Enerji depolamada dengeler değişiyor: Küçük oyuncular yükselişte

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji depolama sistemleri (BESS) pazarında son dönemde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Rho Motion tarafından yayımlanan 2025’in ilk yarısına ait BESS sistem entegratörleri sıralaması, sektörün hızlı büyüme temposunu ve değişen rekabet yapısını gözler önüne serdi.

2023 ile 2024 arasında BESS sevkiyatları yüzde 79 artış göstermişti. Ancak 2025 yılı çok daha güçlü bir ivmeyle başladı. Yalnızca bu yılın ilk altı ayında yapılan sevkiyatlar, 2023’ün tamamını yüzde 25 oranında aşarak rekor kırdı. Bu durum, sektörün ne kadar hızlı genişlediğini açıkça ortaya koyuyor.

Küçük oyuncular daha fazla pay alıyor

Pazar büyüdükçe yeni şirketler de sahneye çıkıyor. 2023’te ilk on şirket toplam pazarın yüzde 82’sini elinde tutarken, 2025’in ilk yarısında bu oran yüzde 77’ye geriledi. Evet, halen bir yoğunlaşma var ama küçük üreticiler giderek daha fazla pay kapıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca büyük oyuncular arasındaki fark da daralıyor. 2023’te lider CATL pazarın yüzde 20’sini kontrol ederken, beşinci sıradaki CRRC yalnızca yüzde 6’ya sahipti. Bu yılın ilk yarısında ise Sungrow Power liderliği yüzde 14 ile alırken, beşinci sıradaki BYD ise yüzde 9’a yükseldi.

30 MW’lık küçük modüler reaktör ile “temiz” ısınma dönemi 1 gün önce eklendi

Yukarıdaki görselden de görülebileceği üzere Tesla, 2024’te küresel BESS entegratörleri arasında lider olmuştu. Tesla, 2025’in ikinci çeyreğinde 9,6 GWh enerji depolama sistemi kurarken, yılbaşından bu yana toplam sevkiyatını 20 GWh’ye çıkardı. Bu, 2024’ün ilk yarısına göre yüzde 48 artış anlamına geliyor. Tesla’nın önümüzdeki iki çeyrek içinde toplam kurulu kapasitede 100 GWh’yi aşması bekleniyor.

Pazar dinamiği değişiyor

Geçmişte CATL gibi hücre üreticileri düşük maliyet avantajıyla öne çıkıyordu. 2023’te hücre üreticileri, BESS sevkiyatlarının en az yüzde 40’ını sağlıyordu. Ancak 2025’in ilk yarısında bu oran yüzde 30’un altına geriledi. Hücre fiyatlarının düşmesi ve yeni oyuncuların pazara girmesiyle birlikte entegratörlerin rolü çok daha belirleyici olmaya başladı.

Uzun vadede işletme ömrü, bakım maliyetleri ve sigorta giderleri gibi faktörlerde sistem entegrasyon kalitesi kritik rol oynuyor. Bu nedenle şirketler artık yalnızca ilk yatırım maliyetine değil, uzun vadeli kârlılığa da odaklanıyor. Bu arada hücre tarafında CATL halen pazarı domine etmeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Enerji depolamada dengeler değişiyor: Küçük oyuncular yükselişte

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: