Engel tanımayan yeni nesil robot köpek: Savaş alanına göz kırpıyor

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Çinli robotik şirketi Unitree, yeni nesil hibrit robot köpeği Super Athlete AS2-W modelini duyurdu. Tekerlekli ve dört ayaklı yapıyı bir araya getiren yeni robotun endüstriyel kullanım için geliştirildiği belirtilse de sahip olduğu yetenekler gelecekte askeri uygulamalarda da kullanılabileceğine işaret ediyor.

Tek gövdede hibrit yapı

Yılın başında tanıtılan AS2 platformunun geliştirilmiş bir versiyonu olan AS2-W, yaklaşık 21,6 km/s hız, 30 kilometreyi aşan menzili ve 16 kilogram sürekli yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Yeni modelde gövdeye eklenen dört aktif tekerlek, düz zeminlerde tekerlekli araçların hız ve verimliliğini sunarken engebeli arazilerde ise dört ayaklı yapının engel aşma kabiliyetinden yararlanıyor.

Paylaşılan tanıtım videolarında robotun yüksek hızda koştuğu, kayalık arazilerde ilerlediği, dere yataklarından geçtiği, ani yön değişiklikleri yaptığı ve taklalar attığı görülüyor. Hareket kabiliyetinin önemli bölümü ise pekiştirmeli öğrenme tabanlı yapay zeka sayesinde gerçek zamanlı olarak çevreye uyum sağlayabiliyor.

Şirket ayrıca robotun 180 kilograma kadar anlık yük taşıyabildiğini belirtiyor. Robot 25 santimetrelik basamakları çıkabiliyor, 40 derecelik eğimleri tırmanabiliyor ve 50 santimetre yüksekliğindeki platformları aşabiliyor. Ayrıca IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olan AS2-W, sığ sulardan geçebilecek şekilde tasarlandı.

Donanım tarafında ise 12 yüksek güç yoğunluklu motor, 8 çekirdekli yüksek performanslı işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor. Robot, tanıtım videosuna göre önceden eğitilmiş RL Model 6.0 ile çalışıyor.

LiDAR ve gelişmiş yapay zeka desteği sunuyor

AS2-W isteğe bağlı olarak LiDAR, yüksek çözünürlüklü ön kamera, mikrofon, hoparlör ve Unitree'nin ISS 3.0 akıllı takip sistemi ile yapılandırılabiliyor. Şirket, ISS 3.0'ın santimetre seviyesinde konumlandırma hassasiyeti sunduğunu belirtiyor.

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Bunun yanında platform, bedensel yapay zeka (Embodied AI), otonom karar alma sistemleri ve büyük yapay zeka modelleri geliştirmek isteyen araştırmacılar için geliştirici araçlarını da destekliyor.

Askeri potansiyeli de dikkat çekiyor

Unitree, AS2-W'nin endüstriyel denetimler, lojistik, arama-kurtarma operasyonları, açık arazi keşifleri, bilimsel araştırmalar ve yük taşımacılığı gibi sivil alanlar için geliştirildiğini vurguluyor.

Bununla birlikte bu seviyedeki hareket kabiliyeti ve otonom navigasyon özelliklerinin gelecekte askeri uygulamalara da uyarlanması olası. Şirket AS2-W için herhangi bir savunma projesi açıklamış değil. Ancak benzer platformlar teorik olarak ikmal taşıma, keşif görevleri, sensör ve haberleşme ekipmanı taşıma ya da insanların ulaşmakta zorlandığı bölgelerde destek amacıyla kullanılabilir. Bunun yanında, uygun şekilde dönüştürülmeleri halinde patlayıcı taşıyan otonom sistemlere dönüşme ihtimali de bu tür robotların askeri açıdan neden ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

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