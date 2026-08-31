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    Envantere girecek seri üretim HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, 18 dakikalık uçuşu başarıyla tamamladı.

    Envantere girecek seri üretim HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET’in envantere girecek ilk uçağı, son montaj hattındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından gökyüzüyle buluştu. Yer ve taksi testlerinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte ilk uçuş başarıyla tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET gerçekleştirdiği uçuşta 18 dakika boyunca havada kaldı. Uçuşa ilk prototip HÜRJET uçağı da eşlik etti.

    HÜRJET kendini kanıtladı

    2017 yılında başlatılan HÜRJET programı, 25 Nisan 2023’te gerçekleştirilen ilk uçuşla önemli bir eşiği geride bırakmıştı. Program kapsamında üretilen iki prototiple yürütülen uçuş ve geliştirme testleri kapsamında uçağın farklı kabiliyetleri doğrulandı. Test sürecinde ses üstü hızlara ulaşan HÜRJET, süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.

    Uçağın elde ettiği sonuçlar, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda ilgi görmesini sağladı. Bu aşamanın ardından seri üretime yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek uçak için son montaj faaliyetleri tamamlanırken yer ve taksi testleri de planlandığı şekilde yapıldı.

    İlk aşamada 6 HÜRJET üretilecek

    Envantere girecek seri üretim HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    HÜRJET programında prototiplerle yürütülen testler devam ederken teslimat konfigürasyonundaki uçakların üretim ve montaj çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İlk aşamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 6 adet HÜRJET üretilecek. HÜRJET’in Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim ihtiyacında kullanılması hedefleniyor.

    Ancak HÜRJET için çok daha büyük planlar üzerinde de çalışılıyor. İspanya ile yapılan 30 adetlik satışa ek olarak Türkiye ve TUSAŞ, uçak gemisi konuşlu HÜRJET varyantı için de faaliyetler yürütüyor. Deniz konuşlu HÜRJET, hafif taarruz ve çok amaçlı savaş görevleri için planlanıyor. Deniz konuşlu HÜRJET’in 1.060 deniz mili, yani yaklaşık 1.960 kilometrelik operasyon yarıçapına ulaşabileceği belirtiliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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