Epic Games'te bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda sona erdi ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuldu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da erişime açıldı. İşte Epic Games'in 1-0 Ocak hediyesi.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate olacak. Total War: Three Kingdoms, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan, Çin'in Üç Krallık döneminde geçen sıra tabanlı bir strateji oyunu. Wildgate ise, 3 farklı modu olan PvPvE çok oyunculu bir nişancı oyunu.

Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate 1 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. Epic Games'in yılbaşı döneminde verdiği 17 oyun ise şu şekilde tamanlandı:

Hogwarts Legacy Jotunnslayer: Hordes of Hel Eternights Blood West We're Closed Paradise Killer Bloodstained: Ritual of the Night The Callisto Protocol Disco Elysium - The Final Cut We Were Here Together Cassette Beasts SKALD: Against the Black Priory Viewfinder Trine Classic Collection Chivalry 2 Wildgate Total War: Three Kingdoms

