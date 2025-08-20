Enerjisa, Çeşme RES’i hibrit santrale dönüştürüyor

Çeşme RES, hibrit santral oluyor
GES’in inşaatı için 3 ayrı sahada toplam 18.163 panel kullanılacak. Her biri 550 Wp gücünde olacak paneller sayesinde rüzgar enerjisinin yanında güneşten de elektrik üretimi sağlanacak. Ayrıca proje alanlarına ulaşım için, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden ayrılan ve mevcut durumda kurulu bulunan türbinlere ulaşım amacıyla da kullanılmakta olan yollar kullanılacak.
Yaklaşık 12 ay sürmesi öngörülen inşaat sürecinin ardından hibrit tesisin devreye alınması hedefleniyor. Yeni GES’in devreye girmesiyle birlikte 9,98 MWe ek kapasiteyle üretilen elektrik, mevcut iletim hattı üzerinden ulusal şebekeye aktarılacak.
Hibrit santraller süreklilik, verimlilik ve maliyet avantajlarının yanından elektrik arz güvenliği de sunuyor. Rüzgar olmadığı dönemde santral güneşten elektrik üretirken aksi durumda da rüzgardan elektrik üretebiliyor. Hibrit santrallerin gücünü artırabilecek bir diğer faktöre ise santrale entegre enerji depolama tesisi.
böyle hep 50 ile mi gidilecek