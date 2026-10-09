Enerji devinin sistemlerine şifresiz erişim sağlayan açık bulundu

Dünyanın en büyük güneş enerjisi inverter üreticilerinden Sungrow, iSolarCloud platformunda tespit edilen kritik bir güvenlik açığını giderdi. Alman siber güvenlik şirketi Jakkaru tarafından ortaya çıkarılan açık, saldırganların gerekli kimlik doğrulama adımlarını atlayarak platformdaki kullanıcı hesaplarına erişmesine imkan tanıyordu. Üstelik ilgili sorun sadece belirli bir modeli değil, iSolarCloud'a bağlı çok sayıda güneş enerjisi sistemini etkileyebilecek genişlikteydi.
Şifresiz erişime imkan tanıyan açık
Jakkaru'nun araştırmasına göre güvenlik açığı, iSolarCloud'un giriş sistemindeki bir hatadan kaynaklanıyordu. Platform, iletişim sırasında şifreleme ve çeşitli güvenlik kontrolleri kullansa da bu önlemler hatalı giriş işlemini engelleyemedi.
Araştırmacılar, giriş isteğindeki login_type adlı bir ayarın belirli bir değerle kullanılması durumunda sistemin parolayı kontrol etmeden hesaba giriş izni verdiğini keşfetti. Böylece saldırganlar, hedef kullanıcının e-posta adresini bilmeleri halinde parolasına ihtiyaç duymadan hesabına erişebiliyordu. Üstelik sistem, bu giriş hakkında kullanıcıya herhangi bir bildirim göndermiyordu.
Bu açık, saldırganların hesaba fark edilmeden erişmesine ve hesap kurtarma özelliklerini kullanarak erişimlerini sürdürmesine imkan tanıyabilirdi. Ayrıca normal kullanıcılarla yöneticilerin aynı sistem üzerinden işlem yapması, ele geçirilen bir hesabın daha geniş yetkiler elde etmek için kullanılma riskini artırıyordu.
Sistemler uzaktan kontrol edilebilirdi
Dolayısıyla güvenlik açığının olası etkileri bireysel tüketicileri aşacak cinstendi. Saldırganlar, erişim düzeylerine bağlı olarak enerji üretimini etkileyebilecek işlemler gerçekleştirebilir veya cihazların çalışma biçimini değiştiren yazılımlar yükleyebilirdi. Çok sayıda sistemin aynı anda durdurulması da güneş enerjisi üretiminde bölgesel ölçekte kesintilere yol açabilirdi.
Sungrow açığı bir gün içinde kapattı
Jakkaru ile çalışan bağımsız bir güvenlik araştırmacısı, açığı 22 Ağustos'ta Sungrow'a bildirdi. Şirket, saldırıyı yeniden oluşturabildiğini ve 25 Ağustos'ta iSolarCloud'un tüm katmanlarına acil düzeltme uyguladığını açıkladı. Sungrow, sorunun temel nedeninin de aynı gün giderildiğini belirtti. Jakkaru, eylül ayının ortasında gerçekleştirdiği takip testinde açığın artık yeniden oluşturulamadığını doğruladı.
Sungrow ayrıca açığın var olduğu dönemi kapsayan platform kayıtlarını incelediğini ve bildirimi yapan araştırmacı dışında herhangi bir kişinin bu güvenlik açığından yararlandığına ilişkin kanıt bulamadığını açıkladı. Şirket, müşteri verilerinin sızdırıldığına, hizmet kesintisi yaşandığına veya müşteri sistemlerinin yetkisiz biçimde değiştirildiğine dair bir bulguya da rastlamadığını bildirdi.
Huawei’den uyarı bildirimi gönderildi
Öte yandan Jakkaru, araştırmayı başka bir şirket adına değil, bağımsız bir çalışma kapsamında yürüttü. Şirket, Sungrow'un yanı sıra Huawei ve SMA gibi büyük üreticilerin sistemlerini de düzenli olarak araştırdığını belirtti.
Bizim de kullandığımız Huawei Inverter’in uygulaması da bu olayın ardından yeni bir bildirim gönderildi. Şirket, FusionSolar platformu için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliğini duyururken bu adımın parola sızıntısı, kimlik avı saldırıları ve çalınan giriş bilgilerinin kötüye kullanılması gibi tehditlere karşı koruma sağlayacağını belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: