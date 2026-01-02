Epic Games'te bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate olacak. Total War: Three Kingdoms, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan, Çin'in Üç Krallık döneminde geçen sıra tabanlı bir strateji oyunu. Wildgate ise, 3 farklı modu olan PvPvE çok oyunculu bir nişancı oyunu.
Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate 1 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. Epic Games'in yılbaşı döneminde verdiği 17 oyun ise şu şekilde tamanlandı:
- Hogwarts Legacy
- Jotunnslayer: Hordes of Hel
- Eternights
- Blood West
- We're Closed
- Paradise Killer
- Bloodstained: Ritual of the Night
- The Callisto Protocol
- Disco Elysium - The Final Cut
- We Were Here Together
- Cassette Beasts
- SKALD: Against the Black Priory
- Viewfinder
- Trine Classic Collection
- Chivalry 2
- Wildgate
- Total War: Three Kingdoms