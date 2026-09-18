Engelliler için ÖTV'siz araç fiyatları (Eylül 2026)

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Tam Boyutta Gör 2026 ÖTV muafiyetli araç limiti ne kadar, Eylül ayında hangi modeller alınabiliyor? Toyota, Renault, Hyundai, Fiat ve Togg'un güncel fiyatlarını; engelli araç alım şartlarını ve açıklanan ÖTV'siz fiyatları bir araya getirdik.

ÖTV muafiyetli araç arayanların karşısına uzun model listeleri çıkıyor. Ancak listedeki otomobilin fiyat sınırının altında olması, herkesin o aracı muafiyetle satın alabileceği anlamına gelmiyor. Sağlık raporunun kapsamı, aracın en az yüzde 40 yerli katkı şartı ve seçilen versiyonun vergiler dahil satış fiyatı birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle 2026 engelli araç fiyatları araştırılırken yalnızca model adına bakmak yeterli değil.

Üstelik normal satış fiyatı ile ÖTV muafiyetli satış fiyatı farklı şeyler. Toyota, bazı modellerinin muafiyetli fiyatını açıkça yayımlıyor. Diğer markalarda ise resmî listelerde gördüğümüz rakamlar normal satış fiyatları; ödenecek nihai tutar için seçilen otomobile ilişkin teklif alınması gerekiyor. Aşağıda iki fiyat türünü birbirine karıştırmadan Eylül seçeneklerini bulabilirsiniz.

2026 ÖTV muafiyetli araç limiti ne kadar?

2026 yılında 7577 sayılı Kanun'un 8. maddesinde düzenlenen bazı hak sahipleri için ÖTV muafiyetli araç üst limiti 2.873.900 TL. Fiyat tavanında otomobilin ÖTV ve diğer vergiler dahil satış bedeline bakılıyor. Trafik sigortası ve kasgo gibi ayrı hizmetler bu kapsamda değerlendirilmez. Renk ve donanım opsiyonları da nihai satış bedelini artırabildiği için özellikle sınıra yakın versiyonlarda dikkatli olmak gerekiyor.

ÖTV muafiyetli araçlar 2026 Eylül fiyat listesi: Hangi modeller alınabiliyor?

Tablolardaki normal fiyatlar, ilgili markanın Eylül listesinde yer alan, varsa kampanya uygulanmış satış tutarlarıdır. Yalnızca Toyota tablosundaki üçüncü sütun, markanın ayrıca duyurduğu ÖTV muafiyetli müşteri fiyatlarını gösterir. Diğer markaların ÖTV muafiyetli fiyatlarına ilişkin kesin bilgi için bayilerden teklif alınması önerilir.

Toyota ÖTV muafiyetli araç fiyatları 2026: Corolla ve C-HR

Model ve versiyon Normal satış fiyatı Toyota'nın ÖTV muafiyetli fiyatı Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.850.000 TL 1.033.117 TL Corolla 1.5 Dream Multidrive S 2.150.000 TL 1.199.784 TL Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000 TL 1.269.228 TL Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000 TL 1.302.562 TL Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.630.000 TL 1.389.901 TL Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.968.000 TL 1.429.188 TL Corolla Hybrid 1.8 Dream X-Pack e-CVT 2.540.000 TL 1.500.963 TL Corolla Hybrid 1.8 Flame X-Pack e-CVT 2.775.000 TL 1.549.056 TL C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT 2.325.000 TL 1.374.493 TL C-HR Hybrid 1.8 Passion e-CVT 2.870.000 TL 1.601.834 TL

Tablonun en dikkat isteyen otomobili C-HR Hybrid Passion. Kampanyalı 2.870.000 TL satış fiyatı, ihtiyatlı fiyat tavanının yalnızca 3.900 TL altında kalıyor. Fiyatı yükselten bir opsiyon seçilirse muafiyet koşulu kaybedilebilir. Toyota, ilk tescilde tahsil edilen binde 2 harcın fiyatlarına dahil olmadığını belirtiyor.

Renault ÖTV muafiyetli araçlar 2026: Clio, Megane, Duster ve Boreal fiyatları

Model ve versiyon Normal satış fiyatı Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.046.400 TL Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.131.600 TL Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.051.200 TL Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.221.600 TL Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.305.000 TL Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.421.000 TL Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.065.600 TL Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL 1.117.000 TL Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL 1.156.000 TL Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL 1.514.000 TL Duster evolution hybrid 4x4 2.850.000 TL 1.500.000 TL Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.260.500 TL Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL 1.452.600 TL

Burada kampanya ve donanım seçimi belirleyici. Boreal techno, 2.899.000 TL liste fiyatıyla sınırı aşıyor; 2.760.000 TL'lik kampanyalı fiyatla yeniden altına iniyor. Duster evolution hybrid 4x4 içinse 2.850.000 TL fiyatın üzerine eklenebilecek yalnızca 23.900 TL bulunuyor. Duster techno hybrid 4x4 (2.920.000 TL) ve Boreal iconic'in benzinli (3.049.000 TL) ile tam hibrit (3.399.000 TL) seçenekleri fiyat tavanının üzerinde kalıyor.

Hyundai ÖTV muafiyetli araçlar 2026: i20 ve Bayon fiyatları

Hyundai'nin 2 Eylül itibarıyla yayımladığı fiyat listesinde i20 ile Bayon yerli üretim olarak gösteriliyor. Aşağıdaki rakamlar kampanyalı normal satış fiyatları; muafiyetli satışta geçerli gerçek tutar ve kampanya koşulları yetkili satıcıdan öğrenilmeli. Biz burada liste fiyatları üzerinden tahmini tutarları hesapladık.

Model ve versiyon Normal satış fiyatı Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat i20 1.0 T-GDI Jump manuel 1.555.000 TL 888.571 TL i20 1.0 T-GDI Jump DCT 1.736.000 TL 992.000 TL i20 1.0 T-GDI Style DCT 1.760.000 TL 1.006.000 TL i20 1.0 T-GDI Elite DCT 1.892.804 TL 1.081.000 TL Bayon 1.0 T-GDI Jump manuel 1.625.000 TL 928.571 TL Bayon 1.0 T-GDI Jump DCT 1.646.000 TL 940.571 TL Bayon 1.0 T-GDI Style DCT 1.848.443 TL 1.056.000 TL Bayon 1.0 T-GDI Elite DCT 2.057.000 TL 1.143.000 TL

Hyundai'nin nakit indirimi ile kredi kampanyası bir arada uygulanmıyor. Dolayısıyla normal fiyat listesindeki indirimin muafiyetli alışverişte de geçerli olduğunu varsaymadan teklif almak gerekiyor.

Fiat Egea ÖTV muafiyetli araç fiyatları 2026

Model ve versiyon Normal satış fiyatı Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat Egea Sedan 1.6 M.Jet GSR Easy 1.449.900 TL 849.100 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet DCT GSR Easy 1.850.900 TL 1.076.000 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet GSR Urban 1.519.900 TL 860.500 TL Egea Sedan 1.6 M. Jet DCT GSR Urban 1.920.900 TL 1.059.400 TL Egea Sedan 1.6 M. Jet GSR Lounge 1.589.900 TL 900.500 TL Egea Sedan 1.6 M. Jet DCT GSR Lounge 1.990.900 TL 1.098.300 TL Egea Cross 1.6 M. Jet DCT GSR Street 1.890.900 TL 1.042.700 TL Egea Cross 1.6 M. Jet DCT GSR Urban 1.926.900 TL 1.062.700 TL Egea Cross 1.6 M. Jet DCT GSR Lounge 1.962.900 TL 1.082.700 TL Egea Cross 1.6 M. Jet DCT GSR Limited 1.999.900 TL 1.03.300 TL Ulysse Lounge 2.2 Otomatik S4 2.259.900 TL 1.963.140 TL Ulysse Konfor 2.2 Otomatik S4 2.404.900 TL 2.089.240 TL

Togg ÖTV muafiyetli araçlar 2026: T10X ve T10F fiyatları

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil düşünenler için Togg'un T10X ve T10F fiyat sayfalarında yer alan aşağıdaki versiyonlar normal satış fiyatı bakımından sınırın altında. Togg bu listelerde muafiyetli nihai fiyatı ayrıca yayımlamadığından satın alma tutarı için teklif gerekiyor.

Model ve versiyon Normal satış fiyatı Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat T10X V1 RWD uzun menzil 2.374.668 TL 1.900.800 TL T10X V2 RWD uzun menzil 2.436.000 TL 1.948.800 TL T10F V1 RWD uzun menzil 2.285.600 TL 1.828.800 TL T10F V2 RWD uzun menzil 2.345.000 TL 1.876.800 TL

T10X ve T10F'nin yaklaşık 3,22 milyon TL'lik 4More versiyonları fiyat sınırını aşıyor. Togg'un ÖTV muafiyeti başvuru sayfası süreç hakkında ayrıca bilgi veriyor. Elektrikli araçta batarya ve donanım tercihiyle birlikte aksesuarların nihai faturaya etkisi de kontrol edilmeli.

Elektrikli araba fiyatları 3 yıl önce eklendi

Hangi model kimlere hitap ediyor?

Hyundai i20: Daha çok şehir içinde kullanılan, kompakt boyutlu ve görece düşük bütçeli bir otomobil arayanlara hitap ediyor. Park kolaylığı, düşük kullanım maliyeti ve otomatik şanzıman seçenekleri nedeniyle özellikle günlük ulaşım odaklı kullanıcılar için mantıklı bir seçenek.

Daha çok şehir içinde kullanılan, kompakt boyutlu ve görece düşük bütçeli bir otomobil arayanlara hitap ediyor. Park kolaylığı, düşük kullanım maliyeti ve otomatik şanzıman seçenekleri nedeniyle özellikle günlük ulaşım odaklı kullanıcılar için mantıklı bir seçenek. Hyundai Bayon: i20’ye göre daha yüksek oturma pozisyonu ve crossover gövde yapısı isteyenler için öne çıkıyor. Şehir kullanımından vazgeçmeden biraz daha geniş ve SUV hissi veren bir otomobil arayan ailelere uygun.

i20’ye göre daha yüksek oturma pozisyonu ve crossover gövde yapısı isteyenler için öne çıkıyor. Şehir kullanımından vazgeçmeden biraz daha geniş ve SUV hissi veren bir otomobil arayan ailelere uygun. Renault Duster: Bozuk yol, köy yolu veya şehir dışı kullanımı daha fazla olanların değerlendirebileceği modellerden biri. Özellikle Hybrid 4x4 versiyon, dört tekerlekten çekiş ihtiyacı bulunan kullanıcılar için; Full Hybrid E-Tech ise yakıt tüketimini ön planda tutan ve çoğunlukla şehir içi kullananlar için daha uygun.

Bozuk yol, köy yolu veya şehir dışı kullanımı daha fazla olanların değerlendirebileceği modellerden biri. Özellikle Hybrid 4x4 versiyon, dört tekerlekten çekiş ihtiyacı bulunan kullanıcılar için; Full Hybrid E-Tech ise yakıt tüketimini ön planda tutan ve çoğunlukla şehir içi kullananlar için daha uygun. Renault Boreal: Duster’dan daha konforlu, daha geniş ve aile kullanımına yönelik bir SUV isteyenlere hitap ediyor. Uzun yol yapan, bagaj ve arka yaşam alanına önem veren ancak daha üst sınıf SUV’ların fiyatlarına çıkmak istemeyen kullanıcıların radarına girebilir.

Duster’dan daha konforlu, daha geniş ve aile kullanımına yönelik bir SUV isteyenlere hitap ediyor. Uzun yol yapan, bagaj ve arka yaşam alanına önem veren ancak daha üst sınıf SUV’ların fiyatlarına çıkmak istemeyen kullanıcıların radarına girebilir. Togg T10X: Evde veya düzenli kullanılan noktalarda şarj imkânı bulunan, elektrikli otomobile geçmek isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif. Geniş iç mekânı nedeniyle aile kullanımına da uygun; ancak uzun yol yapanların şarj planlamasını kullanım alışkanlıklarına göre değerlendirmesi gerekiyor.

En ucuz ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

Bu listedeki normal satış fiyatları karşılaştırıldığında en düşük tutar 1.449.900 TL ile Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet GSR Easy'de. Onu 1.555.000 TL ile Hyundai i20 Jump manuel ve 1.625.000 TL ile Hyundai Bayon Jump manuel izliyor.

Sıfır araba fiyatları & kampanyaları 2 yıl önce eklendi

ÖTV muafiyetli araç alma şartları neler, kimler yararlanabilir?

Aracın fiyat ve yerli katkı şartlarını karşılaması, başvuran kişinin muafiyet hakkı olduğu anlamına gelmiyor. Engellilik oranı yüzde 90 veya üzerindeyse, genel olarak araç sahibinin sürücü belgesi ve özel tertibat şartı aranmıyor. Yüzde 90'ın altındaysa rapordaki engellilik oranı tek başına yeterli değil: kişinin engeline uygun hareket ettirici özel tertibatlı aracı bizzat kullanması ya da sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler için kanunda düzenlenen koşulların sağlanması gibi farklı başvuru yolları var. Değerlendirmede sağlık kurulu raporunun içeriği belirleyici.

Aracın en az yüzde 40 yerli katkı koşulunu da sağlaması gerekiyor. Bir modelin Türkiye'de üretilmesi ve satış fiyatının sınırın altında bulunması başlangıç için önemli, ancak seçilecek versiyonun istisna kapsamında satılabildiği satın almadan önce teyit edilmeli.

ÖTV muafiyetli araç kaç yıl sonra satılabilir?

Aracı devretme süresiyle yeniden muafiyetli araç alma süresi aynı konu değil. Erken satış veya devirde daha önce ödenmeyen ÖTV gündeme gelebilir. Yeniden bu istisnayla araç satın alabilmek açısından ise 10 yıllık süre dikkate alınıyor; Togg'un başvuru bilgilendirmesi de son 10 yılda aynı muafiyetten yararlanmamış olma şartını belirtiyor.

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Engelliler için ÖTV muafiyetli araç fiyat listesi

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