplayarak faturaları düşürecek kişiye özel tasarruf önerileri sunuyor. Uygulamayla hem aile bütçesine katkı sağlanması hem de verimlilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, evlerde elektrik ve doğal gaz tüketimini takip etmeyi kolaylaştıran Verimli Ev mobil uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama, evlerdeki elektrikli cihazların enerji tüketimini analiz ederek kullanıcıların hangi cihaz için ne kadar harcama yaptığını görmesini sağlayacak. Ayrıca tüketim miktarına ve kullanım alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunacak. Bu sayede faturalarda düşüş görülebilecek.

Verimli Ev uygulaması nasıl çalışıyor?

Verimli Ev uygulamasını kullanmak isteyenler, sisteme e-posta adresiyle hesap oluşturarak veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak erişebiliyor. Giriş işleminin ardından kullanıcıların elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerini profillerine eklemesi gerekiyor.

Bir sonraki aşamada evlerde kullanılan elektrikli cihazların bilgileri sisteme tanımlanıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi cihazlar için enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi bilgiler girilebiliyor.

Uygulama, bu verileri birlikte değerlendirerek evdeki cihazların toplam enerji tüketimindeki payını hesaplıyor. Böylece kullanıcılar yalnızca faturalarındaki toplam tüketimi değil, hangi cihazın ne kadar elektrik veya doğal gaz harcadığını da görebiliyor.

Cihazların enerji maliyeti ve karbon emisyonu hesaplanıyor

Verimli Ev'in sunduğu özellikler yalnızca enerji tüketimini takip etmekle sınırlı değil. Uygulama, sisteme girilen bilgiler üzerinden cihaz bazında enerji maliyeti analizi gerçekleştiriyor. Ayrıca her cihazın tüketimi nedeniyle ortaya çıkan karbon emisyonu da hesaplanarak kullanıcılarla paylaşılıyor.

Analiz sonuçlarına göre her cihaz için kişiselleştirilmiş verimlilik önerileri hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, enerji tüketiminin hangi cihazlarda yoğunlaştığını belirleyerek kullanım alışkanlıklarını değiştirebilecek ve tasarruf sağlayabilecekleri alanları görebilecek.

Enerji verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Enerji 2040vizyonumuzun temel ayaklarından birini enerji verimliliği oluşturuyor. Çünkü enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak yalnızca daha fazla üretmekle değil, enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün. Bu doğrultuda enerji verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşıyarak üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşamımıza kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz 'Verimli Ev' mobil uygulaması da bu anlayışı günlük hayatımıza taşıyor. Uygulama sayesinde hangi cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimimizde ne kadar payı olduğunu görebiliyor, tüketim alışkanlıklarımıza özel önerilerle evimizde enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını keşfedebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

10 saatlik batarya testi artık 3 dakikada yapılabilecek 14 sa. önce eklendi

Bakanlık olarak enerji verimliliği çalışmalarını üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşama kadar genişletmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu alandaki verimlilik kültürünü güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Verimli Ev uygulaması nereden indirilir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen Verimli Ev mobil uygulaması, mobil uygulama mağazalarında kullanıma sunuldu. Kullanıcılar uygulamayı mağazalar üzerinden akıllı telefon ve tabletlerine indirerek enerji tüketimlerini takip etmeye başlayabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Enerji Bakanlığı'nın duyurduğu “Verimli Ev” mobil uygulaması nedi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: