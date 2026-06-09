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    Enola Holmes 3 geliyor; Netflix yeni fragmanı yayınladı

    Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'li Enola Holmes serisi üçüncü filmiyle geri dönüyor. Netflix, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak Enola Holmes 3'ün yeni fragmanını yayınladı.

    Enola Holmes 3 geliyor; Netflix yeni fragmanı yayınladı Tam Boyutta Gör
    Bu yaz Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Enola Holmes 3 olacak. Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Enola Holmes serisinin üçüncü filmi, 1 Temmuz'da yayınlanacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yeni bir fragman daha paylaştı.

    Enola Holmes 3, 1 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

    Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor.

    Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill'in de Sherlock Holmes rolünde geri döneceği filmde Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de rol alıyor.

    Enola Holmes serisi bu filmle birlikte önemli bir değişikliğe gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer bu filmde yerini Philip Barantini'ye bıraktı. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Adolescence'ın yönetmeni olarak tanınıyor. Onun varlığı bu projeyi biraz daha ilgi çekici kılıyor.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=YHB3_i5N1Qc}

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