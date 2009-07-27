Entegre grafik özellikli Intel işlemcilerden ilk görüntüler

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AMD'nin ilk defa 2006 yılında telaffuz ettiği entegre grafik yongalı Fusion işlemcilerini 2012 için planladığı konuşuladursun Intel rakibinden önce davranmaya hazırlanıyor. Bir süredir Clarkdale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli yeni nesil masaüstü işlemcileri üzerinde çalışan firma, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerini önümüzdeki aylarda lanse etmeyi planlıyor. Sene sonunda lanse edileceği düşünülen ancak Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 işlemcilerine daha fazla ağırlık vermek istemesinden ötürü önümüzdeki seneye ötelendiği belirtilen Clarkdale işlemci ailesinin detayları netleşmeye devam ediyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Westmere mimarisini (güncellenmiş Nehalem olarak ta tanımlanabilir) temel alan işlemcilerin mühendislik örnekleri hazır.

Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere Clarkdale işlemci ailesinde işlemci zarı 32nm üretim teknolojisiyle, kullanılacak entegre grafik birimi ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Tek bir paket altında bir araya getirilen iki yonga ile MCM yani çoklu yonga formunda olacak yeni işlemci ailesinin üyeleri, Intel'in fiyat ve performans kategorilendirmesine göre Pentium-???, Core i3 ve Core i5 serileri altında lanse edilecekler. Çift çekirdekli tasarıma sahip olacak entegre grafik özellikli işlemcilerde yine entegre bellek kontrolcüsü olacak ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunulacak. Tamamına yakınında (şu an için giriş modeli hariç görünüyor) Hyper-Threading desteği sunulacak Clarkdale işlemci ailesi, ayrıca LGA1156 formunda olacak ve sanallaştırma teknolojilerini destekleyecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmalarına ve çift çekirdekli yapıda olmalarına karşın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik çekirdeği ile donatıldıkları için Clarkdale işlemci ailesinin ısıl güç tasarımı satılmakta olan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli bazı işlemcilerden biraz daha yüksek. Zira gelen bilgilere göre kullanıma sunulacak ilk modellerde TDP seviyesinin 73 Watt olması bekleniyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Intel, "s" uzantısı taşıyan enerji verimli versiyonları da pazara sunabilir. Bazı modelleri Turbo Boost teknolojisine de sahip olacak Clarkdale işlemci ailesinde saat hızları 2.8GHz seviyesinden başlayacak ve 3.46GHz'e kadar ulaşacak gibi görünüyor. Tabii hacimli üretimi henüz başlamayan seri için Intel ürün gamına daha düşük ve daha yüksek hızlı modeller de ekleyebilir.

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