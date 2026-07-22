EPDK açıkladı: Türkiye'de elektrikli araç sayısı 450 bini aştı

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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporunu yayımladı. Veriler, Türkiye'de hem elektrikli araç parkının hem de şarj altyapısının büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu. Haziran sonu itibarıyla toplam elektrikli araç sayısı 450 bin 38'e, şarj soketi sayısı ise 45 bin 97'ye ulaştı.

Yılın başında 373 bin 333 seviyesinde bulunan elektrikli araç sayısı, nisan ayında 427 bin 486, mayısta ise 440 bin 327 olarak kaydedilmişti. Haziran ayında ise bu sayı 450 bin 38'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 268 bin 57 olan elektrikli araç sayısına kıyasla yaklaşık yüzde 67,9'luk artış gerçekleşti.

Şarj soketi sayısı 45 bini geçti

Tam Boyutta Gör Türkiye genelindeki toplam şarj noktası (soket) sayısı 45 bin 97'ye ulaştı. Bunların 25 bin 434'ü AC, 19 bin 663'ü ise DC şarj soketlerinden oluştu. Geçen yıl haziran ayında toplam soket sayısı 31 bin 433 seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda yaklaşık yüzde 43,5 büyüme kaydedildi.

AC şarj soketi sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 18 bin 143'ten 25 bin 434'e yükselerek yaklaşık yüzde 40,2 artış gösterdi. DC soket sayısı ise 13 bin 290'dan 19 bin 663'e çıkarak yaklaşık yüzde 48 büyüdü. Ayrıca Türkiye genelinde 20 bin şarj soketi 51 kW ve üzeri güç kapasitesine sahip bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Haziran 2026 itibarıyla şarj ağı işletmecileri sıralamasında tepede değişim olmadı. Zes, 2.493 DC ve 2.949 AC soket ile toplam soket sayısında ilk sırada bulunurken, Trugo 3.051 DC ve 685 AC soketle ikinci sırada yer aldı. Onları sırasıyla Voltrun, Wat, Eşarj, Zeplin, Otopriz, Astor, Beefull ve Aksa Şarj takip etti.

Haziranda 2,7 milyonun üzerinde şarj yapıldı

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EPDK verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde 2 milyon 713 bin 335 şarj işlemi gerçekleştirildi. Toplam şarj süresi ise 3 milyon 106 bin 47 saat olarak kaydedildi.

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Elektrik tüketiminin yüzde 81,36'sı DC, yüzde 18,64'ü ise AC şarj istasyonlarında gerçekleşti. Ortalama şarj süresi AC şarjlarda 175,24 dakika, DC şarjlarda ise 35,13 dakika oldu. Haziran ayında şarj istasyonlarında tüketilen elektriğin yüzde 59,42'si yeşil şarj istasyonları üzerinden sağlandı.

Elektrik tüketiminde Trugo ilk sırada

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Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminde Trugo 14.796 MWh ile ilk sırada yer aldı. Şirketi Zes 11.864 MWh, Eşarj 5.320 MWh, Astor 3.616 MWh ve Tesla 3.150 MWh ile takip etti.

Elektrik tüketim paylarında ise Trugo yüzde 20,40 ile lider konumda bulunurken, sonraki sıralarda Zes, Eşarj, Astor ve Tesla yer aldı.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'deki şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 3.545 MW seviyesine ulaşırken, elektrikli araç başına ortalama kurulu güç 7,88 kW olarak hesaplandı.

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EPDK açıkladı: Türkiye'de elektrikli araç sayısı 450 bini aştı

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