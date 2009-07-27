Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Entegre grafik özellikli Intel işlemcilerden ilk görüntüler

9 yıl
11,3b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Entegre grafik özellikli Intel işlemcilerden ilk görüntüler
Tam Boyutta Gör

AMD'nin ilk defa 2006 yılında telaffuz ettiği entegre grafik yongalı Fusion işlemcilerini 2012 için planladığı konuşuladursun Intel rakibinden önce davranmaya hazırlanıyor. Bir süredir Clarkdale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli yeni nesil masaüstü işlemcileri üzerinde çalışan firma, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerini önümüzdeki aylarda lanse etmeyi planlıyor. Sene sonunda lanse edileceği düşünülen ancak Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 işlemcilerine daha fazla ağırlık vermek istemesinden ötürü önümüzdeki seneye ötelendiği belirtilen Clarkdale işlemci ailesinin detayları netleşmeye devam ediyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Westmere mimarisini (güncellenmiş Nehalem olarak ta tanımlanabilir) temel alan işlemcilerin mühendislik örnekleri hazır.

Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere Clarkdale işlemci ailesinde işlemci zarı 32nm üretim teknolojisiyle, kullanılacak entegre grafik birimi ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Tek bir paket altında bir araya getirilen iki yonga ile MCM yani çoklu yonga formunda olacak yeni işlemci ailesinin üyeleri, Intel'in fiyat ve performans kategorilendirmesine göre Pentium-???, Core i3 ve Core i5 serileri altında lanse edilecekler. Çift çekirdekli tasarıma sahip olacak entegre grafik özellikli işlemcilerde yine entegre bellek kontrolcüsü olacak ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunulacak. Tamamına yakınında (şu an için giriş modeli hariç görünüyor) Hyper-Threading desteği sunulacak Clarkdale işlemci ailesi, ayrıca LGA1156 formunda olacak ve sanallaştırma teknolojilerini destekleyecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmalarına ve çift çekirdekli yapıda olmalarına karşın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik çekirdeği ile donatıldıkları için Clarkdale işlemci ailesinin ısıl güç tasarımı satılmakta olan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli bazı işlemcilerden biraz daha yüksek. Zira gelen bilgilere göre kullanıma sunulacak ilk modellerde TDP seviyesinin 73 Watt olması bekleniyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Intel, "s" uzantısı taşıyan enerji verimli versiyonları da pazara sunabilir. Bazı modelleri Turbo Boost teknolojisine de sahip olacak Clarkdale işlemci ailesinde saat hızları 2.8GHz seviyesinden başlayacak ve 3.46GHz'e kadar ulaşacak gibi görünüyor. Tabii hacimli üretimi henüz başlamayan seri için Intel ürün gamına daha düşük ve daha yüksek hızlı modeller de ekleyebilir.

Entegre grafik özellikli Intel işlemcilerden ilk görüntüler
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IeVeN 9 yıl
ben entegre grafik özelliğinin işlemcinin overclock potansiyeline olumsuz etki edeceğini düşünüyorum. tabi bu konuda grafik çekirdeği ve işlemci hızları birbirinden bağımsız olacak şekilde bir çalışma yaparlar ise o zaman ayrı. genelde gma x3100 serisi grafik işlemcisini pek beğenmiyoruz ama yinede onboard bir htpc de çift çekirdekli bir dual core işlemci ile yeterli media performansı veriyor.yeni ürününde en azından media anlamında grafik ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. cpu ilede gelse onboard grafik çipinden oyun performansı beklemek zaten anlamsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 9 yıl
AMD nin fusion u ile, İNTEL in clarkdale ini kıyaslamayın lütfen, bu elma ile armutu karıştırmak gibi olur, intel in yaptığı sadece grafik işlemcisini merkez cpu paketi içerisine almak, yani fiziksel olarak iki işlemciyi bir soket yuvasında birleştirmek, ama amd nin yaptığı bir işlemciyle hem grafik işlemek hemde veri işlemek olacak, bilmem anlatabildim mi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
SeKSandDoRT

AMD nin fusion u ile, İNTEL in clarkdale ini kıyaslamayın lütfen, bu elma ile armutu karıştırmak gibi olur, intel in yaptığı sadece grafik işlemcisini merkez cpu paketi içerisine almak, yani fiziksel olarak iki işlemciyi bir soket yuvasında birleştirmek, ama amd nin yaptığı bir işlemciyle hem grafik işlemek hemde veri işlemek olacak, bilmem anlatabildim mi???


forumun geneli dedigin gibi bir sey bekliyor zaten fusiondan.daha larrabee'yi gosteremeyen intelden ati nvidia performansi bekleyen yoktur sanirim dakika birde.mevzu fusion'un icindeki alet ne kadar guclu olacak?2011'de cikacaksa 7870 gibi bisi beklerim ben ama o zaman bu adamlar nasil ekran karti satacak?ps3'e donmez mi bizim aletler fusion'un icindeki alet simdiki 4890 ayarinda olursa ki simdiki 4890'larin cpu entegre oldugunu dusunun.satis politikasina kurban gidecek ya da devrim gibi bir sey olacak bu fusion.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
teknoloji çok çabuk ilerliyor,bakalım daha neler görecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birolhan1 9 yıl
Biraz da satış politikası gibi geldi bana CPU+GPU. Bunun GPU'su belleği ramlerden mi kullanacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
core i3 yazıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
ama adam işi biliyor. dünyanın en başarısız gpu larını en fazla şekilde satmayı başarıyor. tabi düşük fiyata satan firmalarda ekmeğine yağ sürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 9 yıl
XivA

ama adam işi biliyor. dünyanın en başarısız gpu larını en fazla şekilde satmayı başarıyor. tabi düşük fiyata satan firmalar da ekmeğine yağ sürüyor.

Size göre oyun bazında en başarısız olabilir ancak ekran kartını sadece görüntü versin diye kullanan o kadar çok kullanıcı var ki. Üstelik Intel'in avantajı uzun zamandır piyasaya hakim oluşu. ATI ve nVidia daha iyi çözümler sunsalar da Intel'in bazı zihinlerde ismi yetiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
CPU + GPU olarak düşününce AMD fusion daha başarılı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chamicals2 9 yıl
bence amd'yi beklemek lazım.Bu konuda acele davranmıyorlar çünkü fusion cpu'nun gpu'su basit bir gpu olmayacak
intelin yaptığı on-board ekran kartlarını cpu içine taşımak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 9 yıl
bence AMD nin de intel gibi böle doğal tasarım olmayan geçici ara çözümlerüretmesigerek yoksa intel tek oalcakbu noktada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
nvidia ion la atom dan grafiği kurtardı derken bunlar iyice saklıyorlar. bence çok vasat bir gpu olur intelin ki hele hele işlemciye göencekse :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
intel grafik işlemcilerini nasıl satacağını şaşırdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11317 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Fight Night Round 4 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim