    Enerji üretimini yüzde 60 artıran benzersiz rüzgar türbini tasarımı

    İtalyan girişim GEVI Wind, yapay zeka destekli dikey mikro türbinleriyle rüzgar enerjisinde yeni bir dönem başlatıyor. Sistem, kendi kendine ayarlanan kanatlarıyla enerji verimini %60 artırıyor.

    İtalyan girişim GEVI Wind, yapay zeka ile kendi kendine ayarlanan kanatlara sahip yeni nesil dikey mikro rüzgar türbini geliştirdi. Şirket, sistemin mevcut dikey eksenli türbinlere kıyasla yıllık enerji verimini yüzde 60 artırdığını ve her türlü hava koşulunda daha güvenli çalıştığını açıkladı.

    Girişim, bu teknolojinin seri üretimini hızlandırmak için 3,1 milyon dolar tutarında tohum yatırım aldı. Fonun amacı, GEVI Wind’in prototip aşamasından endüstriyel üretime geçişini desteklemek.

    Rüzgardan öğrenen türbin

    Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 5,4 metre rotor çapına sahip yeni türbin, kompakt yapısıyla çatı üstleri, endüstriyel alanlar ve yerel mikro şebekeler için uygun bir çözüm sunuyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği ise rüzgar koşullarına gerçek zamanlı uyum sağlayabilmesi.

    GEVI Wind’in geliştirdiği özel yapay zeka kontrol sistemi, türbin kanatlarının açısını her birkaç milisaniyede bir yeniden ayarlıyor. Bu sayede sistem, rüzgar yönü, hızı, türbülans ve kanatlar arası aerodinamik etkileşim gibi verileri anlık olarak işleyerek enerji üretimini optimize ediyor. Aynı zamanda aşırı rüzgar koşullarında mekanik gerilimi yüzde 80’e kadar azaltarak kendini koruyabiliyor.

    Türbin, saniyede 2,5 metre gibi düşük rüzgar hızlarında bile enerji üretebiliyor ve 3 ila 5 kW arasında nominal güç çıkışı sunuyor. Bu da onu şehir içi ve yarı kırsal bölgeler için ideal hale getiriyor. Üstelik sistem, 10 metre mesafede yalnızca 38 desibel ses seviyesinde çalışıyor, yani bir fısıltı gibi. Bu sayede konut bölgelerinde kullanım için uygun. Ayrıca kurulumu için de vinç gibi ağır vasıtalar gerekmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

