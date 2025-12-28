Muğla’ya 250 MW’lık rüzgar gücü: Enerjisa Üretim’e EBRD’den finansman desteği

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Enerjisa Üretim’in Muğla’da hayata geçireceği üç yeni rüzgar enerjisi santrali için yaptığı kredi başvurusunu onaylayarak toplam 200 milyon dolar (172 milyon avro) tutarında finansman sağlayacağını duyurdu. Söz konusu destek, şirketin YEKA ihaleleri kapsamında kapasite hakkı elde ettiği projelerin geliştirilmesi için kullanılacak.

630 GWh elektrik üretilecek

EBRD tarafından sağlanan sekiz yıl vadeli kredi, toplam yatırım tutarı 399 milyon ABD doları olarak açıklanan Gaia, Falp ve Arturna rüzgar enerjisi santrallerinin finansmanında değerlendirilecek. Muğla bölgesinde inşa edilecek projelerden Gaia 84 megavat, Falp 75,6 megavat ve Arturna 92,4 megavat kurulu güce sahip olacak. Bu üç santral birlikte ele alındığında Enerjisa Üretim’in Muğla’daki toplam yeni rüzgar enerjisi kapasitesi 252 megavata ulaşacak.

Muğla bölgesinde hayata geçecek bu projelerde 60 adet Enercon E-138 EP3 E2 model rüzgar türbini kullanılacak. Yüksek verimlilik odaklı bu türbinlerin devreye girmesiyle birlikte, projelerin yılda yaklaşık 630 gigavatsaat yenilenebilir elektrik üretmesi ve yaklaşık 221 bin ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu kapasite hakkının geçmişi ise 31 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen YEKA RES-2 yarışmasına dayanıyor. Bu ihalede Muğla bölgesindeki 250 megavatlık kapasite hakkı, kilovat-saat başına 4 ABD dolar-sent teklifiyle Enercon tarafından kazanılmıştı. Enercon, elde ettiği bu kapasite hakkını, taraflar arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Ekim 2022’de Enerjisa Üretim’e devretmişti.

