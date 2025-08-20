Enerjisa, Çeşme RES’i hibrit santrale dönüştürüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerjisa Enerji Üretim, İzmir’in Çeşme ilçesinde işletilen Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’ne (RES) güneş enerjisi desteği ekleyerek hibrit enerji tesisine geçiş yapacak. Şirket, proje için yaklaşık 90 milyon TL’lik yatırım planlıyor. Halihazırda 18,9 MWe kurulu güce sahip olan ve 6 türbinle elektrik üreten santral, “Çeşme Rüzgar Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali” projesiyle genişletilecek. Bu kapsamda 9,98 MWe gücünde yeni bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak.

Çeşme RES, hibrit santral oluyor

GES’in inşaatı için 3 ayrı sahada toplam 18.163 panel kullanılacak. Her biri 550 Wp gücünde olacak paneller sayesinde rüzgar enerjisinin yanında güneşten de elektrik üretimi sağlanacak. Ayrıca proje alanlarına ulaşım için, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden ayrılan ve mevcut durumda kurulu bulunan türbinlere ulaşım amacıyla da kullanılmakta olan yollar kullanılacak.

Yaklaşık 12 ay sürmesi öngörülen inşaat sürecinin ardından hibrit tesisin devreye alınması hedefleniyor. Yeni GES’in devreye girmesiyle birlikte 9,98 MWe ek kapasiteyle üretilen elektrik, mevcut iletim hattı üzerinden ulusal şebekeye aktarılacak.

Google, kuracağı ilk nükleer reaktörü duyurdu: İşte detaylar 16 sa. önce eklendi

Hibrit santraller süreklilik, verimlilik ve maliyet avantajlarının yanından elektrik arz güvenliği de sunuyor. Rüzgar olmadığı dönemde santral güneşten elektrik üretirken aksi durumda da rüzgardan elektrik üretebiliyor. Hibrit santrallerin gücünü artırabilecek bir diğer faktöre ise santrale entegre enerji depolama tesisi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: