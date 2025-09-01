Enerji depolamada dengeler değişiyor: Küçük oyuncular yükselişte

2023 ile 2024 arasında BESS sevkiyatları yüzde 79 artış göstermişti. Ancak 2025 yılı çok daha güçlü bir ivmeyle başladı. Yalnızca bu yılın ilk altı ayında yapılan sevkiyatlar, 2023’ün tamamını yüzde 25 oranında aşarak rekor kırdı. Bu durum, sektörün ne kadar hızlı genişlediğini açıkça ortaya koyuyor.
Küçük oyuncular daha fazla pay alıyor
Pazar büyüdükçe yeni şirketler de sahneye çıkıyor. 2023’te ilk on şirket toplam pazarın yüzde 82’sini elinde tutarken, 2025’in ilk yarısında bu oran yüzde 77’ye geriledi. Evet, halen bir yoğunlaşma var ama küçük üreticiler giderek daha fazla pay kapıyor.
Yukarıdaki görselden de görülebileceği üzere Tesla, 2024’te küresel BESS entegratörleri arasında lider olmuştu. Tesla, 2025’in ikinci çeyreğinde 9,6 GWh enerji depolama sistemi kurarken, yılbaşından bu yana toplam sevkiyatını 20 GWh’ye çıkardı. Bu, 2024’ün ilk yarısına göre yüzde 48 artış anlamına geliyor. Tesla’nın önümüzdeki iki çeyrek içinde toplam kurulu kapasitede 100 GWh’yi aşması bekleniyor.
Pazar dinamiği değişiyor
Geçmişte CATL gibi hücre üreticileri düşük maliyet avantajıyla öne çıkıyordu. 2023’te hücre üreticileri, BESS sevkiyatlarının en az yüzde 40’ını sağlıyordu. Ancak 2025’in ilk yarısında bu oran yüzde 30’un altına geriledi. Hücre fiyatlarının düşmesi ve yeni oyuncuların pazara girmesiyle birlikte entegratörlerin rolü çok daha belirleyici olmaya başladı.
Uzun vadede işletme ömrü, bakım maliyetleri ve sigorta giderleri gibi faktörlerde sistem entegrasyon kalitesi kritik rol oynuyor. Bu nedenle şirketler artık yalnızca ilk yatırım maliyetine değil, uzun vadeli kârlılığa da odaklanıyor. Bu arada hücre tarafında CATL halen pazarı domine etmeye devam ediyor.
