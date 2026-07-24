Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Engel tanımayan yeni nesil robot köpek: Savaş alanına göz kırpıyor

    Unitree, tekerlekli ve dört ayaklı yapıyı bir araya getiren yeni robot köpeği AS2-W'yi tanıttı. Zorlu araziler için geliştirilen model, gelişmiş hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

    Engel tanımayan robot köpek: Savaş alanına göz kırpıyor Tam Boyutta Gör

    Çinli robotik şirketi Unitree, yeni nesil hibrit robot köpeği Super Athlete AS2-W modelini duyurdu. Tekerlekli ve dört ayaklı yapıyı bir araya getiren yeni robotun endüstriyel kullanım için geliştirildiği belirtilse de sahip olduğu yetenekler gelecekte askeri uygulamalarda da kullanılabileceğine işaret ediyor.

    Tek gövdede hibrit yapı

    Yılın başında tanıtılan AS2 platformunun geliştirilmiş bir versiyonu olan AS2-W, yaklaşık 21,6 km/s hız, 30 kilometreyi aşan menzili ve 16 kilogram sürekli yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

    Yeni modelde gövdeye eklenen dört aktif tekerlek, düz zeminlerde tekerlekli araçların hız ve verimliliğini sunarken engebeli arazilerde ise dört ayaklı yapının engel aşma kabiliyetinden yararlanıyor.

    Paylaşılan tanıtım videolarında robotun yüksek hızda koştuğu, kayalık arazilerde ilerlediği, dere yataklarından geçtiği, ani yön değişiklikleri yaptığı ve taklalar attığı görülüyor. Hareket kabiliyetinin önemli bölümü ise pekiştirmeli öğrenme tabanlı yapay zeka sayesinde gerçek zamanlı olarak çevreye uyum sağlayabiliyor.

    Şirket ayrıca robotun 180 kilograma kadar anlık yük taşıyabildiğini belirtiyor. Robot 25 santimetrelik basamakları çıkabiliyor, 40 derecelik eğimleri tırmanabiliyor ve 50 santimetre yüksekliğindeki platformları aşabiliyor. Ayrıca IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olan AS2-W, sığ sulardan geçebilecek şekilde tasarlandı.

    Donanım tarafında ise 12 yüksek güç yoğunluklu motor, 8 çekirdekli yüksek performanslı işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor. Robot, tanıtım videosuna göre önceden eğitilmiş RL Model 6.0 ile çalışıyor.

    LiDAR ve gelişmiş yapay zeka desteği sunuyor

    AS2-W isteğe bağlı olarak LiDAR, yüksek çözünürlüklü ön kamera, mikrofon, hoparlör ve Unitree'nin ISS 3.0 akıllı takip sistemi ile yapılandırılabiliyor. Şirket, ISS 3.0'ın santimetre seviyesinde konumlandırma hassasiyeti sunduğunu belirtiyor.

    Bunun yanında platform, bedensel yapay zeka (Embodied AI), otonom karar alma sistemleri ve büyük yapay zeka modelleri geliştirmek isteyen araştırmacılar için geliştirici araçlarını da destekliyor.

    Askeri potansiyeli de dikkat çekiyor

    Unitree, AS2-W'nin endüstriyel denetimler, lojistik, arama-kurtarma operasyonları, açık arazi keşifleri, bilimsel araştırmalar ve yük taşımacılığı gibi sivil alanlar için geliştirildiğini vurguluyor.

    Bununla birlikte bu seviyedeki hareket kabiliyeti ve otonom navigasyon özelliklerinin gelecekte askeri uygulamalara da uyarlanması olası. Şirket AS2-W için herhangi bir savunma projesi açıklamış değil. Ancak benzer platformlar teorik olarak ikmal taşıma, keşif görevleri, sensör ve haberleşme ekipmanı taşıma ya da insanların ulaşmakta zorlandığı bölgelerde destek amacıyla kullanılabilir. Bunun yanında, uygun şekilde dönüştürülmeleri halinde patlayıcı taşıyan otonom sistemlere dönüşme ihtimali de bu tür robotların askeri açıdan neden ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kiraz çekirdeği yutmak megane 2 1.5 dci edu.tr mail istanbul da en iyi diş hastanesi devlet araç kaç el değiştirmiş sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme C55
    realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum