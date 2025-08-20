Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enerjisa, Çeşme RES’i hibrit santrale dönüştürüyor

    Enerjisa, İzmir’deki Çeşme RES’e yaklaşık 90 milyon TL yatırımla güneş santrali ekliyor. 18 binin üzerinde panelle kurulacak GES, santrali hibrit yapıya dönüştürerek kapasiteyi artıracak.

    Enerjisa, Çeşme RES’i hibrit santrale dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Enerjisa Enerji Üretim, İzmir’in Çeşme ilçesinde işletilen Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’ne (RES) güneş enerjisi desteği ekleyerek hibrit enerji tesisine geçiş yapacak. Şirket, proje için yaklaşık 90 milyon TL’lik yatırım planlıyor. Halihazırda 18,9 MWe kurulu güce sahip olan ve 6 türbinle elektrik üreten santral, “Çeşme Rüzgar Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali” projesiyle genişletilecek. Bu kapsamda 9,98 MWe gücünde yeni bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak.

    Çeşme RES, hibrit santral oluyor

    GES’in inşaatı için 3 ayrı sahada toplam 18.163 panel kullanılacak. Her biri 550 Wp gücünde olacak paneller sayesinde rüzgar enerjisinin yanında güneşten de elektrik üretimi sağlanacak. Ayrıca proje alanlarına ulaşım için, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden ayrılan ve mevcut durumda kurulu bulunan türbinlere ulaşım amacıyla da kullanılmakta olan yollar kullanılacak.

    Yaklaşık 12 ay sürmesi öngörülen inşaat sürecinin ardından hibrit tesisin devreye alınması hedefleniyor. Yeni GES’in devreye girmesiyle birlikte 9,98 MWe ek kapasiteyle üretilen elektrik, mevcut iletim hattı üzerinden ulusal şebekeye aktarılacak.

    Hibrit santraller süreklilik, verimlilik ve maliyet avantajlarının yanından elektrik arz güvenliği de sunuyor. Rüzgar olmadığı dönemde santral güneşten elektrik üretirken aksi durumda da rüzgardan elektrik üretebiliyor. Hibrit santrallerin gücünü artırabilecek bir diğer faktöre ise santrale entegre enerji depolama tesisi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto teyp kumanda uygulaması otomatik viteste yokuş aşağı inmek am5 anakart önerisi araç kalorifer peteğinden su sesi gelmesi bilkent matematik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum