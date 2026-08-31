Envantere girecek seri üretim HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi

HÜRJET kendini kanıtladı
2017 yılında başlatılan HÜRJET programı, 25 Nisan 2023’te gerçekleştirilen ilk uçuşla önemli bir eşiği geride bırakmıştı. Program kapsamında üretilen iki prototiple yürütülen uçuş ve geliştirme testleri kapsamında uçağın farklı kabiliyetleri doğrulandı. Test sürecinde ses üstü hızlara ulaşan HÜRJET, süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.
Uçağın elde ettiği sonuçlar, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda ilgi görmesini sağladı. Bu aşamanın ardından seri üretime yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek uçak için son montaj faaliyetleri tamamlanırken yer ve taksi testleri de planlandığı şekilde yapıldı.
İlk aşamada 6 HÜRJET üretilecek
Ancak HÜRJET için çok daha büyük planlar üzerinde de çalışılıyor. İspanya ile yapılan 30 adetlik satışa ek olarak Türkiye ve TUSAŞ, uçak gemisi konuşlu HÜRJET varyantı için de faaliyetler yürütüyor. Deniz konuşlu HÜRJET, hafif taarruz ve çok amaçlı savaş görevleri için planlanıyor. Deniz konuşlu HÜRJET’in 1.060 deniz mili, yani yaklaşık 1.960 kilometrelik operasyon yarıçapına ulaşabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim