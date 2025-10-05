Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enerjisa Üretim, şebekeye esneklik getiren Batarya Depolama Tesisi'ni devreye aldı

    Enerjisa Üretim'in, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli ve daha güvenilir hâle getirecek Batarya Depolama Tesisi, Bandırma'da devreye girdi.                   

    Enerjisa Üretim, Batarya Depolama Tesisi'ni devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Enerji sektöründe giderek daha fazla önem kazanmaya başlayan depolama teknolojilerine Türkiye’den dikkat çekici bir katkı geldi. Enerjisa Üretim, Bandırma Enerji Üssü’nde ülkenin ilk bakanlık onayıyla devreye alınan batarya enerji depolama sistemini (BESS) faaliyete geçirdi. 2 megavat gücünde ve 4 megavat-saat kapasitesindeki bu sistem, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin daha verimli kullanılmasını ve şebekedeki dengesizliklerin önlenmesini amaçlıyor. Böylece elektrik üretimi ile tüketimi arasında daha kararlı bir ilişki kurulması hedefleniyor.

    Enerjisa Üretim'in Batarya Sistemi, Türkiye İçin Öncü Projelerden Biri Oldu

    Bandırma Enerji Üssü’nde kurulan sistem, aynı zamanda Enerjisa Üretim’in uzun süredir üzerinde çalıştığı hibrit enerji projelerinin de bir uzantısı niteliğinde. Güneş enerjisi santraliyle entegre şekilde çalışan batarya sistemi, güneş üretiminin azaldığı veya talebin arttığı anlarda devreye girerek şebekeyi destekliyor. Bu yönüyle, yenilenebilir enerji üretiminin doğasında bulunan dalgalanmaları dengeleyen bir tampon görevi görüyor. Sistemin şebekeye esneklik kazandırması, yalnızca arz güvenliği açısından değil, enerji piyasasında üretim ve tüketim dengesinin sağlanması bakımından da önemli bir adım olarak görülüyor.

    Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, bu projenin şirketin Ar-Ge vizyonunun bir yansıması olduğunu vurgularken, enerji depolama teknolojilerinin artık küresel ölçekte stratejik bir rekabet unsuru hâline geldiğini belirtti. Bayçöl’e göre depolama sistemleri, sadece elektrik arzını güvence altına almakla kalmayıp yenilenebilir kaynakların şebekeye daha sağlıklı entegrasyonunu da mümkün kılıyor.

    Batarya sistemleri, enerji dönüşümünün en kritik parçalarından biri hâline gelmiş durumda. Çünkü güneş ve rüzgar gibi doğası gereği değişken kaynaklardan elde edilen elektriğin istikrarlı bir biçimde kullanılabilmesi, bu enerjinin depolanabilmesine bağlı. Bataryalar, fazla üretim yapılan saatlerde elektriği depolayıp, üretimin düştüğü anlarda sisteme geri vererek arz sürekliliğini sağlıyor. Böylece hem enerji kaybı önleniyor hem de şebeke üzerindeki ani yük değişimlerinin önüne geçiliyor.

    Bandırma, Enerjisa Üretim’in enerji teknolojileri konusundaki faaliyetlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiş durumda. Şirket, burada yalnızca batarya sistemleri değil; yüksek verimli rüzgar türbinleri ve yeşil hidrojen projeleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Bu çok yönlü yaklaşım, Bandırma’yı sadece bir üretim tesisi olmaktan çıkarıp, Türkiye’nin enerji dönüşümünün geleceğini şekillendirecek bir Ar-Ge üssüne dönüştürüyor.

    Bu proje, Türkiye’nin enerji depolama altyapısında öncü girişimlerden biri olmasıyla önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda benzer projelerin hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerjinin daha dengeli, daha verimli ve sürdürülebilir hâle gelmesinin önünü açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayakları soğuk suda bekletmek zararlı mı çek ile araba almak kredi çekmek mantıklı mı 4 yol ağzında geçiş üstünlüğü the quarry türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum