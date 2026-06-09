Enola Holmes 3 geliyor; Netflix yeni fragmanı yayınladı

Enola Holmes 3, 1 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak
Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor.
Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill'in de Sherlock Holmes rolünde geri döneceği filmde Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de rol alıyor.
Enola Holmes serisi bu filmle birlikte önemli bir değişikliğe gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer bu filmde yerini Philip Barantini'ye bıraktı. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Adolescence'ın yönetmeni olarak tanınıyor. Onun varlığı bu projeyi biraz daha ilgi çekici kılıyor.
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