Enerjisa Üretim, şebekeye esneklik getiren Batarya Depolama Tesisi'ni devreye aldı

Tam Boyutta Gör Enerji sektöründe giderek daha fazla önem kazanmaya başlayan depolama teknolojilerine Türkiye’den dikkat çekici bir katkı geldi. Enerjisa Üretim, Bandırma Enerji Üssü’nde ülkenin ilk bakanlık onayıyla devreye alınan batarya enerji depolama sistemini (BESS) faaliyete geçirdi. 2 megavat gücünde ve 4 megavat-saat kapasitesindeki bu sistem, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin daha verimli kullanılmasını ve şebekedeki dengesizliklerin önlenmesini amaçlıyor. Böylece elektrik üretimi ile tüketimi arasında daha kararlı bir ilişki kurulması hedefleniyor.

Enerjisa Üretim'in Batarya Sistemi, Türkiye İçin Öncü Projelerden Biri Oldu

Bandırma Enerji Üssü’nde kurulan sistem, aynı zamanda Enerjisa Üretim’in uzun süredir üzerinde çalıştığı hibrit enerji projelerinin de bir uzantısı niteliğinde. Güneş enerjisi santraliyle entegre şekilde çalışan batarya sistemi, güneş üretiminin azaldığı veya talebin arttığı anlarda devreye girerek şebekeyi destekliyor. Bu yönüyle, yenilenebilir enerji üretiminin doğasında bulunan dalgalanmaları dengeleyen bir tampon görevi görüyor. Sistemin şebekeye esneklik kazandırması, yalnızca arz güvenliği açısından değil, enerji piyasasında üretim ve tüketim dengesinin sağlanması bakımından da önemli bir adım olarak görülüyor.

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, bu projenin şirketin Ar-Ge vizyonunun bir yansıması olduğunu vurgularken, enerji depolama teknolojilerinin artık küresel ölçekte stratejik bir rekabet unsuru hâline geldiğini belirtti. Bayçöl’e göre depolama sistemleri, sadece elektrik arzını güvence altına almakla kalmayıp yenilenebilir kaynakların şebekeye daha sağlıklı entegrasyonunu da mümkün kılıyor.

Batarya sistemleri, enerji dönüşümünün en kritik parçalarından biri hâline gelmiş durumda. Çünkü güneş ve rüzgar gibi doğası gereği değişken kaynaklardan elde edilen elektriğin istikrarlı bir biçimde kullanılabilmesi, bu enerjinin depolanabilmesine bağlı. Bataryalar, fazla üretim yapılan saatlerde elektriği depolayıp, üretimin düştüğü anlarda sisteme geri vererek arz sürekliliğini sağlıyor. Böylece hem enerji kaybı önleniyor hem de şebeke üzerindeki ani yük değişimlerinin önüne geçiliyor.

Bandırma, Enerjisa Üretim’in enerji teknolojileri konusundaki faaliyetlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiş durumda. Şirket, burada yalnızca batarya sistemleri değil; yüksek verimli rüzgar türbinleri ve yeşil hidrojen projeleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Bu çok yönlü yaklaşım, Bandırma’yı sadece bir üretim tesisi olmaktan çıkarıp, Türkiye’nin enerji dönüşümünün geleceğini şekillendirecek bir Ar-Ge üssüne dönüştürüyor.

Bu proje, Türkiye’nin enerji depolama altyapısında öncü girişimlerden biri olmasıyla önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda benzer projelerin hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerjinin daha dengeli, daha verimli ve sürdürülebilir hâle gelmesinin önünü açabilir.

