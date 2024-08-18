Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
The Callisto Protocol, hikâye odaklı üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülen oyunda, Jüpiter'in uydusu Callisto'da Black Iron Prison'a atılmış Jacob Lee rolünü üstleniyor, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmaya ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi The Callisto Protocol, 22-29 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan World of Warships: Starter Pack: Albany ve Death's Gambit: Afterlife'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.