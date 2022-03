Enerjisa Üretim, buluta taşıdığı uygulamalarıyla operasyonel verimliliği artırdı

Tam Boyutta Gör

Portföyünün yüzde 56’sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan Enerjisa Üretim, Türkiye'nin dört bir yanındaki santrallerinde elektrik üretimi ve ticareti yapıyor. Dijital dönüşüm sürecinde öncelikle demirbaş uygulamalarını tekrar kodlayarak buluta uyumlu hale getiren Enerjisa Üretim, daha sonra tüm uygulamalarını birer birer buluta taşıyarak Azure’un sunduğu imkanlardan faydalanmaya başladı. Bir buçuk senelik süreç sonunda şirket içinde tüm departmanların istediği bilgiye istediği zaman erişebileceği ve söz konusu bilgiyi tercih ettiği platform üzerinde kullanabileceği bir yapı kurgulandı.

Hem ofislerinde hem de santrallerinde uzun süre uzaktan ve hibrit çalışmayı deneyimleyen Enerjisa Üretim, bugün artık tüm operasyonlarını hibrit modelde sürdürüyor. Teams başta olmak üzere Office 365'in tüm iş birliği ürünlerini kullanmaya pandemi öncesinde başlayan Enerjisa Üretim, bu sayede kısıtlamaların olduğu dönemde hızlı bir adaptasyon süreci yaşadı. Teams üzerinden konserler, yazar söyleşileri ve yemek yarışmaları düzenleyen şirket, çalışanların birlikte sosyalleşmesine de katkı sağlamış oldu.

Saha çalışanları, low-code platformların daha etkin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Power Apps, Power Automate ve Power BI’ın çıktılarını, IT’yi dahil etme zorunluluğu olmadan kendileri yönetebilir hale geldiler. Saha çalışanlarının tamamen kendi yetkinlikleriyle Power Apps uygulamaları geliştirmeleri, bunları Power Automate’e entegre etmeleri ve Power BI üzerinden raporlayabilmelerinin mümkün hale gelmesiyle iş birimlerinin IT desteği olmaksızın da dijitalleşebileceği kanıtlandı.





Öte yandan son yıllarda dış kaynaklı siber saldırıların ve bilinçli/bilinçsiz iç kaynaklı güvenlik risklerinin arttığına dikkat çeken Enerjisa Üretim Bilgi Teknolojileri Direktörü Ali İnal, “Microsoft 365 E5 paketi içerisinde bulunan bütün security ve compliance özelliklerini aktif şekilde kullanıyoruz ve bunları kendi ekosistemimizdeki altyapılarla entegre etmiş durumdayız. Kimlik koruması için Defender for Identity'den, uç nokta korumasında Defender for Endpoints’e ve shadow IT ve kullanılan platformlara hakimiyet anlamında Defender for Cloud apps’e kadar bütün güvenlik ürünlerinin faydasını görüyoruz. Daha da önemlisi bunları tek bir noktadan yönetebilir ve raporlayabilir hale geliyoruz.

