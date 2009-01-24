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Enerji verimli GeForce 9600GT'nin şematik görüntüleri yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enerji verimli GeForce 9600GT'nin şematik görüntüleri yayımlandı
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Nvidia'nın enerjim verimliliğinin ön plana çıkacağı düşük güç tüketimli ve maliyet odaklı yeni bir GeForce 9600GT varyasyonu üzerinde çalıştığını daha önce sizler ile paylaşmıştık. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen "Green Edition" uzantılı GeForce 9600GT'nin hem şematik görüntüleri hem de teknik özellikleri kapsayan spesifikasyon listesi gün ışığına çıktı.

Düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modeiyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri kullanılan baskılı devre tasarımı. Satılmakta olan karta göre boyutu daha kısa olan GeForce 9600GT Green Edition modelinin daha fazla güç optimizasyonuna sahip olduğu ve rakibi ATi Radeon HD 4670'den daha az güç tüketiği ifade ediliyor.

Enerji verimli GeForce 9600GT'nin şematik görüntüleri yayımlandı
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GPU çalışma gerilimi 1.1v'den 1.0v'ye, saat hızları ise grafik işlemci için 600MHz'e ve paralel işlem birimleri için 1500MHz'e çekilen yeni modelin güç tüketiminde yapılan değişikliklerle birlikte %40'lık kazanım sağlanarak 96 Watt'dan 59 Watt'a çekildiği belirtiliyor. Öte yandan 59 Watt'lık TDP seviyesi ile GeForce 9600GT Green Edition modelinin Radeon HD 4670'den daha az güç tükettiği iddia ediliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-350-B1 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip. GPU ve paralel işlemi hızlarının aksine bellek saat hızı 1800MHz olarak belirlenen yani mevcut modeldeki hızın korunduğu GeForce 9600GT Green Edition'ın yapılan değişiklikler sonrası 90$ altı bir fiyatla pazara girmesi beklenebilir.

Enerji verimli GeForce 9600GT'nin şematik görüntüleri yayımlandı
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yonex78 10 yıl
n vidia boş işlerle ugrasıyor yine
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mav1li 10 yıl
112x paralel işlem birimine sahip.

64 olması gerekir. 112 olursa 9800gt olur.
Ayrıca nvidia gt200b de 55nm ile tdp yi ciddi oranda düşürdü ama 55nm ile 65nm arasında güç tüketimi adına fark oluşmadı. Yani 59w tdp ile 4670 tdp sinden düşük olabilir ama güç tüketim değerlerini ölçmek gerekir.
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woofer4000 10 yıl
hadi çıksında benim gibi güç kaynağı alamayanlar bayram etsin :D :P
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Gözle görülür bi enerji tasarrufu söz konusu 96 watt tan 59 watt a Performans ı pek düşürmemişler gibi görünüyo 90$ fiyat türkiyeye 110$+kdv gibi bi şekilde gelir ve fiyatta o kart için biraz fazla gibi geldi bana..
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