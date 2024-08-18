Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol, 22-29 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

The Callisto Protocol​​​​​​​, hikâye odaklı üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülen oyunda, Jüpiter'in uydusu Callisto'da Black Iron Prison'a atılmış Jacob Lee rolünü üstleniyor, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmaya ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi The Callisto Protocol, 22-29 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan World of Warships: Starter Pack: Albany ve Death's Gambit: Afterlife'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Epic Games Store 1.000TL değerinde oyun hediye ediyor 2 gün önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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Epic Games bu hafta 1.000TL değerinde oyun hediye ediyor