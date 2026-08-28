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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Önümüzdeki 7 gün boyunca, kullanıcılara iki ücretsiz oyun sunulacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Breathedge ve Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition erişime açıldı. RedRuins Softworks tarafından geliştirilen Breathedge, 2021 yılında piyasaya sürülen, tek oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Oyunda, sıfır yerçekiminde malzeme toplayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Daha uzak bölgelere ulaşmaya yardımcı olacak aletler, ekipmanlar, araçlar ve yükseltmeler üretebiliyorsunuz. Yeni Zelanda geliştiricisi PikPok tarafından yaratılan Rival Stars Horse Racing ise, at yarışları, yetiştiricilik ve ahır yönetimine odaklanan sürükleyici bir simülasyon oyunu.

Breathedge ve Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition, 27 Ağustos'tan 3 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games bu hafta 650 TL değerinde iki oyun hediye ediyor!

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