    Epic Games'te bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak yılbaşı etkinliğinin son gizemli oyunları erişime açıldı. İşte bu haftanın ücretsiz oyunları...

    Epic Games bu hafta 3.000 TL değerinde 2 oyun hediye ediyor Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda sona erdi ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuldu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da erişime açıldı. İşte Epic Games'in 1-0 Ocak hediyesi.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate olacak. Total War: Three Kingdoms, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan, Çin'in Üç Krallık döneminde geçen sıra tabanlı bir strateji oyunu. Wildgate ise, 3 farklı modu olan PvPvE çok oyunculu bir nişancı oyunu.

    Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate 1 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. Epic Games'in yılbaşı döneminde verdiği 17 oyun ise şu şekilde tamanlandı:

    1. Hogwarts Legacy
    2. Jotunnslayer: Hordes of Hel
    3. Eternights
    4. Blood West
    5. We're Closed
    6. Paradise Killer
    7. Bloodstained: Ritual of the Night
    8. The Callisto Protocol
    9. Disco Elysium - The Final Cut
    10. We Were Here Together
    11. Cassette Beasts
    12. SKALD: Against the Black Priory
    13. Viewfinder
    14. Trine Classic Collection
    15. Chivalry 2
    16. Wildgate
    17. Total War: Three Kingdoms
    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/total-war-three-kingdoms-d3bb7a https://store.epicgames.com/tr/p/wildgate-standard-edition-b886b5
