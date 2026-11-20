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Oynat Epic Games Store, bu hafta oyunculara yaklaşık 300 lira değerinde yeni bir ücretsiz oyun sunuyor. 26 Kasım’a kadar ücretsiz olan Mark of the Deep, izometrik bakış açısına sahip bir korsan macerası. Metroidvania ve Souls-like türlerini birleştiren yapımda, lanetli bir adada mahsur kalan Marcus’un kayıp mürettebatını arama mücadelesine ortak oluyoruz. Oyunu belirtilen tarihe kadar kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak sahibi olabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak 19 Kasım itibarıyla mağazada ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlar erişime açıldı. Bu hafta oyuncuların kütüphanesine ekleyebileceği yeni bir oyun bulunuyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Mark of the Deep olacak. Mad Mimic tarafından geliştirilen oyun, izometrik kamera açısına sahip, Metroidvania ve Souls-like unsurlarını bir araya getiren hikâye odaklı bir korsan aksiyon-macera oyunu. Ayrıca, korsan gemisiyle çıktığı yolculukta lanetli ve gizemli bir adada mahsur kalan Marcus "Rookie" Ramsey'in kayıp mürettebatını arama ve adanın sırlarını çözme sürecini konu alıyor.

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Mark of the Deep, 26 Kasım'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunu kütüphaneye eklemek için Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapmak ve ilgili oyunun sayfasından ücretsiz satın alma işlemini tamamlamak yeterli. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra kampanya sona erse bile hesap üzerinden erişilebilir durumda kalacak.

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Epic Games, bu hafta 300TL değerinde oyun hediye ediyor!

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