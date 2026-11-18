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Oynat Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı GTA 6 için Enpara’dan heyecanlandıran bir kampanya geldi. 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Enpara kredi kartıyla PlayStation ya da Xbox mağazasından GTA 6 satın alan kullanıcılara 1.000 lira iade yapılacak. Hem standart hem de özel sürümlerde geçerli olan fırsat sayesinde oyunun başlangıç fiyatı 2.999 liraya kadar geriliyor. Kampanyadan kazanılan iadeler ise 7 Aralık tarihinde hesaplara aktarılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım artık bitti. Rockstar Games'in 13 yıllık aranın ardından piyasaya süreceği GTA 6, Türkiye’de bu gece yarısından sonra erişime açılacak. Ancak oyuncular Rockstar Games'in bölgesel çıkış takvimi sayesinde Yeni Zelanda üzerinden oyunu birkaç saattir deneyimlemeye başlamış durumda. Şimdiden tarihin en yüksek puanını alan oyun olarak kayıtlara geçen GTA 6 için Enpara Bank da yeni bir kampanya başlattı.

Enpara'dan GTA 6 satın alımlarına 1.000 TL iade

Enpara tarafından duyurulan kampanya kapsamında 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde Enpara kredi kartıyla GTA 6 satın alan müşterilere 1.000 TL iade yapılacak. Oyunun Standard Edition veya Ultimate Edition sürümünü tercih eden kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya, 18 Kasım 2026 saat 00.00 ile 19 Kasım 2026 saat 23.59 arasında gerçekleştirilen alışverişlerde geçerli olacak. PlayStation Store ve Xbox mağazası üzerinden yapılan satın alımların yanı sıra sanal kredi kartıyla gerçekleştirilen ödemeler de kampanyaya dahil edilecek.

GTA 6 erken erişim nasıl yapılır? Bölgeyi Yeni Zelanda yapmak 9 sa. önce eklendi

Her bir Enpara kredi kartı kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilecek. Kazanılan 1.000 TL tutarındaki iade ise 7 Aralık 2026 tarihinde müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

GTA 6'nın PlayStation ve Xbox fiyatları ne kadar?

PlayStation Store ve Xbox mağazasında oyunun Standard Edition sürümü 3.999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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Enpara'dan GTA 6 kampanyası: Oyunu alanlara 1.000 TL iade!

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